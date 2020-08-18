Одесская киностудия выложила все свои фильмы в свободный доступ
Новость старая, но по-прежнему актуальная!
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Фильмы, снятые на Одесской киностудии, выложили в сеть. Посмотреть их можно на специально созданном канале на видеохостинге YouTube. На нем размещены сотни кинолент.
Среди них: «Десять негритят» (1987), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Чародеи» (1982), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979), «Приключения Электроника» (1979), «Цыган» (1979), «Узник замка Иф» (1988), «В поисках капитана Гранта» (1986) и многие другие.
Одесская киностудия – одна из старейших киностудий Российской империи, СССР и Украины. Ведёт свою историю с 1907 года, когда было создано частное киноателье «Мирограф».
Как государственная киностудия образована в 1919 в связи с национализацией и слиянием частных кинофабрик, в 1922 реорганизована в Одесскую кинофабрику ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление), в 1929 переименована в Одесскую кинофабрику «Украинфильм», с 1938 по 1941 — Одесская киностудия художественных фильмов, в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 входила в состав Ташкентской киностудии, с 1954 вновь работает в Одессе.
В 2005 реорганизована в ЗАО (государству принадлежит контрольный пакет акций).
На территории Одесской киностудии расположен музей кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины. В музее содержатся материалы, собранные за годы существования Одесской киностудии, включая книги, газеты, журналы о кино с 1900 года, каталоги фильмов, созданных на киностудии, фотоальбомы актерских проб, информация о режиссёрах и продюсерах киностудии, кинотехника и т.п.
1
1:34:01
Весна на Заречной улице (1956)
2
1:29:02
Миллион в брачной корзине (1985)
3
1:36:45
Приходите завтра (1963)
4
1:26:37
Военно-полевой роман (1983) мелодрама
5
1:27:16
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (1972)
6
2:09:20
Десять негритят (1987) детектив
7
1:21:32
Ожидание полковника Шалыгина (1981)
8
1:12:47
Вертикаль (1966)
9
1:09:39
Место встречи изменить нельзя 1 серия (1979)
10
1:13:44
Место встречи изменить нельзя 2 серия (1979)
11
1:09:18
Место встречи изменить нельзя 3 серия (1979)
12
1:17:44
Место встречи изменить нельзя 4 серия (1979)
13
1:28:24
Место встречи изменить нельзя 5 серия (1979)
14
1:22:12
Первый троллейбус (1963)
15
1:08:54
Формула радуги (1966)
16
1:01:20
Десять негритят 1 серия (1987)
17
1:06:56
Десять негритят 2 серия (1987)
18
1:24:53
Никогда (1962)
19
1:11:45
Золотые часы (1968)
20
1:03:47
Незнайка с нашего двора (1983) 1 серия
21
1:03:06
Незнайка с нашего двора (1983) 2 серия
22
1:06:40
Белый пудель (1955)
23
58:43
Подвиг Одессы 1 серия (1985)
24
1:11:52
Подвиг Одессы 2 серия (1986)
25
1:14:30
Черноморочка (1959)
26
1:04:19
Была не была 1 серия (1986)
27
1:04:47
Была не была 2 серия (1986)
28
1:24:28
Тихая Одесса (1967)
29
1:19:07
Это было прошлым летом (1988) 1 серия
30
1:16:22
Это было прошлым летом (1988) 2 серия
31
1:09:27
Дочь Стратиона (1964)
32
2:14:19
