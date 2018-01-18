Теория “эволюции” — развод для лохов! “Homo sapiens” не развиваются, а деградируют!

Пришло время раскрыть и эту тему. Нам задурили головы вот этой картинкой, прилагаемой к Теории Эволюции, основоположником которой считается Чарльз Дарвин. Английский натуралист однажды предположил, что мир природы развивается по принципу естественного отбора.

Вот его определение: "Естественный отбор — основной эволюционный процесс, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной приспособленностью, в то время, как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.

В свете современной синтетической теории эволюции естественный отбор рассматривается как главная причина развития адаптаций, видообразования и происхождения надвидовых таксонов. Естественный отбор — единственная известная причина адаптаций, но не единственная причина эволюции. К числу неадаптивных причин относятся генетический дрейф, поток генов и мутации. Термин «Естественный отбор» популяризовал Чарльз Дарвин, сравнивая данный процесс с искусственным отбором, современной формой которого является селекция. Идея сравнения искусственного и естественного отбора состоит в том, что в природе так же происходит отбор наиболее «удачных», «лучших» организмов, но в роли «оценщика» полезности свойств в данном случае выступает не человек, а среда обитания..." Источник.

Нам также задурили головы религиозной теорией происхождения человека от двух особей — Адама и Евы, которых "сотворил в Раю сам Бог". Что любопытно, авторы этой теории ввели такое понятие как ГРЕХОПАДЕНИЕ. По их замыслу, Адам и Ева не должны были заниматься сексом, соответственно, они не должны были никого рождать на свет! Однако в их судьбу вмешался ещё один библейский персонаж — дьявол в образе Змея, который подзадорил Еву съесть "запретный плод", а та уже соблазнила на "грех" Адама. Так через "грех" человеческий род и начал плодиться и размножаться! Эту теорию происхождения человечества сегодня рассказывают верующим во всех приходах "Русской Православной Церкви".

Жизнь и сама история человеческого рода доказывают, что обе теории — научная и религиозная — один большой обман!

Вдумаемся в само определение эволюции:

"Биологическая эволюция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом". Источник.

Обратили внимание на мысль: "эволюция сопровождается изменением генетического состава популяций и вымиранием видов"?!

Вспомните теперь, что написано в определении естественного отбора, который по мысли Дарвина является главной движущей силой эволюции.

1. "Естественный отбор — основной эволюционный процесс, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной приспособленностью, в то время, как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается". 2. "Идея сравнения искусственного и естественного отбора состоит в том, что в природе так же происходит отбор наиболее «удачных», «лучших» организмов, но в роли «оценщика» полезности свойств в данном случае выступает не человек, а среда обитания..."

Допустите теперь, что всё сказанное — правда, и что это же напрямую относится к эволюции самого человека.

Так кто там выступает в роли «оценщика» полезности свойств людей и как формируется отбор наиболее «удачных» и «лучших» среди «Homo sapiens»?!

Ага, в теории написано: «среда обитания»!

Именно она давно уже определяет, какие люди более приспособлены к жизни, и им, соответственно, принадлежит будущее, а какие люди менее всего приспособлены к жизни, и им, соответственно, рано или поздно предстоит исчезнуть с лица земли как «особям с неблагоприятными признаками».

Замечу, что к «особям с неблагоприятными признаками» относятся все совестливые, честные, высоконравственные люди, готовые в минуту роковую отдать свою жизнь "за други своя". Вот почему любая война между людьми или народами прежде всего забирает лучших!

В то же время «особи, обладающие максимальной приспособленностью к жизни», это полная противоположность первой группы — подонки и моральные уроды, потенциальные преступники, среди которых, как свидетельствует сама жизнь, преобладают генетические дегенераты.

"Дегенерат — (от лат. degeneгatus — выродившийся) — человек с признаками вырождения, дегенерации; вырожденец — человек, запрограммированный природой на вырождение. Длительность этого процесса — несколько поколений".

По факту мы все видим, что человеческое общество в целом не эволюционирует, а деградирует. Медленно, но уверенно. Увы!

Почему?

