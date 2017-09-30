Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2017

Миссия Вооружённых сил РФ в Сирии стала крупнейшей зарубежной военной операцией современной России. Благодаря российским военным Дамаску за два года удалось освободить 90% территории страны от джихадистов. Сирийская кампания стала своего рода проверкой боеспособности различных видов и родов войск. Кроме того, российская армия получила возможность проверить в боевых условиях новейшие образцы вооружений.

Какие типы военной техники прошли испытание в Сирии — читайте в материале RT.

Вертолёт Ми-8 в аэропорту Дейр эз-Зора РИА Новости

Военная кампания в Сирии не стала первой зарубежной операцией российской армии. Однако масштаб миссии не сопоставим с боями, которые вели российские войска на территории Таджикистана в 1990-е годы и Южной Осетии в августе 2008 года.

В сентябре 2015 года силами транспортной авиации и ВМФ на сирийской авиабазе в Хмеймиме была создана инфраструктура, необходимая для размещения боевых самолётов, вертолётов, средств ПВО и подразделений морской пехоты Черноморского флота. По мере развития операции состав войск пополнялся дополнительными вооружениями.

Боевое крещение получила новейшая военная техника. По информации Минобороны РФ, в общей сложности были испытаны 162 образца современного и модернизированного оружия.

Взмах стальных крыльев

Главным средством поражения террористов в Сирии является авиация. С осени 2015 года ракетно-бомбовые удары по террористам наносят фронтовые бомбардировщики Су-24 М и штурмовики Су-25 СМ. Оба самолёта являются модернизированными версиями моделей, находящихся в эксплуатации более 30 лет.

Несмотря на номинальный почтенный возраст, машины исправно выполняют задачи по поражению бронетехники, складов, командных пунктов, подземных тоннелей и бункеров ИГИЛ*.

В 2016 году на базу Хмеймим был переброшен Су-35 C, который является результатом глубокой модернизации истребителя Су-27, сконструированного в конце 1970-х годов.

В июне 2017 года на базе Хмеймим президенту Сирии Башару Асаду был представлен Су-27 СМ3 с новейшими ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности РВВ-СД. На сегодняшний день на базе экспортных Су-27К было выпущено 12 Су-27 СМ3.

Участие в борьбе с ИГИЛ принимают ещё два самолёта ОКБ «Сухого» — истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой истребитель Су-30 СМ.

Для уничтожения наземных целей российские ВКС используют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Штурм», противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Вихрь», ракеты «воздух-поверхность» Х-25 МЛ/Х-29Т. Истребители оснащаются ракетами «воздух-воздух» Р-73/Р-27Р.

Также боевая авиация применяла различные виды авиационных бомб: корректируемые авиационные (КАБ-500Л/КАБ-500КР), фугасные (БЕТАБ 500Ш/ФАБ-500 М62/ФАБ-500 М54/ОФАБ 250–270/ОФАБ 100–120), разовые бомбовые кассеты (РБК 500 АО 2,5 РТ/РБК 500 ШОАБ-0,5) и агитационные бомбы (АГИТАБ 500–300) (индекс после аббревиатуры обозначает полный вес бомбы. — RT).

В боях с террористами российские лётчики отработали новые методы захода на цель, позволяющие добиться высокой точности бомбометания при использовании неуправляемых снарядов.

В ходе сирийской кампании дальняя авиация РФ несколько раз применила, наверное, лучшие в мире стратегические крылатые ракеты Х-101. Данный боеприпас способен обеспечить точность поражения до 10 метров при дальности поражения до 5500 км.

Авиатехники готовят российский самолет-истребитель Су-30 к боевому вылету на авиабазе Хмеймим в Сирии РИА Новости

Массированный удар

Армейская авиация в Сирии представлена модифицированными под военные нужды вертолетами Ми-8, ударными машинами Ми-24, Ми-28Н «Ночной охотник» и-Ка-52 «Аллигатор».

Вертолёты участвуют в охране авиабазы, поисково-спасательных операциях, уничтожают скопления живой силы и бронетехники, используя ПТУР «Атака» и «Вихрь». От поражения с земли армейскую авиацию защищает комплекс радиоэлектронного противодействия «Президент-С». В период сирийской операции были потеряны всего четыре вертолёта.

В сирийском небе боевое крещение получили стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС. 17 ноября совместно с бомбардировщиками Ту-22 М3 они нанесли массированный удар крылатыми ракетами по позициям боевиков, в результате успешной атаки было уничтожено 14 ключевых объектов инфраструктуры террористов.

Российские военные широко использовали в Сирии беспилотные летательные аппараты (БПЛА): лёгкие «Орлан-10», «Эникс-3» и тяжёлые «Форпосты», которые производятся в РФ по израильской лицензии. Общее количество беспилотников в САР оценивается в 70 единиц.

