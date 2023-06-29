ЭВОЛЮЦИЯ VS РЕВОЛЮЦИЯ
Прежде чем устраивать мятежи, революции, прежде чем ломать нынешнюю систему мироустройства, необходимо хорошо понимать, какое общество мы хотим получить взамен старого. Потому что самые большие потери и битвы порой происходят уже после слома старой многим уже неугодной системы.
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1:50 Каждый из нас может повлиять на всю планету.
4:20 У нас цель одна: здоровые цели в здоровом обществе.
6:48 Что такое окислительный стресс?
8:40 Как из невежества и страсти перейти в благость?
12:55 Представление книги А.Усанина «Альтернативный глобализационный сценарий»
15:03 Настоящая драка – это когда объединившиеся против чего-то начинают делить власть, деньги и т.д.
17:55 Если вы нашли хорошего специалиста, его не меняют каждые 4 года.
19:25 В каком обществе мы хотим жить?
23:03 Ухудшение климата происходит в первую очередь, из-за уничтожения лесов.
27:45 Давайте делать вещи вечными!!!
34:00 Начинать нужно с нравственных ценностей самого человека.
37:00 Иннокентий Сибиряков: пример российского олигарха при царизме.
43:44 Бизнесменов в благости становится сейчас в России все больше и больше.
45:54 Россия предлагает свой путь развития человечества.
52:03 Нужно возродить без-пахотное земледелие.
54:20 Что такое глютен?
59:50 Почему коровье молоко стало плохо усваиваться?
1:04:00 «Жить нужно так, что бы Богу понравилось!»
1:08:00 Масла, насыщенные озоном.
1:12:00 Почему люди полнеют?
1:16:00 Пьющие и курящие люди должны платить за свое лечение. Премии тем, кто не болеет.
1:19:00 75% людей – ведомые.
1:22:00 Хотите вести здоровый образ жизни? Общайтесь с теми, то уже ведут ЗОЖ!
Продукция “Гуминовый исток” : https://humicsource.ru/?tracking=641ef91f36b1a
Игорь Олегович Зубков, исследователь – биолог, генеральный директор ООО “Биопатриот”. Сайт: https://om-biopatriot.shop
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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