Живые струны. Фильм-концерт посвящен русскому фольклору (1984)
Фильм-концерт посвящен русскому фольклору.
Звучат фрагменты русских народных песен и наигрышей в исполнении В.И.Поветкина, С.М.Михайлова (гусли) и фольклорного ансамбля Ленинградской государственной консерватории им. Н.Римского-Корсакова, художественный руководитель – А.Мехнецов. Показываются архитектурные памятники Древней Руси, памятники деревянного зодчества и художественные миниатюры древнерусского произведения “Летописный свод”.
#ФильмКонцерт
Лентелефильм 1984
Режиссер – Михаил Михеев
Оператор – Игорь Наумов
Оператор – Николай Донсков
Художник – Борис Петрушанский
Актер – Игорь Ефимов (Текст читал)
#ЖивыеСтруны #РусскиеНародныеПесни
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