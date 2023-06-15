Почему повышают возраст призыва,трезвость – это норма или догма,и зачем горожанину «включать мужика»
Главный редактор «ДеньТВ» Андрей Фефелов с анализом главных новостей недели. Ведущая – Дария Павлова.
0:53 Повышение призывного возраста с 18 до 21. Для чего это нужно?
5:27 На фоне разрушения Каховской ГЭС МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право. Насколько серьёзное влияние имеет сейчас Китай на украинский вопрос?
9:39 Массовое отравление россиян сидром. Необходимо ли ужесточать контроль над производством слабоалкогольных напитков?
16:18 В России могут запретить выбрасывать одежду;
22:24 Минфин заявил о снижении нефтегазовых доходов бюджета России. Чем это грозит?
26:10 Путин обязал ввести черчение в школах России со следующего года. Зачем ээто нужно?
38:59 Невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 млрд. рублей в год. Как заставить людей спать?
45:27 Россияне перестали считать, мужчину главным в семье. Проблема ли это, и, если так, то как её решать?
55:05 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главного редактора газеты «Завтра», писателя и общественного деятеля Александра Проханова орденом Александра Невского I степени.
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