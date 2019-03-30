Хроники. Статья для любознательных.

Загадка цивилизации Убайд.Часть 1



Чтобы понять, что происходит в настоящее время на нашей планете, надо обратиться к древней ведической арийской и лемурийской мифологии. Вы можете спросить: откуда взять лемурийскую мифологию, ведь Лемурия исчезла с лица Земли около 2 миллионов лет тому назад? Всё так: на самом деле лемурийская цивилизация переселенцев с Сириуса ушла под воду от удара гигантского астероида, следы цунами от которого до сих пор видны и на Мадагаскаре, и юго-востоке Африки. Но как ни странно, мифология лемурийцев частично сохранилась.



Если верить клинописным текстам шумеров, на месте лемурийского континента долгое время существовал архипелаг островов, который был назван страной Дильмун. С того архипелага уцелевшие представители чёрной космической расы со временем переселились на Шри-Ланку, юг Индии и в дельту Тигра и Евфрата. В этих местах частично и сохранилась мифология Лемурии.



Именно от потомков чёрных переселенцев шумеры и узнали о той беде, которая пришла на нашу планету около 500 тысяч лет назад. Дело в том, что на месте древнего Шумера переселенцы с Дильмун создали свою самобытную цивилизацию, которая названа в науке цивилизацией Убайд.

Одной из характерных черт этой цивилизации являются странные статуэтки ящероподобных существ, которые распространились с юга на север вплоть до Курдистана. Что это за существа, никто не знает. Ящероголовые, широкоплечие с узкими длинными глазами, иногда на руках с такими же, как они сами, детьми, а иногда без потомства, статуэтки загадочных существ выкапывают из могильников и на местах домов цивилизации Убайд,



По всему было видно, что этих странных существ древние уважали. Но с приходом на юг Месопотамии ариев-шумеров поклонение ящероголовым прекратилось. Свет на людей-ящеров пролили некоторые шумерские тексты, в частности, предание об Атрахарсисе. В нём говорится, что якобы сотни тысяч лет назад на Землю пришли с планеты Нибиру некие существа, которые назвали себя ануннаками. Что за Нибиру - было неясно, и зачем ануннаки пришли на Землю - тоже. В клинописном тексте говорится, что якобы ануннакам нужно было на Земле золото. Но возникает вопрос: зачем добывать на планете этот металл, когда в космосе его видимо-невидимо? Достаточно посетить пояс астероидов или выйти за границу Солнечной системы, где на огромных скоростях несутся миллиарды метеоритов и комет. Ясно одно: не за золотом прилетели ануннаки на Землю. В мифе сказано, что их предводитель некий Энлиль, подружился с царём богов Энки, и они вместе задались целью создать на Земле человечество. Якобы люди нужны были ануннакам как рабочая сила на золотодобывающих шахтах, но через несколько сот лет созданные люди разонравились ануннакам и Энлиль решил их уничтожить катастрофой. Но бог Энки воспротивился, и между богами и ануннаками началась война. Кончилась она победой богов. Ануннаки вынуждены были улететь на свою Нибиру, но часть из них ушла под землю и там создала долгосрочную тайную базу.

И шумерские, и вавилонские предания говорят об ануннаках одно и то же: они были на Земле, добывали себе золото, потом стали воевать с богами и, проиграв войну, покинули Землю. Ясно одно, что вся эта информация пришла к шумерам от потомков лемурийцев, переселенцев с Дильмун на территорию Персидского залива. Интересны и другие предания об ануннаках, которые уцелели на Цейлоне и юге Индии. Там этих тварей с головами змей или ящеров называли не ануннаками, а нагами. Ведические тексты о нагах более конкретны. Они прямо рассказывают, что это нелюди, но очень продвинутые в науках; что умеют преображаться в людей, поэтому очень опасны, и главной их задачей являлось и до сих пор является завоевание нашей планеты. В некоторых индийских ведических текстах говорится, что загадочная планета нагов - не что иное, как искусственно созданный космический корабль. Он скрыт за солнцем и летит со скоростью нашей планеты. Поэтому его на небе никогда не видно, В Индии на Шри-Ланке обнаружены тексты, где сказано, что между нагами и богами велось несколько войн, и наги проиграли богам, но с Земли не убрались. Они поселились под землёй и на дне океана. Здесь шумерские и индийские тексты между собой полностью совпадают.

