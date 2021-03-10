Почему после окончания Второй мировой войны почти исчезли истребители танков, самый многочисленный тип САУ в той войне.

Если Первая мировая война стала колыбелью танков, то Вторая мировая — апогеем их развития. Такого количества танков, какое сделали в эту войну, скорее всего, уже не сделают никогда. Не менее важным моментом стало то, что во Вторую мировую войну случился апогей применения ещё одного типа боевых машин — самоходной артиллерии. Образно говоря, если считать и колесные САУ, то появились они даже раньше танков, но такого широкого распространения не получили. Межвоенный период стал для САУ временем забвения, закончилось оно только к концу 1939 года. Внезапно выяснилось, что самоходная артиллерия является крайне необходимой составляющей механизированных соединений. Первыми это поняли немцы, которые первыми же массово применили самоходную артиллерию. А дальше подтянулись остальные.

Финал истребителей танков под конец войны в одном кадре. Апогей огневой мощи и броневой защиты, и одновременно отсутствие перспектив дальнейшего развития.

Вторая мировая война стала апогеем применения такой категории самоходной артиллерии, как истребители танков. Первые подобные машины появились ещё в конце 20-х годов, но до начала Второй мировой войны они не являлись по-настоящему приоритетным направлением. Война всё изменила: именно истребители танков стали самыми массовыми образцами самоходной артиллерии, и чем дальше шла война, тем больше их становилось. Казалось бы, с таким резким развитием, особенно в конечный период войны, у истребителей танков большое будущее. Но… нет, совсем они не исчезли, ствольные истребители танков выпускались и в 50-е годы, и далее, и даже сейчас на вооружении российской армии есть Спрут-СД, можно сказать, классический истребитель танков. Но практически сразу после окончания войны разработка принципиально новых истребителей танков либо прекратилась совсем, либо превратилась в тонюсенький ручеек. Почему так произошло, и пойдет речь в данном материале.

Каждый своим путем

По вполне понятным причинам первые истребители танков были созданы немцами. Выглядел этот самый истребитель крайне примитивно: на базе коммерческого трактора Hanomag WD Z 25 была установлена 37-мм противотанковая пушка 3,7 cm Tak. По вполне понятным причинам эта штуковина дальше опытного образца не продвинулась, а вот дальше было интересно. Созданный чуть позже Rheinmetall Leichttraktor Selbstfahrlafette оказался совсем другим. Больше похожая на танк боевая машина, вместо неподвижной рубки вращающаяся башня, да и шасси танковое — Leichttraktor (Rh).

Одним из приоритетных направлений немецкой танковой программы было создание башенных «истребителей», в том числе и на полугусеничном шасси. Но «не взлетело».

Может показаться, что это просто попытка сделать что-то по-быстрому, используя готовое шасси, но нет. На самом деле в данном случае данный подход был осознанным выбором, причем не Rheinmetall-Borsig, а непосредственного заказчика. Другими словами, немецкие военные хотели башенный истребитель танков, с высокой подвижностью, как минимум не уступающей танкам (а в идеале их превосходящий), причем танковое шасси было не обязательным. Немцы экспериментировали и с полугусеничными шасси, причем также с вращающимися башнями. Немцы в этом смысле не были одиноки: первый американский истребитель танков также имел вращающуюся башню. Вместе с тем, по ряду причин данные машины в серийное производство не пошли. На начало Второй мировой войны ни одна из воюющих сторон специализированного истребителя танков не имела. Существовали, конечно, некие машины, теоретически подпадающие под подобное определение, но именно истребителей танков специально разработки среди них не имелось.

Война заставила быстро шевелиться. Уже во Франции дебютировали Panzerjäger I, первые массовые истребители танков.

Далее ситуация развивалась совсем по иному сценарию. Основной вектор данного направления задали немцы, которые первыми озаботились вопросом насыщения войск специализированными истребителями танков. Поскольку времени на раскачку более не имелось, работа пошла по пути наименьшего сопротивления. То есть вспомнили о том, что самоходка, по сути, является продвинутой повозкой для пушки. То есть в работу пошел принцип «пушка побольше на шасси поменьше». Именно по этому принципу был создан первый крупносерийный истребитель танков — 4,7 cm Pak (t) (Sfl) auf Pz.Kpfw.I (Sd.Kfz.101) ohne Turm, более известный как Panzerjäger I. На шасси легкого танка Pz.Kpfw.I Ausf.B, чья боевая ценность была сомнительной ещё осенью 1939 года, взгромоздили чешскую 47-мм противотанковую пушку PUV vz.36. У последней была сомнительная подвижность, а тут вполне шустрое шасси, которое, как танк, морально устарело. В результате получился подвижный «самоходный лафет», хорошо подходящий для сопровождения механизированных соединений.

