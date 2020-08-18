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Одесская киностудия выложила все свои фильмы в свободный доступ

09:54. 18 августа 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Новость старая, но по-прежнему актуальная!

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Фильмы, снятые на Одесской киностудии, выложили в сеть. Посмотреть их можно на специально созданном канале на видеохостинге YouTube. На нем размещены сотни кинолент.

Среди них: «Десять негритят» (1987), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Чародеи» (1982), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979), «Приключения Электроника» (1979), «Цыган» (1979), «Узник замка Иф» (1988), «В поисках капитана Гранта» (1986) и многие другие.

Одесская киностудия – одна из старейших киностудий Российской империи, СССР и Украины. Ведёт свою историю с 1907 года, когда было создано частное киноателье «Мирограф».

Как государственная киностудия образована в 1919 в связи с национализацией и слиянием частных кинофабрик, в 1922 реорганизована в Одесскую кинофабрику ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление), в 1929 переименована в Одесскую кинофабрику «Украинфильм», с 1938 по 1941 — Одесская киностудия художественных фильмов, в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 входила в состав Ташкентской киностудии, с 1954 вновь работает в Одессе.

В 2005 реорганизована в ЗАО (государству принадлежит контрольный пакет акций).

На территории Одесской киностудии расположен музей кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины. В музее содержатся материалы, собранные за годы существования Одесской киностудии, включая книги, газеты, журналы о кино с 1900 года, каталоги фильмов, созданных на киностудии, фотоальбомы актерских проб, информация о режиссёрах и продюсерах киностудии, кинотехника и т.п.

[Перечень первых 500 фильмов на канале]

1

1:34:01

Весна на Заречной улице (1956)


2

1:29:02

Миллион в брачной корзине (1985)


3

1:36:45

Приходите завтра (1963)


4

1:26:37

Военно-полевой роман (1983) мелодрама


5

1:27:16

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (1972)


6

2:09:20

Десять негритят (1987) детектив


7

1:21:32

Ожидание полковника Шалыгина (1981)


8

1:12:47

Вертикаль (1966)


9

1:09:39

Место встречи изменить нельзя 1 серия (1979)


10

1:13:44

Место встречи изменить нельзя 2 серия (1979)


11

1:09:18

Место встречи изменить нельзя 3 серия (1979)


12

1:17:44

Место встречи изменить нельзя 4 серия (1979)


13

1:28:24

Место встречи изменить нельзя 5 серия (1979)


14

1:22:12

Первый троллейбус (1963)


15

1:08:54

Формула радуги (1966)


16

1:01:20

Десять негритят 1 серия (1987)


17

1:06:56

Десять негритят 2 серия (1987)


18

1:24:53

Никогда (1962)


19

1:11:45

Золотые часы (1968)


20

1:03:47

Незнайка с нашего двора (1983) 1 серия


21

1:03:06

Незнайка с нашего двора (1983) 2 серия


22

1:06:40

Белый пудель (1955)


23

58:43

Подвиг Одессы 1 серия (1985)


24

1:11:52

Подвиг Одессы 2 серия (1986)


25

1:14:30

Черноморочка (1959)


26

1:04:19

Была не была 1 серия (1986)


27

1:04:47

Была не была 2 серия (1986)


28

1:24:28

Тихая Одесса (1967)


29

1:19:07

Это было прошлым летом (1988) 1 серия


30

1:16:22

Это было прошлым летом (1988) 2 серия


31

1:09:27

Дочь Стратиона (1964)


32

2:14:19

Сказки старого волшебника (1984) комедия


33

1:40:52

Последнее дело комиссара Берлаха (1971)


34

1:15:44

Исправленному верить (1959)


35

1:04:23

Про Витю, про Машу и морскую пехоту (1973)


36

1:19:52

Страницы былого (1957)


37

1:34:07

Путешествие миссис Шелтон (1975)


38

1:18:05

Зелёный фургон (1959)


39

1:16:48

Внимание, цунами! (1969)


40

1:03:01

В Крыму не всегда лето 1 серия (1987)


41

1:18:32

В Крыму не всегда лето 2 серия (1987)


42

1:11:56

… Смена начинается в шесть (1958)


43

1:11:10

Морской ястреб (1941)


44

1:03:35

Комбаты 1 серия (1983)


45

1:03:19

Комбаты 2 серия (1983)


46

1:34:35

Наш честный хлеб (1964)