«Орланы» и «Эниксы» используются для дозора гарнизона вокруг базы, для поисковых и разведывательных миссий в ограниченном радиусе. «Форпосты» обладают большей дальностью полёта и потому участвуют в вылетах боевой авиации, регистрируя ракетно-бомбовые удары. Кроме того, беспилотники используются для корректировки артиллерийского огня.

С целью обеспечения безопасности полётов на территории вокруг морского порта баз Тартус и аэродрома Хмеймим используются мобильные станции радиолокационного слежения (РЛС), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Российская система ПВО в Сирии представлена зенитными ракетными комплексами С-300 и С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1» и ЗРК «Бук-М2».

Защиту каналов беспроводной связи обеспечивает мобильный комплекс радиоконтроля и защиты информации «Свет-КУ». Также в Хмеймиме функционирует комплекс РЭБ «Красуха», рассчитанный на противодействие авиации и спутникам.

Силы ПВО были усилены в 2015 году после инцидента со сбитым турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 М. Были изменены и правила полетов авиации — все вылеты бомбардировщиков, в том числе и дальней авиации, обязательно должны были сопровождаться самолетами-истребителям.

Атака с моря

Одними из наиболее ярких событий сирийской операции являются пуски по объектам ИГ крылатых ракет «Калибр». Впервые их применили 7 октября 2015 года четыре малых ракетных корабля Каспийской флотилии проекта 21631 «Буян» («Дагестан», «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич»).

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесён массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по целям позиций террористов © Пресс-служба Минобороны РФ

ВМФ России произвёл несколько пусков «Калибров» из подводного положения. 9 декабря 2015 года удар по ИГИЛ нанесла дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 «Варшавянка». Пуск произошёл из акватории Средиземного моря.

Впервые в отечественной истории была задействована палубная авиация. Боевой поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» продолжался с октября 2016 года по январь 2017 года. Истребители Су-33 и Миг-29К совершили 1300 ударов по боевикам.

40% ударов неуправляемыми авиационными боеприпасами были нанесены с помощью принятых с борта «Адмирала Кузнецова» автоматизированных целеуказаний. На крейсере установлена автоматизированная система подготовки полётных данных АСППД-24, взаимодействующая с прицельно-навигационным комплексом самолётов Су-33 — СВП-24-33.

В режиме ротации прикрытие авиации и базы Хмеймим с моря осуществляет флагман Черноморского флота крейсер «Москва», оборудованный зенитной ракетной установкой С-300 «Форт». В арсенале крейсера «Москва» находятся 64 ракеты. «Москва» несёт дежурство попеременно с ракетным крейсером «Варяг».

Крейсер «Москва» во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море © Пресс-служба Минобороны РФ

Новинки наземной техники

Из наземной техники хорошо себя зарекомендовали бронеавтомобили «Тайфун-К» (сконструированы на базе «КамАЗа) и «Тайфун-У» (сконструированы на базе «Урала»). В боевых условиях машины подтвердили свои высокие защитные характеристики. Известно, что «Тайфуны» в Сирии используют подразделения российской военной полиции.

Внешний каркас «Тайфунов» состоит из монокузовного корпуса из стали и включает в себя дополнительные системы керамической баллистической защиты в наиболее уязвимых местах. «Тайфун-К» дополнительно оснащен фильтром для защиты от химической, биологической, радиологических и ядерных угроз. Вместимость пассажирского отсека — 10 человек.

Немаловажную роль в наступательных операциях в Сирии сыграли огнемётные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк». Машины ведут огонь неуправляемыми термобарическими снарядами, обладающими высокой точностью стрельбы на расстоянии до 6 км и чрезвычайно мощной поражающей способностью.

ТОС-1А «Солнцепек» РИА Новости

По информации иностранных источников, в распоряжении сирийской армии находятся до 30 российских танков Т-90 и Т-90А. Западные аналитики утверждают, что российские машины показали высокий уровень эффективности в боях с террористами. Потерь среди российской техники нет.

В начале сентября 2017 года гендиректор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов заявил, что испытание в Сирии прошла боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Машина предназначена для прикрытия танков в условиях городского боя. Её главная задача — обнаружить и уничтожить гранатомётный расчёт, инженерные сооружения и бронетехнику противника, а также низколетящие воздушные цели.

Ювелирная работа

Вершиной боевого искусства российской армии западные СМИ часто называют ювелирную работу Силы специальных операций (ССО). Эта структура Вооружённых сил РФ объединила подразделения армейского спецназа. Формирование ССО было завершено в 2013 году.

Силы специальных операций представляют собой высокомобильные, хорошо экипированные, профессионально обученные отряды бойцов. Их основная задача в Сирии — осуществление доразведки объектов террористов для последующих ударов авиации.

Передовые авианаводчики ССО обнаруживают в Сирии подходящие для атаки авиации цели и передают координаты объектов ИГИЛ. Спецназовцы действуют в тылу и, судя по опубликованной в СМИ информации, нередко вступают в бой с джихадистами.

