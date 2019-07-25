“Атлантический Совет” признан нежелательной организацией





Генпрокуратура официально фактически запретила деятельность "Атлантического совета" на территории РФ.



Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации





По результатам изучения поступивших материалов 25.07.2019 в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States (Atlantic council) («Атлантический совет») (США).

Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.



https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1662746/ – цинк

Даже странно, что запретили только сейчас. "Атлантический Совет" является важной частью информационно-психологических операций США и НАТО против РФ. Связанные с ним лицам так или иначе были замешаны в различных информационных операциях начиная от малазийского "Боинга" и фейковых "химических атаках в Сирии" и заканчивая "отравлением Скрипалей" и сфабрикованным "Рашагейтом". Разумеется, тут важнее не сам "запрет", а изучение лиц с российским гражданством, которые сотрудничали с данной организацией. Уверен, что там может быть немало чудесных открытий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5160776.html