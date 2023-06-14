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Как работают “Ланцеты”

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Большое видео американских СМИ о работе БПЛА-камикадзе "Ланцет".
В видео представлено большое число кадров поражения различной украинской и НАТОвской техники.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8421143.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, камикадзе, ланцет, нато, Россия, США, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7583 4285
    serjoza час назад

      ничего нового..российской отдел пропаганды на США.Давно пора.за место яхт и клубов занимиаться пропагандой.

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