Теория Эволюции этого не объясняет. Однако, книга Библия, в Ветхом завете которой имеется религиозная теория происхождения человека, даёт на этот вопрос ответ с точки зрения экспансии так называемой "еврейской генетики".

14 И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу;





15 ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки,





16 и сделаю потомство твоё, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено будет; (Бытие, 13).

Второй эпизод:

12 И увидел Иаков во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.





13 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему;





14 и будет потомство твоё, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные;





15 и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. (Бытие, 28).

Таким образом Библия объясняет, что со временем вся планета Земля должна быть населена потомками библейских персонажей Авраама и Иакова (он же Израиль), ибо некий Господь завещал им владеть всей землёй.

Замечу, что в силу этой религиозной теории, изложенной в Ветхом завете Библии, но прежде всего в иудейской Торе, почти все потомки Израиля — евреи — называют себя не иначе, как "богоизбранным народом".

Крайне любопытен в этой теории практический аспект, связанный с так называемой "силой еврейской крови".

В. В. Шульгин, человек долгой и удивительной судьбы, наблюдавший своими глазами, как происходили в России в ХХ веке все три "русских" революции, и видевший их непосредственных организаторов, написал в своей книге "Что НАМ в НИХ не нравится" любопытные слова: «…какой опасностью может грозить еврейская раса русской расе? Очень простой. Опасностью поглощения! Еврейская кровь, по-видимому, гораздо сильнее. Можно с несомненностью утверждать, что из десяти русско-еврейских детей девять унаследуют черты родителя еврея».

Феномен "сильной еврейской крови" учёным удалось окончательно разгадать лишь в ХХ веке, когда были открыты гены.

"Ген – это наименьшая структурная и функциональная частица информации о наследственности у живых организмов. По сути он представляет собой небольшой участок ДНК, в котором содержится знание об определённой последовательности аминокислот для построения белка либо функциональной РНК (с которой также будет синтезирован белок). Ген определяет те признаки, которые будут наследоваться и передаваться потомками дальше по генеалогической цепи. "На плечах" генов лежит огромная ответственность за то, как будет выглядеть и работать каждая клетка и организм в целом. Гены управляют нашей жизнью от момента зачатия до самого последнего вздоха. Первый научный шаг вперед в изучении наследственности был сделан австрийским монахом Грегором Менделем, который в 1866 году опубликовал свои наблюдения о результатах при скрещивании гороха. Наследственный материал, который он использовал, чётко показывал закономерности передачи признаков, таких как цвет и форма горошин, а также цветки. Этот монах сформулировал законы, которые сформировали начало генетики как науки. Наследование генов происходит потому, что родители отдают своему чаду по половинке всех своих хромосом. Таким образом, признаки мамы и папы, смешиваясь, образуют новую комбинацию уже имеющихся признаков". Источник.

С открытием генов были открыты и генетические болезни, которыми как оказалось чрезвычайно богата "еврейская кровь", уникальная "сила" которой, как выяснилось, в этом и состоит! Её "сила" такая же, как у ложки дёгтя, которая может испортить целую бочку мёда.

После этой информации, раскрывающей секрет еврейской дегенерации, я задам почти риторический вопрос: "к чему же привела в конечном итоге революция 1917 года Россию и русский народ?".

Несколько лет назад очень хорошо ответил на него 6-й президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннэр.

Таким образом, революция 1917 года, вызвавшая гибель по меньшей мере десяти миллионов русских людей, обернулась в конечном итоге экспансией "еврейской генетики", то есть, фактическим замещением русской национальной элиты — на элиту с "еврейскими генами", строго в соответствии с тем, что написано в Ветхом завете Библии в отношении потомков Авраама: "и сделаю потомство твоё, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено будет, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки" (Бытие, 13: 15-16).

Ну а если в России почти вся или вообще вся элита "имеет еврейские корни", вспомним сейчас про Теорию Эволюции, и про то, КТО выступает в роли «оценщика» полезности свойств людей, и под воздействием чего формируется отбор наиболее «удачных» и «лучших» среди «Homo sapiens»?!