Следовательно, на Земле, если верить ведам лемурийцев и индийских ариев, существуют две противоположные цивилизации: одна человеческая (она расположена на поверхности планеты), а другая инопланетная, совершенно чуждая людям, имеет свою базу за солнцем и пытается завоевать нашу голубую планету.

А теперь обратимся к тайным русским ведам. В них тоже говорится о военном противостоянии русского народа неким рептилиям. Чудовища пришли на Землю из преисподней, и чтобы их укротить, потребовалось много сил. В конце концов победа была одержана: змееголовые снова ушли под землю, но иногда они дают о себе знать. Поэтому надо быть с ними всегда настороже. Битвы со змеями описаны и в русских сказках, достаточно вспомнить Калинов мост: через реку Смородину рвутся ящероподобные чудовища, а на мосту их встречает русский богатырь, а братья его в это время спят.



Понятно, что сказка требует специального исследования. Речь о том, что наши предки, судя по преданиям, когда-то отчаянно боролись с расой драконов. То же самое мы найдём в легендах и сказках германцев, балтов, кельтов и индоиранцев. Вывод напрашивается сам собой: предки белой расы тысячи лет назад боролись со змееголовыми. В прямом противостоянии им удалось победить серпентоидов, и те частично ушли с нашей планеты, а частично где- то на Земле притаились и изменили стратегию борьбы со своими врагами - расой белых людей, или богов по мифологии. К вышеизложенному хочется добавить, что другие расы Земли отнеслись к ануннакам-серпентоидам так же, как и потомки лемурийцев культуры Убайд из южной Месопотамии. Они их не только приняли, но и превратили в своих богов. Почему так произошло, пока неясно. Возможно, сказалась ненависть южных гибридных рас к высокодуховной и образованной космической расе белых богов, а может, сделал своё дело элементарный страх перед серпентоидами. Факт остаётся фактом: и китайцы, и жители Японии, и Филиппин, и поселение Зондских островов, и племена Полинезии - считают расу драконов-серпентоидов священной и ей поклоняются. Изо всего этого можно сделать вывод, что ануннаки на какое-то время воцарились на большей части территории нашей планеты, не смогли завоевать только северную белую расу. От неё они потерпели поражение и вынуждены были удалиться восвояси. Судя по шумерским источникам, это произошло около 400 тысяч лет тому назад, когда кроме расы белых богов на Земле жили выродившиеся потомки других космических рас. Речь идёт о неандертальцах, питекантропах и африканских эректусах.

Пусть читатель не удивляется сказанному. По теории Дарвина, все вышеназванные архантропы являются эволюционными предками Homo sapiens sapiens. На первый взгляд, неискушённому читателю может показаться, что так оно и есть, если, конечно, не думать, а брать всё на веру. На самом деле, всё далеко не так: как показали современные исследования, Homo sapiens sapiens оказался намного древнее не только человекообразных, но и всех других видов приматов.

Вывод один: не приматы породили человека разумного, а он, вследствие дегенеративных процессов, породил несколько видов приматов. Архантропы же являются всего-навсего переходным звеном от человека разумного к обезьяне.

К этому печальному выводу пришли не только передовые русские учёные, но и видные американские исследователи: Майкл Кремо и Ричард Томпсон.

Судя по письменным и устным источникам, борьба между двумя космическими расами: расой белых богов и серпентоидами-анунаками - развернулась на просторах Земли во времена распространения на ней различного вида архантропов. И тут невольно приходит в голову шумерский миф об Атрахарсисе; в нём говорится, что якобы ануннаки создали на Земле человека разумного. Вопрос: какого? Дело в том, что раса белых богов во времена их прибытия на Землю давно здесь жила, и именно она оказала сопротивление и одолела непрошенных завоевателей. Из вышеизложенного получается, что ануннаки создали на Земле какие-то иные расы. Вопрос: какие? Очевидно, те, которые к рептилиям относятся, как к богам.

Вопрос: каким образом серпентоиды-ануннаки создали на Земле две большие расы: чёрную и жёлтую монголоидную? Оказывается, ответить на него несложно - современная генетика позволяет это сделать. Достаточно изучить черепа архантропов из Китая, чтобы понять, как это могло произойти.

Дело в том, что китайские синантропы несли в своей антропологии ярко выраженные монголоидные признаки, которые вдруг ни с того ни с сего передались человеку разумному. Как это могло произойти? Только одним способом: внедрением в генофонд синантропов генетики белых богов - древней северной расы.