В Сирии отработана схема взаимодействия различных видов Вооружённых сил, когда разведывательные и ударные контуры действуют в единой связке. Спутники, БПЛА и ССО обнаруживают цель, корректируют данные и производят доразведку, после чего авиация и флот наносят ракетно-бомбовый удар, фиксируемый беспилотниками.

Военнослужащие во время военного парада на российской авиабазе Хмеймим РИА Новости

Это стало возможно благодаря использованию новейших систем управления и обмена данными, координирующими действия войск. Имевшаяся на территории Сирии проводная связь была практически полностью разрушена, поэтому российскими военными была налажена сеть спутниковой связи.

Для этой цели использовались не только стационарные ретрансляторы системы «Тетра», но и мобильные, и переносные станции спутниковой связи. Они используются, в том числе, для координации действий военных с западной коалицией.

Интерес к российскому оружию

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов сообщил RT о том, что сирийская операция подстегнула интерес к российскому оружию. Демонстрация боевых возможностей российской армии объективно усиливает позиции Москвы на мировом рынке вооружений.

«Конечно, нельзя сказать, что Россия применила какое-либо вооружение, и на него тут же появился спрос. Покупка военной техники — процесс небыстрый. Тем не менее, очевидно, что активная позиция Москвы по сирийскому кризису привлекла внимание к нашей военной технике», — констатировал Пухов.

Также эксперт подчеркнул, что сирийская операция позволила улучшить военно-политические отношения с рядом государств. Пухов напомнил о согласовании контракта с Турцией на продажу комплекса С-400 и заявлении министра Катара по делам обороны Халеда бен Мухаммеда аль-Атыйя о поручении эмира закупить российское оружие.

«Достаточно вспомнить, как Анкара и Доха в 2015 году критиковали Россию за поддержку „кровавого режима“ Асада, и как сейчас поменялась ситуация. Операция в арабской республике способствовала росту политического веса России, её позициям на мировой арене», — пояснил Пухов.

По его мнению, Россия, в отличие от США, готова предложить партнёрам уникальное оружие. В частности, Пухов отметил оперативно-тактический комплекс «Искандер» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который используют в Сирии Силы специальных операций. Кроме того, «бестселлером» на мировом рынке, как считает эксперт, является танк Т-90.

Сирийский экзамен

Анализируя результаты сирийской кампании, опрошенные RT эксперты отметили высокий уровень профессионализма, который продемонстрировал личный и командный состав. Также аналитики констатировали, что стоящие на вооружении образцы военной техники подтвердили заявленные боевые качества.

«В целом российская армия успешно справилась с поставленными задачами. Впервые мы произвели развёртывание группировки на дальнем театре военных действий, создали систему материального обеспечения, систему связи и управления. В итоге в Сирии мы получили полноценную военную инфраструктуру», — сообщил RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Эксперт обратил внимание на то, что Москва наладила коммуникацию по военной линии со всеми зарубежными государствами, которые вовлечены в конфликт. Это позволило координировать усилия по борьбе с боевиками и оперативно решать вопросы безопасности.

Российские самолеты Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии РИА Новости

«Если говорить о недостатках, которые всегда присущи всем армиям в подобных операциях, то я бы объяснил их, прежде всего, отсутствием оптико-электронной разведки и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения. Хотя, без сомнения, развитие российских Вооружённых сил движется в правильном направлении», — заявил Мураховский.

Руслан Пухов также полагает, что российская армия продемонстрировала в Сирии серьёзные успехи, получив столь необходимый боевой опыт. По его мнению, миссия в арабской республике помогла выявить как сильные, так и уязвимые стороны российских войск. В связи с этим Россия наметила дополнительные задачи по совершенствованию армии.

«Несмотря на явные достижения, было бы неправильным делать вывод о том, что всё идеально. Совершенно очевидно, что у нас до сих пор отсутствует целый класс вооружений. В частности, я имею в виду малогабаритные авиационные бомбы. К тому же, определённые трудности испытывают российские лётчики при уничтожении движущихся целей», — отметил Пухов.

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Главный редактор UAV.ru эксперт по авиации Денис Федутинов обратил внимание на дефицит в Вооружённых силах РФ тяжёлых БПЛА. По его словам, на вооружении российской армии находятся разведывательные беспилотники малого радиуса действия.

«Сирия подтвердила важность массового применения именно тяжёлых беспилотных аппаратов, которые могли бы парить в воздухе за тысячи километров от места запуска и наносить удары по противнику. На этом поприще мы не должны отставать от США и Израиля», — сказал Федутинов.

Однако, как считает эксперт, последние пять лет Россия прилагает серьезные усилия по решению проблем с БПЛА. В частности, идут работы над проектами «Орион» (весом около одной тонны) и «Альтаир» (порядка 5 тонн).

Федутинов прогнозирует, что тяжёлые беспилотники начнут поступать в войска примерно через три года и с большой вероятностью будут испытаны в Сирии.

Святослав Петров, Алексей Заквасин

*Запрещенная на территории РФ террористическая группировка