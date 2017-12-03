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Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 декабря 2017

07:27. 3 декабря 2017 Просмотров - 530 Нет комментариев Опубликовал:

Под защитой ВКС и Армии РФ: к линии курдо-турецкого фронта в Тель-Рифат вернулась 1000 жителей

Под защитой ВКС и Армии РФ: к линии курдо-турецкого фронта в Тель-Рифат вернулась 1000 жителей | Русская весна

Российские военные обеспечивают безопасность местного населения и гарантируют возвращение мира на сирийскую землю.

По мере завершения разгрома ИГИЛ* и других террористических группировок в Сирии, все больше беженцев и вынужденных переселенцев возвращаются в свои дома. 

В свою очередь, сирийское правительство при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон делают всё возможное, чтобы создать для этого необходимые условия. 

Ярким примером такого взаимодействия является небольшой городок Тель-Рифат (Телль-Рифъат) в провинции Алеппо на севере страны, где проживают как курды, так и арабы.

В сентябре этого года там была создана зона деконфликтации, что позволило предотвратить провокации и боестолкновения между отрядами «Свободной  сирийской армии» и курдским ополчением, пишет арабское издание vedeng.co.

На границах зоны подразделениями российской военной полиции были развернуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста. Им помогают части Сирийской Арабской Армии с тяжелым вооружением.

Размещение российских военных позволило прекратить боевые действия, стабилизировать обстановку и создать гарантии безопасности арабскому населению, которое все активнее возвращается в места, где они проживали до войны.

По подсчетам сирийских властей, за последнее время в район Телль-Рифъата вернулось около двухсот арабских семей, то есть почти тысяча человек.

Одновременно правительство восстанавливает их дома, прочую инфраструктуру, обеспечивает бесперебойные поставки воды, продовольствия и медикаментов.

На сегодняшний день основным гарантом соблюдения режима прекращения огня и стабилизации обстановки в этом районе стали российские военные полицейские.

Стоит отметить, что их нахождение в зоне деконфликтации является надежным залогом того, что никто из действующих вблизи бандформирований не решится нарушить границы зоны, рискуя напороться на жесткий и мощный отпор со стороны как «красных беретов», так и поддерживающей их российской авиации. 

В Турции и ЕС обсуждают молчаливый конфликт вокруг Тель-Рифата

Западная и турецкая пресса активно пишет про непростую ситуацию, сложившуюся вокруг этого района.

Так британская газета The Guardian сообщает: «Турция хочет, чтобы Россия поддержала её план по ослаблению курдов на северо-западе САР, прежде всего, в городе Тель Рифат в Африне, который является самым маленьким из 3-х курдских регионов Сирии. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу недавно заявил, что курды к настоящему времени оккупировали уже 20% сирийской территории, и назвал это очень опасной ситуацией».

В статье турецкого издания Haber7.com говорится: «Россия понимает, что войска Турции планируют войти в „Африн — базу Рабочей партии Курдистана в Сирии“, именно поэтому Москва отняла у этой организации Тель-Рифат и передала этот город сирийскому режиму. РФ объявила о создании в районе Тель-Рифата „зоны деэскалации“ и разместила в этой зоне силы своей военной полиции.

Издание подчеркивает, что Тель-Рифат — важный пункт, обеспечивающий соединение между зоной проведения турецкой операции „Щит Евфрата“ и Идлибом, а важной причиной, по которой Россия передала Тель-Рифат дамасскому режиму, является недопущение захвата города протурецкими формированиями ССА и вооруженными силами Эрдогана.

«…подобно тому, как ранее Россия помешала Турции провести операцию против курдских сил в Манбидже, сегодня она препятствует турецкой операции против Африна» — утверждается в материале турецкого портала Yeni Şafak.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО)

Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО) | Русская весна

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжил свою миссию по оказанию гуманитарной помощи населению страны. 

Об этом в репортаже «Русской Весны» из южной части САР.

2 декабря российские военные посетили населенный пункт Алькин, который расположен на юге республики в провинции Деръа (Дераа). Напомним, она объявлена зоной деэскалации № 4.

Жители небольшого городка получили рис, песок, мясные консервы и чай. Общий объем груза составил 1,927 тонн. Безопасность проведенного мероприятия обеспечивали российские солдаты из батальона военной полиции.

Приятным сюрпризом для местного населения стал приезд медицинского специалиста. В ходе акции, российский врач успел осмотреть 97 человек, 28 из которых дети.

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Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО) | Русская весна
Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО) | Русская весна
Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО) | Русская весна
Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО) | Русская весна

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ИГИЛ терпит поражение быстрее, чем предполагали СМИ, — Пентагон

ИГИЛ терпит поражение быстрее, чем предполагали СМИ, — Пентагон | Русская весна

Боевики террористической организации ИГИЛ потерпят поражение в Сирии быстрее, чем прогнозировали СМИ.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Как вы можете видеть, враг в Сирии терпит поражение. Во многом он проигрывает даже быстрее, чем предполагали СМИ. Именно по этой причине я часто оставался в стороне от установки сроков. Обычно это происходит либо быстрее, либо медленнее, чем ты планируешь», — приводит слова Мэттиса пресс-служба ведомства.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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Метки: главное, компиляция
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