То же самое можно сказать и об африканских эректусах. Сначала это были настоящие австралопитеки, но вдруг около 300 тысяч лет назад полуобезьяны резко стали исчезать, а на их место пришли облагороженные эректусы, фактически уже люди.

Возникает естественный вопрос: как же белые северные боги могли допустить, чтобы ануннаки использовали их гены для создания на Земле двух гибридных больших рас? Вряд ли они этого хотели; очевидно, всё это произошло в ту эпоху, когда белая космическая раса строила Луну. Да, да, ту самую Луну, которую мы сейчас наблюдаем на нашем земном небосводе. В русских тайных ведах прямо сказано, что Луна была когда-то создана нашими далёкими предками, что они создали её для того, чтобы предотвратить на Земле постоянные катаклизмы, которые стали терзать нашу планету после великой космической войны с расой черноволосых. Интересно то, чтосовременные космофизики, изучающие тандем Земля - Луна, пришли к выводу, чтобез Луны наша планета потеряет стабильность. Получается, что утверждение древних небеспочвенно. Славяно-арийские веды рассказывают правду. Если так, то можно допустить, что генетические опыты по созданию новых земных рас ануннаки-серпентоиды проводили в тот период времени, когда белые боги, фактически хозяева планеты, не в состоянии были отследить их действия. Но могло быть и не так.

Если верить шумерским клинописным текстам, бог Энки заключил договор относительно создания людей с лидером ануннаков, неким Энлилем. Как это было на самом деле, сказать сейчас сложно. Важно то, что две гибридные расы - чёрная и жёлтая - из обезьянолюдей на Земле были созданы не белыми богами, а рептилоидами-ануннаками, и несколько тысяч лет представители этих рас в поте лица трудились на своих хозяев. Что заставили делать ануннаки своих подопечных, пока неясно. Хотя археологические находки на юге африканского континента кое-что говорят. Недавно там были найдены древние золотодобывающие шахты, им около 200 тысяч лет. Кто их мог построить - непонятно: человекообразные обезьяны эректусы не могли. Тогда кто? Получается, что люди - те самые, которых на территории Африканского континента создали ануннаки. Другого ответа пока не найдено.

Интересен тот факт, что все без исключения мифы трёх больших земных рас: белой, чёрной и жёлтой рассказывают, что после создания людей боги через некоторое время в своём творении разочаровались и решили людей истребить. Но нашлись среди богов такие, которые стали людей защищать, и по этой причине боги между собой начали войну. В шумерских клинописных текстах сказано несколько иначе: после создания на земле людей лидер ануннаков Энлиль по неизвестной причине поссорился с царём белых богов Энки, и белые северные боги начали кровопролитную войну с ануннаками. В той далёкой войне боги одолели ануннаков, и последние убрались с нашей планеты к себе на Нибиру. О причине первой войны белых богов с пришельцами в наше время сказать сложно. Но то, что древняя великая война на просторах нашей планеты имела место, доказывают тысячи различного вида воронок, которые разбросаны на всех континентах, включая Австралию и даже Антарктиду.



Интересно то, что возраст всех их одинаков - около 200 тысяч лет. Судя по следам той ужасной глобальной войны 200 тысяч лет назад, на нашей планете погибла цветущая цивилизация. Понятно, что её следы в настоящее время на планете почти не сохранились. Но народная память донесла до нас воспоминания о великой древней войне богов, от которой сгорела почти вся Земля. То, что в далёкой древности боги отчаянно сражались с ящероголовыми пришельцами, ануннаками, донесли до нас шумерские и аккадские тексты. Кончилась та древняя война тем, что ануннаки покинули нашу планету. Они ушли на свою загадочную Нибиру, но обещали когда-нибудь вернуться.

Но как показали современные исследования, кроме той древней мировой войны богов наша планета перенесла ещё целых три войны. Вопрос: если ануннаки вынуждены были уйти, то кто тогда на Земле воевал и с кем? Оказывается, на этот вопрос тоже можно ответить. Если верить арийским ведам, белые боги Земли являлись представителями трёх постоянно враждующих кланов. Потомки богини Адити населяли север Евразии, легендарную Арктогею. Потомки богини Дити населяли континент, который 13 тысяч лет назад находился посредине Атлантики, ту легендарную Атлантиду, которую описал Платон-Аристокл в своих диалогах «Тимей» и «Критий». Потомки богини Дану населяли юг Индостана и юго-западную часть гигантского тихоокеанского материка, который известен нам как Пацифида, или Му.

