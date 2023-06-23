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Кто ценнее для России – Силуанов или Мухаммад бен Салман?

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Борис Марцинкевич разбирает плоды творчества Министерства финансов и экономического блока правительства в сфере налогового регулирования для энергетических компаний и плодотворное сотрудничество России с Саудовской Аравией. В фокусе внимания: налоговый маневр, демпфер, расчет котировок нефти и нефтепродуктов в долларах, законопроект об изменении ставок НДПИ, заявления членов правительства на ПМЭФ и поддержка Саудовской Аравией экономики России.

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#БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5TRAx-5V_xQ
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