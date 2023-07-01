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Пополнение списка иностранных агентов

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Минюст обновил реестр иноагентов, в список попал музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

В качестве обоснования ведомство заявило, что Гребенщиков проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, выступал против военных действий и «получал поддержку от иностранных источников». В мае этого года в отношении музыканта составили административный протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3), его оштрафовали на 50 тыс. руб. Гребенщиков покинул Россию весной 2022 года. Ранее Минюст внес в этот реестр и других известных рокеров Андрея Макаревича, Земфиру, Максима Покровского и Лёву Би2 (Егора Бортника).

Также в реестр внесли:

журналиста Андрея Караулова (по версии Минюста, он участвовал в создании «информационного материала иностранного агента» и распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей);

заместителя председателя московского отделения «Яблока» и бывшего главы района «Якиманка» Андрея Морева;

депутата Мосгордумы седьмого созыва от «Справедливой России» Михаила Тимонова (Тимонов не первый региональный парламентарий, получивший такой статус; ранее Минюст признавал иноагентами депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Дарью Беседину и депутата госсовета Коми Виктора Воробьева).
У Тимонова и Морева как и у Караулова, в обосновании Минюста указано, что они «распространяли, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Указаний на получение ими поддержки из иностранных источников или распространение информации от иноагентов в их обоснованиях нет;

Ф. Гольдшмидта (вероятно, речь идет о бывшем главном раввине Москвы Пинхасе Гольдшмидте — именно его дата рождения указана в документе. Гольдшмидт покинул должность в прошлом году и уехал из России; родственники бывшего главного раввина рассказывали о давлении на него из-за публичного отказа поддержать военные действия на Украине). По версии Минюста, Гольдшмидт распространял «недостоверную информацию» о действиях российских властей и выступал против боевых действий;

корреспондента эстонского «Радио 4» Алексея Горпинченко, который, по данным Минюста, распространял недостоверные данные о действиях российской армии. Кроме того, он является сотрудником иностранного средства массовой информации;

издания Sota.vision и «Бумага» — как сообщает Минюст, они распространяли «для неограниченного круга лиц» информацию иноагентов и недостоверные данные о решениях российских властей;

Англо-американскую школу в Москве. По мнению Минюста, она пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит госполитике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

https://vott.ru/entry/629759?cid=7606491 – цинк

Кучно пошло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8459410.html
Метки: иностранные агенты, подрывная деятельность, пятая колонна, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29806 25272
    марина 45 мин. назад

      а чем фамилия Соловьев,Киселев ,Эрнст ,Прилерин (не пропустили пока) лучше Макаревичей,БГ,Слепаковых??

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