Если верить арийским ведам, все три клана белых богов начали между собой вражду ещё на далёкой метрополии. По причине бесконечных войн и переселились адитьи на Землю, позднее греки-ахейцы назвали их потомков гигіербореями. Через несколько тысяч лет вслед за адитьями на Землю пришли их непримиримые оппоненты - дитьи. Ещё позднее на Землю прилетел клан Дану - данавы. Сначала между переселенцами никакой вражды не намечалось. И те, и другие, и третьи были заняты своими делами. Кроме того, их метрополии и в созвездии Ориона, и Сириуса, и на одной из планет созвездия Большой Медведицы внимательно наблюдали, чтобы никаких войн между представителями белой расы на Земле не было.

Когда около 8 млн. лет назад началась война с темнокожими сириусианами, все три клана объединились. Объединились они и во время прихода на Землю черноволосых людей из созвездия Льва. Если верить русским ведам, черноволосые атаковали землю и Марс в союзе с драконами; это произошло, как мы знаем, около двух миллионов лет тому назад. Тогда между Марсом и Юпитером погибла планета Астра, а её осколки попали на Марс и на Землю. Именно по этой причине и погибла легендарная Лемурия.

Последний раз три вечно враждующих клана белых богов объединились между собой во время строительства Луны и войны с ануннаками; это произошло около 200 тысяч лет назад. Когда же опасность миновала, и Земля после великой войны и глобальных разрушений снова пришла в себя, старая вражда опять взяла вверх над разумом. Нет, белые боги не начали между собой новой войны, но отношения между северными адитьями и кланом дити накалились до предела. Этим-то и воспользовались скрывавшиеся в земных недрах серпентоиды-ануннаки, На этот раз они изменили стратегию: сами военных действий они не начали, но, будучи великолепными инженерами по генной инженерии, они смогли подменить в клане Дити кое-кого из сословия управленцев. Сделано это было так незаметно и искусно, что даже очень опытные в подобных делах философы дитьи ничего не заподозрили; а потом произошёл переворот, и от верховной власти была отстранено первое высшее сословие - то самое, которое всегда сдерживало амбиции сословия управленцев. Вот почему древнегреческий философ Платон, описывая в своих диалогах «Тимей» и «Критий» позднюю Атлантиду, говорит не о жрецах атлантов, а о царях, которые выполняли функции жречества. Именно цари Атлантиды, по Платону, утратили свои божественные свойства, и у них возникло желание подчинить своей власти всю планету. То, что Платон описывает допотопную, позднюю Атлантиду, дела не меняет. В своём произведении он показал действие того социального механизма, который в конце концов привёл древнюю цивилизацию землян к тотальной катастрофе. Всё началось с того, что серпентоиды-ануннаки, проиграв войну представителям людей белой расы, стали изучать общество белых богов, что называется, изнутри. Для этого они и оставили своих представителей на нашей планете.

Это произошло очень давно - около 2 миллионов лет назад, когда погибла цивилизация на Марсе, а на Землю, в бассейн Индийского океана, упал крупный астероид. О том, что ануннаки нашли себе место в недрах нашей планеты, рассказывает русская Веда о борьбе Велеса с Рином, о том, как совет жрецов с Земли отправил посольство к самому Сварогу, и как в огне пожаров погибал Марс. Сварог (очевидно, речь идёт о нашей звёздной метрополии) и снарядил Велеса к адитьям севера. Велесу удалось сокрушить Рина - демона смерти из созвездия Льва, но для этого Велес вынужден был уничтожить гнездо Рина в космосе. В Веде говорится о гибели планеты Астра и о том, как её осколки (перья) упали на Марс и Землю. Объединённые силы землян тогда победили, но Веда говорит, что поверженный Рин сумел уйти под землю. Очевидно, для того Рин и нашёл себе место на нашей планете, чтобы понять своих врагов - людей. Так ануннаки, разобравшись в недоверии между адитьями, дитьями и данавами, сделали правильный ход. Они, методом генной инженерии, изменив свою внешность, внедрились в общество атлантов и постепенно пришли в нём к вершине власти. Естественно, они тут же взялись готовить народ белых богов, потомков Дити, к войне со своими извечными оппонентами, северными адитьями. Благодаря подмене правителей, захвату власти в стране вторым сословием, а также зомбированию масс, дитьи-атланты около 40 тысяч лет назад начали военные действия против арктов севера.

