Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2017

Трое российских военных ранены при прорыве блокады Дейр-эз-Зора

Из Сирии приходят срочные новости о том, при оказании поддержки сирийским правительственным войскам по их прорыву из окружения боевиков пострадали российские военные. В итоге, по сообщениям Генерального штаба РФ, трое российских военнослужащих получили ранения при обстреле с позиций террористов. Их имена не называются. Не сообщается на данную минуту и о характере ранений.

Прорыв окружения военнослужащими осуществлялся в ранее деблокированном Дейр-эз-Зоре. В одном из его кварталов