Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 декабря 2017
- 06:30 Под защитой ВКС и Армии РФ: к линии курдо-турецкого фронта в Тель-Рифат вернулась 1000 жителей.
- 04:30 Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО).
- 01:00 ИГИЛ терпит поражение быстрее, чем предполагали СМИ, — Пентагон.
Под защитой ВКС и Армии РФ: к линии курдо-турецкого фронта в Тель-Рифат вернулась 1000 жителей
Российские военные обеспечивают безопасность местного населения и гарантируют возвращение мира на сирийскую землю.
По мере завершения разгрома ИГИЛ* и других террористических группировок в Сирии, все больше беженцев и вынужденных переселенцев возвращаются в свои дома.
В свою очередь, сирийское правительство при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон делают всё возможное, чтобы создать для этого необходимые условия.
Ярким примером такого взаимодействия является небольшой городок Тель-Рифат (Телль-Рифъат) в провинции Алеппо на севере страны, где проживают как курды, так и арабы.
В сентябре этого года там была создана зона деконфликтации, что позволило предотвратить провокации и боестолкновения между отрядами «Свободной сирийской армии» и курдским ополчением, пишет арабское издание vedeng.co.
На границах зоны подразделениями российской военной полиции были развернуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста. Им помогают части Сирийской Арабской Армии с тяжелым вооружением.
Размещение российских военных позволило прекратить боевые действия, стабилизировать обстановку и создать гарантии безопасности арабскому населению, которое все активнее возвращается в места, где они проживали до войны.
По подсчетам сирийских властей, за последнее время в район Телль-Рифъата вернулось около двухсот арабских семей, то есть почти тысяча человек.
Одновременно правительство восстанавливает их дома, прочую инфраструктуру, обеспечивает бесперебойные поставки воды, продовольствия и медикаментов.
На сегодняшний день основным гарантом соблюдения режима прекращения огня и стабилизации обстановки в этом районе стали российские военные полицейские.
Стоит отметить, что их нахождение в зоне деконфликтации является надежным залогом того, что никто из действующих вблизи бандформирований не решится нарушить границы зоны, рискуя напороться на жесткий и мощный отпор со стороны как «красных беретов», так и поддерживающей их российской авиации.
В Турции и ЕС обсуждают молчаливый конфликт вокруг Тель-Рифата
Западная и турецкая пресса активно пишет про непростую ситуацию, сложившуюся вокруг этого района.
Так британская газета The Guardian сообщает: «Турция хочет, чтобы Россия поддержала её план по ослаблению курдов на северо-западе САР, прежде всего, в городе Тель Рифат в Африне, который является самым маленьким из 3-х курдских регионов Сирии. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу недавно заявил, что курды к настоящему времени оккупировали уже 20% сирийской территории, и назвал это очень опасной ситуацией».
В статье турецкого издания Haber7.com говорится: «Россия понимает, что войска Турции планируют войти в „Африн — базу Рабочей партии Курдистана в Сирии“, именно поэтому Москва отняла у этой организации Тель-Рифат и передала этот город сирийскому режиму. РФ объявила о создании в районе Тель-Рифата „зоны деэскалации“ и разместила в этой зоне силы своей военной полиции.
Издание подчеркивает, что Тель-Рифат — важный пункт, обеспечивающий соединение между зоной проведения турецкой операции „Щит Евфрата“ и Идлибом, а важной причиной, по которой Россия передала Тель-Рифат дамасскому режиму, является недопущение захвата города протурецкими формированиями ССА и вооруженными силами Эрдогана.
«…подобно тому, как ранее Россия помешала Турции провести операцию против курдских сил в Манбидже, сегодня она препятствует турецкой операции против Африна» — утверждается в материале турецкого портала Yeni Şafak.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Юг Сирии: русских солдат-освободителей встречают портретами Путина и улыбками (ФОТО)
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжил свою миссию по оказанию гуманитарной помощи населению страны.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из южной части САР.
2 декабря российские военные посетили населенный пункт Алькин, который расположен на юге республики в провинции Деръа (Дераа). Напомним, она объявлена зоной деэскалации № 4.
Жители небольшого городка получили рис, песок, мясные консервы и чай. Общий объем груза составил 1,927 тонн. Безопасность проведенного мероприятия обеспечивали российские солдаты из батальона военной полиции.
Приятным сюрпризом для местного населения стал приезд медицинского специалиста. В ходе акции, российский врач успел осмотреть 97 человек, 28 из которых дети.
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ИГИЛ терпит поражение быстрее, чем предполагали СМИ, — Пентагон
Боевики террористической организации ИГИЛ потерпят поражение в Сирии быстрее, чем прогнозировали СМИ.
Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Как вы можете видеть, враг в Сирии терпит поражение. Во многом он проигрывает даже быстрее, чем предполагали СМИ. Именно по этой причине я часто оставался в стороне от установки сроков. Обычно это происходит либо быстрее, либо медленнее, чем ты планируешь», — приводит слова Мэттиса пресс-служба ведомства.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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