Октябрьская Революция и судьба российской цивилизации

«Прорыв человечества к Социализму в начале ХХ века, – писал я в монографии «От учения Карла-Маркса – к Ноосферизму XXI века» (2017), – произошел не из развитых капиталистических стран, как он должен был произойти по прогнозу Маркса, содержащемся в «Капитале» и «Критике Готской программы», а из России, в результате победы не пролетарской, а рабоче-крестьянской, антикапиталистической революции…

Важно подчеркнуть, что теоретической базой большевизма и осуществленной под руководством коммунистической партии большевиков во главе с Лениным Великой Русской (Октябрьской) социалистической революции стал ленинизм, как развитие марксизма в эпоху империализма и как его диалектическое снятие.

Великая Русская (Октябрьская) социалистическая революция открыла собой эпоху новой, социалистической истории человечества, которой не знало человечество и которая своим появлением фактически разделила поток всемирной истории на два потока – поток рыночно-капиталистической, а вернее – колониально-империалистической, стихийной истории и поток истории социалистической на основе планово-управляемой социалистической экономики.

(Доклад на научной конференции «В.И. Ленин и Великий Октябрь», посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, и организованной КПРФ и Санкт-Петербургским отделением Российской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации», Санкт-Петербург, гостиница «Россия», 21 сентября 2017 года)



Ленинизм есть не только российско-русское развитие марксизма, а достаточно самостоятельное явление, возникшее на почве:



русской теоретической мысли в России, в частности – русского демократического движения;



ленинской теории империализма;



ленинского положения о союзе рабочего класса и крестьянства как важной революционной силы;



положения о возможности социалистической революции в отдельно взятой стране, да ещё в такой отсталой с позиции развития капитализма как Россия;



ленинской теории революционной марксистской партии нового типа – коммунистической партии большевиков.



Ленинизм, как развитие марксизма В.И. Лениным в эпоху империализма, обозначает процесс перехода от капитализма в его империалистической стадии развития к социализму как целую эпоху. По инициативе В.И. Ленина II Конгресс Коммунистического интернационала в 1920 году зафиксировал следующие положения […]:



Октябрьская революция открыла эпоху, главным содержанием которой является переход от капитализма к социализму. « Теперь трудно не видеть, что это было не «авантюрой» и не «сумасбродством» большевиков, а началом всемирной смены двух всемирно-исторических эпох: эпохи буржуазии и эпохи социализма…» […];

Теперь трудно не видеть, что это было не «авантюрой» и не «сумасбродством» большевиков, а началом всемирной смены двух всемирно-исторических эпох: эпохи буржуазии и эпохи социализма…» […];

возникший в России социализм – главный фактор, который будет определять логику истории ХХ века, и, исходя из которого, должны исходить коммунистические партии всех стран;

и, исходя из которого, должны исходить коммунистические партии всех стран;

появление социализма в России создаёт возможность для освободившихся от колониального ига стран перехода к социализму, а затем к коммунизму, «минуя капиталистическую стадию развития» […].



Последний вывод – «минуя капиталистическую стадию развития» – исключительно важен и определяет революционное содержание ленинизма.

Можно утверждать, что ленинизм есть диалектическое снятие социал-демократического марксизма или марксизма Каутского-Плеханова, в первую очередь – в теории социалистической революции»1.

Я на это обращаю внимание в связи с тем, что сейчас многие ученые социалистической ориентации в России, философы, теоретики марксизма аппелирует к «марксизму XIX века», игнорируя тот факт, что ленинизм привнес принципиальную новизну в научный социализм и коммунизм, в теорию социалистической революции, обеспечив победу, как величайшее достижение всемирной истории, именно в России – в евразийской общинной цивилизации с самым большим хронотопом бытия и с самой большой энергостоимостью воспроизводства жизни человека и общества, т.е. в самой «холодной» цивилизации мира.