Кратко о том, почему появились «самоходные лафеты». Лучше самих немцев никто и не скажет.

Данный подход наиболее ярко выразился с конца 1941 по 1943 годы. Во второй половине 1941 года стало окончательно ясно, что легкие танки себя изжили, посему образовалась острая необходимость их куда-то пристроить. С другой стороны, новые противотанковые орудия резко потяжелели. Если 3,7 cm Pak имела боевую массу 440 кг, а по дороге её мог катать один человек, то 5 cm Pak 38 имела массу 830 кг, и её таскать по полю было тяжеловато даже четверым. А к концу 1941 года была завершена разработка ещё одного орудия — 7,5 cm Pak 40. Это орудие уже имело боевую массу под полторы тонны, там и 8 человек по пересеченной местности её таскает с трудом. Примерно та же проблема была с 7,62 cm Pak 36 (r), противотанковой пушкой, которую сделали из трофейных советских дивизионных орудий Ф-22. Как раз их появление и спровоцировало массовое создание истребителей танков на базе легких танков, а также других подходящих шасси. Наиболее остро рост массы противотанковых орудий отразился в случае 88-мм орудия Pak 43 L/71. Орудие массой под 5 тонн, без средств механизации, очень часто банально бросали. Поэтому с самого начала немецкое командование озаботилось созданием самоходного лафета для него. Правда, тут уже понадобился специальный «самоходный лафет», Geschützwagen III/IV (Sf).

Из «штурмовиков» в «истребители». Официально StuG 40 числилась штурмовой САУ, но на самом деле больше занималась борьбой с танками. И в этом плане оказалась куда эффективнее «самоходных лафетов».

Параллельно шел другой процесс — переход в разряд истребителей танков машин, ранее относившихся к разряду штурмовых САУ. Прежде всего, речь идет о StuG III, которая превратилась в StuG 40. Формально машина штурмовая, а фактически истребитель танков. Причем под конец войны частыми были случаи комплектации этими машинами не дивизионов штурмовой артиллерии, а самоходных противотанковых дивизионов. Имелись и «случайные» машины, которые истребителями танков оказались вынужденно. Кроме того, имелись примеры в виде Ferdinand. По большому счету, создание данной машины было единственным разумным способом пристроить «бесхозные» шасси Pz.Kpfw.Tiger (P). Кстати, если кто не в курсе, то и Ferdinand, и Nashorn относились к одному классу — тяжелые истребители танков. Несколько внезапно, но тем не менее. Это же касалось из Jagdpanther. Вообще эта машина должна была сменить Nashron, но так получилось, что последняя выпускалась до конца войны. С орднунгом у немцев вообще часто была беда.

Jagdpanzer IV, переосмысление опыта 1943 года. К 1944 году концепция хорошо защищенного истребителя танков с низким силуэтом стала для немцев основной.

Пик применения «самоходных лафетов» пришелся на 1943 года. После Курской дуги, где дебютировал целый ряд машин, включая Nashron, сложилась ситуация, когда текущая концепция «самоходных лафетов» более немцев не устраивала. Для кого-то это будет новостью, но немецкие военные тоже часто использовали специализированные машины не по назначению. Проще говоря, «Мардеры» и «Насхорны» нередко отправляли в атаку, используя их как «штурмовики». Результат вполне понятен. Поэтому к 1944 году окончательно сформировалась концепция немецкого истребителя танков. Это была довольно низкая (по возможности) боевая машина, скорее напоминавшая StuG, с крепким лбом и орудием, торчащим в лобовом листе рубки (чаще всего оно крепилось на рамке). Jagdpanzer 38, Jagdpanzer IV и Jagdpanther, если приглядеться, имеют общую концепцию.

Советский легкий истребитель танков с орудием ЗИС-2 образца 1941 года — ожидание и реальность.

