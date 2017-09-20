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Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2017

19:37. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Трое российских военных ранены при прорыве блокады Дейр-эз-Зора

Трое российских военных ранены при прорыве блокады Дейр-эз-Зора

Из Сирии приходят срочные новости о том, при оказании поддержки сирийским правительственным войскам по их прорыву из окружения боевиков пострадали российские военные. В итоге, по сообщениям Генерального штаба РФ, трое российских военнослужащих получили ранения при обстреле с позиций террористов. Их имена не называются. Не сообщается на данную минуту и о характере ранений.
Прорыв окружения военнослужащими осуществлялся в ранее деблокированном Дейр-эз-Зоре. В одном из его кварталов
Сообщается, что взвод российской военной полиции в течение нескольких часов отражал атаки террористов вместе с бойцами местного племени. Приводится название племени - маули. Группа деблокирования в экстремальных условиях, как сообщают в ГШ ВС РФ, была сформирована генерал-полковником Сергеем Суровикиным. В неё вошли отряды ССО, военной полиции, которая укомплектована военнослужащими из северокавказских подразделений. В боевых действиях участие принимал и сирийский армейский спецназ.
 


Если бы не своевременные действия специального отряда деблокирования, то военная полиция РФ и несколько подразделений САА могли бы окончательно угодить в ловушку террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ).

На этом фоне стало известно о наступлении террористов "Джебхат-ан-Нусры" (*запрещена в РФ) на позиции сирийской армии со стороны провинции Идлиб. Наступление идёт на позиции САА в провинции Хама.

Накануне сирийская военная разведка докладывала командованию сирийской правительственной армии о том, что на одном из направлений сконцентрированы около 15 танков "ан-Нусры" (*), а также другая военная техника. Сегодня стало известно, что боевики начали наступление именно на этом направлении.

В Генштабе РФ отмечают, что американская сторона фактически не обеспечивает режим прекращения огня в зонах деэскалации, к которым относится и Идлиб.

РИА Новости приводит заявление официального представителя ведомства:
Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры" (*) и примкнувшие к ним отряды, нежелающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб". Наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора.


Это прямое обвинение министерством обороны РФ американских спецслужб в фактической поддержке терроризма в Сирийской Арабской Республике.

 

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