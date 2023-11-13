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Живые струны. Фильм-концерт посвящен русскому фольклору (1984)

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Фильм-концерт посвящен русскому фольклору.
Звучат фрагменты русских народных песен и наигрышей в исполнении В.И.Поветкина, С.М.Михайлова (гусли) и фольклорного ансамбля Ленинградской государственной консерватории им. Н.Римского-Корсакова, художественный руководитель – А.Мехнецов. Показываются архитектурные памятники Древней Руси, памятники деревянного зодчества и художественные миниатюры древнерусского произведения “Летописный свод”.

#ФильмКонцерт
Лентелефильм 1984
Режиссер – Михаил Михеев
Оператор – Игорь Наумов
Оператор – Николай Донсков
Художник – Борис Петрушанский
Актер – Игорь Ефимов (Текст читал)

#ЖивыеСтруны #РусскиеНародныеПесни

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mE_tN7w_55k
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