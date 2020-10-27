Для многих турок анисовый раки является традиционным напитком страны. Однако власти Турции, вдохновляемые идейным исламистом Эрдоганом, всячески пытаются ограничить употребление «анисовой», что способствует распространению «паленки».

Алкоголь всегда во рту у турок. Но не буквально, а как тема, которая обсуждается в обществе. Акцизы на алкогольные напитки, такие как вино, пиво и бренди, неуклонно растут, и вместе с этим растет количество людей, которые умирают из-за употребления опасных алкогольных подделок.

За последние десять дней в общей сложности 52 человека умерли от алкогольных отравлений, а многие другие люди лежат в отделениях интенсивной терапии.

Власти утверждают, что отравления связаны с метиловым спиртом, а также с напитками, приправленными различными дезинфицирующими жидкостями.

Полиция конфисковала 25 000 литров метанола и 18 500 литров поддельных алкогольных напитков, арестовав 220 человек. Сообщается также, что в последние годы продажа этанола увеличилась в четыре с половиной раза, при этом не обязательно в медицинских целях.

Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»