Сказки старого волшебника (1984) комедия
33
1:40:52
Последнее дело комиссара Берлаха (1971)
34
1:15:44
Исправленному верить (1959)
35
1:04:23
Про Витю, про Машу и морскую пехоту (1973)
36
1:19:52
Страницы былого (1957)
37
1:34:07
Путешествие миссис Шелтон (1975)
38
1:18:05
Зелёный фургон (1959)
39
1:16:48
Внимание, цунами! (1969)
40
1:03:01
В Крыму не всегда лето 1 серия (1987)
41
1:18:32
В Крыму не всегда лето 2 серия (1987)
42
1:11:56
… Смена начинается в шесть (1958)
43
1:11:10
Морской ястреб (1941)
44
1:03:35
Комбаты 1 серия (1983)
45
1:03:19
Комбаты 2 серия (1983)
46
1:34:35
Наш честный хлеб (1964)
47
1:03:24
Тайна (1963)
48
1:09:41
Шурка выбирает море (1963)
49
1:04:01
Астенический синдром 1 серия (1989)
50
1:22:28
Астенический синдром 2 серия (1989)
51
1:16:55
Рейс первый, рейс последний (1974)
52
1:23:11
Шарф любимой (1955)
53
28:00
Счастливый Кукушкин (1970) комедия
54
1:26:04
Ночь грешников (1992)
55
1:04:39
Белый танец (1981)
56
1:15:57
Синее небо (1971)
57
1:03:46
Тайна Димки Кармия (1961) фильм
58
1:18:35
Житие святых сестер (1982)
59
1:15:52
Сильнее урагана (1960)
60
1:08:40
Мы вместе, мама (1976) мелодрама
61
1:06:42
Ты молодец, Анита! (1959)
62
1:12:18
Белый взрыв (1969)
63
1:01:58
Матрос Железняк (1985) 1 серия
64
1:13:19
Матрос Железняк (1985) 2 серия
65
1:21:12
Море нашей надежды (1971)
66
1:06:15
Компаньерос (1962)
67
1:03:18
Малявкин и компания (1986) 1 серия
68
1:03:20
Малявкин и компания (1986) 2 серия
69
44:34
Молчи, грусть, молчи (1918)
70
1:03:51
На зеленой земле моей (1958)
71
1:37:58
Перемена участи (1987)
72
2:07:05
Берегите женщин (1981)
73
1:10:07
Легкая вода (1972) драма
74
1:32:43
Побег из тюрьмы (1977)
75
1:06:00
Где ты был, Одиссей? 1 серия (1978)
76
1:15:54
Где ты был, Одиссей? 2 серия (1978)
77
1:11:20
Где ты был, Одиссей? 3 серия (1978)
78
1:12:37
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 1 серия (1981)
79
1:06:20
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 2 серия (1981)
80
1:03:40
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна 3 серия (1981)
81
1:04:43
Я — Хортица (1981) драма
82
1:30:08
Исповедь (1962)
83
1:08:36
Артем 1 серия (1978)
84
1:15:59
Артем 2 серия (1978)
85
1:27:08
Куда он денется! (1981)
86
28:08
Девчонка с буксира (1965)
87
1:04:59
Узник замка Иф 1 серия (1988)
88
1:04:51
Узник замка Иф 2 серия (1988)
89
1:32:13
Узник замка Иф 3 серия (1988)
90
1:28:12
От снега до снега (1968)
91
30:12
Комэск (1965)
92
1:19:47
Без сына не приходи! (1986)
93
2:02
Вера Холодная (1919) фильм
94
1:30:14
Ребенок к ноябрю (1992)
95
1:15:25
Бес в ребро (1990)
96
1:11:50
Водил поезда машинист (1961)
97
1:34:48
Трень-брень (1994)
98
1:03:24
Голубой патруль (1974)
99
1:23:04
Ар-хи-ме-ды! (1975)
100
1:11:13
У меня все нормально (1978)
101
1:09:15
Погоня (1965) драма
102
1:32:23
Схватка (1972)
103
1:06:46
Коліївщина (1933)
104
1:17:01
Светлая личность (1989) комедия
105
1:12:37
Лучшие годы (1984)
106
1:02:45
Наследники 1 серия (1974)
107
1:07:26
Наследники 2 серия (1974)
108
1:00:08
Наследники 3 серия (1974)
109
1:08:06
Наследники 4 серия (1974)
110
1:16:34
Наследники 5 серия (1974)
111
25:07
У моря, где мы играли (1967)
112
1:18:08
