Новости Украины и Новороссии 17 января 2020
- 13:30 У мэра Николаева осталась всего неделя….
- 11:53 Гончарук подал в отставку.
- 10:07 Шпана скомороха.
- 10:07 Украина в очередной раз опозорилась в ООН – Азаров.
- 09:47 В ВСУ сразу из школы: зачем Зеленский возвращает призыв с 18 лет.
- 08:04 Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе.
- 07:31 СБУ заявила, что схватила служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР (ВИДЕО).
- 06:02 Боевики «АТО» «уловили» связь крушения двух «Боингов» и России.
- 05:37 Паническая атака на Украине: Трудовой кодекс — 2020 (ВИДЕО).
- 03:50 На Украине пообещали вернуть пенсии жителям Донбасса… Когда-нибудь.
- 00:30 Стала известна судьба полковника, заявившего о реинтеграции ВСУ с армиями Донбасса и России.
- Вчера 22:35 В Совфеде высмеяли возвращение Украины в ПАСЕ.
У мэра Николаева осталась всего неделя…
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Гончарук подал в отставку
Премьер-министр Украины Гончарук подал в оставку.
Причина достаточно банальна – публикация утечек разговоров Гончарука https://www.youtube.com/watch?v=Cchal97GZng, где он предстает обыкновенным некомпетентным дегенератом, попутно оскорбляющим Зеленского. Теперь же, Гончарук накатал бумагу Зеленскому, где живописал свои "достижения" https://strana.ua/news/244993-premer-ministr-honcharuk-podal-v-otstavku.html и Зеленский сейчас раздумывает – подписывать или нет. Если оставить Гончарука, значит расписаться в том, что Зеленский пустое место. Если убрать, значит подыграть Коломойскому, окружение которого и организовало утечку, чтобы убрать Гончарука и поставить другого премьер-министра. Весьма вероятно, что это идет расчистка площадки для Авакова.
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Шпана скомороха
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Украина в очередной раз опозорилась в ООН – Азаров
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В ВСУ сразу из школы: зачем Зеленский возвращает призыв с 18 лет
Вчера президент Украины Владимир Зеленский, сам не служивший в армии, подписал указ, согласно которому в стране снижается призывной возраст. Уже с этого года срочников в ВСУ будут призывать не с 20, а с 18 лет.
Такой возраст призыва был принят в УССР, а позже и в «незалежной» Украине. Но тогда дети учились в школе по 10–11 лет и выпускались в 17 лет.
А сейчас, при 12-летнем образовании, это создает целый ворох проблем тем, кто планировал, выйдя из школы, поступить в вуз и таким образом отсрочить службу.
Получается, что украинские выпускники будут попадать в армию прямо со школьной скамьи.
Местное издание «Страна» разбиралось, зачем Зеленский омолодил призывной возраст.
О чем говорится в указе
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Датами призыва определен период с апреля по июнь 2020 года и октябрь — декабрь 2020 года.
Кабинету министров поручено определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.
Кабмин, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призывов-2020.
Этот указ вступит в силу с 1 марта 2020 года.
Как и почему повышали призывной возраст
О возвращении призыва с 18 лет говорили еще в октябре 2019 года в Генштабе ВСУ.
Как заявил тогда начальник отделения комплектования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, есть расхождение между законом «О воинской обязанности и военной службе» и указом президента о призыве.
В законе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста.
В то же время по последним президентским указам призывали граждан с 20 лет (эту норму ввели с 2015 года).
В последние годы каждый призыв сопровождался заявлениями о серьезном недоборе в ряды ВСУ.
Так, в 2018 году осенний призыв называли худшим в истории по результативности. На него в Киеве откликнулось только 8% будущих солдат от запланированного числа. Доходило до того, что молодых людей отлавливали прямо на улицах, в развлекательных заведениях, и отправляли на призывные пункты.
