Кто ценнее для России – Силуанов или Мухаммад бен Салман?
Борис Марцинкевич разбирает плоды творчества Министерства финансов и экономического блока правительства в сфере налогового регулирования для энергетических компаний и плодотворное сотрудничество России с Саудовской Аравией. В фокусе внимания: налоговый маневр, демпфер, расчет котировок нефти и нефтепродуктов в долларах, законопроект об изменении ставок НДПИ, заявления членов правительства на ПМЭФ и поддержка Саудовской Аравией экономики России.
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