47

1:03:24

Тайна (1963)


48

1:09:41

Шурка выбирает море (1963)


49

1:04:01

Астенический синдром 1 серия (1989)


50

1:22:28

Астенический синдром 2 серия (1989)


51

1:16:55

Рейс первый, рейс последний (1974)


52

1:23:11

Шарф любимой (1955)


53

28:00

Счастливый Кукушкин (1970) комедия


54

1:26:04

Ночь грешников (1992)


55

1:04:39

Белый танец (1981)


56

1:15:57

Синее небо (1971)


57

1:03:46

Тайна Димки Кармия (1961) фильм


58

1:18:35

Житие святых сестер (1982)


59

1:15:52

Сильнее урагана (1960)


60

1:08:40

Мы вместе, мама (1976) мелодрама


61

1:06:42

Ты молодец, Анита! (1959)


62

1:12:18

Белый взрыв (1969)


63

1:01:58

Матрос Железняк (1985) 1 серия


64

1:13:19

Матрос Железняк (1985) 2 серия


65

1:21:12

Море нашей надежды (1971)


66

1:06:15

Компаньерос (1962)


67

1:03:18

Малявкин и компания (1986) 1 серия


68

1:03:20

Малявкин и компания (1986) 2 серия


69

44:34

Молчи, грусть, молчи (1918)


70

1:03:51

На зеленой земле моей (1958)


71

1:37:58

Перемена участи (1987)


72

2:07:05

Берегите женщин (1981)


73

1:10:07

Легкая вода (1972) драма


74

1:32:43

Побег из тюрьмы (1977)


75

1:06:00

Где ты был, Одиссей? 1 серия (1978)


76

1:15:54

Где ты был, Одиссей? 2 серия (1978)


77

1:11:20

Где ты был, Одиссей? 3 серия (1978)


78

1:12:37

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 1 серия (1981)


79

1:06:20

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 2 серия (1981)


80

1:03:40

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 3 серия (1981)


81

1:04:43

Я — Хортица (1981) драма


82

1:30:08

Исповедь (1962)


83

1:08:36

Артем 1 серия (1978)


84

1:15:59

Артем 2 серия (1978)


85

1:27:08

Куда он денется! (1981)


86

28:08

Девчонка с буксира (1965)


87

1:04:59

Узник замка Иф 1 серия (1988)


88

1:04:51

Узник замка Иф 2 серия (1988)


89

1:32:13

Узник замка Иф 3 серия (1988)


90

1:28:12

От снега до снега (1968)


91

30:12

Комэск (1965)


92

1:19:47

Без сына не приходи! (1986)


93

2:02

Вера Холодная (1919) фильм


94

1:30:14

Ребенок к ноябрю (1992)


95

1:15:25

Бес в ребро (1990)


96

1:11:50

Водил поезда машинист (1961)


97

1:34:48

Трень-брень (1994)


98

1:03:24

Голубой патруль (1974)


99

1:23:04

Ар-хи-ме-ды! (1975)


100

1:11:13

У меня все нормально (1978)


101

1:09:15

Погоня (1965) драма


102

1:32:23

Схватка (1972)


103

1:06:46

Коліївщина (1933)


104

1:17:01

Светлая личность (1989) комедия


105

1:12:37

Лучшие годы (1984)


106

1:02:45

Наследники 1 серия (1974)


107

1:07:26

Наследники 2 серия (1974)


108

1:00:08

Наследники 3 серия (1974)


109

1:08:06

Наследники 4 серия (1974)


110

1:16:34

Наследники 5 серия (1974)


111

25:07

У моря, где мы играли (1967)


112

1:18:08

Одесские каникулы (1965)


113

1:24:33

Повесть о первой любви (1957)


114

1:07:49

Клоун 1 серия (1980)


115

1:17:18

Клоун 2 серия (1980)


116

1:14:24

Право руководить (1981)


117

1:16:15

Паутина (1992)


118

1:16:07

Меж высоких хлебов (1970)


119

35:05

Кони не виноваты (1956)


120

1:35:49

Щенок (1988) драма


121

26:58

Зигзаг (1980)


122

1:27:18

Двое под одним зонтом (1983)


123

2:24:02

Овраги 1-2 серии (1990)


124

2:33:42

Овраги 3-4 серии (1990)


125

1:21:31

Любовь. Смертельная игра… (1991)


126

9:51

Последнее танго (1918)