В Красной Армии специализированный истребитель танков также имел несколько ступеней эволюции. Изначально это была боевая машина на базе Т-34, куда ставили 85-мм зенитку с круговым вращением. Позже похожие танки-истребители планировались в 1941 году, например, на базе Т-50. Но начавшаяся война заставила эти планы поменять. В результате первый истребитель танков, ЗИС-30, получился по немецкому рецепту. То есть тяжелая противотанковая пушка, проставленная на шасси тягача «Комсомолец». Получившийся аппарат неплохо повоевал, но имел примерно те же недостатки, что и Marder. Слишком высокий силуэт, сомнительное удобство для расчета итд. Посему дальше подобное не строилось, хотя с мест и предлагались конструкции, здорово напоминающие Marder. Следует сразу уточнить один момент. СУ-76/СУ-76М, которую сравнивают с Marder, относится к другому типу САУ. С самого начала она создавалась как «легкий штурмовик», то есть подвижная дивизионная пушка, причем на специальном шасси.

Эволюция привела советские средние истребители танков к концепции, похожей на немецкую. Но советская машина была более подвижной, да и запас по модернизации оказался выше.

Самое интересное, что советские истребители танков, к середине 1943 года, имели очень похожую на немцев концепцию. Оно и не удивительно, ведь эволюция шла от машины, которую создали с оглядкой на StuG. СУ-122 была «штурмовиком», но весной 1943 года срочно понадобилась иная машина, с приоритетной задачей «истреблять вражескую бронетехнику», прежде всего тяжелые танки. При этом официально СУ-85, подобно StuG 40, не была «истребителем». Но все всё прекрасно понимают. Кстати говоря, похожие процессы должна были произойти и с другой машиной — СУ-152. Еще весной 1943 года предполагалось создание, на её базе, тяжелого истребителя танков со 122-мм орудием А-19. Но процесс затянулся, поэтому ИСУ-122 появилась существенно позже и уже на базе ИСУ-152.

GMC T12, первый американский серийный истребитель танков.

Острая необходимость срочно получить истребители танков заставила экспериментировать и американцев. Первые их истребители танков были на колесной и полугусеничной базе. Причем их не просто приняли на вооружение, но ещё и применили в бою. Сразу же «наевшись» по полной программе. И если боевой дебют GMC T12, состоявшегося на Филиппинах, был ещё спорным вопросом, то в Тунисе недостатки данной системы были очевидны. Причем дело было далеко не в одном только шасси. Концепция неподвижной рубки в принципе не зашла с точки зрения потребностей Истребительного командования.

Американцы смогли успешно воспользоваться концепцией башенного истребителя танков. GMC M10 получилась весьма удачной машиной.

Собственно говоря, в Истребительном командовании ещё до Туниса сделали для себя правильные выводы. Поэтому американцы стали теми, кто стал развивать концепцию, заброшенную другими странами — башенные истребители танков. Ставка делалась на высокую подвижность, а также высокую маневренность огня. В жертву принесли броневую защиту, и нельзя сказать, что американцы совершили ошибку. По состоянию на начало 1943 года уровень немецкой танковой и противотанковой артиллерии был таков, что для нее и 45-мм броня Medium Tank M4, и 25-38 мм лба GMC M10, оказались равнозначными. Собственно говоря, главным минусом GMC M10 стало то, что по ходу разработки из нее выкинули мотор поворота башни. Поэтому башня вращалась вручную и медленно. А так очень удачная машина и второй по массовости (после StuG 40 Ausf.G) истребитель танков среднего типа. А далее появилась GMC M36, модернизация GMC M10 с новой башней, более мощным 90-мм орудием и мотором поворота башни. Также появилась GMC M18, но вот как раз она получилась не особо удачной. Хотя бы минимум брони всё же требовался, а для GMC M18 даже пулемет мог стать смертельным врагом. Так или иначе, но американцы выбрали свой, вполне удачный путь. С таким багажом ведущие производители истребителей танков подошли к 1944 году, который стал для САУ данного типа кризисным.

Разноплановые проблемы

1944 год можно считать пиковым с точки зрения разработки истребителей танков. В Германии начался выпуск легкого истребителя танков Jagdpanzer 38, среднего истребителя танков Panzer IV/70 (V), а также тяжелых истребителей танков Jagdpanther и Jagdtiger. В СССР начался выпуск средней САУ СУ-100, которая имела ярко выраженную противотанковую направленность, это же касалось и упомянутой ранее ИСУ-122. У американцев состоялся боевой дебют сначала GMC M18, а затем GMC M36, последняя стала наиболее удачным американским истребителем танков. Наконец, появился и английский истребитель танков. Несмотря на то, что концепция рубочного истребителя танков им не нравилась, как и база пехотного танка Valentine, именно Archer стал первой (и единственной) боевой машиной данного типа, которую англичане успели запустить в серию. Также имелись истребитель танков Achilles (перевооруженная GMC M10) и танк-истребитель Sherman VC/Sherman IC.