Одесские каникулы (1965)
113
1:24:33
Повесть о первой любви (1957)
114
1:07:49
Клоун 1 серия (1980)
115
1:17:18
Клоун 2 серия (1980)
116
1:14:24
Право руководить (1981)
117
1:16:15
Паутина (1992)
118
1:16:07
Меж высоких хлебов (1970)
119
35:05
Кони не виноваты (1956)
120
1:35:49
Щенок (1988) драма
121
26:58
Зигзаг (1980)
122
1:27:18
Двое под одним зонтом (1983)
123
2:24:02
Овраги 1-2 серии (1990)
124
2:33:42
Овраги 3-4 серии (1990)
125
1:21:31
Любовь. Смертельная игра… (1991)
126
9:51
Последнее танго (1918)
127
1:04:20
Сто радостей, или Книга великих открытий (1981)
128
1:24:34
Моя дочь (1956)
129
1:34:03
На своей земле (1987)
130
1:16:36
Весна надежды (1983)
131
27:23
Молодожен (1963) мелодрама
132
1:03:39
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 1 серия (1983)
133
1:09:37
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 2 серия (1983)
134
1:05:22
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 1 серия (1984)
135
1:09:37
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 2 серия (1984)
136
1:01:35
Всадники 1 серия (1972)
137
58:59
Всадники 2 серия (1972)
138
1:08:59
Сто первый 1 серия (1982)
139
1:09:42
Сто первый 2 серия (1982)
140
28:27
Пе-коптер / На печь (1956)
141
1:23:17
Назар Стодоля (1936)
142
1:22:30
Контрабанда (1974)
143
1:27:35
Голос травы (1992)
144
18:03
Есть у меня друг (1974)
145
1:56:34
Дикая любовь (1993)
146
1:05:14
Тараканьи бега (1993)
147
1:09:15
Иностранка (1965)
148
1:16:53
Меня ждут на Земле (1976)
149
1:17:33
Мальчишки ехали на фронт (1975)
150
1:30:30
Ринг (1973)
151
24:50
Гость (1980)
152
1:03:16
Мгновения любви 1 серия (1989)
153
1:03:38
Мгновения любви 2 серия (1989)
154
1:13:47
Избранник судьбы (1987)
155
1:48:21
Хромые внидут первыми (1992) драма
156
1:16:39
Митька Лелюк (1938)
157
1:37:20
Чудо в краю забвения (1991)
158
1:23:01
Среди серых камней (1983)
159
35:01
Не улетай, землянин! (1991)
160
1:10:30
Морской пост (1938)
161
26:21
Огонь в глубине дерева (1978)
162
1:05:51
Криминальный талант 1 серия (1988)
163
1:26:32
Криминальный талант 2 серия (1988)
164
1:15:24
Дубравка (1967)
165
1:04:16
Свидетельство о бедности (1977)
166
1:08:02
Капитан «Старой черепахи» (1956)
167
1:25:57
Фотографии на стене 1 серия (1978)
168
1:28:47
Фотографии на стене 2 серия (1978)
169
1:14:15
Шкура белого медведя (1979)
170
1:11:04
Любочка (1984)
171
1:17:08
"Тигры" на льду (1971)
172
1:25:33
Эскадра уходит на запад (1965) драма
173
1:09:27
День ангела (1968)
174
1:22:54
Мальчишку звали капитаном (1973)
175
2:23:26
Квартет Гварнери (1978) драма
176
1:13:01
Им было девятнадцать… (1960)
177
1:03:25
Петька в космосе (1972)
178
1:04:20
На миг оглянуться… 1 серия (1984)
179
1:04:48
На миг оглянуться… 2 серия (1984)
180
1:06:55
Мои дорогие (1975)
181
1:06:46
Морской охотник (1954)
182
1:13:00
Капитан Немо 1 серия (1975)
183
1:07:12
Капитан Немо 2 серия (1975)
184
1:04:42
Капитан Немо 3 серия (1975)
185
1:13:52
Отпуск, который не состоялся (1976)
186
1:32:25
До последней минуты (1973)
187
1:33:58
Поезд в далекий август (1971)
188
1:31:49
Город с утра до полуночи (1976)
189
2:07:39
Повод (1986) комедия
190
1:24:25
За твою судьбу (1972)
191
1:03:09
