Репортёр ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk

Российские военные эксперты неоднократно писали о том, что модернизация старых бомб сильно увеличивает их дальность. И вот вчера были опубликованы очередные видео со сбросами модернизированной ФАБ-250 с УМПК, на которых случайно (или намеренно) засветили земную поверхность.

Интернет-умельцы по этому фрагменту нашли координаты сброса — точку в Херсонской области, от которой до мест дислокации ВСУ на левом берегу Днепра как раз около 50 км.

Фактически с этим видео мы получили живое подтверждение: наша авиация уже может эффективно работать ФАБ по врагу с практически безопасного расстояния — 50 км.

Что такое фугасная авиабомба? Это простое универсальное оружие для разрушения укреплений противника. Особенно хорошо подходит для отработки по линии фронта, где в качестве укрытия используются дома и другие сооружения.

И когда смотришь на результаты применения ФАБ, иногда просто дух захватывает. В общем, эта авиабомба — штука максимально эффективная и недорогая, наводящая ужас на противника.

Но при этом у ФАБ долгие годы был один существенный недостаток — небольшая дальность. Убрать его удалось с помощью колпаков на носовую часть для уменьшения сопротивления воздуха, складных крыльев и датчиков системы позиционирования.

Достать самолёт на такой дистанции могут дальнобойные ЗРК Patriot или NASAMS, но для этого их нужно подтягивать вплотную к линии фронта, что увеличивает шансы на их уничтожение.

Чтобы начать мешать самолётам с высокоточными бомбами, подтягивать ЗРК нужно настолько близко, что они сразу попадут в зону действия «Ланцетов». Так что терять драгоценные средства ПВО в борьбе против ФАБ укровояки вряд ли захотят, а может, им и не позволят кураторы.

Другое дело, если (или когда) Украине передадут самолёты F-16 или Gripen, — способ борьбы появится. Но в какой ситуации окажутся натовские самолёты? Да, заявленная дальность ракет «воздух — воздух» AMRAAM превышает 100 км, но это для случаев, когда цель стоит на месте и не уворачивается, то есть в реальности не существующих. Чтобы получить шанс подбить наши самолёты, противнику придётся подлетать гораздо ближе к линии фронта и к нашей ПВО.

Зона прикрытия С-400 гораздо больше, чем теоретическая дальность их ракет. Так что хоть шанс и появится, но риск потерять в каждом бою «партнёрские» самолёты будет ещё выше.

Наши недруги, конечно, уже воют на тему, что «вот у русских нет ничего нового, ничего не производят, доводят до ума старьё». И это полная глупость.

Во-первых, все развитые индустриальные страны постоянно модернизируют и улучшают свои вооружения, многим из которых по 30—40 лет.

Во-вторых, наше «старьё» будет актуальным ещё лет 30 минимум — и это «старьё» превращает в пыль любое новенькое вооружение НАТО.

В-третьих, штампуя УМПК в товарных количествах, мы исправляем сейчас ошибки прошлого.

Например, такие же ФАБ с дальностью 50 км очень бы пригодились нашим ребятам в войнах прошлых лет и сберегли бы тысячи жизней. Думаю, и многие операции наших военных в Сирии проводились бы несколько иначе, появись такое оружие лет на 10—15 раньше.

Примечательно, что исправить всё удалось в рекордно короткие сроки — меньше чем за год. И то, какие темпы набрало производство комплектов УМПК, которые можно закрепить на бомбу прямо на аэродроме, не может не радовать. Чем больше будет их, тем легче будет работать пехоте.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Российские военные эксперты писали о том, что модернизация старых бомб позволяет значительно увеличить их дальность.

2. Были опубликованы видео со сбросом модернизированной авиабомбы ФАБ-250, которые показали, что теперь она может поражать цели на расстоянии около 50 км от линии фронта.

3. Фугасные авиабомбы ФАБ очень эффективны для разрушения укреплений противника, но раньше у них был недостаток – небольшая дальность.

4. Благодаря модернизации с помощью УМПК (унифицированный модульный пакет комплектации) этот недостаток устранен.

5. Теперь для поражения наших самолётов противнику придется подтягивать ЗРК ближе к линии фронта, что сделает их уязвимыми.

6. Модернизация "старых" вооружений – обычная практика во всех развитых странах. Наше "старье" останется актуальным еще на десятилетия.

7. Благодаря быстрому наращиванию производства УМПК удалось быстро решить проблему малой дальности авиабомб.

Вывод: Модернизация российских авиабомб ФАБ с помощью новых комплектов УМПК позволила значительно увеличить их дальность, что существенно повысит эффективность авиаударов и облегчит задачи наземных войск.