Основные американские истребители танков — GMC M3, M10, M18 и M36.

Вместе с тем, именно 1944 год стал временем глубочайшего кризиса в разработке истребителей танков. Первые звоночки прозвучали ещё в 1943 году, но только год спустя проблема стала очевидной. Связана она оказалась с двумя факторами — ростом броневой защиты танков и ростом огневой мощи артиллерии, которой предстояло эту самую броню пробивать. Наложились они на третий фактор — возможности шасси, которые использовались для самоходных артиллерийских установок. Причем касалось это всех без исключения стран.

Panzer IV/70 (V) пришлось, в ходе производства, менять передние опорные катки на цельнометаллические. Помогло, но отчасти.

Как уже говорилось выше, по большому счету немцы пришли к концепции шасси StuG, то есть переднее расположение боевого отделения, орудие в лобовой части рубки, по возможности установленное на рамке, с крепким лбом. И если в случае с Jagdpanzer IV эта система сработала, то на других машинах начались проблемы. Главной из них стала перегрузка передних опорных катков. Страдали ей Panzer IV/70, Jagdpanzer 38 и Jagdpanther. Данная проблема была ожидаемой, особенно с учетом того, что все перечисленные машины строились на шасси, чей ресурс по нагрузке закончился. Поэтому ранние версии данных машин сильно страдали от износа передних опорных катков. Кое-как проблему решить удалось, но не до конца. А у Jagdpanther ещё и бортовые передачи «вылетали». На этом фоне различные предложения по увеличению огневой мощи немецких истребителей танков, как реальные (проектные), так и столь любимые поклонниками Panzerwaffe-46 и иже подобными, выглядят забавно. Иначе, как в «позе Вилли Вонки», на них смотреть не получается.

Как показали боевые действия, GMC M36 оказалась более удачной машиной, нежели Jagdpanther. Причем её часто применяли как танк — иных машин с 90-мм орудиями чаще всего не было.

Не меньшей проблемой немецких истребителей танков стал упомянутый предел по модернизации. Собственно говоря, базу Pz.Kpfw.IV немецкое командование «приговорило» ещё в 1944 году, что не помешало выпускать Panzer IV/70 до самого конца войны. Правда жизни в том, что и база Jagdpanzer 38 была не сильно лучше. Собственно говоря, обе машины были весьма неторопливыми, а их обзорность оставляла желать лучшего. При этом Jagdpanzer 38 была ещё и «банкой людей», удобство работы оказалось крайне сомнительной. В этом смысле планы по запуску производства Jagdpanzer 38(d) были скорее попыткой чуток улучшить ситуацию. Установка 70-калиберной пушки привела бы к ещё большим проблемам с нагрузкой на передние опорные катки. Ну а шасси «Пантеры» дальнейших ресурсов для развития не имела ещё на старте выпуска. Посему каких-то перспектив на будущее оно не имело. Про всякие E-серии и вовсе говорить смешно, у нас всяких бумажных машин тоже хватало, настолько страшных, что авторы Ё-мобилей от них в кошмарах трусами не отмахались бы. Про Jagdtiger и вовсе возникает три слова — «что это было». Делать столь перегруженные машины в условиях 1944-45 годов — ну очень серьезная заявка на успех. Резюмируя — развитие немецких истребителей танков закончилось в 1944 году. Остальное — это не более чем судорожные дрыгания в стороны. Особенно это касается аппаратов вроде «Ваффентрагеров», то, сколько их выпустили, отражает реальное к ним отношение наверху.

СУ-122П, попытка поставить в СУ-100 более мощное орудие.

В Советском Союзе ситуация была немного получше, но в том-то и дело, что «немного». СУ-100 стала последней крупносерийной советской средней САУ. Причем поначалу данные машины также страдали проблемами с разрушением передних опорных катков. Надо сказать, что СУ-100 была отчасти компромиссным решением. Вообще 122-мм орудие Д-25 считалась более подходящим орудием, ибо предел поражения «Пантеры» бронебойным снарядом Д-10С составлял 1300-1400 метров, а для Д-25 — до 2-2,5 километров. Но попытки создать СУ-122П потерпели неудачу. Тут было сразу несколько факторов. Это и перегруз шасси, и низкая скорострельность, и маленький боекомплект (26 выстрелов против 33 у СУ-100), и сильно торчащий вперед ствол. Посему дальше опытных образцов данная тема не продвинулась.

130-мм орудие С-26 оказалось наиболее удачным среди конкурентов, но было слишком большим.