127

1:04:20

Сто радостей, или Книга великих открытий (1981)


128

1:24:34

Моя дочь (1956)


129

1:34:03

На своей земле (1987)


130

1:16:36

Весна надежды (1983)


131

27:23

Молодожен (1963) мелодрама


132

1:03:39

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 1 серия (1983)


133

1:09:37

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 2 серия (1983)


134

1:05:22

Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 1 серия (1984)


135

1:09:37

Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 2 серия (1984)


136

1:01:35

Всадники 1 серия (1972)


137

58:59

Всадники 2 серия (1972)


138

1:08:59

Сто первый 1 серия (1982)


139

1:09:42

Сто первый 2 серия (1982)


140

28:27

Пе-коптер / На печь (1956)


141

1:23:17

Назар Стодоля (1936)


142

1:22:30

Контрабанда (1974)


143

1:27:35

Голос травы (1992)


144

18:03

Есть у меня друг (1974)


145

1:56:34

Дикая любовь (1993)


146

1:05:14

Тараканьи бега (1993)


147

1:09:15

Иностранка (1965)


148

1:16:53

Меня ждут на Земле (1976)


149

1:17:33

Мальчишки ехали на фронт (1975)


150

1:30:30

Ринг (1973)


151

24:50

Гость (1980)


152

1:03:16

Мгновения любви 1 серия (1989)


153

1:03:38

Мгновения любви 2 серия (1989)


154

1:13:47

Избранник судьбы (1987)


155

1:48:21

Хромые внидут первыми (1992) драма


156

1:16:39

Митька Лелюк (1938)


157

1:37:20

Чудо в краю забвения (1991)


158

1:23:01

Среди серых камней (1983)


159

35:01

Не улетай, землянин! (1991)


160

1:10:30

Морской пост (1938)


161

26:21

Огонь в глубине дерева (1978)


162

1:05:51

Криминальный талант 1 серия (1988)


163

1:26:32

Криминальный талант 2 серия (1988)


164

1:15:24

Дубравка (1967)


165

1:04:16

Свидетельство о бедности (1977)


166

1:08:02

Капитан «Старой черепахи» (1956)


167

1:25:57

Фотографии на стене 1 серия (1978)


168

1:28:47

Фотографии на стене 2 серия (1978)


169

1:14:15

Шкура белого медведя (1979)


170

1:11:04

Любочка (1984)


171

1:17:08

"Тигры" на льду (1971)


172

1:25:33

Эскадра уходит на запад (1965) драма


173

1:09:27

День ангела (1968)


174

1:22:54

Мальчишку звали капитаном (1973)


175

2:23:26

Квартет Гварнери (1978) драма


176

1:13:01

Им было девятнадцать… (1960)


177

1:03:25

Петька в космосе (1972)


178

1:04:20

На миг оглянуться… 1 серия (1984)


179

1:04:48

На миг оглянуться… 2 серия (1984)


180

1:06:55

Мои дорогие (1975)


181

1:06:46

Морской охотник (1954)


182

1:13:00

Капитан Немо 1 серия (1975)


183

1:07:12

Капитан Немо 2 серия (1975)


184

1:04:42

Капитан Немо 3 серия (1975)


185

1:13:52

Отпуск, который не состоялся (1976)


186

1:32:25

До последней минуты (1973)


187

1:33:58

Поезд в далекий август (1971)


188

1:31:49

Город с утра до полуночи (1976)


189

2:07:39

Повод (1986) комедия


190

1:24:25

За твою судьбу (1972)


191

1:03:09

Тимур и его команда 1 серия (1976)


192

1:03:22

Тимур и его команда 2 серия (1976)


193

1:09:14

Третье измерение 1 серия (1981)


194

1:09:27

Третье измерение 2 серия (1981)


195

1:14:37

Третье измерение 3 серия (1981)


196

1:17:18

Свадебный подарок (1982)


197

1:06:00

Первый этаж (1990)


198

1:20:53

В двух шагах от "Рая" (1984)


199

1:11:36

Жалоба (1986) социальная драма


200

1:03:20

Берегите женщин 1 серия (1981)


201

1:03:20

Берегите женщин 2 серия (1981)


202

1:30:39

Мечты сбываются (1959)


203

1:04:40

В поисках капитана Гранта 1 серия (1985)


204

1:04:31

В поисках капитана Гранта 2 серия (1985)


