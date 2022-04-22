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Новые иностранные агенты

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Нажористое пополнение списка иностранных агентов.
Сегодня 5 человек добавили.

1. Невзоров.
2. Вл. Кара-Мурза
3. Венедиктов
4. Волков
5. Пархоменко

Кроме того, Кара-Мурза арестован по закону о фейках о ВС РФ. Персонаж дискредитировал ВС РФ во время выступления …. перед Палатой Представителей Аризоны (!)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7573822.html
Метки: Венедиктов, Волков, кара-мурза, невзоров, пархоменко, пятая колонна, Россия
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 44481 23461
    Степаныч два часа назад

      Кура мурза уже давно бегает без головы,так что на окорочек самое то.) Ну а старый пердовампир неврозов,ушел прибалтийскими огородами в логово сумерек тельявила,чтоб на кол,осиновый не посадили.)))

      • 9091 6767
        чужойСтепаныч два часа назад

          Поговори с Маринкой. Меня сторониться стала совсем.
          За чистку хохлов переживат шипко.

          • 44481 23461
            Степаныччужой час назад

              Не форсирую,она меня итак загружает предсказаниями,что даже старик Бенамуки шлет меня к японской богоматери,а я ведь даже кимона,..кимоны(а как правильно) штопаного не имею чтоб ее лицезреть.)

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