Тимур и его команда 1 серия (1976)
192
1:03:22
Тимур и его команда 2 серия (1976)
193
1:09:14
Третье измерение 1 серия (1981)
194
1:09:27
Третье измерение 2 серия (1981)
195
1:14:37
Третье измерение 3 серия (1981)
196
1:17:18
Свадебный подарок (1982)
197
1:06:00
Первый этаж (1990)
198
1:20:53
В двух шагах от "Рая" (1984)
199
1:11:36
Жалоба (1986) социальная драма
200
1:03:20
Берегите женщин 1 серия (1981)
201
1:03:20
Берегите женщин 2 серия (1981)
202
1:30:39
Мечты сбываются (1959)
203
1:04:40
В поисках капитана Гранта 1 серия (1985)
204
1:04:31
В поисках капитана Гранта 2 серия (1985)
205
1:03:44
В поисках капитана Гранта 3 серия (1985)
206
1:03:26
В поисках капитана Гранта 4 серия (1985)
207
1:03:45
В поисках капитана Гранта 5 серия (1985)
208
1:05:11
В поисках капитана Гранта 6 серия (1985)
209
1:13:10
В поисках капитана Гранта 7 серия (1985)
210
22:52
Глубокие родственники (1980)
211
1:04:09
Секретный фарватер 1 серия (1986)
212
1:04:11
Секретный фарватер 2 серия (1986)
213
1:08:08
Секретный фарватер 3 серия (1986)
214
1:08:25
Секретный фарватер 4 серия (1986)
215
1:14:12
Дайте нам мужчин! (1985)
216
2:18:50
Матрос Железняк (1985) драма
217
1:04:10
По улицам комод водили… (1978) комедия
218
1:13:41
Выше Радуги 1 серия (1986)
219
1:16:12
Выше Радуги 2 серия (1986)
220
1:22:21
Следую своим курсом (1974)
221
1:24:04
Шаг с крыши (1970)
222
1:26:19
Вторжение (1980)
223
1:11:10
Солдатки (1977)
224
1:02:47
Судьба барабанщика 1 серия (1976)
225
1:02:06
Судьба барабанщика 2 серия (1976)
226
1:03:09
Судьба барабанщика 3 серия (1976)
227
1:23:54
Прощай (1966)
228
1:15:29
Жажда (1959)
229
1:22:04
Верность (1965)
230
1:16:32
Пока не выпал снег (1984) драма
231
1:34:35
Дерзость (1971)
232
1:15:05
Прощайте, фараоны! (1974)
233
1:22:38
Опасные гастроли (1969)
234
1:26:54
Случай из следственной практики (1968)
235
1:14:23
Возьми меня с собой (1989)
236
1:13:48
Орленок (1957)
237
37:58
Мушкетеры 4 "А" (1972)
238
1:02:55
Тринадцать поручений (1969)
239
1:29:42
Морской Волк 1 серия (1990)
240
1:04:22
Морской Волк 2 серия (1990)
241
1:00:56
Морской Волк 3 серия (1990)
242
1:08:54
Морской Волк 4 серия (1990)
243
1:24:17
4:0 в пользу Танечки (1982)
244
1:11:09
Приключения Электроника 1 серия (1979)
245
1:04:14
Приключения Электроника 2 серия (1979)
246
1:03:51
Приключения Электроника 3 серия (1979)
247
1:25:23
Д'Артаньян и три мушкетера 1 серия (1978)
248
1:32:13
Д'Артаньян и три мушкетера 2 серия (1978)
249
1:11:01
Д'Артаньян и три мушкетера 3 серия (1978)
250
1:03:53
Топинамбуры 1 серия (1987)
251
1:03:23
Топинамбуры 2 серия (1987)
252
1:02:11
Казаки-разбойники (1979)
253
1:04:06
Туфли с золотыми пряжками 1 серия (1976)
254
1:04:11
Туфли с золотыми пряжками 2 серия (1976)
255
1:09:29
Если есть паруса (1969)
256
1:12:13
Отряд особого назначения (1978)
257
1:04:31
Двое в песках (1984) драма
258
1:39:41
Ожог (1988)
259
1:08:44
Каталажка (1990) комедия
260
1:05:19
Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (1959)
261
1:10:21
Порт (1975)
262
1:25:51
Хлеб детства моего (1977)
263
1:03:46
Трест, который лопнул 1 серия (1982)
264
1:05:28
Трест, который лопнул 2 серия (1982)
265
1:04:01
