С начала конфликта в Нагорном Карабахе в интернете в большом количестве начали всплывать факты участия в нем поддерживаемых Турцией боевиков из Сирийской национальной армии (дальнейшее развитие так называемой Свободной сирийской армии).

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.

Сведения о переброске сирийских боевиков в Азербайджан появились еще летом и не стали полной неожиданностью после подтвержденных фактов об участии членов СНА в ливийском конфликте на стороне протурецкого Правительства национального согласия.

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Тем не менее поначалу сообщения о боевиках в Нагорном Карабахе вызывали сомнения и становились предметом споров, однако с появлением фотографий раненых и убитых протурецких прокси всё неопровержимее становилось их участие в боевых действиях в Закавказье.

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Главный вопрос: что могут делать банды плохо обученных сирийских боевиков в полноценном общевойсковом конфликте с танковыми атаками, масштабной артиллерийской поддержкой, наступающими на хорошо укрепленные позиции армии Арцаха? Правильно, погибать и не возвращаться в Сирию.

Как уже отмечали ранее эксперты в Telegram-сообществе, боевики не вписываются в ряды более-менее обученной азербайджанской армии.

Отправка поддерживаемых Турцией бандформирований в Азербайджан выглядит как желание турецкого руководства избавиться от огромного количества банд, засевших на севере Сирии.

Данная политика может проводиться турецким руководством в преддверии окончательной аннексии северных регионов Сирии: она позволяет сократить число самых радикальных элементов и в то же время создать видимость работы по отделению джихадистов от так называемой вооруженной оппозиции.

Следует понимать, что как бы не заигрывала Турция с сирийскими боевиками и не использовала их в борьбе с курдами, сами они ей уже не нужны, это отработанный материал.

С этой же целью ранее Турция отправляла в Ливию на своих военно-транспортных самолетах сформированные отряды из сирийских джихадистов. Выжать по максимуму из них всю пользу, попутно утилизируя, — вот основной расчет турецкого военно-политического руководства в отношении Сирийской Национальной армии.

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