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Турецкая лира отправляется в полет

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Турецкая лира после выборов и недавнего повышения ключевой ставки ушла в крутое пике, подешевев за несколько дней на четверть, с 20 лир за доллар до 25 лир за доллар. И с учетом того, что процесс продолжается, а ставку собираются поднять еще раза в два, это еще только цветочки.
Причины происходящего носят вполне объяснимый характер – у турок просто не осталось выбора, кроме как опускать лиру – перед выборами Эрдоган сжег остатки золото-валютных резервов, поэтому поддерживать курс лиры 14-18 лир за доллар стало просто невозможно.
Как и ранее, слабость экономики и нестабильные финансы, являются одной из наибольших уязвимостей турецких геополитических амбиций.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8441947.html
Метки: деньги, лира, турция, экономика, эрдоган
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29759 25237
    марина час назад

      Зато мы помогли остаться у власти Эрдогану падающему..А поднявшись они помнят сделанное?Нет,ну как красиво поступают цуки ВЕЛИКО БРИТАНИИ -эти жуткие жидосаксы ..Локохохложорики празднуют ..
      “NTERFAX.RU – Великобритания приняла закон, предусматривающий сохранение санкций в отношении России до тех пор, пока она не выплатит Украине компенсацию, сообщает британский МИД.

      Об этом говорится в документе, распространенном британским внешнеполитическим ведомством.

      Кроме того, Лондон “устанавливает порядок передачи российских замороженных активов на восстановление Украины”.

      В мае британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон уже ввел санкции против более чем 1,5 тыс. физических и юридических лиц из России, заморозив активы в Великобритании на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов. По его словам, санкции Лондона затронули торговлю товарами между Великобританией и Россией на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов

      https://www.interfax.ru/world/908088

      Bloomberg: ЕС не нашел законного основания для конфискации замороженных российских активов

      МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.

      “(Рабочая группа. — Прим. ред.) не видит надежного правового основания, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС”, — приводит СМИ выводы в докладе.

      По словам осведомленных источников, некоторые крупные мировые банки обеспокоены тем, что полное присвоение активов может привести к ответным мерам со стороны Москвы. Это, в свою очередь, повлияет на интересы финансовых организаций в России. При этом некоторые руководители банков “в принципе выступают против конфискации со стороны ЕС”.
      П.С.Так как там с активами -где больше ,а где меньше ?? Уверяли же ,что их активов здесь не меньше ,чем наших там..все эти заемные кредиты под 3%там где-то на 500млрд..

    • 29759 25237
      марина 27 мин. назад

        Где там мой МУСССОРЩИК ,я обещала ему материальчик -пусть копает:
        Владелец Gloria Jeans и бывший участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes Владимир Мельников выплатил по 1 млн рублей сотрудникам, которые работают в компании более 10 лет. Это следует из двух писем Мельникова работникам Gloria Jeans, которые есть в распоряжении редакции Forbes, представитель компании подтвердил их подлинность.

        В Gloria Jeans более 10 лет проработали 2527 человек, это почти 17% сотрудников, пишет Мельников в первом письме, датированном 19 июня. В нем он поблагодарил тех, кто «несмотря ни на что, столько лет своей жизни подарил компании». «Это дорогой подарок. Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть «Глория Джинс». И я хочу сказать искреннее «спасибо» каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по 1 000 000 рублей после вычета налогов», — говорится в первом письме Мельникова. Он добавил, что выплату получат все такие сотрудники, вне зависимости от того, в каких странах, юрлицах и подразделениях они работают.

        Во втором письме, которое датировано 21 июня, бизнесмен пишет, что многие из сотрудников «получили на этой неделе крупные денежные выплаты». Он подчеркнул, что это «не премия и не подарок», и речь «не идет о справедливости или мотивации». Он назвал выплату долгом перед людьми, которые «подарили “Глории” 10 и более лет своей жизни».

        «Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом обещании публично. Те, кто получил деньги, когда-то сделали «Глории Джинс» дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми», — пояснил Мельников в письме.

        П.С. сколько там у тебя отделений граммотей и как живут твои рабочие..

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