Это было одним из поводов, почему украинские военные выступали за снижение призывного возраста — призывников катастрофически не хватает, так как после школы до 20 лет многие успевают уехать, в том числе за границу. Или поступить в ВУЗ.
Со школьной скамьи — в армию
С учетом 12-летнего обучения в школах на Украине молодые люди будут заканчивать ее как раз в 18, а то и в 19 лет. Более того, даже сейчас те дети, которые учатся по 11-летней программе также могут сразу «загреметь» в армию, если пошли в школу с 7 лет (а таких немало).
То есть, молодые люди будут попадать в армию сразу после школы, учитывая, что весенний призыв охватывает и июнь — месяц, когда заканчивается ВНО (Внешнее независимое оценивание, экзамены для поступления в вуз, аналог российского ЕГЭ — прим. РВ).
Но, собственно говоря, в этом и задумка.
Как рассказали изданию офицеры, работающие в военкоматах, забирать в армию из школы гораздо легче, нежели потом ловить призывников.
«Призыв на срочную службу с 18 лет это правильное решение. Плюсы однозначны — каждый допризывник — школьник у нас на учете, директора школ, слава богу, помогают в этом. Поэтому проблем у нас будет меньше.
У нас катастрофическая дыра в планах по количеству призывников, до 70 процентов недобора. Служить никто не хочет. В городах те, кому исполнилось 20 лет, тут же прячутся. Поэтому основной контингент забираем из сельской местности.
Но и из сел успеваем призвать только тех, кто не уехал по глупости или потому что не нашел работы в городе или не поступил учиться.
Доходит до анекдотов — в каждом военкомате есть такая категория призывников — вечные студенты. Как доходит до повесток, сразу родители несут справки, что уже где-то учатся, или вообще не живут по месту регистрации. Но большинство просто игнорируют призыв, и вообще никогда не являются по повесткам», — рассказал журналистам майор В.
В то же время не все его коллеги согласны с тем, что эта норма сработает.
«Ничего это не даст. Ну и что, что с 18 лет? Все равно родители найдут способ, что бы увильнуть от призыва.
Дело не в призывном возрасте, а в повальном нежелании отдавать свои чада в армию. Уверен, что новый призыв 20 года будет скандальным — родители призывников завалят военкоматы исками в суд — их дети будут сдавать ЗНО и сразу же подавать документы в ВУЗы», — считает лейтенант Юрий Ш. из одесского военкомата.
Младший лейтенант А.: «Сдвиг по возрасту призыва ничего толкового не даст. В 18 лет парни еще не готовы к службе. Даже среди контрактников огромное количество дезертиров и тех, кто месяцами находится в СЗЧ (самоволках — прим.ред.).
А эти призывники 18-летние не дойдут даже до областного центра комплектования (так сейчас называются военкоматы — прим.ред.).
Я пришел на работу в военкомат после трех лет войны, я ветеран АТО. И сказать, что я офигел, так это не сказать ничего.
В военкоматах все построено на взяточничестве. Все начальство на каждом призыве поднимает огромное бабло — за деньги отмазывают от призыва. И это при всеобщем молчании подчиненных начальников.
Так вот теперь начальство будет зарабатывать еще больше денег на взятках. А армия лучше от призыва 18-леток не станет — давно все уже поняли, что срочная служба ничего не дает — срочников ничему не учат, кроме умения подметать плац и красить кровати в казарме».
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Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе
Об этом Олифер написала в своём Facebook, передает RT.
Она добавила, что ещё одним условием является возвращение всех беженцев в регион.
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СБУ заявила, что схватила служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины заявила, что якобы разоблачила и схватила в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая работала на ДНР.
В заявлении утверждается, что МГБ ДНР завербовало женщину еще в 2015 году, когда та проходила службу в одной из воинских частей Нацгвардии.
Женщину обвиняют в сборе и передачк информации о выполнении воинской частью боевых задач на Донбассе, а также персональных данных украинских военнослужащих и членов их семей.
