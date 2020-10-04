Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 октября 2020
- 21:46 Боевики ИГИЛ захватили остров в Мозамбике.
- 21:02 МОЛНИЯ: Сирийские боевики рассекретили лагеря подготовки армии террористов для Карабаха.
- 18:46 Интервью президента Сирии Башара Асада ведущей программы «Главное» Ольге Беловой.
- 18:46 Сирийский опыт. Взгляд военкора.
- 13:42 Турецкий военный в Гяндже.
- 12:14 Как сирийские боевики едут в Карабах за зарплатой.
- 06:30 Захват Карабаха и Сирии: зачем Эрдоган отправил армию идлибских боевиков в Арцах (ФОТО).
Боевики ИГИЛ захватили остров в Мозамбике
Мини-вилаят ИГИЛ в Мозамбике продолжает расширяться.
В начале августа боевики ИГИЛ разгромили батальон морской пехоты армии Мозамбика и заняли https://colonelcassad.livejournal.com/6091132.html портовый город Мосимбоа-да-Прая, получив в свое распоряжение небольшой порт, а также полноценный аэродром.
На этом они не остановились и на днях провели "морской десант" на остров Матемо, присоединив его к своему "вилаяту".
Кроме того, боевики захватили часть территории к югу от захваченного порта, фактически отрезав кусок южной части страны, перехватив важную дорогу у побережья.
На захваченных территориях "черные" как обычно начинают насаждать свои порядки, вербовать новых рекрутов, восстанавливают рабство и т.д. Местная армия при поддержке ЧВК (в Мозамбике работают южноафриканские ЧВК, есть российские военные советники + по неподтвержденным данным, наши ЧВК там тоже светились – в прошлом году пресловутого и вездесущего полковника Уткина обвиняли в том, что до 200 бойцов ЧВК "Вагнер" поехали в Мозамбик помогать местным воевать с ИГИЛ) пока что не может добиться успехов в борьбе с ними Боевики распространяются по стране, убивая чиновников, полицейских, иностранцев и просто случайных людей, обрывают линии электропередач, а потом убивают ремонтников..
В районе Макомия боевики несколько часов пытали пленных, а потом отпустили их к военным сообщением, что если те не отступят, то они будут пытать других гражданских, а также тех военных, которых захватят в плен.
Самый большой успех мозамбикской армии в сентябре заключался в том, что солдаты переоделись боевиками, проникли на террористическую свадьбу и перестреляли 19 боевиков, включая жениха. Суровые будни африканского контртерроризма.
https://acleddata.com/2020/09/29/cabo-ligado-weekly-21-27-september-2020/ – отчет о происходящем в Мозамбике в конце сентября, там много такого трэша
https://eonsintelligence.com/details/1029587725/al-ssunnah-wa-jama-ah-an-expose-on-the-isis-linked-jihadists-that-has-terrorised-mozambique-for-4-years-333013967 – о том, что структурно представляет из себя новый вилаят ИГИЛ
Вполне очевидно, что если местные не смогут прижечь этот гнойник, он распространится и превратится в аналог вилаята Западная Африка, который кошмарит страны в районе озера Чад. Так и с Мозамбиком. Если боевики всерьез укоренятся на стадии территориального контроля, они используют ресурсы захваченных территорий для расширения своей территории в Мозамбике (как правило, боевики достаточно быстро устанавливают свою систему налогообложения – как деньгами, так и товарами), а также для нападения на соседние страны. Танзания буквально на днях отрицала заявления Мозамбикского вилаята ИГИЛ, что боевики убили 20 солдат танзанийской армии. А ведь это пока только тизер.
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МОЛНИЯ: Сирийские боевики рассекретили лагеря подготовки армии террористов для Карабаха
Напомним, в рамках новой кампании по борьбе с международным терроризмом военная разведка САР предложила выплачивать от $100 до 300 предоставившим данные об объектах «Хайат Тахрир аш-Шам» в зоне «Идлиб».
Предложение заинтересовало ряд членов протурецких бандформирований, начавших за деньги активно присылать координаты позиций идлибских террористов.
«Русская Весна» публиковала снимки этих рассекреченных объектов, подтвержденных аэроразведкой.
Только что источник из органов госбезопасности (Мухабарат) рассказал военкору «Русской Весны», находящемуся в Сирии, интересную новость.
