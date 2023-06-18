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В солнечной системе притаился скрытый враг?

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Что, если совсем рядом, внутри нашей солнечной системы притаился до поры до времени скрытый враг? Незримый никакими средствами обнаружения, закрытый непроницаемым щитом? Кто это? Знают ли о нём руководители государств? И если да, то готовятся ли к встрече с ним?
В этом мы с вами и попытаемся разобраться в новом ролике.
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00:00 Интро
01:12 Загадки
03:06 Лагранж и Уэбб
14:29 куда смотрел Уэбб?
20:50 Астероиды
33:37 Откуда у астероида такая форма?
39:15 выводы
42:31 титры


в ролике использованы кадры с канала @shklovsky https://youtu.be/3xjnzxeHXAM

#эпоханедоверия #скрытаяугроза #астероид #тайна #катастрофа #уэбб #космос #телескоп #черная_дыра #пришельцы
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tzTBQD6Muxw
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