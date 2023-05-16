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В солнечной системе притаился скрытый враг?

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Что, если совсем рядом, внутри нашей солнечной системы притаился до поры до времени скрытый враг? Незримый никакими средствами обнаружения, закрытый непроницаемым щитом? Кто это? Знают ли о нём руководители государств? И если да, то готовятся ли к встрече с ним?
В этом мы с вами и попытаемся разобраться в новом ролике.

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ТЕЛЕГА ТУТ https://t.me/epoha_nedoverya

00:00 Интро
01:12 Загадки
03:06 Лагранж и Уэбб
14:29 куда смотрел Уэбб?
20:50 Астероиды
33:37 Откуда у астероида такая форма?
39:15 выводы
42:31 титры

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tzTBQD6Muxw
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