Такая ориентация на «марксизм Каутского-Бернштейна-Плеханова-Троцкого» , на тот марксизм, который В.И. Ленин назвал «догматическим», противопоставляя ему свой «революционный» марксизм, на почве которого и развился ленинизм, есть своеобразное основание в самой российской «марксистской среде социал-демократического толка» для оправдания рыночно-капиталистической контрреволюции, не замечая, что она уже потерпела исторический крах, породив системную катастрофу в развитии России, выход из которой связан только с социализмом, но с социализмом нового качества – Ноосферным Экологическим Духовным Социализмом, спасающим человечество от экологической гибели на рыночно-капиталистическом пути развития.

Прорыв человечества к Социализму именно из России отражал в себе не только общую закономерность формационной логики истории, открытой Марксом, определяющей неизбежность смены капитализма как общественной формации социализмом и коммунизмом, неизбежность перехода человечества от «предыстории» (так назвал Маркс стихийную парадигму истории, в которой человек оставался «игрушкой» в «игре» стихийных сил истории, которую Ф.М. Достоевский назвал законом «искажения великодушных идей» и за которым стоит действие принципа «не ведаем, что творим»), но и цивилизационную логику истории России, как цивилизации «цивилизационного социализма».

В Декларации Петровской академии наук и искусств «Современный мир и пути решения проблем России на этапе движения к устойчивому развитию», написанной мною и принятой единогласно на VI Съезде академии 7 октября 2005 года, в «Статье 5» прямо указывается:

«Россия – цивилизация «цивилизационного социализма», что означает, что она в своих цивилизационных основаниях всегда была цивилизацией антикапиталистической, исторически была устремлена к правде, взаимопомощи, к любви и добролюбию, к трудовому созиданию, к заботе о социально ущемленной части населения.

В этом её качестве большая заслуга принадлежит русскому народу. Русский народ – не только государствообразующий народ, но и исторический строитель российской цивилизации, носитель культа правды, зашиты Отечества, народ, постоянно жертвующий собой ради сохранения жизни и мира между народами и людьми на территории России. Всечеловечность, как характеристика русской духовности, обозначенная Ф.М. Достоевским, отражает эту роль и эту характеристику русского народа в цивилизационном и государственном строительстве России.

Русский народ – носитель «цивилизационного социализма».

В характеристике «цивилизационного социализма» есть еще одна важная характеристика России – политэтническая (или межэтническая) кооперация. В основе этой политэтнической кооперации лежат принципы социальной справедливости и взаимной помощи.

Россия никогда не была «тюрьмой народов» и «империей» в колониальном её определении, так характерном для империй в мире, особенно в Западной Европе, потому что русский народ нёс тяжести исторического пути и угнетения не меньше, чем другие народы и племена в России, и даже больше. Во все кризисные времена и в эпохи войн русский народ брал на себя самую большую тяжесть и всегда нёс самые большие людские потери, жертвуя жизнями своих людей ради жизни и мира в России.



Сталинская характеристика русского народа как «руководящей силы» «среди всех народов нашей страны» действительна для всей истории России, особенно последнего 300-летия»2.

В «Статье 7» этой Декларации мною отмечалось:

«Советская цивилизация в лице СССР как часть истории российской цивилизации в ХХ веке являлась, таким образом, не каким-то «уклонением» от магистрального пути человечества, как хотят представить некоторые «квази-ученые» на Западе и в России, чтобы оправдать происходящую капиталистическую реформацию по «сценарию интеллектуалов» из США и Западной Европы, а вернее – империалистическую её колонизацию, а, наоборот, имманентно присущей основаниям России логикой истории.



«Россия социалистическая» выросла из «России общинной и духовной» (моё замечание: кстати, на свой, отличный от западноевропейского, путь к Социализму, характерный для России указал, как на возможность, К. Маркс в 1881 году в своём письме к Вере Засулич) через отрицание рыночно-капиталистического уклада хозяйства как ей чуждого и грозящего ей гибелью.