Трест, который лопнул 3 серия (1982)
266
1:24:27
Женские радости и печали (1982)
267
1:15:53
Включите северное сияние (1972)
268
1:18:26
Диалог с продолжением (1980)
269
1:27:30
Координаты неизвестны (1957)
270
1:18:17
Среди тысячи дорог (1983)
271
1:03:26
Приморский бульвар 1 серия (1988)
272
1:03:25
Приморский бульвар 2 серия (1988)
273
1:23:30
Гамбринус (1990)
274
1:25:40
Утреннее шоссе (1988)
275
1:37:54
Цыган 1 серия (1979)
276
1:19:10
Цыган 2 серия (1979)
277
1:20:15
Цыган 3 серия (1979)
278
1:24:38
Цыган 4 серия (1979)
279
1:19:40
Авдотья Павловна (1966)
280
1:20:47
Цветы для Оли (1976)
281
1:21:23
Цветы луговые (1980)
282
1:16:22
Один шанс из тысячи (1968)
283
1:24:20
Повесть о чекисте (1969)
284
1:34:17
Красные дипкурьеры (1977)
285
1:31:35
Короткие встречи (1967)
286
1:27:26
Ипподром (1979)
287
1:04:15
Когда становятся взрослыми (1985)
288
1:03:19
Экипаж машины боевой (1983) драма
289
1:16:49
Поиск (1967)
290
22:38
А к нам цирк приехал (1978)
291
1:18:42
Чертова дюжина (1970)
292
28:33
Валерка, Рэмка +… (1970)
293
1:10:09
Юлька (1972)
294
1:07:34
Ненависть (1977)
295
1:10:23
Чародеи 1 серия (1982)
296
1:16:17
Чародеи 2 серия (1982)
297
1:18:11
Фанат (1989) драма
298
2:06:23
Гу-га 1-2 серии (1989) полная версия
299
1:36:07
Холодный март (1987)
300
1:05:05
Подарок судьбы (1977)
301
1:11:52
Ожидание 1 серия (1980)
302
1:11:06
Ожидание 2 серия (1980)
303
1:04:46
А человек играет на трубе (1970)
304
2:09:04
Была не была (1986) драма
305
1:07:25
Зеленый фургон 1 серия (1983)
306
1:09:28
Зеленый фургон 2 серия (1983)
307
1:15:24
Поезд вне расписания (1985)
308
1:18:40
Крупный разговор (1980)
309
1:13:37
Разбег (1982)
310
1:34:05
Весна двадцать девятого (1975)
311
1:19:21
Севастополь (1970)
312
1:26:29
Дезертир (1990)
313
1:02:36
Звездочет 1 серия (1986)
314
1:01:39
Звездочет 2 серия (1986)
315
1:01:19
Звездочет 3 серия (1986)
316
1:26:11
Заложница (1990) драма
317
1:09:26
Долгий путь в лабиринте 1 серия (1981)
318
1:04:36
Долгий путь в лабиринте 2 серия (1981)
319
1:03:15
Долгий путь в лабиринте 3 серия (1981)
320
15:01
Операция "Герцог" (1971)
321
1:03:19
Фантазии Веснухина 1 серия (1976)
322
1:03:40
Фантазии Веснухина 2 серия (1976)
323
1:24:43
Ответная мера (1974)
324
1:10:37
Депутатский час (1980)
325
1:17:47
Колесо истории (1981)
326
19:22
Египетский гусак (1980) фильм
327
1:03:37
Просто ужас! 1 серия (1982)
328
1:04:10
Просто ужас! 2 серия (1982)
329
1:13:23
Поживем – увидим (1985)
330
1:14:09
И повторится всё (1984)
331
1:11:05
Рассказы о Кешке и его друзьях 1 серия (1974)
332
1:15:19
Рассказы о Кешке и его друзьях 2 серия (1974)
333
1:18:56
Рассказы о Кешке и его друзьях 3 серия (1974)
334
1:03:50
Золотая свадьба 1 серия (1987)
335
1:12:25
Золотая свадьба 2 серия (1987)
336
1:04:23
Волшебный круг 1 серия (1976)
337
1:03:12
Волшебный круг 2 серия (1976)
338
1:04:10
Сын чемпиона (1978)
339
1:04:17
Только в мюзик-холле (1980)
340
1:25:35
Искушение Дон-Жуана (1985)
341
1:20:49
Багряные берега (1979) драма
342
1:11:45
Свет в окне (1960)
343
1:20:29
Петля Ориона (1980)
344
1:14:23
Где ты, Багира? (1976)
345
1:09:05
Матрос сошел на берег (1957)
346
1:13:06
Что у Сеньки было (1984)
347
1:03:03