Менее проблемным было шасси ИСУ, но тут имелись неприятности иного характера. Как я уже писал в материале по истории ИСУ-122, поначалу А-19 упорно не хотели ставить, ожидая более мощные системы. Ждунов пришлось ставить на место Сталину, поэтому машина пошла в серию с орудием А-19 (а позже появилась более скорострельная Д-25с). Но попытки создать более мощные системы не прекратились. По итогам оптимальной системой стала 130-мм С-26. Вот только и она оказалась не лишенной недостатков. Прежде всего, она получилась ещё больше, чем А-19, посему внутри боевого отделения оказалось совсем тесно. От замкового пришлось отказаться (банально не влез), а скорострельность снизилась до 1,8-2 выстрелов в минуту. Не говоря уже о том, что дело было летом 1945 года, когда особая потребность в С-26, а также самой ИСУ-130, почти исчезла.

СУ-101 оказалась вполне удачной машиной, но её сгубили завышенные требования по броневой защите с флангов.

Надо сказать, что перспективы по средним САУ у Красной Армии имелись. Идею создания истребителя танков среднего класса с кормовым расположением боевого отделения вынашивали многие, но реализовали только в Советском Союзе. Причем сама идея СУ-101 была правильной. Нагрузка на передние катки снизилась, а заодно удалось усилить лоб корпуса и рубки. Но наверху слишком увлеклись усилением броневой защиты, поэтому СУ-101 имела врожденный недостаток. Ей зачем-то решили сделать защиту от 8.8 cm Pak 43 по бортам. В результате мало того, что сильно нагрузили машину, так ещё и боевое отделение стало более тесным, чем на СУ-100. Причем данная креативная идея не сработала — на испытаниях борта СУ-101 вполне пробивались. А ещё машина, существенно потяжелевшая, перегревалась всю дорогу, и что бы на УЗТМ не делали, решить проблему не смогли. Казалось бы, уже был пример КВ-1, который перегрузили, вполне можно было признать ошибку и вернуться к конфигурации СУ-100М2, реальный предел массы находился на отметке 32-33 тонны. Но наверху решили просто прикрыть проект от слова совсем и передать его на завод №174. Так что на 5 лет тема средних САУ с противотанковой направленностью, попросту умерла. Ну а тяжелые САУ, после Объекта 704, более чем на 10 лет перешли в категорию «бумажных». Да и Объект 268 дальше опытного образца не продвинулся (да и то, это был больше «штурмовик», нежели истребитель).

Похоже, что на истребители танков американцы махнули рукой ещё в конце 1944 года. На это намекает тот факт, что для борьбы с новыми немецкими тяжелыми танки разрабатывали танки-истребители, но не истребители танков.

Самая же запущенная ситуация оказалась в США. Если не считать страшный, как атомная война, сверхтяжелый танк T28, который переименовали в GMC T95, после запуска в серию GMC M36 по сути новых истребителей танков не проектировали. Причин две — незачем и не из чего. Запущенный с ноября в серийное производство Heavy Tank T26E3 практически не имел ресурсов по дополнительной нагрузке. Другие же базы даже не рассматривали. Да и в целом четко видно, что со второй половины 1944 года американский Департамент Вооружений руководствовался концепцией «лучший истребитель танков — это танк». Проектировались не самоходки, а танки-истребители, причем ни один из них удачным не получился. Видя происходящую ситуацию, в начале 1946 года Совет Военного Департамента по рассмотрению вооружений, он же «Совет Стилуэлла», постановил более истребителей танков не делать. Это было наиболее разумное решение.

Вторая половина 40-х оказалась временем забвения истребителей танков. С танками- то была беда, не то, что с самоходами. Так что дальше «бумаги» обычно ничего не продвигалось.

В общем и целом концепция «лучший истребитель танков — это танк» оказалась негласно принятой практически всеми странами. Нет, уже после окончания войны что-то даже пытались разрабатывать, и даже появлялись опытные образцы, но время ствольных истребителей танков ушло. Какой смысл в СУ-100 нового поколения, если есть условный Т-54? Позже, конечно, серийные истребители танков появились, но время, когда они являлись самыми многочисленными САУ, ушло безвозвратно. Особенно очевидно это стало после появления управляемого ракетного вооружения.

Источники

US NARA

ЦАМО РФ

Фотоархив автора

РГАКФД

Другие аналитические материалы по САУ:

Развитие советских средних САУ в 1940-43 годах

Из истории создания ИСУ-122

К 75-летию образования «Совета Стилуэлла»