205

1:03:44

В поисках капитана Гранта 3 серия (1985)


206

1:03:26

В поисках капитана Гранта 4 серия (1985)


207

1:03:45

В поисках капитана Гранта 5 серия (1985)


208

1:05:11

В поисках капитана Гранта 6 серия (1985)


209

1:13:10

В поисках капитана Гранта 7 серия (1985)


210

22:52

Глубокие родственники (1980)


211

1:04:09

Секретный фарватер 1 серия (1986)


212

1:04:11

Секретный фарватер 2 серия (1986)


213

1:08:08

Секретный фарватер 3 серия (1986)


214

1:08:25

Секретный фарватер 4 серия (1986)


215

1:14:12

Дайте нам мужчин! (1985)


216

2:18:50

Матрос Железняк (1985) драма


217

1:04:10

По улицам комод водили… (1978) комедия


218

1:13:41

Выше Радуги 1 серия (1986)


219

1:16:12

Выше Радуги 2 серия (1986)


220

1:22:21

Следую своим курсом (1974)


221

1:24:04

Шаг с крыши (1970)


222

1:26:19

Вторжение (1980)


223

1:11:10

Солдатки (1977)


224

1:02:47

Судьба барабанщика 1 серия (1976)


225

1:02:06

Судьба барабанщика 2 серия (1976)


226

1:03:09

Судьба барабанщика 3 серия (1976)


227

1:23:54

Прощай (1966)


228

1:15:29

Жажда (1959)


229

1:22:04

Верность (1965)


230

1:16:32

Пока не выпал снег (1984) драма


231

1:34:35

Дерзость (1971)


232

1:15:05

Прощайте, фараоны! (1974)


233

1:22:38

Опасные гастроли (1969)


234

1:26:54

Случай из следственной практики (1968)


235

1:14:23

Возьми меня с собой (1989)


236

1:13:48

Орленок (1957)


237

37:58

Мушкетеры 4 "А" (1972)


238

1:02:55

Тринадцать поручений (1969)


239

1:29:42

Морской Волк 1 серия (1990)


240

1:04:22

Морской Волк 2 серия (1990)


241

1:00:56

Морской Волк 3 серия (1990)


242

1:08:54

Морской Волк 4 серия (1990)


243

1:24:17

4:0 в пользу Танечки (1982)


244

1:11:09

Приключения Электроника 1 серия (1979)


245

1:04:14

Приключения Электроника 2 серия (1979)


246

1:03:51

Приключения Электроника 3 серия (1979)


247

1:25:23

Д'Артаньян и три мушкетера 1 серия (1978)


248

1:32:13

Д'Артаньян и три мушкетера 2 серия (1978)


249

1:11:01

Д'Артаньян и три мушкетера 3 серия (1978)


250

1:03:53

Топинамбуры 1 серия (1987)


251

1:03:23

Топинамбуры 2 серия (1987)


252

1:02:11

Казаки-разбойники (1979)


253

1:04:06

Туфли с золотыми пряжками 1 серия (1976)


254

1:04:11

Туфли с золотыми пряжками 2 серия (1976)


255

1:09:29

Если есть паруса (1969)


256

1:12:13

Отряд особого назначения (1978)


257

1:04:31

Двое в песках (1984) драма


258

1:39:41

Ожог (1988)


259

1:08:44

Каталажка (1990) комедия


260

1:05:19

Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (1959)


261

1:10:21

Порт (1975)


262

1:25:51

Хлеб детства моего (1977)


263

1:03:46

Трест, который лопнул 1 серия (1982)


264

1:05:28

Трест, который лопнул 2 серия (1982)


265

1:04:01

Трест, который лопнул 3 серия (1982)


266

1:24:27

Женские радости и печали (1982)


267

1:15:53

Включите северное сияние (1972)


268

1:18:26

Диалог с продолжением (1980)


269

1:27:30

Координаты неизвестны (1957)


270

1:18:17

Среди тысячи дорог (1983)


271

1:03:26

Приморский бульвар 1 серия (1988)


272

1:03:25

Приморский бульвар 2 серия (1988)


273

1:23:30

Гамбринус (1990)


274

1:25:40

Утреннее шоссе (1988)


275

1:37:54

Цыган 1 серия (1979)


276

1:19:10

Цыган 2 серия (1979)


277

1:20:15

Цыган 3 серия (1979)


278

1:24:38

Цыган 4 серия (1979)


