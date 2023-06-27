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Концерт из произведений Михаила Глинки. Симфонический оркестр п/у Максима Шостаковича (1973)

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В исполнении Симфонического оркестра Министерства культуры СССР п/у Максима Шостаковича произведения Михаила Глинки – Увертюра к опере “Руслан и Людмила”, Вальс-фантазия, Камаринская, Вальс и Краковяк из оперы “Иван Сусанин”, Арагонская хота.

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#МихаилГлинка #СимфоническийОркестр #МаксимШостакович

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y0uOlG6lZ2U
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