В заявлении СБУ говорится, что женщине объявлено о подозрении по статье 258–3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).
Также известно, что суд избрал женщине меру пресечения — скорее всего это содержание под стражей.
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Боевики «АТО» «уловили» связь крушения двух «Боингов» и России
Сторонники Майдана и карательной операции на Донбассе решили устроить пикет под посольством Ирана в Киеве на этой неделе. Так, по их словам, они выражают поддержку студенческим беспорядкам в Тегеране после признания иранскими властями вины за сбитый по ошибке украинский «Боинг».
В очередной раз все убедились в том, что Украина проживает в какой-то информационной изоляции, отдельно от всего мира, ведь снова у неадекватных местных радикалов во всём оказалась виновата именно Россия.
Боевики пришли к посольству с листовками, осуждающими власти Ирана в убийстве и ранениях участников манифестаций.
Но на самом деле убитых среди студентов и протестовавших не было. Одна женщина была ранена гражданским лицом, и громкая история оказалась не более чем провокационной выдумкой западных и ближневосточных СМИ с целью настроить иранцев против правоохранителей. Типичная стратегия США по разжиганию революций.
Но если на Ближнем Востоке многие это прекрасно понимают, то до радикалов, сидящих на руинах Украины, это до сих пор не дошло. Более того, один из участников акции протеста в Киеве заявил, что чуть ли не десятки СМИ (в первую очередь, конечно же, украинские) видят сходство иранского и российского режима, а посему им нужно противодействовать и поддерживать протесты.
Некоторые из пикетчиков проявили странную принципиальность и возложили цветы отдельно от импровизированного мемориала в честь убитого иранского генерала Сулеймани, цветы которому до этого к посольству Ирана принесли другие украинцы. Причём комментируют экстремисты всё по американской методичке, называя иранских военных «боевиками КСИР». И это говорят те люди, что с животной ненавистью уже более пяти лет истребляют своих же сограждан на Донбассе.
По мнению скудоумных «протестунов», положенные ими цветы должны напомнить, что в Гонконге и на Евромайдане на Украине общество боролось за превращение государства «в нормальную демократическую страну».
Печально, что до многих так и не дошло, что американцы разрушили страну, борющуюся теперь с катастрофической бедностью, неонацизмом и психическими расстройствами населения. Где теперь эта «демократическая страна»?
Неонацисты также заявляли, что Иран 30 лет держит своих граждан «в заложниках», при том, что сами украинцы очевидно являются рабами США, которые выполняют всю грязную работу, вроде уничтожения малайзийского «Боинга» MH17 и противостояния России.
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Алина Кузьмина, для «Русской Весны»
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Паническая атака на Украине: Трудовой кодекс — 2020 (ВИДЕО)
На Украине представили новый законопроект о Трудовом кодексе. Удалённая работа, гибкий график и увольнение по желанию руководства — более подробно об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.
И как заметила блогер, «выгонять с работы можно будет кого угодно, когда угодно и по любой причине, которую работодатель может спокойно себе прописать в трудовом договоре».
«Всё на усмотрение работодателя. А так как нормы трудового законодательства распространяются и на чиновников, у власти появляется ещё один способ держать в узде особо независимых госслужащих. Ведь их могут тоже свободно уволить, скажем, по причине утраты доверия», — сказала Медведева.
Она отметила, что Минюст Украины выдал «разгромный отчёт по этому законопроекту». В частности, предлагается пересмотреть новации по графику работы, «чтобы в пылу своего азарта работодатели не нарушали конституционные права граждан Украины, а также не забывали про отпуска, выходные и в принципе отдых».
Как отметили в Минюсте, некоторые формы можно трактовать абсолютно по-разному. Что, по словам журналистки, «чревато злоупотреблениями».
«Вот, норма — увольнение по утрате доверия. Но это что, типа мне не подходит твой знак зодиака и я тебе не смогу доверять на работе, пшёл вон?» — спросила она.