279

1:19:40

Авдотья Павловна (1966)


280

1:20:47

Цветы для Оли (1976)


281

1:21:23

Цветы луговые (1980)


282

1:16:22

Один шанс из тысячи (1968)


283

1:24:20

Повесть о чекисте (1969)


284

1:34:17

Красные дипкурьеры (1977)


285

1:31:35

Короткие встречи (1967)


286

1:27:26

Ипподром (1979)


287

1:04:15

Когда становятся взрослыми (1985)


288

1:03:19

Экипаж машины боевой (1983) драма


289

1:16:49

Поиск (1967)


290

22:38

А к нам цирк приехал (1978)


291

1:18:42

Чертова дюжина (1970)


292

28:33

Валерка, Рэмка +… (1970)


293

1:10:09

Юлька (1972)


294

1:07:34

Ненависть (1977)


295

1:10:23

Чародеи 1 серия (1982)


296

1:16:17

Чародеи 2 серия (1982)


297

1:18:11

Фанат (1989) драма


298

2:06:23

Гу-га 1-2 серии (1989) полная версия


299

1:36:07

Холодный март (1987)


300

1:05:05

Подарок судьбы (1977)


301

1:11:52

Ожидание 1 серия (1980)


302

1:11:06

Ожидание 2 серия (1980)


303

1:04:46

А человек играет на трубе (1970)


304

2:09:04

Была не была (1986) драма


305

1:07:25

Зеленый фургон 1 серия (1983)


306

1:09:28

Зеленый фургон 2 серия (1983)


307

1:15:24

Поезд вне расписания (1985)


308

1:18:40

Крупный разговор (1980)


309

1:13:37

Разбег (1982)


310

1:34:05

Весна двадцать девятого (1975)


311

1:19:21

Севастополь (1970)


312

1:26:29

Дезертир (1990)


313

1:02:36

Звездочет 1 серия (1986)


314

1:01:39

Звездочет 2 серия (1986)


315

1:01:19

Звездочет 3 серия (1986)


316

1:26:11

Заложница (1990) драма


317

1:09:26

Долгий путь в лабиринте 1 серия (1981)


318

1:04:36

Долгий путь в лабиринте 2 серия (1981)


319

1:03:15

Долгий путь в лабиринте 3 серия (1981)


320

15:01

Операция "Герцог" (1971)


321

1:03:19

Фантазии Веснухина 1 серия (1976)


322

1:03:40

Фантазии Веснухина 2 серия (1976)


323

1:24:43

Ответная мера (1974)


324

1:10:37

Депутатский час (1980)


325

1:17:47

Колесо истории (1981)


326

19:22

Египетский гусак (1980) фильм


327

1:03:37

Просто ужас! 1 серия (1982)


328

1:04:10

Просто ужас! 2 серия (1982)


329

1:13:23

Поживем – увидим (1985)


330

1:14:09

И повторится всё (1984)


331

1:11:05

Рассказы о Кешке и его друзьях 1 серия (1974)


332

1:15:19

Рассказы о Кешке и его друзьях 2 серия (1974)


333

1:18:56

Рассказы о Кешке и его друзьях 3 серия (1974)


334

1:03:50

Золотая свадьба 1 серия (1987)


335

1:12:25

Золотая свадьба 2 серия (1987)


336

1:04:23

Волшебный круг 1 серия (1976)


337

1:03:12

Волшебный круг 2 серия (1976)


338

1:04:10

Сын чемпиона (1978)


339

1:04:17

Только в мюзик-холле (1980)


340

1:25:35

Искушение Дон-Жуана (1985)


341

1:20:49

Багряные берега (1979) драма


342

1:11:45

Свет в окне (1960)


343

1:20:29

Петля Ориона (1980)


344

1:14:23

Где ты, Багира? (1976)


345

1:09:05

Матрос сошел на берег (1957)


346

1:13:06

Что у Сеньки было (1984)


347

1:03:03

Чудак-человек (1962)


348

2:06:50

Незнайка с нашего двора (1983)


349

1:38:04

Продавец воздуха (1967)


350

59:43

Боксеры (1941)


351

1:17:58

Воздушные пираты (1992)


352

1:03:25

Что там, за поворотом? 1 серия (1980)


353

1:03:26

Что там, за поворотом? 2 серия (1980)


354

1:09:52

Сказки старого волшебника 1 серия (1984)


355

1:04:44

Сказки старого волшебника 2 серия (1984)


