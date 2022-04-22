Новые иностранные агенты
Нажористое пополнение списка иностранных агентов.
Сегодня 5 человек добавили.
1. Невзоров.
2. Вл. Кара-Мурза
3. Венедиктов
4. Волков
5. Пархоменко
Кроме того, Кара-Мурза арестован по закону о фейках о ВС РФ. Персонаж дискредитировал ВС РФ во время выступления …. перед Палатой Представителей Аризоны (!)
Кура мурза уже давно бегает без головы,так что на окорочек самое то.) Ну а старый пердовампир неврозов,ушел прибалтийскими огородами в логово сумерек тельявила,чтоб на кол,осиновый не посадили.)))
Поговори с Маринкой. Меня сторониться стала совсем.
За чистку хохлов переживат шипко.
Не форсирую,она меня итак загружает предсказаниями,что даже старик Бенамуки шлет меня к японской богоматери,а я ведь даже кимона,..кимоны(а как правильно) штопаного не имею чтоб ее лицезреть.)