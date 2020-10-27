Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 27 октября 2020
- 02:55 Турки травятся «палёнкой»: исламист Эрдоган борется с любимым османским алкоголем.
- 02:47 Американская попытка перемирия потерпела неудачу.
- Вчера 22:41 Теракт в Искандеруне.
Турки травятся «палёнкой»: исламист Эрдоган борется с любимым османским алкоголем
Для многих турок анисовый раки является традиционным напитком страны. Однако власти Турции, вдохновляемые идейным исламистом Эрдоганом, всячески пытаются ограничить употребление «анисовой», что способствует распространению «паленки».
Алкоголь всегда во рту у турок. Но не буквально, а как тема, которая обсуждается в обществе. Акцизы на алкогольные напитки, такие как вино, пиво и бренди, неуклонно растут, и вместе с этим растет количество людей, которые умирают из-за употребления опасных алкогольных подделок.
За последние десять дней в общей сложности 52 человека умерли от алкогольных отравлений, а многие другие люди лежат в отделениях интенсивной терапии.
Власти утверждают, что отравления связаны с метиловым спиртом, а также с напитками, приправленными различными дезинфицирующими жидкостями.
Полиция конфисковала 25 000 литров метанола и 18 500 литров поддельных алкогольных напитков, арестовав 220 человек. Сообщается также, что в последние годы продажа этанола увеличилась в четыре с половиной раза, при этом не обязательно в медицинских целях.
Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Американская попытка перемирия потерпела неудачу
"Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается" (с) Дональд Трамп
"Наша позиция остается неизменной. Мы защищаем справедливость… В этом вопросе мы пойдем до конца" (с) Алиев
"Хочу заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению режима перемирия потерпели неудачу. И, как следствие, сегодня в результате продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана погибли и получили ранения мирные жители" (с) Пашинян
В общем, пока что "друг Реджеп" всячески препятствует попыткам Москвы и Вашингтона решить дело привычным арбитражом, выставляя их дипломатические усилия неэффективными.
Попытку агента Дональда и Госдепа решить дело наскоком и заодно утереть нос российской дипломатии, закончились такой же неудачей, как и попытки РФ. Так что война продолжается. Пока что.
Между тем давление на "друга Реджепа" возрастает.
1. Частично заблокированы поставки комплектующих для "Байрактаров".
2. Турецкая лира уверенно пробила потолок 8 лир за доллар. Так низко она не падала с 1999 года.
3. Страны ЕС и Канада осудили оскорбления Эрдогана в адрес Макрона, а в прессе вовсю идет кампания о несовместимости Турции с европейскими ценностями демократии, свободы слова и мультикультурализма.
4. Макрон и Эрдоган обменялись угрозами о бойкоте турецких и французских товаров соответственно. Турецкий бойкот французских товаров уже раскручивается в странах находящихся в орбите турецкой политики, начиная с Катара.
5. В Греции продолжают заявлять. что действия Турции в Средиземном море ставят отношения между Грецией и Турцией на грань войны. НАТО и ЕС продолжают намекать Турции, что надо пойти на компромисс, но Эрдоган уже закусил удила и хочет получить то, что сам же и чертит на картах.
В общем, "друг Реджеп" с большими энтузиазмом плодит врагов и недоброжелателей, но пока что его проделки сходят ему с рук. Пока что.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Теракт в Искандеруне
В турецком Искандеруне (провинция Хатай) террорист-смертник пытался убить начальника полиции.
Но что-то пошло не так и завязалась перестрелка прямо на улице, которая закончилась самоподрывом смертника. Подельник террориста скрылся.
Сообщается о нескольких раненых. Судя по всему, местным силовикам удалось предотвратить серьезный теракт, выявив смертника почти на финишной прямой.
Стоит отметить, что в курдских соц.сетях заявляют, что это все постановки от турецких спецслужб, которые фабрикуют повод для очередного нападения на курдов.
Турецкая ГБ сейчас ищет вот это машину и водителя, который подвез смертника в центр Искандеруна.
Стоит отметить, что буквально недавно посольство США выпустило предупреждение для своих граждан в Турции относительно угрозы терактов.
Видимо что-то знали.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Кто позволил Эрдогану так осмелеть,что он Макрона обозвал психом и отправил в больничку ,евросоюз нацистами и фашистами.Говорит ,что народы и друг Алиев попросили и он им помогает ,а завтра попросит татарин и даг.Кто толкает его в спину или что -там лира упала стремительно вниз,нет запасного свифта,уже ведь сбил однажды наш самолет или подставили ,те кто всегда с фигой за спиной. А посмотрите этот ролик ,что за армию оборванцев выставил блогер Пошик,спецом ,чтобы все произошло быстро..https:https://nnils.livejournal.com/3736430.html