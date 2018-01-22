Либералы-сектанты ведут Россию к госперевороту по заказу Запада

По мнению ряда политологов и экономистов, в 2017 году окончательно завершилась так называемая «русская весна» (или «крымская», кому как больше нравится), и все иллюзии относительно того, что государство может быть разумным не только относительно Крыма, но и во всех других вопросах, полностью испарились. Также некоторые эксперты выражают уверенность, что страну продолжат искусственно душить денежным голодом и они с пессимизмом смотрят в будущее России.

И коль скоро, отмечает доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, наше государство, находясь в конфликте с Западом, вступило в «режим загнивания», то история с грядущей зимней Олимпиадой вполне внятно показывает, что впереди его ждет попытка госпереворота. Тем более если либералы, находящиеся сейчас у власти, после президентских выборов там и останутся, все-таки добившись собственного реванша, и сохранят за собой контроль социально-экономической сферы внутренней политики. Когда же это может произойти и почему?

— Санкции, — рассуждает Михаил Делягин, — могут выйти на новый этап. Скажем, будет запрещено вкладывать деньги в государственные ценные бумаги России. Это означает для страны потерю нескольких миллиардов долларов. Могут быть заморожены наши международные резервы в Штатах, а это порядка 100 миллиардов долларов, около четверти всех наших запасов. Это само по себе вызовет девальвацию рубля. Если такое произойдет, то юридически будет означать, что США вышли на финальную позицию в деле подготовки госпереворота, потому что эту тяжелую артиллерию без попытки смены власти применять не имеет смысла. Генеральная репетиция была проведена в октябре с Казахстаном, когда у того заморозили активы на сумму 22,6 миллиарда долларов в качестве обеспечения иска на 1 миллиард. Трампуже подписал закон, позволяющий замораживать российские активы, но ни один либерал в правительстве у нас не шевельнулся, чтобы их защитить.

Если американцы тупо продолжат работать по своим стандартам, то все это произойдет вскоре после выборов. Если же они будут работать умно, то они отложат все на потом, но, полагаю, что от стандартов все-таки не откажутся. Однако в этом случае их ждет фальстарт. Но даже фальстарт для России не есть хорошо, потому что тогда произойдет дополнительное окостенение административной системы. С одной стороны, потому что страшно что-то менять, а с другой — потому что раз «мы победили», то ничего менять и не нужно.

«СП»: — Но, может быть, закоснение — это не так уж и плохо? Например, по оценке Банка России отток капитала из страны в чистом виде по итогам 2017 года составил 31,3 миллиарда долларов. По сравнению с 2016 годом это увеличение более чем в полтора раза. Однако в 2018 году Банк России ожидает оттока всего лишь на уровне 16 миллиардов. Практически двукратное сокращение налицо.

— Вы уж меня простите, я сделаю небольшое статистическое уточнение. Дело в том, что это первичная статистика. Она правильная, справедливая, но исходит из того, что валютные операции есть трансграничное движение капитала, что не совсем верно. По уточненным данным того же Банка России, отток капитала в 2017 году составил 29,8 миллиарда долларов, а в 2017 — 39,5 миллиарда. Если госпожа Набиуллина планирует сокращение оттока, весьма вероятно, она верит официальному прогнозу цены нефти, 40 долларов за баррель.

Вообще с оттоком капитала все просто. Даже если в страну приходят деньги, то им некуда вложиться. Что бы ни было произведено — люди не купят, так у них нет средств. Кому бы ни хотели дать взаймы — никто не берет. То есть страна зарабатывает валюту, валюта приходит, оглядывается, разворачивается и уходит обратно. Как у Гоголя — приходили две крысы, понюхали и ушли.