Следы этой жестокой войны тоже хорошо видны на земной поверхности. Это сотни воронок от тактического и стратегического атомного оружия. Оплавленные скалы и мегалитические кладки на территории Евразии и Северной Америки. Эта война зацепила и Африку, и даже Южную Америку, не коснулась она только Австралии и юго-восточной Азии.

Современные учёные, антропологи и историки, никак не могут понять, откуда около 40 тысяч лет назад мог появиться человек современного вида, да ещё в большом количестве. В таком, что подавил сопротивление архантропов и в короткий срок завоевал всю северную и центральную Евразию. Чего только на этот счёт учёные ни придумывают! По мнению библеистов, Homo sapiens sapiens мог возникнуть только в Палестине, в «Земле Обетованной», якобы там когда-то располагался земной Эдем. По этой причине там и были найдены неандертальские черепа с переходными признаками к человеку разумному. А то, что подобные черепа были найдены учёными во Франции, Германии, на северном Кавказе и даже на Алтае, никто не говорит. И потом ни антропологи, ни историки не объясняют фактор борьбы видов. Как могло получиться, что новый вид человека выдержал конкурентную борьбу с архантропами? Чтобы выжить в окружении людоедов-архантропов, надо было иметь либо современное огнестрельное оружие, либо превзойти полуобезьян числом, потому что человек примитивный в физическом плане заметно превосходит кроманьонца. Ответить на подобные вопросы современная наука не в состоянии. Но если отбросить теорию эволюции и посмотреть правде в глаза, то ответ лежит на поверхности.

Человек разумный появился на территории Евразии и Северной Африки в результате массового переселения с района военных действий: из погибающей от мощного теплового воздействия Атлантиды и северного континента - Арктогеи.

И там и там война заставила и дитьев, и адитьев покинуть родину и искать места для новых поселений. Так как в результате войны инфраструктура в обеих метрополиях оказалась в плачевном состоянии, то очень скоро колонисты вернулись в каменный век. Печально то, что на территории своих колоний люди современного вида стали смешиваться с архантропами. Почему это произошло, сказать трудно, но факт остаётся фактом. Так появились переходные формы между неандертальцем и кроманьонцем, которые со временем обрели антропологический облик так называемой иберийской малой расы. Прошло несколько тысяч лет, и иберы стали интенсивно смешиваться со второй волной переселенцев из Атлантиды и Орианы, Так возникла раса современных семитов, кавказцев и жителей гор Загроса.

Надо сказать, что древняя война между мировыми империями закончилась победой адитьев. Атлантида, метрополия детей богини Дити, была повержена. В то далёкое время клан Дану, который заселял западную часть материка Му, или Пацифиды, в братоубийственной войне не участвовал. Данавы, наоборот, старались примирить враждующие стороны, но это, судя по арийским Ведам, им не удалось. После войны они стали помогать обеим пострадавшим сторонам. Этим и воспользовались серпентоиды-ануннаки.

Судя по тому, что написано в арийских ведах и говорится в тайных Ведах русского народа, к верховной власти на востоке, так же как и в Атлантиде, пришло воинское сословие. Это могло произойти только в одном случае - если произошла подмена во властных структурах. Ни в одном другом случае звёздная традиция управления, когда на вершине властной пирамиды стоят философы - хранители закона, не могла быть нарушена. Несмотря на то, что инфраструктура воевавших сторон постепенно нормализовалась, и в Атлантиде у Дити, и в Пацифиде у детей богини Дану, так и остались стоять у власти представители второго сословия. Очевидно, и там и там нагам удалось удержать за собой власть над империями. Это, конечно, наше предположение, но уж слишком оно кажется правдоподобным. Потому что поздние события на Земле стали развиваться по тому же самому сценарию, как и раньше.