В определении сказано, что в роли этого «оценщика» выступает «среда обитания»!

А кто её формирует, «среду обитания»?

В нашем обществе «среду обитания» формирует так называемая "российская интеллигенция с еврейскими корнями", допущенная всеми системами государственной власти до СМИ, до системы образования подрастающих поколений, и до формирования всей российской Культуры.

Стало быть, факт деградации нашего общества можно объяснить и тем, что большая часть российской интеллигенции имеет больные еврейские корни, и тем, что над нашим обществом господствует доктрина еврейской экспансии, прописанная в Библии.

И здесь, упомянув Библию, я не могу не рассказать о том, о чём я слышал не раз своими ушами при посещении наших православных церквей во время венчания супружеских пар.

Венчание славян с иудейским духом в православных храмах

1. Бракосочетание

Священник, находясь впереди бракосочетающихся, «велегласно», т.е. во всеуслышание произносит первую молитву по чину обручения: «Боже..., благославивый Исаака и Ревекку и их семя, благослови теперь и рабов твоих (следуют имена молодых)».

То есть, молодых славян священники в момент бракосочетания отождествляют с библейскими персонажами Исааком и Реввекой.

Вторая небольшая молитва славит молодым христианскую церковь и Деву Марию.

Третья молитва опять взывает к еврейскому богу: «Боже, помогавший патриарху Аврааму, помогавший сыну его Исааку найти верную жену Ревекку и обручивший их в конце концов, обручи теперь эту пару... Больше, как к тебе, Боже, не к кому обращаться – ведь ты дал власть Иосифу в Египте, ты прославил Даниила в Вавилоне, открыл истину Фамаре, Моисея вооружил в Красном море, ты евреев укреплял всегда».

2. Венчание

Эта часть обряда начинается стихами, последние два из которых гласят: «Благословит вас Господь от Сиона и увидите прекрасный Иерусалим во все дни жизни вашей». «И увидите сынов от сынов израилевых: да будет мир Израилю».

Потом призывает новый брак быть таким, каким когда-то был брак в еврейской семье в Кане Галилейской. Затем опять велигласно произносится молитва: "Боже..., когда-то Авраама благославливый и разверзый ложе – сна Саррины и тем самым сотворивший отца всех народов – Исаака, а затем даровавший Исаака Ревекке и та по твоему благословению родила славных сынов еврейских, в том числе Иакова (будущего Израиля), затем сочетавший Иакова с Рахилью, которая (вместе с другими, женами Иакова) произвела 12 сыновей, славных основателей 12 колен израилевых, затем сопрягший Иосифа, (сына Иакова) с Асенефой и пославший им славных детей Ефрема и Манасию, затем благословивший Захарию и Елизавету и давший им сына Иоанна (Крестителя) наконец, великий Боже, из корня Иессей по плоти родивший Приснодеву, и уже из неё даровавший миру Иисуса, а тот, в свою очередь, показал в Кане Галилейской всем народам какими должны быть бракосочетания..., благослови теперь и этих рабов, стоящих теперь в церкви..."

Тут же читается следующая молитва и опять на славянские головы выплёскивается очередная порция иудейских песнопений: "Благослови, Боже, молодых сих, как когда-то благословил Авраама и Сарру, Исаака и Ревекку, Иакова и его 12 сыновей, Иосифа и Асенефу, Моисея и Сапфору, Иоакима и Анну (родителей девы Марии), Захария и Елизавету... Сохрани их, как когда-то сохранил Ноя в ковчеге, Иону в утробе кита, трёх еврейских отроков в печи вавилонской... Помяни их, как некогда помянул Еноха, Сима, Илию и всех прочих выдающихся евреев..."

Далее наступает торжественный момент: израильский Господь вроде бы согласился, наконец, благословить славянскую пару, и священник обводит молодых с венцами на головах вокруг аналоя, с лежащим на нём крестом и Евангелием.