«В ответ на призыв сдавать координаты объектов террористов протурецкие боевики сообщили нашим разведчикам о лагерях подготовки боевиков, в которых тренируются как международные террористы, так и другие наёмники, которые оттуда направляются на войну в Нагорном Карабахе», — заявил офицер.
Военный уточнил, что информация предварительно подтверждается из альтернативных источников, но на всякий случай дополнительно проверяется, ведется доразведка и дополнительная проверка по агентурным каналам. В ближайшее время детали о местоположении объектов будут сообщены.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Интервью президента Сирии Башара Асада ведущей программы «Главное» Ольге Беловой
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Сирийский опыт. Взгляд военкора
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Турецкий военный в Гяндже
Помощник президента Алиева публикуя фото из Гянджи, случайно выложил фотографию, на которой засветился военный с турецким шевроном.
Фото было спешно удалено, но было уже поздно. Теперь оно гуляет по соц.сетям как иллюстрация прямого турецкого участия в нападении на Карабах.
В общем, классический информационный самострел.
1. Президент Карабаха заявил, что обстрел Гянджа был совершен по его прямому приказу в качестве ответа за обстрелы Степанакерта и после этого ответные меры были временно приостановлены, но если обстрелы продолжатся, то тыл Азербайджана станет целью разрушительных ответных ударов. По сути, это прямая угроза атаковать территорию Азербайджана. Обстрел Гянджа велся из РСЗО "Смерч". Арутюнян также призвал мирное население покинуть территорию рядом с военными объектами азербайджанской армии, чтобы избежать гибели.
Армия террористов # Азербайджан атакует мирных жителей в # Степанакерте , используя РСЗО "Полонез" и "Смерч". Отныне мишенью Армии обороны Арцаха стали миллионы объектов в крупных городах Азербайджана . Призыв к азербайджанскому населению покинуть эти города, чтобы избежать неминуемой гибели.
В настоящее время стрельба прекращена по моей команде, чтобы не было потерь среди # мирных жителей . Если азербайджанское военно-политическое руководство не извлечет соответствующих уроков, мы соразмерно ответим им. Решительно, как никогда. # Азербайджан все еще может остановить агрессию.
2. Обстрелы Степанакерта продолжились и сегодня днем. Кроме того, советник Алиева заявил, что в качестве ответа на обстрел Гянджа, Азербайджан атакует цели на территории Армении. МО Армении заявляет, что с территории Армении огонь не велся. Стоит понимать, что если Азербайджан напрямую начнет долбить по армянским городам, то Ереван сможет уже официально затребовать помощь ОДКБ.
3. Азербайджан заявляет, что в результате обстрел президент Карабаха Арутюнян получил ранения. Что не помешало Арутюняну писать в Фейсбук, что армия Карабаха добивается успехов и победа будет за армянами. Также Арутюнян заявил, что Карабах воюет не с азербайджанским народом, а с режимом Алиева, от которого страдают и азербайджанцы.
4. Появилось видео с вывозом трупа сирийского боевика с территории Азербайджана в Турцию. https://twitter.com/Elizrael/status/1312701459469946884
Труп Мухаммада Хелада а-Шухны в кофре был вывезен в Турцию через КПП Килис. На текущий момент заявляется от 55 до 62 убитых боевиков (впрочем, есть и более крупные цифры).
Пока что не похоже, чтобы все это остановилось. Следующие обстрелы Степанакерта и тем более городов Армении, неизбежно приведут к ракетным ударам по городам Азербайджана.
Степанакерт.
Разрушенный магазин детских колясок в Степакерте.
Асламова в Степанакерте.
Обстрел Степанакерта.
Паника в Гяндже.
Азербайджанская версия обстрелов его территории Карабахом и Арменией.
Двойной шеврон в Гяндже.
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Как сирийские боевики едут в Карабах за зарплатой
Материал AFP с опорой на интервью с сирийскими боевиками, который поехали или готовятся поехать воевать в Карабах за турецкие деньги, потому что зарплаты в Ливии и Сирии резко упали, а в Азербайджане платят 1500 долларов в месяц за участие в боевых действиях.
Очень примечательные откровения на тему того, кого Эрдоган погнал в виде пушечного мяса в Карабах и кого там сейчас урабатывают армяне.
Отчаявшись помочь своей семье, перемещенной из-за войны в Сирии, протурецкий боец повстанцев Абу Ахмад ждет отправки в Азербайджан в надежде заработать почти в 80 раз больше его нынешней зарплаты.