356

1:27:57

Таинственный остров (1941)


357

1:22:25

Тень у пирса (1955)


358

1:23:32

Улица молодости (1958)


359

1:17:04

Каждый день жизни (1973)


360

1:25:56

Моряки (1939)


361

1:23:01

Кармелюк (1938)


362

1:14:38

Товарищ песня (1966)


363

1:11:16

Всего один поворот (1986)


364

1:16:15

Одиночество 1 серия (1964)


365

1:02:11

Одиночество 2 серия (1964)


366

1:08:04

Посылка для Светланы (1974)


367

1:23:26

Танкер «Дербент» (1941) драма


368

28:52

Билет в один конец (1988)


369

1:05:10

Действуй по обстановке!.. (1984)


370

1:33:18

Даниил — князь Галицкий (1987)


371

20:01

Последняя прядь (1968) драма


372

1:30:59

Две версии одного столкновения (1984)


373

1:04:33

Время для размышлений (1982)


374

1:06:37

Навеки – девятнадцатилетние 1 серия (1989)


375

1:25:40

Навеки – девятнадцатилетние 2 серия (1989)


376

1:02:06

Одно воскресенье (1988)


377

19:25

Медовая неделя в октябре (1977)


378

1:11:25

Причал 1 серия (1973)


379

1:14:01

Причал 2 серия (1973)


380

1:04:24

Тепло родного дома 1 серия (1983)


381

1:00:45

Тепло родного дома 2 серия (1983)


382

34:02

…А шарик летит (1987)


383

1:07:10

Взять живым 1 серия (1982)


384

1:08:04

Взять живым 2 серия (1982)


385

1:06:22

Взять живым 3 серия (1982)


386

28:23

Ры-ча-ги (1989)


387

1:04:21

Снег в июле 1 серия (1984)


388

1:03:41

Снег в июле 2 серия (1984)


389

1:03:54

Второе рождение 1 серия (1980)


390

1:05:16

Второе рождение 2 серия (1980)


391

1:03:56

Второе рождение 3 серия (1980)


392

1:29:13

Размах крыльев (1986)


393

1:22:20

Господня рыба (1991) трагикомедия


394

1:03:11

Бой на перекрестке 1 серия (1982)


395

1:03:13

Бой на перекрестке 2 серия (1982)


396

1:03:15

Камертон 1 серия (1979)


397

1:09:54

Камертон 2 серия (1979)


398

1:03:18

Я, сын трудового народа 1 серия (1983)


399

1:03:15

Я, сын трудового народа 2 серия (1983)


400

1:25:48

Аллегро с огнем (1979)


401

1:06:07

Удивительная находка, или Самые обыкновенные чудеса (1986)


402

1:03:24

Долгая память 1 серия (1985)


403

1:03:09

Долгая память 2 серия (1985)


404

1:04:26

Берег его жизни 1 серия (1984)


405

1:03:17

Берег его жизни 2 серия (1984)


406

1:03:08

Берег его жизни 3 серия (1984)


407

[Видео удалено]
408

1:03:52

Лето на память 2 серия (1987)


409

1:04:42

Волшебный голос Джельсомино 1 серия (1977)


410

1:03:17

Волшебный голос Джельсомино 2 серия (1977)


411

1:33:15

Данило – князь Галицький (1987)


412

1:04:00

Маршал революции 1 серия (1978)


413

1:03:18

Маршал революции 2 серия (1978)


414

1:03:30

Золотые туфельки 1 серия (1981)


415

1:03:14

Золотые туфельки 2 серия (1981)


416

1:11:56

Квартет Гварнери 1 серия (1978)


417

1:11:31

Квартет Гварнери 2 серия (1978)


418

1:07:00

Пилсудский купил Петлюру / П. К. П. (1926)


419

1:01:58

Школа 1 серия (1980)


420

1:03:14

Школа 2 серия (1980)


421

1:04:02

Школа 3 серия (1980)


422

1:21:17

Особо опасные… (1979)


423

1:03:50

Цари (1964)


424

1:34:35

Городской романс (1970)


425

1:18:37

Я – Водолаз 2 (1975)


426

1:13:42

Особое мнение (1967)


427

3:07

Спасибо (2017) фильм


428

1:27:40

Дорога в Парадиз (1991)


429

15:49

Анетта (1966) кино-повесть


430

1:20:29

В знак протеста (1989) драма


431

1:18:05

Возвращение (1960) мелодрама


432

9:56

На одном маршруте (1971)