Почему у нас вырос отток капитала? Потому что выросла цена на нефть. Пришло в страну больше денег, и ушло, соответственно, больше, так как не впитались. Банкиры думают, что будет 40 долларов за баррель, следовательно, капитала будет сильно меньше, простая логика. Силуанов же говорит — ребята, если Urals будет хотя бы 54 доллара, тогда получится 2 триллиона дополнительных доходов. А если уж 60 долларов за баррель будет, тогда получится 2,8 триллиона, и бюджет вообще станет профицитным. Но то, что деньги можно использовать на что-то полезное, никому из них в голову не приходит. Их задача — никому ничего не давать, бухгалтерский такой подход. Между тем я хочу напомнить, что сейчас нефть, правда, Brent, штурмует 70 долларов за баррель. Вот такова адекватность наших уважаемых руководителей.

«СП»: — Тем не менее в 2018 году с марта по декабрь планируется еще и так называемая «амнистия капиталов». При этом Минфин акцентирует внимание на том, что в этот раз будет серьезное послабление в виде возможности декларирования закрытых счетов для тех, кто хочет вернуть в страну свои капиталы.

— А зачем и кому это вообще нужно? Ясно, что логика тут такая — «проклятые империалисты щемят свободолюбивых российских олигархов, которые всей душой преданы своему народу, и только мелкие недопонимания мешают им, так давайте поможем». Но суть-то в том, что у олигархов для денег есть свой карман, а народный им не нужен. И возвращать деньги в страну они не будут. Как Керимов предпочитает в тюрьме сидеть, но деньги не отдавать. Как с Прохоровым — пусть лучше средства заморозят, но только не возвращают в Россию. Когда там Путин сказал, что замучаются пыль глотать, лет 10 назад? Но все происходит как в анекдоте — ежики плакали и кололись, но продолжали есть кактус. Я не говорю, что поголовно все олигархи украли деньги, нет. Но уж если вы украли, то ни при каких обстоятельствах возвращать их не будете тому, у кого украли. И Силуанов это прекрасно понимает. Обратите внимание на размер облигаций федерального займа, которые планируется выпустить под это дело. Три миллиарда рублей, ну, может быть, потом еще добавят 1 миллиард, если будет спрос. Что за бред? С 1994 года чистый вывод капитала составляет 700 миллиардов долларов. Если посчитать получше, то и за триллион уйдет. А Силуанов говорит о 4 миллиардах рублей. Это очень адекватная оценка патриотизма российских олигархов!

«СП»: — Между тем эти «патриотично настроенные» олигархи покупают сейчас гражданство Мальты… Кстати, не специально ли их туда загоняют?

— Да, 700 человек только сейчас это сделало. Но не думаю, что все подстроено. Когда рыбу в реке глушат, никто же не говорит, что ее туда специально загнали. Просто Мальта — это не Португалия, она удобно расположена, там много англоязычных школ, море всегда теплое, много туристов. Огромная проблема с беженцами, но лагеря надежно огорожены, это вам не Германия, где мигранты способны создать проблему в любом месте. А то, что там олигархов и приближенных к власти чиновников будут «есть», что же, они на это согласны. Они готовы отдавать деньги Западу, лишь бы не делиться с Россией.

«СП»: — А почему не с Россией-то? Какая разница, кому отдавать в конечном итоге?

— Понимаете, наши либералы — это уже даже не политика и не экономика, это религиозная секта. И если бог в лице коллективного Запада отберет у них деньги, сворованные в России, что ж, думают они, это такая жертва, которую нужно платить за то, чтобы перестать быть русским, не иметь ничего общего с этой «проклятой Россией». Кто-то делает это сознательно, а кто-то думает, что раз Запад — хороший, а Россия — вся такая плохая, то на «хорошем» Западе с ним ничего плохого случиться не может. Вы будете смеяться, если узнаете, сколько умных людей мне на полном серьезе излагали эту конструкцию.

Кроме того, в России есть еще три проблемы. Во-первых, западные санкции, под которые можно попасть, делая действительно что-то хорошее для России, даже нечаянно. Как же так, ты олигарх, бизнесмен, и вдруг что-то хорошее сделал для страны? Ты, либеральный госслужащий, как ты посмел это сделать? Это же клеймо на всю жизнь!