Чудак-человек (1962)
348
2:06:50
Незнайка с нашего двора (1983)
349
1:38:04
Продавец воздуха (1967)
350
59:43
Боксеры (1941)
351
1:17:58
Воздушные пираты (1992)
352
1:03:25
Что там, за поворотом? 1 серия (1980)
353
1:03:26
Что там, за поворотом? 2 серия (1980)
354
1:09:52
Сказки старого волшебника 1 серия (1984)
355
1:04:44
Сказки старого волшебника 2 серия (1984)
356
1:27:57
Таинственный остров (1941)
357
1:22:25
Тень у пирса (1955)
358
1:23:32
Улица молодости (1958)
359
1:17:04
Каждый день жизни (1973)
360
1:25:56
Моряки (1939)
361
1:23:01
Кармелюк (1938)
362
1:14:38
Товарищ песня (1966)
363
1:11:16
Всего один поворот (1986)
364
1:16:15
Одиночество 1 серия (1964)
365
1:02:11
Одиночество 2 серия (1964)
366
1:08:04
Посылка для Светланы (1974)
367
1:23:26
Танкер «Дербент» (1941) драма
368
28:52
Билет в один конец (1988)
369
1:05:10
Действуй по обстановке!.. (1984)
370
1:33:18
Даниил — князь Галицкий (1987)
371
20:01
Последняя прядь (1968) драма
372
1:30:59
Две версии одного столкновения (1984)
373
1:04:33
Время для размышлений (1982)
374
1:06:37
Навеки – девятнадцатилетние 1 серия (1989)
375
1:25:40
Навеки – девятнадцатилетние 2 серия (1989)
376
1:02:06
Одно воскресенье (1988)
377
19:25
Медовая неделя в октябре (1977)
378
1:11:25
Причал 1 серия (1973)
379
1:14:01
Причал 2 серия (1973)
380
1:04:24
Тепло родного дома 1 серия (1983)
381
1:00:45
Тепло родного дома 2 серия (1983)
382
34:02
…А шарик летит (1987)
383
1:07:10
Взять живым 1 серия (1982)
384
1:08:04
Взять живым 2 серия (1982)
385
1:06:22
Взять живым 3 серия (1982)
386
28:23
Ры-ча-ги (1989)
387
1:04:21
Снег в июле 1 серия (1984)
388
1:03:41
Снег в июле 2 серия (1984)
389
1:03:54
Второе рождение 1 серия (1980)
390
1:05:16
Второе рождение 2 серия (1980)
391
1:03:56
Второе рождение 3 серия (1980)
392
1:29:13
Размах крыльев (1986)
393
1:22:20
Господня рыба (1991) трагикомедия
394
1:03:11
Бой на перекрестке 1 серия (1982)
395
1:03:13
Бой на перекрестке 2 серия (1982)
396
1:03:15
Камертон 1 серия (1979)
397
1:09:54
Камертон 2 серия (1979)
398
1:03:18
Я, сын трудового народа 1 серия (1983)
399
1:03:15
Я, сын трудового народа 2 серия (1983)
400
1:25:48
Аллегро с огнем (1979)
401
1:06:07
Удивительная находка, или Самые обыкновенные чудеса (1986)
402
1:03:24
Долгая память 1 серия (1985)
403
1:03:09
Долгая память 2 серия (1985)
404
1:04:26
Берег его жизни 1 серия (1984)
405
1:03:17
Берег его жизни 2 серия (1984)
406
1:03:08
Берег его жизни 3 серия (1984)
407
[Видео удалено]
408
1:03:52
Лето на память 2 серия (1987)
409
1:04:42
Волшебный голос Джельсомино 1 серия (1977)
410
1:03:17
Волшебный голос Джельсомино 2 серия (1977)
411
1:33:15
Данило – князь Галицький (1987)
412
1:04:00
Маршал революции 1 серия (1978)
413
1:03:18
Маршал революции 2 серия (1978)
414
1:03:30
Золотые туфельки 1 серия (1981)
415
1:03:14
Золотые туфельки 2 серия (1981)
416
1:11:56
Квартет Гварнери 1 серия (1978)
417
1:11:31
Квартет Гварнери 2 серия (1978)
418
1:07:00
Пилсудский купил Петлюру / П. К. П. (1926)
419
1:01:58
Школа 1 серия (1980)
420
1:03:14
Школа 2 серия (1980)
421
1:04:02
Школа 3 серия (1980)
422
1:21:17
Особо опасные… (1979)
423
1:03:50
Цари (1964)
424
1:34:35
