В солнечной системе притаился скрытый враг?
Что, если совсем рядом, внутри нашей солнечной системы притаился до поры до времени скрытый враг? Незримый никакими средствами обнаружения, закрытый непроницаемым щитом? Кто это? Знают ли о нём руководители государств? И если да, то готовятся ли к встрече с ним?
В этом мы с вами и попытаемся разобраться в новом ролике.
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00:00 Интро
01:12 Загадки
03:06 Лагранж и Уэбб
14:29 куда смотрел Уэбб?
20:50 Астероиды
33:37 Откуда у астероида такая форма?
39:15 выводы
42:31 титры