433

1:33:34

Ай лав ю, Петрович (1990)


434

1:24:24

День любви (1990)


435

1:34:33

И черт с нами! (1991) комедия


436

1:03:33

Повод 1 серия (1986)


437

1:04:06

Повод 2 серия (1986)


438

3:24

Памяти Вадима Костроменко (2017)


439

28:39

У нас новенькая (1977) мелодрама


440

1:02:50

Мечте навстречу (1963) фантастика


441

1:19:49

Наследница Ники (1988)


442

1:08:02

Хочу вашего мужа (1992) комедия


443

1:26:34

Сезон чудес (1985) музыкальная сказка


444

1:40:54

Искусство жить в Одессе (1989)


445

1:20:33

На острие меча (1986) драма


446

18:01

Струны для гавайской гитары (1977)


447

1:58:48

Экстрасенс (1992) мистика


448

1:22:03

Зефир в шоколаде (1993) комедия


449

1:07:56

Обнаженная в шляпе (1991) комедия


450

2:18:12

Блуждающие звезды (1991)


451

1:08:20

Дочь моряка (1941)


452

45:11

Октябрюхов и Декабрюхов (1928)


453

2:23:48

Выше Радуги (1986) музыкальная сказка


454

2:03:00

Гу-га (1989) драма


455

1:26:52

Военно-полевой роман (1983)


456

0:24

(2018) intro


457

0:24

Одесская киностудия (2018) обновленная заставка


458

0:24

Одеська кіностудія (2018) заставка


459

3:13:40

Трест, который лопнул (1982) комедия


460

37:54

Пять невест (1930)


461

1:27:16

Robinson Crusoe (1972) deutsch


462

1:02:50

Begegnung im All (1963) deutsch


463

2:13:16

Приключения Петрова и Васечкина (1983) комедия


464

2:14:58

Каникулы Петрова и Васечкина (1984) комедия


465

1:16:59

Внимание: Ведьмы! (1990) комедия


466

22:55

Юные моряки (1939)


467

1:17:27

Забудьте слово "смерть" (1979) драма


468

[Видео с ограниченным доступом]
469

2:26:35

Астенический синдром (1989) драма


470

2:21:23

В Крыму не всегда лето (1987) драма


471

1:31:35

Короткие встречи (1967) мелодрама


472

[Видео с ограниченным доступом]
473

[Видео с ограниченным доступом]
474

[Видео с ограниченным доступом]
475

[Видео с ограниченным доступом]
476

[Видео с ограниченным доступом]
477

1:03:17

Неоконченный урок 1 серия (1980)


478

1:03:16

Неоконченный урок 2 серия (1980)


479

1:34:37

Неустановленное лицо (1990)


480

1:08:13

По ком тюрьма плачет… (1991)


481

1:18:00

Лавка "Рубинчик и…" (1991)


482

1:09:59

Год активного солнца 1 серия (1982)


483

1:06:00

Год активного солнца 2 серия (1982)


484

1:29:10

Секретный эшелон (1993) драма


485

24:25

Старшая дочь (2006) фильм


486

1:16:59

Как кузнец счастья искал (1999)


487

1:05:09

В одну – единственную жизнь (1986)


488

1:49:30

Второстепенные люди (2001)


489

1:47:21

Принцесса на бобах (1997) мелодрама


490

27:44

Ливень (1977) мелодрама


491

1:56:10

Второй (1993)


492

1:27:27

Партитура на могильном камне (1995) фильм


493

1:31:14

Вышивальщица в сумерках (2002) фильм


494

1:16:52

Здравствуйте, доктор! (1974) мелодрама


495

1:15:10

Похищение Европы (1992)


496

1:15:45

Исправленному верить (1959) детектив


497

1:34:32

Наш честный хлеб (1964) мелодрама


498

1:26:17

Без ошейника (1995) мелодрама


499

1:20:46

На поле крови. Aceldama (2001) фильм


500

1:28:02

Саперы (2007) драма

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5168416.html

Метки: история, Культура, Литература, свобода, советский

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...хорошей темой для фильма производства Одесской киностудии, если она там ещё ... пустырём, и самая первая одесская тюрьма («Одесский тюремный замок»). На протяжении...Ничего не догадались? Оказывается, наш одесский Ниеншанц действительно назывался Новая крепость...

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