Россия снова, уже в начале XXI века, стоит перед императивом антикапиталистического отрицания в своей истории и оно уже происходит, в том числе через переживаемую Россией системную катастрофу»3.

В «Экономико-философских рукописях» Карл Маркс, величайший гений человечества, 200-летие со дня рождения которого мы, т.е. человечество, будем отмечать в 2018 году (он родился 5 мая 1818 года), охарактеризовал коммунизм «как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития, возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т.е. человечному», как «действительное разрешение противоречий между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом».



И далее Маркс сделал очень глубокое, сущностное заявление по поводу бытийной, как говорят философы – онтологической, природы коммунизма: «…Всё движение истории есть, с одной стороны, действительный акт порождения эры коммунизма – роды его эмпирического бытия, – а с другой стороны, оно является для мыслящего сознания коммунистов постигаемым и познаваемым движением его становления»4.

И «роды» «эмпирического бытия» коммунизма, как «возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т.е. человечному» начались в России, и начались с Великой Русской Социалистической Революцией, и воплотились во всей Истории СССР с 1917 года по 1992 год.

Вся советская эпоха показала Величие Человека Труда, Труда Советского человека, когда Труд оказался освобожденным от гнёта Капитала, перестал быть «наемным» и соответственно отчужденным от творимой им Истории, а, наоборот, стал хозяином своей исторической судьбы.

Социализм есть совершенно новой способ существования человека, воспроизводства жизни, когда те, кто создают материальные и духовные ценности, т.е. класс трудящихся, становится хозяином средств производства, становится правящим классом, и через механизм планирования, через плановую экономику начинает управлять своей историей.



Анри Барбюс в 30-х годах ХХ века в книге «Сталин» так оценил великую инновацию, которую внесла практика социалистического развития России – СССР в механизмы исторического развития человечества:

«Гигантская система «планирования», охватывающая своей сетью целые страны и большие периоды, есть порождение советской власти. Но эта идея распространилась по всему миру. Если конкретное своё осуществление она получила в СССР, то в других местах она существует абстрактно, на словах…



Управляемая экономика подобна миру между государствами: если начать её резать на части, то она существовать не может… Само собой, очевидно, что именно в материализованных планах всего более разума. А если мы учтём рациональность всех форм социализма…, то точнейшее выполнение заданий плана окажется вполне естественным, как бы круты ни были намеченные кривые. Это было бы чудом, если бы это не было социализмом, – говорил Сталин»5.

Советский Социализм – это не только «вершина» всей человеческой истории, но и самая высокая вершина Истории России. В СССР достигли высочайших высот развитие науки, культуры, проектно-конструкторского дела, образования, по развитию промышленности, экономики в целом он вышел на 2-е место в мире, уступая только США.



Но в отличие от империализма США, который функционировал не только за счет прибавочного продукта от эксплуатации собственного рабочего класса, но и за счет прибавочного продукта, получаемого от эксплуатации экономических колоний (в том числе за счёт неэквивалентного обмена, ростовщичества), СССР достиг не бывалых успехов только с опорой на собственные силы, находясь во враждебном капиталистическом окружении.

Именно советский социализм, именно СССР спасли человечество от порабощения гитлеровским фашизмом, который был «взращен» американским и западноевропейским Капиталом специально для уничтожения СССР, для уничтожения первого в мире социалистического общества, которое только примером своего развития вдохновлял всё трудящееся человечество на борьбу с капитализмом.

Социалистическая революция – явление многоплановое, оно включает в себя несколько «революций» разного временного масштаба: политическую социальную, культурную, человеческую, цивилизационную.

Социалистическое общество в отличие от капиталистического общества есть общество высокой субъектности. Самое сложное в социалистическом преобразовании человека, т.е. в процессе «возвращения человека к самому себе как человеку общественному» (по Марксу), – это преодоление частнособственнического сознания человека, системы ценностей, обеспечивающих мотивацию к обогащению, того что составляет суть капиталорационализированного бытия отчужденного от себя человека.