Если верить арийским ведам, почти 30 тысяч лет на планете Земля серьёзных войн между кланами белых богов не было, но обстановка продолжала накаляться. Очевидно, были на планете силы, которые очень старались столкнуть в новой кровопролитной войне все три клана хозяев планеты. Платон-Аристокл не знал о далёкой Пацифиде, он писал только о том, что ему передал его предок, философ Солон. Солону же египетские жрецы богини Нейт не рассказали ничего о том, что творилось на востоке. Зато про праафинян, точнее, орианах, греческому философу было сказано достаточно. Их египтяне охарактеризовали как совершеннейшее из племён и поведали о последней войне этой легендарной расы с войсками атлантов. По Платону, та последняя мировая война прогремела на Земле около 13 тысяч лет назад и закончилась она Всемирным потопом. Сразу возникает вопрос: почему разразился потоп? Что произошло? В настоящее время можно только предполагать, но не утверждать. Начнём с небесной механики: космофизики хорошо знают, что любая звёздная система, в том числе наша, на периферии окружена поясом астероидов и крупных комет. Время от времени и астероиды, и кометы врываются в расположение орбит планет и притягиваются их гравитационным полем, но нашей Земле крупно повезло. По периферии она прикрыта четырьмя планетами с мощным гравитационным полем. Это Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер. Эти планеты, вращаясь вокруг Солнца, собирают на себя астероиды и кометы, но после космической войны с расой из созвездия Льва и её союзниками, серпентоидами с Нибиру, внутри защитного пояса из планет-гигантов появился пояс астероидов. Он возник по причине гибели планеты Астры, или Фаэтона. Если верить русским ведам, которые опубликовал Асов, на планете Астра возникла база союзников-агрессоров, поэтому Велес её вынужден был уничтожить. Но с уничтожением «гнезда Рина» погибла планета, и на месте её возник пояс астероидов. Кто виноват в гибели Астры, сказать трудно. Скорее всего, это сделали не земляне и не их союзники с метрополии. Судя по всему, планету Астру превратили в осколки те, кто на ней базировался. Откуда такой вывод? Дело в том, что «перья» от гнезда Рина стали падать на Марс и Землю. От ударов осколков планеты цивилизация на Марсе превратилась в руины. Досталось и Земле-матушке; тот астероид, который разрушил Лемурию, был приведён к Земле как раз из пояса астероидов. Кем он был приведён? В ведах об этом ничего не говорится, но можно догадаться, что той силой, которая планету Астру превратила в полосу обломков. Скорее всего, по этой причине все три клана белых богов: адитьи, дитьи и данавы - очень скоро объединились и дали решительный отпор агрессорам из созвездия Льва и их ящероголовым союзникам - серпентоидам, а после победы срочно стали строить искусственный спутник земли - Луну. На подобное строительство ушла уйма времени - несколько десятков тысяч лет. Дело в том, что ядро Луны было сложено из осколков ядра Астры, а оболочка и «штукатурка» - верхний слой спутника - были взяты со дна океанов Земли. Современный химический анализ лунного грунта подтвердил, что и Земля, и Луна сложены из одних и тех же горных пород. Причём одного и того же возраста. Выше мы уже сказали, что гравитационное поле Луны стабилизовало нашу планету, она перестала раскачиваться, как делала это после удара астероида. Но не только для этого строилась Луна как искусственный спутник нашей планеты; в проекте Луны заложен ещё один аспект: прежде всего, это гравитационная защита Земли от падения крупных метеоритов, Со стороны хорошо видно, как сразу после возникновения пояса астероидов, вскоре рядом с Землёй возникла Луна. Оба фактора связаны друг с другом, надо быть полным идиотом, чтобы этого не увидеть.

Но вернёмся к последней войне трёх империй. Наверняка она могла закончиться так же, как и вторая - новой победой адитьев. Но на стороне атлантов-дитьев открыто выступила третья сила - та самая, которая создала внутри расположения планет Солнечной системы пояс астероидов. Очевидно, для этого он и был создан, чтобы в нужный момент крупный астероид, минуя Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер, мог легко подойти к нашей планете. В настоящее время астрофизики, геологи и климатологи пришли к выводу, что 13 тысяч лет назад на нашу планету рухнули из космоса три крупных метеорита. Один был нацелен прямо в центр Орианы. Другой обрушился на гигантский Му-Пацифиду. Третий угодил на Антарктиду. «Причём здесь Антарктида, - может спросить думающий читатель, - кому она помешала?» Помешала и ещё как. Просто наши историки не говорят нам правду: в те времена, 13 тысяч лет назад, Антарктида была безо льда, и на ней стояла крупная колония ориан-адитьев. Понятно, что её надо было тоже уничтожить, что, собственно, и произошло. Вот почему континент Антарктида раскололся и превратился в архипелаг двух островов, к тому же архипелаг Антарктиды резко сдвинулся на юго-запад.

продолжение следует..