Раздаётся торжественное пение: "Исайя ликуй, дева имела во чреве и родила Эммануила...", т.е. в торжественнейшую минуту молодой паре даётся намёк, что у девы во чреве уже может быть ...еврейчик. Священник снимает венцы с голов молодых по очереди, приговаривая – жениху: «Возвеличься, жених, как Авраам, благословись, как Исаак, умножись, как Иаков...», а невесте: «и ты, невеста, возвеличься, как Сарра, возвеселись, как Ревекка, умножься, как Рахиль...» В заключение священник ещё два раза упоминает о браке в Кане Галилейской и обряд венчания закончен..."

Источник.

Подведём итог. Теория Эволюции, построенная на принципе "естественного отбора", верна лишь по отношению к животному миру, но она не справедлива применительно к человеческому сообществу.

Люди изначально были сотворены Богом как самые совершенные творения, причём посвящённые в замысел Творца и наделённые способностью творить на земле добро и самые разные духовные ценности. Чрез них совершалась великая Эволюция Духа.

Чудом сохранившиеся и дошедшие до нас древние артефакты в виде таких культурных строений, как, например, индийский храм "Хойсалешвара мандир" или индийский храм Виттала, прямо говорят нам о том, что в древности жили столь одухотворённые люди, что они умели творить в сотворчестве с Богом.

Ну а тот факт, что после каких-то событий такие необычайно одарённые люди почти повсеместно исчезли, говорит нам красноречиво о том, что дегенеративная часть человечества начала повсеместно рваться к власти и уничтожать всех святых!

Так пришла эпоха Власти Тьмы.

Часть 2.

Уму не постижимо, как люди могли такое творить?!

Пришло короткое письмо от Андрея С. из Москвы:

"Здравствуйте, Антон Павлович! Вашим читателем являюсь недавно и чем больше читаю ваших трудов, тем больше восхищаюсь Вашей манерой и умением подачи информации. Так как Вы преподносите материал, не может никто, даже на этом ресурсе. Когда прочитал ваши материалы о двигателе Шкондина и о Галилее, особенно ответ доктору физико-математических наук – это бомба! Дело в том, что тема мироздания и подлога в науке меня очень сильно интересует, хотя теперь, после Вашего «погрома» богоизбранных, даже не знаю, что интересуют больше. Если вы работаете командой – ещё лучше, но если Вы это делаете один – снимаю шляпу! Скажу ещё раз, что лучше Вас материал не сможет подать никто, поэтому прошу посмотреть предложенную мной информацию и «вбить очередной кол в осиное гнездо» паразитов. Тема та же: фальсификация истории и науки. Недавно я нашёл материал: https://sibved.livejournal.com/269014.html, но тему автор не раскрывает, лишь видеоролики и небольшие комментарии. А тема то очень интересная! И если у нас история начинается с так называемого "крещения" Руси, и нас, русских, это не удовлетворяет, ибо мы знаем, что по старославянскому календарю сейчас 7526 лето, а не 2018 год от Рождества Христова, то живущих в Индии индусов, оказывается, волнует абсолютно схожий вопрос: почему их официальная история начинается с английской оккупации? В этом мы с ними друзья по несчастью! А ещё индусов интересует, почему им так же безбожно, как нам, лгут о строительстве в относительно недалёком прошлом того, чего сейчас не в силах никто сделать?!"

Я хочу поблагодарить Андрея С. за это письмо. И поскольку в нём затронуты индусы, которых тоже интересует, ПОЧЕМУ им так же безбожно ЛГУТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАЛЁКОМ ПРОШЛОМ ТОГО, ЧЕГО СЕЙЧАС НЕ В СИЛАХ НИКТО СДЕЛАТЬ?!", давайте посмотрим в эту сторону!

Вот перед вами на фотографии современный камнеобрабатывающий станок, в котором при помощи специального гидравлического погрузчика можно закрепить большую каменную болванку, весящую несколько тонн, и обеспечить за счёт мощного электропривода её вращение для обработки её стальным или алмазным резцом.

На этих фотографиях, представленны многочисленные каменные колонны старинного индийского храма Хойсалешвара мандир (ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ), построенного, как утверждают историки, в 1121 году. Это главный храм Халебиду (штат Карнатака).