Матрос-анархист в «Оптимистической трагедии» В.Вишневского ставил вопрос перед комиссаром: как преодолеть инстинкт буржуазного человека, культивирующий «моё, как сделать так, чтобы «наше» было даже ближе, чем «моё», чтобы оно стало заботой каждого человека социалистического общества? Добавим к этому, что А.С. Макаренко свою систему коммунистического воспитания ставил на основание «труда-заботы».

Великая Русская Социалистическая Революция как человеческая революция охватывает всю историю СССР, и её императивы продолжают действовать и в XXI веке.

Основой устойчивости социализма является Закон Опережающего Развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе, теория которого много разрабатывается со времен горбачевской «перестройки».

На мой взгляд, отсутствие рефлексии по поводу этого закона в теоретической системе марксизма-ленинизма, развиваемой теоретиками коммунистической партии и советскими учеными-обществоведами, – один из гносеологических источников появления под видом «рыночных реформ» рыночно-капиталистической контрреволюции, появления в истории коммунистической партии таких феноменов как «горбачевизм» и «ельцинизм».

Социалистическая Человеческая революция должна возглавляться коммунистической партией, и она может выполнить эту не простую функцию, когда реализуется в её деятельности императив В.И.Ленина, сформулированный им в 1921 году: коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память всеми богатствами, которые выработало человечество.

Великая Русская Социалистическая Революция явилась началом Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции, как эпохи социалистического преобразования мира, за которой скрывается борьба двух потоков истории – социалистической, планово-управляемой и рыночно-капиталистической, стихийной.

И распад СССР, отступление социализма в ряде стран мира в форме рыночно-капиталистических контрреволюций, на рубеже 80-х-90-х годов, – это есть только «откат» «первой волны» Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции, вслед за которым «накат» «новой волны» этой революции уже начался в начале XXI века.

На рубеже 80-х – 90-х годов, когда в СССР под видом горбачевской «перестройки» зарождались силы рыночно-капиталистической контрреволюции (под контролем и «давлением» институтов советологии в системе глобального империализма – прежде всего в США и Англии, т.е. когда глобальный империализм развернул холодную «войну» в первую очередь против советского социализма – войну информационную, духовную, ценностную, технологическую), глобальный экологический кризис, в котором оказалось человечество во взаимоотношениях с Биосферой, перешел в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

Главная причина возникшей опасности экологической гибели человечества – в рыночно-капиталистической системе хозяйствования.

Мировой капитализм (понятие Дж. Сороса) превратился в «экологического могильщика» человечества, противоречие между Трудом и Капиталом трансформировалось в противоречие между Человеком и Капиталом. Аргументацию этого положения я представил в ряде своих монографий, в том числе в «Манифесте ноосферного социализма» (2011).

История взаимодействия человечества и природы (история того противоречия между человеком и природой, о котором писал Маркс, и разрешение которого он относил к миссии коммунизма) предъявила человечеству ультиматум: или переход всего человечества к социализму, а затем к коммунизму, но в новом ноосферном качестве, как к управляемой социоприродной эволюции (на базе управляемой социалистической экономики), или экологическая гибель человечества уже в XXI веке, вследствие рыночно-капиталистической системы хозяйствования (как писал Маркс, если капиталист начинает получать прибыль в 300%, он готов идти, ради получения такой прибыли, на любые преступления) и соответственно – природопотребления.

Россия – цивилизация, совершившая:



первой в мире прорыв человечества к социализму в 1917 году;



первой в мире прорыв человечеств в Космос в 1961 году (первый полет вокруг Земли на космическом аппарате русского и советского летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина).