«Я записался на бой более недели назад, чтобы поехать в Азербайджан … на три месяца в обмен на 2000 долларов в месяц», – сказал 26-летний мужчина AFP через службу телефонных сообщений, используя псевдоним для своей безопасности.
С воскресенья бушуют столкновения между армянскими и азербайджанскими силами из-за Нагорного Карабаха, этнической армянской провинции, отделившейся от Азербайджана в результате ожесточенной войны 1990-х годов.
Баку и Ереван обменялись обвинениями по поводу того, чья сторона инициировала последний раунд боевых действий. Сообщается о гибели почти 200 человек, что делает его самым смертоносным конфликтом со времен тотальной войны.
Анкара поддерживает своего давнего союзника Баку в столкновениях, и Ереван обвинил ее в отправке своих сирийских марионеток для поддержки азербайджанских войск, обвинения поддержаны Францией, несмотря на отрицание Азербайджана.
Но агентство AFP поговорило с бойцами сирийской оппозиции из Алеппо и Идлиба, которые готовятся отправиться на Кавказ, и один уже находится в зоне конфликта.
Из лагеря для перемещенных лиц в северной Сирии, контролируемой поддерживаемыми Турцией повстанцами, Абу Ахмад сказал AFP, что направляется в Карабах в надежде лучше обеспечить свою жену и детей.
«Мы потеряли наши деревни и наши дома, и нам нечего было есть», – сказал Абу Ахмад, который в течение пяти лет был боевиком.
«Я жду своей очереди поехать в Азербайджан, чтобы накопить немного денег, вернуться и начать какое-то дело», – сказал он из лагеря на севере провинции Алеппо. - «Другого варианта нет» -
Абу Ахмад и его семья покинули свой дом в начале этого года во время опустошительного нападения поддерживаемых Россией правительственных сил, прежде чем прекращение огня в марте остановило боевые действия.
Он говорит, что его доход упал до грошей, поскольку боевые действия практически прекратились, и в прошлом месяце его группа повстанцев получила всего 200 турецких лир (около 25 долларов).
Он говорит, что недостаточно содержать свою семью в стране, разоренной девятью годами войны, где цены на продукты питания резко выросли в последние месяцы.
Узнав об убийствах сирийцев в Нагорном Карабахе, Абу Ахмад понимает, что рискует.
Но «у нас нет другого выхода», – сказал он. «Мы достигли точки, где мы готовы пожертвовать собой, чтобы обеспечить наших детей».
Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что 1200 сирийских боевиков уже направились в Азербайджан через Турцию, и еще сотни готовятся последовать их примеру.
Бойцам – из проанкарских вооруженных оппозиционных групп – обещали ежемесячную зарплату в размере от 1500 до 2000 долларов, сообщил британский военный наблюдатель.
Первые из них прибыли в Азербайджан до начала боевых действий, думая, что они будут охранять нефтяные месторождения и границу, говорится в сообщении.
Боец из городка Атареб в провинции Алеппо сказал AFP, что находится на передовой.
«Да, я в Азербайджане», – написал он, но отказался сообщить подробности.
Источник в его родном городе сообщил, что он был в отряде, командир которого Мохаммад Шаабан умер.
Шаабан был среди четырех сирийцев, фотографиями которых поделились в социальных сетях после сообщений о том, что они были убиты.
Обсерватория сообщила, что с воскресенья в столкновениях погибли по меньшей мере 64 сирийских боевика, поддерживающих Турцию.
Родственники троих из них подтвердили AFP, что они были убиты.
Турция признала, что отправляла сирийских боевиков в охваченную конфликтом Ливию в рамках своей поддержки с конца прошлого года поддерживаемого ООН правительства в Триполи.
Анкара официально не комментировала отправку сирийских наемников в Азербайджан, в то время как Баку заявляет, что армяне из диаспоры выступили на стороне сепаратистов.
Однако в северо-западной сирийской провинции Идлиб боец оппозиции Абу Аднан, 38 лет, сказал, что к нему обратились с просьбой записаться в качестве комбатанта на Кавказе.
«Не подошла наша очередь ехать в Ливию, поэтому нам сказали готовиться к поездке в Азербайджан», – сказал он, используя вымышленное имя, опасаясь последствий.
Абу Аднан сказал, что он прибыл на север страны в 2017 году, покинув свой родной город.