Во-вторых, у нас некоторых жуликов, пускай и иногда, но все же отлавливают. Далеко не всех, но загреметь можно. Сидят 4 губернатора. Товарищ Улюкаеввсе никак не мог поверить, что он сядет, даже вещи с собой в суд не взял, но он сидит. Конечно, его, я думаю, в марте амнистируют, но тем не менее. В-третьих, грядет «смена команды», пусть и не всей. Каких-то людей отлучат от «кормушки», так зачем же им в России оставаться? Все, вахта закончилась.

«СП»: — А есть ли вероятность того, что этими санкциями в конечном итоге Россию додавят до полной изоляции а-ля Северная Корея?

— Чтобы оказаться в положении Северной Кореи, в России как минимум должно быть правительство, которое действительно служит своему народу. Хорошо ли, плохо ли, варварски ли, но служит. Вот господин Шувалов владел раньше замком в Австрии и квартирами в Лондоне, а теперь он их арендует. Все тактично умалчивают, у кого именно он их арендует, боюсь, что сам у себя же. Так вот, в правительстве Кореи такие ситуации невозможны в принципе. Не потому, что санкции, а потому, что таких людей там ближе тюрьмы не пускают.

Полная изоляция невозможна, потому что кроме Америки и Европы есть еще весь остальной мир. Который, кстати, научился извлекать большие деньги из убытков, которые американцы наносят своими санкциями европейцам. Да и американцы, к слову, тоже уже научились это делать. Да и главные санкции — не западные. Главные санкции вводит само либеральное правительство Медведева, так что если оно у власти останется, эти санкции будут усугубляться.

«СП»: — Хорошо, представим, что санкциями Россию не задавили. Но что в будущем случится с ней, коль скоро Герман Греф заявил, что нефтяных запасов стране хватит на 12 лет?

— Я очень хорошо помню, что в свое время были проведены добротные исследования, которые доказывали, что нефть в России просто кончится уже в 2014 году. Я разговаривал с геологами и пытался им объяснить, что вопрос наличия нефти в России — это всего лишь вопрос цены. При 40 долларах за баррель это одни запасы, при 60 долларах можно уже разбуривать не тяжелую Восточную Сибирь, а арктический шельф. А при 70 долларах за баррель в стране вообще наступит рай земной. Но геологи такими категориями не мыслят. Они рассуждают по принципу «есть-нету» и «можем достать — не можем достать».

Греф же подобным заявлением в очередной раз подчеркивает, что он юрист. Допускаю, что своим заявлением он имел в виду, что через 12 лет мир изменится и нефть вообще будет не нужна? Мы уже не первый год слышим подобные разговоры. Единственная страна, которой не нужна нефть, это Украина, там переходят на дрова, но вряд ли ее примеру последует весь мир. Так что этот прогноз сильно напоминает мне прогноз господина Улюкаева, когда тот на прошлом Гайдаровском форуме сказал — нас ждут десятилетия дешевой нефти. И все в зале облегченно вздохнули, потому что даже собравшиеся там либералы прекрасно понимали — раз Улюкаев сказал, что нефть будет дешеветь, значит, она немедленно подорожает. Так и случилось, на следующий же день баррель с 27 долларов вырос, как мы теперь видим, почти до 70. Так что господин Греф может продолжать бредить, как и господин Медведев.

«СП»: — Кстати, о Медведеве и Гайдаровском форуме. Буквально на днях он сказал, что мир вступил в криптовалютную гонку. А как она отразится на экономике страны?

— Особо не отразится. Конечно, криптовалюты будут развиваться и дальше. Да, биткоин сейчас обесценился в два раза в силу возникших технический трудностей, но такое уже было раньше и, думаю, их как-нибудь решат. Биткоин бросает вызов всем развитым странам, так как это валюта, которая не зависит от национального правительства, а это подрыв экономического суверенитета.

Биткоин не является, например, проблемой для Венгрии, поскольку у нее этого самого экономического суверенитета нет. Биткоин не является проблемой для Белоруссии, у которой хоть и есть экономический суверенитет, но экономика маленькая и слабая. Не является он проблемой и для нас, потому как у нас экономика хоть и большая, но не суверенная. У нас есть всегда «хозяйская валюта» — доллар. Так что нельзя подорвать того, чего нет.