Россия призвана всей своей Историей совершить Ноосферно-Социалистический Прорыв человечества и возглавить его идейно и духовно в первой половине XXI века, а вернее – до 2030 года.

Возникший императив выживаемости, как императив выхода человечества из Экологического Тупика Истории в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы в начале XXI века, соединяет в себе социалистический и ноосферный императивы.

Учение о переходе Биосферы в Ноосферу разработано В.И.Вернадским в СССР в первой половине ХХ века.

В СССР-России сформировалась Ноосферная научная школа всемирного масштаба. На рубеже ХХ и XXI веков появился Ноосферизм как новая научно-мировоззренческая система, включающая в себе как теорию капиталократии и глобального империализма, так и теорию Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Ноосфера – новое качество Биосферы, в системе которого коллективный Разум человечества начинает управлять социоприродной эволюцией, соблюдая законы и ограничения, отражающие собой действие гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов.

А обеспечить управляемую социоприродную эволюцию сможет только Социализм, но Социализм Нового Качества – Ноосферный Экологический Духовный Социализм.

Россия и социализм в своей судьбе тесно связаны. А.А. Зиновьеву принадлежит крылатая фраза: «Целили в коммунизм, а попали в Россию». Потому и «попали» в Россию, что Россия, по своему ценностному геному есть цивилизация антикапиталистическая, «цивилизация «цивилизационного социализма».

Рыночно-капиталистическая контрреволюция превратила Россию в экономическую колонию Запада. Российская финансовая капиталократия через финансовые механизмы подчинена мировой финансовой капиталократии, в первую очередь – в США, которая продолжает осуществлять стратегию с установкой на её расчленение.

На рыночно-капиталистическом пути развития у России нет Будущего. Повторяется историческая трагедия 100-летней давности, которая завершилась Социалистическим Прорывом. Следует помнить, что к началу Великой Русской (Октябрьской) социалистической революции, по данным А.И. Фурсова, иностранный капитал контролировал почти 95% капитала в России. Поступают данные, что финансовый капитал США контролирует почти 1/3 банковских активов современной России.

Итак, Ноосферный Экологический Духовный Социализм – это «повестка дня», поставленная как историей России для России, так и всей всемирной историей человечества для человечества.

Отмечая Столетие Великой Русской (Октябрьской) Социалистической Революции в 2017 году, мы – Россия и человечество – можем сказать себе: эта революция продолжается!!!

Накатывается вторая, ноосферная «волна Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции!

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы поставил своеобразный барьер, воздвигла своеобразную «плотину» потоку рыночно-капиталистической, стихийной истории, пропуская в Будущее только второй поток – поток социалистической, планово-управляемой истории, который обретает формат Истории Социо-Биосферной или Ноосферной, поднимающей Разум человека на высоту управления социоприродной эволюцией.

1 Субетто А.И. От учения Карла-Маркса – к Ноосферизму XXI века: монография/ Под науч. ред. д.ф.н., проф. А.В. Воронцова – СПб.: Астерион, 2017. – 132с.; с. 22, 23

2 Декларация Петровской академии наук и искусств «Современный мир и пути решения проблем России на этапе движения к устойчивому развитию» (принята на VI Съезде Петровской академии наук и искусств 6 – 7 октября 2005 года. Ред. комиссия Съезда: председатель – А.И. Субетто (вице-президент, члены – Л.А. Майборода (президент), В.А. Воронцов (вице-президент), Л.В. Лебедев (вице-президент), В.А. Зверев (ученый секретарь), Д.З.Мутагиров (член президиума). Автор – А.И. Субетто – СПб.: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. – 56с.

3 Там же, с. 7

4 Косолапов Р.И, Истина из России. – Тверь: Науч.-издат. Компания «Северная Корона», 2004. – 666с.; с. 155, 156

5 Барбюс А. Сталин. – Ленинград: Изд-во РКПО «Русь», 1997. – 188с.; с. 95 – 97





А.И. Субетто

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