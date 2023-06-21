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Нежелательный WWF

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России Всемирного фонда природы (WWF).
Зачистка западных "экологов" продолжается. Это хороший и полезный процесс.

На фоне истерики отечественных "экологов" и пятой колонны стоит напомнить ряд фактов:

Годовое расследование BuzzFeed News в шести странах, основанное на более чем 100 интервью и тысячах страниц документов, включая конфиденциальные записки, внутренние бюджеты и электронные письма, посвященные закупкам оружия, может выявить:

Согласно отчетам и документам, полученным BuzzFeed News, жителей деревни хлестали ремнями, нападали с мачете, избивали до потери сознания бамбуковыми палками, подвергали сексуальному насилию, стреляли и убивали подразделения по борьбе с браконьерством, поддерживаемые WWF.

Полевые сотрудники благотворительной организации в Азии и Африке организовали миссии по борьбе с браконьерством с помощью печально известных жестоких ударных отрядов и подписали предложение убить нарушителей, написанное директором парка, который руководил убийствами десятков людей.

WWF обеспечивал военизированные формирования зарплатой, обучением и припасами, в том числе ножами, биноклями ночного видения, защитным снаряжением и дубинками, а также финансировал рейды в деревнях. В одной африканской стране они ввязались в неудачную сделку по продаже оружия, чтобы купить штурмовые винтовки у жестокой армии, которая прошла по улицам с отрубленными головами предполагаемых «преступников».

Благотворительная организация действовала как глобальный шпион, организуя, финансируя и управляя опасными и секретными сетями информаторов, мотивированных «страхом» и «местью», в том числе в пределах коренных общин, чтобы снабжать чиновников парка разведывательными данными — при этом публично отрицая работу с информаторами.

* * *

WWF был основан небольшой группой, в основном британских натуралистов, в Цюрихе в 1961 году. С тех пор он расширился по всему миру, открыв полевые офисы в более чем 40 странах, которые координируются и возглавляются руководителями из его международной штаб-квартиры в Гланде, Швейцария. Он направлен на «защиту будущего природы» — жизненно важная миссия, которая воодушевила миллионы сторонников, в том числе известных покровителей, от Леонардо Ди Каприо до принца Чарльза и сэра Дэвида Аттенборо. Рекламные кампании благотворительной организации, многие из которых рекламируют рейнджеров как «одну из первых и последних линий обороны планеты» от преступлений против дикой природы, вдохновляют мелких доноров на массовые пожертвования. Только в 2017 году WWF заработал более 767 миллионов евро, более половины из которыхпоступило от представителей общественности.

* * *

Коренные жители, живущие недалеко от одного из парков на юго-востоке Камеруна, описали в интервью и документах, полученных BuzzFeed News, целый перечень ужасов: проникновение в ночные дома мужчин с мачете, нанесение ударов прикладом винтовки, пытки ожогами с использованием перца чили, перетертого в пасту, и дома и лагеря сожжены дотла.

Их мучителями в этих отчетах были не браконьеры, а сотрудники парка, которые их охраняют. Хотя правительства нанимают рейнджеров, они часто полагаются на WWF для финансирования своей работы. Рейнджеры разбросаны по разным странам на расстоянии тысяч миль, но международная сеть офисов WWF объединяет их в единую глобальную силу, сражающуюся по единым принципам.

https://www.buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-fund-nature-parks-torture-death – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8439273.html
Метки: иностранные агенты, подрывная деятельность, Россия
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