Городской романс (1970)
425
1:18:37
Я – Водолаз 2 (1975)
426
1:13:42
Особое мнение (1967)
427
3:07
Спасибо (2017) фильм
428
1:27:40
Дорога в Парадиз (1991)
429
15:49
Анетта (1966) кино-повесть
430
1:20:29
В знак протеста (1989) драма
431
1:18:05
Возвращение (1960) мелодрама
432
9:56
На одном маршруте (1971)
433
1:33:34
Ай лав ю, Петрович (1990)
434
1:24:24
День любви (1990)
435
1:34:33
И черт с нами! (1991) комедия
436
1:03:33
Повод 1 серия (1986)
437
1:04:06
Повод 2 серия (1986)
438
3:24
Памяти Вадима Костроменко (2017)
439
28:39
У нас новенькая (1977) мелодрама
440
1:02:50
Мечте навстречу (1963) фантастика
441
1:19:49
Наследница Ники (1988)
442
1:08:02
Хочу вашего мужа (1992) комедия
443
1:26:34
Сезон чудес (1985) музыкальная сказка
444
1:40:54
Искусство жить в Одессе (1989)
445
1:20:33
На острие меча (1986) драма
446
18:01
Струны для гавайской гитары (1977)
447
1:58:48
Экстрасенс (1992) мистика
448
1:22:03
Зефир в шоколаде (1993) комедия
449
1:07:56
Обнаженная в шляпе (1991) комедия
450
2:18:12
Блуждающие звезды (1991)
451
1:08:20
Дочь моряка (1941)
452
45:11
Октябрюхов и Декабрюхов (1928)
453
2:23:48
Выше Радуги (1986) музыкальная сказка
454
2:03:00
Гу-га (1989) драма
455
1:26:52
Военно-полевой роман (1983)
456
0:24
(2018) intro
457
0:24
Одесская киностудия (2018) обновленная заставка
458
0:24
Одеська кіностудія (2018) заставка
459
3:13:40
Трест, который лопнул (1982) комедия
460
37:54
Пять невест (1930)
461
1:27:16
Robinson Crusoe (1972) deutsch
462
1:02:50
Begegnung im All (1963) deutsch
463
2:13:16
Приключения Петрова и Васечкина (1983) комедия
464
2:14:58
Каникулы Петрова и Васечкина (1984) комедия
465
1:16:59
Внимание: Ведьмы! (1990) комедия
466
22:55
Юные моряки (1939)
467
1:17:27
Забудьте слово "смерть" (1979) драма
468
[Видео с ограниченным доступом]
469
2:26:35
Астенический синдром (1989) драма
470
2:21:23
В Крыму не всегда лето (1987) драма
471
1:31:35
Короткие встречи (1967) мелодрама
472
[Видео с ограниченным доступом]
473
[Видео с ограниченным доступом]
474
[Видео с ограниченным доступом]
475
[Видео с ограниченным доступом]
476
[Видео с ограниченным доступом]
477
1:03:17
Неоконченный урок 1 серия (1980)
478
1:03:16
Неоконченный урок 2 серия (1980)
479
1:34:37
Неустановленное лицо (1990)
480
1:08:13
По ком тюрьма плачет… (1991)
481
1:18:00
Лавка "Рубинчик и…" (1991)
482
1:09:59
Год активного солнца 1 серия (1982)
483
1:06:00
Год активного солнца 2 серия (1982)
484
1:29:10
Секретный эшелон (1993) драма
485
24:25
Старшая дочь (2006) фильм
486
1:16:59
Как кузнец счастья искал (1999)
487
1:05:09
В одну – единственную жизнь (1986)
488
1:49:30
Второстепенные люди (2001)
489
1:47:21
Принцесса на бобах (1997) мелодрама
490
27:44
Ливень (1977) мелодрама
491
1:56:10
Второй (1993)
492
1:27:27
Партитура на могильном камне (1995) фильм
493
1:31:14
Вышивальщица в сумерках (2002) фильм
494
1:16:52
Здравствуйте, доктор! (1974) мелодрама
495
1:15:10
Похищение Европы (1992)
496
1:15:45
Исправленному верить (1959) детектив
497
1:34:32
Наш честный хлеб (1964) мелодрама
498
1:26:17
Без ошейника (1995) мелодрама
499
1:20:46
На поле крови. Aceldama (2001) фильм
500
1:28:02
Саперы (2007) драма