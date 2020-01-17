Новости Украины и Новороссии 17 января 2020

Вчера президент Украины Владимир Зеленский, сам не служивший в армии, подписал указ, согласно которому в стране снижается призывной возраст. Уже с этого года срочников в ВСУ будут призывать не с 20, а с 18 лет.

Такой возраст призыва был принят в УССР, а позже и в «незалежной» Украине. Но тогда дети учились в школе по 10–11 лет и выпускались в 17 лет.

А сейчас, при 12-летнем образовании, это создает целый ворох проблем тем, кто планировал, выйдя из школы, поступить в вуз и таким образом отсрочить службу.

Получается, что украинские выпускники будут попадать в армию прямо со школьной скамьи.

Местное издание «Страна» разбиралось, зачем Зеленский омолодил призывной возраст.

О чем говорится в указе

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Датами призыва определен период с апреля по июнь 2020 года и октябрь — декабрь 2020 года.

Кабинету министров поручено определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Кабмин, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призывов-2020.

Этот указ вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Как и почему повышали призывной возраст

О возвращении призыва с 18 лет говорили еще в октябре 2019 года в Генштабе ВСУ.

Как заявил тогда начальник отделения комплектования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, есть расхождение между законом «О воинской обязанности и военной службе» и указом президента о призыве.

В законе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста.

В то же время по последним президентским указам призывали граждан с 20 лет (эту норму ввели с 2015 года).

В последние годы каждый призыв сопровождался заявлениями о серьезном недоборе в ряды ВСУ.

Так, в 2018 году осенний призыв называли худшим в истории по результативности. На него в Киеве откликнулось только 8% будущих солдат от запланированного числа. Доходило до того, что молодых людей отлавливали прямо на улицах, в развлекательных заведениях, и отправляли на призывные пункты.

Это было одним из поводов, почему украинские военные выступали за снижение призывного возраста — призывников катастрофически не хватает, так как после школы до 20 лет многие успевают уехать, в том числе за границу. Или поступить в ВУЗ.

Со школьной скамьи — в армию

С учетом 12-летнего обучения в школах на Украине молодые люди будут заканчивать ее как раз в 18, а то и в 19 лет. Более того, даже сейчас те дети, которые учатся по 11-летней программе также могут сразу «загреметь» в армию, если пошли в школу с 7 лет (а таких немало).

То есть, молодые люди будут попадать в армию сразу после школы, учитывая, что весенний призыв охватывает и июнь — месяц, когда заканчивается ВНО (Внешнее независимое оценивание, экзамены для поступления в вуз, аналог российского ЕГЭ — прим. РВ).

Но, собственно говоря, в этом и задумка.

Как рассказали изданию офицеры, работающие в военкоматах, забирать в армию из школы гораздо легче, нежели потом ловить призывников.

«Призыв на срочную службу с 18 лет это правильное решение. Плюсы однозначны — каждый допризывник — школьник у нас на учете, директора школ, слава богу, помогают в этом. Поэтому проблем у нас будет меньше.

У нас катастрофическая дыра в планах по количеству призывников, до 70 процентов недобора. Служить никто не хочет. В городах те, кому исполнилось 20 лет, тут же прячутся. Поэтому основной контингент забираем из сельской местности.

Но и из сел успеваем призвать только тех, кто не уехал по глупости или потому что не нашел работы в городе или не поступил учиться.

Доходит до анекдотов — в каждом военкомате есть такая категория призывников — вечные студенты. Как доходит до повесток, сразу родители несут справки, что уже где-то учатся, или вообще не живут по месту регистрации. Но большинство просто игнорируют призыв, и вообще никогда не являются по повесткам», — рассказал журналистам майор В.

В то же время не все его коллеги согласны с тем, что эта норма сработает.

«Ничего это не даст. Ну и что, что с 18 лет? Все равно родители найдут способ, что бы увильнуть от призыва.

Дело не в призывном возрасте, а в повальном нежелании отдавать свои чада в армию. Уверен, что новый призыв 20 года будет скандальным — родители призывников завалят военкоматы исками в суд — их дети будут сдавать ЗНО и сразу же подавать документы в ВУЗы», — считает лейтенант Юрий Ш. из одесского военкомата.

Младший лейтенант А.: «Сдвиг по возрасту призыва ничего толкового не даст. В 18 лет парни еще не готовы к службе. Даже среди контрактников огромное количество дезертиров и тех, кто месяцами находится в СЗЧ (самоволках — прим.ред.).

А эти призывники 18-летние не дойдут даже до областного центра комплектования (так сейчас называются военкоматы — прим.ред.).

Я пришел на работу в военкомат после трех лет войны, я ветеран АТО. И сказать, что я офигел, так это не сказать ничего.

В военкоматах все построено на взяточничестве. Все начальство на каждом призыве поднимает огромное бабло — за деньги отмазывают от призыва. И это при всеобщем молчании подчиненных начальников.

Так вот теперь начальство будет зарабатывать еще больше денег на взятках. А армия лучше от призыва 18-леток не станет — давно все уже поняли, что срочная служба ничего не дает — срочников ничему не учат, кроме умения подметать плац и красить кровати в казарме».

Читайте также: Восьмиклассник избил учительницу в Москве