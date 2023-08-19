Пополнение списка иностранных агентов
Минюст выпустил сообщение о добавлении в список иностранных агентов еще 8х человек, включая Илларионова и Пионтковского (странно, что только сейчас).
Пополнение списка иностранных агентов
18 августа 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик, В.А. Довданов, А.Н. Илларионов, С.К. Кондакова, С.В. Кривенко, А.А. Пионтковский и Т.А. Сотникова.
Л.-Д. Горалик выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Принимала участие в сборе средств в поддержку Украины.
В.А. Довданов принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.
А.Н. Илларионов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Проживает за пределами Российской Федерации.
С.К. Кондакова выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.
С.В. Кривенко выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов и иностранных СМИ. Является директором включенной в реестр иностранных агентов организации.
А.А. Пионтковский выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.
Т.А. Сотникова выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовала в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.
https://minjust.gov.ru/ru/events/49695/ – цинк