Кроме того, предоставление работодателю права собирать информацию из разных источников про человека, в том числе с предыдущих мест работы, может трактоваться Европейским судом по правам человека как вмешательство в личную жизнь.
По словам Медведевой, Министерству финансов «трудовые идеи г-на Милованова тоже не пришлись по душе, но уже по другой причине».
«Потому что все эти нововведения будут требовать дополнительных статей расходов и дополнительного финансирования», — заметила блогер.
Между тем, украинский нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новый законопроект противоречит Конституции Украины, в частности статье 22, «в которой предусмотрено, что запрещены сужение, уменьшение или отмена любых прав, свобод и гарантий, предусмотренных Основным законом Украины».
«Этот закон направлен на удовлетворение потребностей, растущих, работодателей, и он направлен против интересов тех, кто является наемными работниками», — сказал он и добавил, что его партия будет «делать всё», чтобы этот «антинародный закон» не был принят».
Как сообщала «Русская Весна», киевские власти намерены также повысить пенсионный возраст. В парламенте уже находится законопроект о старте накопительных пенсий. Если его примут, это будет означать, что часть своей зарплаты украинцы будут перечислять, так сказать, «на старость».
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На Украине пообещали вернуть пенсии жителям Донбасса… Когда-нибудь
В Верховной раде заявили, что намерены возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса. Правда, когда Украина собирается начать выплаты, парламентарии не уточнили, потому что в госбюджете нет средств для реализации данной задачи.
Реальные выплаты могут начаться в 2022 году, рассуждают в Верховной раде. Возможно, позже. Власти Украины огласили свои стремления, при этом абсолютно не продумали детали их реализации.
Чтобы начать погашать долги, нужно знать, кому должен. Ведь власти не знают точное количество пенсионеров, которых лишили их честно заработанных денег. За шесть лет военных действий многие могли уехать в другую страну, а другие — достичь пенсионного возраста.
Однако авторы данного проекта утверждают, что у них есть информация обо всех украинцах, их стаже и возрасте. Все данные якобы хранятся в реестрах Министерства социальной политики и Пенсионного фонда.
Известно, что для получения выплат пенсионеру необходимо будет оформить статус на подконтрольной Украине территории. При этом отдадут не все, лишь долги за последние три года. Депутаты не могут внятно ответить, почему пенсии компенсируют лишь за три года, если война идет шесть лет.
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова утверждает, что сумма долга превышает 33 миллиарда гривен. Где взять такую сумму — не знают. Нынешний бюджет точно на это не рассчитан.
Придумать — придумали, а как реализовать, не знают. Классика.
Возможно, это такой политический ход нынешнего президента для поднятия рейтинга. Свои деньги жители Донбасса точно не увидят в ближайшие два года.
Возможно, потом найдутся еще какие-нибудь преграды на пути к возвращению украденных денег.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Стала известна судьба полковника, заявившего о реинтеграции ВСУ с армиями Донбасса и России
Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковника Алексея Ноздрачева, который оскандалился с заявлением о возможности реинтеграции ВСУ с российскими военными и силами ЛДНР, понизили в должности.
Как сообщает Военная служба правопорядка, завершено служебное расследование в отношении него.
«В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия происшествия также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.
По результатам проверки установили, что постороннего воздействия на полковника не было, однако он грубо нарушил нормы деятельности военнослужащих.
«По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности — понижение в должности. Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины», — отметили в ВСП.
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В Совфеде высмеяли возвращение Украины в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Верховная рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Ассамблеи. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина «добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы».
По словам сенатора, «это было предсказуемо».
«Украина не выдержала: бойкот ПАСЕ с ее стороны оказался недолгим — решила вернуться. Это было предсказуемо: поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось», — написал он в Twitter.
«Теперь попытаются устроить в ПАСЕ новую обструкцию. Как обычно», — добавил Пушков.
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