Все колонны явно выточены на токарном станке! Все колонны явно выточены на токарном станке!

Колонны старинного храма, как мы видим, имеют обработку, которую в наше время можно выполнить только на гигантском токарном станке!

В то же время первый в мире электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала (его мощность составляла всего 15 Вт) изобрёл в 1834 году немецкий и русский физик, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, Борис Семенович (Мориц Герман фон) Якоби. А взаимодействие электрического и магнитного полей, благодаря которому работает большинство электромоторов, открыл современным людям чуть раньше, в 1820 году, датский учёный Г.Х.Эрстед.

Первый вращающийся электродвигатель. Якоби, 1834. Первый вращающийся электродвигатель. Якоби, 1834.

Спрашивается, 4-х метровые монолитные каменные колонны индийского храма Хойсалешвара были изготовлены горшечниками на горнчарных кругах? Вот так?

ВИДЕО в приложение:

Вот ещё одно ВИДЕО про храм Виттала с музыкальными колоннами:

Что лично вы, читатель, думаете в отношении строителей этих храмов?

Да, современные люди за столетия развития наук и научно-технического прогресса много чего изобрели и многому научились. Однако, они по-прежнему отрезаны от тех знаний, которыми обладали древние, умевшие сотворчествовать с Богом, который есть Дух.

29 января 2016 года я написал статью: "ЭТО НАПИСАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ!", где были и такие слова:

В последнее время благодаря превращению Интернета в систему Коллективного разума из отдельных разрозненных фактов стала вдруг стремительно складываться новая историческая мозаика, совокупность "пазлов" которой убеждает даже скептика в том, что существующая сегодня христианская религия (подчёркиваю: так называемая "христианская религия", ибо с учением, практикой и даже символикой Христа у неё мало общего) представляет собой исключительно синтетический продукт, наподобие наркотика, который нужен тем правителям, которые хотят держать в узде умы подвластных народов.

Я лично не имею ничего против слепой веры людей в Бога! Веруйте себе на здоровье!

Однако, я потому считаю так, что отношу себя к людям ведающим, знающим и убеждённым, что Бог есть, и Он есть Дух, как и характеризовали физические свойства Всевышнего пророк Мухаммед и спаситель-мессия Иисус. И Он, Бог, будучи вездесущим Духом, незримо присутствует частью Себя в каждом из живущих на земле людей!

И "Царство Небесное", о котором Христос упоминал не раз, оно не где-то в Космосе вдали от нас! (Дураками были те, кто спрашивал Юрия Гагарина после его первого в мире полёта в открытый Космос,"ты Бога там не видел?")

"Царство Божие" прежде всего внутри нас (оно в микромире!) и лишь затем оно вокруг нас (в макромире), причём в любую сторону от нас оно простирается до бесконечности! И изнутри его глазами не увидеть!

Самое главное, что я познал на личном опыте к своим годам: именно потому, что "вездесущий Бог в нас, а мы — в нём", наши крохотные гены, первокирпичики живой плоти, имеют свойство первыми (!) общаться с вездесущим Творцом!

Только потом уже, после общения наших крохотных генов-резонаторов с Богом-духом, мы можем получить от наших генов какую-то информацию, а можем и не получить. (Бывает и так, если канал связи обрезан или не включен (по нашей вине либо по чьему-то злому умыслу).

Интуиция (постижение человеком истины без научного анализа), о которой все наслышаны, (и о которой говорят вот эти слова Христа: "ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам". Мф. 6: 33) — это связь нашего мыслительного аппарата (нашего сознания) с нашими генами-резонаторами, так же как и совесть, как и все высшие чувства, как и Творчество...

Вдумайтесь!

Что поведал тот же Христос своим ученикам про таланты человеческие?

"Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно..." (1 Кор. 12: 4-11).

Как может Дух, который есть Бог, производить внутри нас всё это???

Каким образом?