Он присоединился к группе повстанцев и переезжал со своей семьей из одного города в другой, пока не оказался в лагере.
«Здесь нас выставляют на фронт за 200 турецких лир, и этого недостаточно, чтобы купить хлеб, но там мы делаем это за 1500 долларов», – сказал он AFP в WhatsApp.
Но он сказал, что деньги – не единственная причина.
«Мы поддерживаем нашего союзника Турцию, потому что она была на стороне нас против России и воюет за Сирию, и мы должны всегда стоять с ней», – сказал он.
«Если Турция проиграет какое-либо сражение, она окажется под давлением и будет вынуждена сдать наши районы режиму. И тогда мы никогда, никогда не вернемся домой».
https://news.yahoo.com/syria-rebels-sign-fight-azeris-013349698.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL0hlOXJKTXFkb0s_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAI_Z1kRgmHCQJ8vyyQOPhPeUXx7g2guYd6Zr-ROZgxaRalnEZudm4kh5cDK9lRq-WbQxaescP_SwZcWJ0oDrtQf9Ulqc8WiX3VezN9NF53LOdDwN43FOleFQnj6-4BrSXKxjxKR8owKy-9A8hAf8H_Ictg45DKoBo5FN86QXkvvd – цинк
Отдельный привет деятелям отрицавшим наличие сирийских боевиков в Азербайджане. Отдельно стоит отметить, что "Обсерватория" всегда принадлежала к числу наиболее упоротых оппонентов Асада и ее крайне трудно было когда-либо упрекнуть в симпатиях к Асаду или РФ.
Чтобы лучше было понятно, вместе с азербайджанской армией действуют боевики из различных джихадистских группировок, в том числе состоявшие в ХТШ и "Нуреддин-ан-Зинки".
Военная цензура тут у Азербайджана не работает, потому что сами боевики или их родственники пишут об их похождениях в Карабахе (в том числе, когда их убивают) на террористических ресурсах.
PS. На фото один из убитых в Карабахе боевиков.
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Захват Карабаха и Сирии: зачем Эрдоган отправил армию идлибских боевиков в Арцах (ФОТО)
С начала конфликта в Нагорном Карабахе в интернете в большом количестве начали всплывать факты участия в нем поддерживаемых Турцией боевиков из Сирийской национальной армии (дальнейшее развитие так называемой Свободной сирийской армии).
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
Сведения о переброске сирийских боевиков в Азербайджан появились еще летом и не стали полной неожиданностью после подтвержденных фактов об участии членов СНА в ливийском конфликте на стороне протурецкого Правительства национального согласия.
Зима 2019: Боевики СНА перед вылетом в Ливии на транспортнике ВВС Турции
Тем не менее поначалу сообщения о боевиках в Нагорном Карабахе вызывали сомнения и становились предметом споров, однако с появлением фотографий раненых и убитых протурецких прокси всё неопровержимее становилось их участие в боевых действиях в Закавказье.
Сентябрь 2020: Идлибские боевики летят в Азербайджан
Главный вопрос: что могут делать банды плохо обученных сирийских боевиков в полноценном общевойсковом конфликте с танковыми атаками, масштабной артиллерийской поддержкой, наступающими на хорошо укрепленные позиции армии Арцаха? Правильно, погибать и не возвращаться в Сирию.
Как уже отмечали ранее эксперты в Telegram-сообществе, боевики не вписываются в ряды более-менее обученной азербайджанской армии.
Отправка поддерживаемых Турцией бандформирований в Азербайджан выглядит как желание турецкого руководства избавиться от огромного количества банд, засевших на севере Сирии.
Данная политика может проводиться турецким руководством в преддверии окончательной аннексии северных регионов Сирии: она позволяет сократить число самых радикальных элементов и в то же время создать видимость работы по отделению джихадистов от так называемой вооруженной оппозиции.
Следует понимать, что как бы не заигрывала Турция с сирийскими боевиками и не использовала их в борьбе с курдами, сами они ей уже не нужны, это отработанный материал.
С этой же целью ранее Турция отправляла в Ливию на своих военно-транспортных самолетах сформированные отряды из сирийских джихадистов. Выжать по максимуму из них всю пользу, попутно утилизируя, — вот основной расчет турецкого военно-политического руководства в отношении Сирийской Национальной армии.
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Идлибские боевики-наёмники в форме азербайджанских войск в Карабахе
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