Уже понятно, что все эти действия происходят на самом тонком плане, на уровне крохотных генов, первокирпичиков живой плоти. Российский учёный Пётр Гаряев, изучающий более 20 лет саму "механику" этих процессов, нарёк её "волновой генетикой". На мой взгляд, это очень точный научный термин, учитывая тот факт, что мы живём в океане самых разнообразных волн: звуковых, сейсмических, электромагнитных, имеющих как рукотворное, так и естественное происхождение.

Благодаря своей естественной способности вступать во взаимодействие с вездесущим Духом (который есть Бог), наши гены по нашему желанию, по нашей воле, могут переводить весь организм человека в особое состояние, которое исстари обозначалось двумя словами быть "в духе". В английском варианте эти же два слова "in spire" означают то же самое — быть "в духе", что переводятся ещё как "вдохновение".

Давно замечено, что в состоянии "in spire" творческие люди рождают шедевры: музыканты пишут гениальную музыку ("Полонез Огинского", например, был написан за одну ночь), поэты пишут потрясающие стихи, и так далее. А у некоторых людей, переведших себя в состояние "в духе", открываются несколько иные таланты: экстрасенсорика, ясновидение, телепатия и многое другое, включая такие защитные свойства нашего тела, при которых человек может ходить босыми ногами по раскалённым углям, по осколкам битого стекла, преодолевать колючую проволоку, не повреждая при этом своих ног!

Если человечество однажды сумеет снова вернуться в эру Эволюции Духа, это будет подлинной РЕВОЛЮЦИЕЙ в точном значении этого слова.

Революция — возвращение, движение в обратную сторону (от re- «обратно; опять, снова; против» + volvere «катить, катать; валить», восходит к праиндоевропейскому wel(w)e- «крутить, валять»).

Правда, если люди решат вернуться в эру Эволюции Духа, все современные учебники физики придётся переписывать, так как нынешняя Власть Тьмы в самом начале ХХ века полностью переврала сам фундамент науки о природе, подменив идею светоносного Эфира на пустоту — "физический вакуум". Я рассказал об этом в отдельной статье, которую можно скачать тут.

Кстати, процесс лечения дегенератов-евреев, которые сами страдают и другим приносят уйму проблем, тоже возможен только через возврат к Эволюции Духа. Собственно легендарный Христос-Спаситель это и пытался сделать через посвящение евреев в тайну "Духа Святого", знание о котором закрыли для них Иудеи.

А во что те же "библейские Иудеи" превратили учение Христа в переложении для славян, вы, читатель, уже знаете — в "опиум для народа".

Продолжение темы в другой моей статье: "Почему Христианство работает сегодня не на объединение людей, а способствует их разъединению?"

18 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Виталий Чумаков:

Возможно, в процессе эволюции произошёл срыв по неизвестным причинам (войны или природные катастрофы), и были утрачены древние знания. Но человечество после этого снова начало эволюционировать, научно-технические знания бурно развиваются, чему мы все являемся свидетелями. Сравнение состояния человеческого общества начала XIX и XXI веков — тому доказательство. Мы же не к каменному веку приближаемся, а к будущему, которое через 200-300 лет даже трудно представить современному человеку. А что будет через 1000 лет? Какие будут средства передвижения, какая связь? Я считаю, что эволюция имеет место быть! Кроме того, человечество развивается ещё и по спирали, не исключая срывы в развитии цивилизаций.

AntonBlagin:

Все самые лучшие мозги человечества сегодня работают или на войну, или на оборону! Львиная доля людских ресурсов или денег также работает или на войну, или на оборону! Россия сегодня стоит на пороге очередной мировой войны, которую на протяжении нескольких лет руками дегенератов-евреев упорно пытается спровоцировать Запад. Причём, как свидетельствует история, каждая последующая мировая война выходит страшнее предыдущей по числу жертв. Появление всё новых и новых компьютеров и смартфонов при всеобщей бездуховности общества лишь увеличивает скорость его деградации. Нужен именно возврат людей в эру Эволюции Духовности на качественно новом витке, тогда не будет даже угрозы возникновения мировых войн, а локальные войны, развязываемые террористами, будут быстро гаситься миротворцами и тоже постепенно уйдут в прошлое.