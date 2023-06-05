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Сокращение население Украины. 1991-2023

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Сокращение население Украины. 1991-2023

Население Украины за время "незалэжности" уменьшилось вдвое

1. ~52 млн — жители УССР на момент развала Союза;
2. ~48,5 млн — зафиксировала перепись 2001 г.;
3. ~45,2 млн — население бывшей УССР (в границах 1991 г.) в начале 2014-го, ДО Русской весны;
4. ~34 млн — население бывшей УССР (без Крыма, ДНР и ЛНР) в начале 2022 г., ДО СВО;
5. ~24-26 млн — население бывшей УССР (без Крыма, Донбасса, части Херсонщины и части Запорожья) в начале 2023 г.

Примечательно вот что:

- С 2000-х гг. вменяемая демографическая статистика на Украине просто не велась. Все подсчёты — исключительно "примерные", людей с украинским паспортом никто толком не считал.
- В 2021 году на Украине родилось 271,9 тыс. детей при 714,2 тыс. смертей (умерло в 2,62 раза больше, чем родилось). Это худший показатель в мире. Никакого СВО тогда ещё не было.
- Сравните эти 272 тыс. с 520,7 тыс., родившихся в 2012 году "при Януковиче" (максимум рождений в годы "нэзалэжнасцы").

Здесь комментировать только портить.

https://t.me/rusfleet/8561 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8405388.html
Метки: геноцид, Демография, статистика, Украина, усср
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 617 525
    dloca 32 мин. назад

      Произошла вполне успешная попытка подмены населения правоприемников УССР, этот масштабный проэкт дествительно грандиозен. Уничтожать население и восполнять его за счёт завозимого биоматериала. По этому и паспартного контроля особо никакого не было. А то еще кому-то что-то понятно станет.

      • 17025 15869
        KTdloca 19 мин. назад

          Вообще-то это “Филькина грамота”,в Украине последняя перепись была более 20 лет назад,вероятнее всего их не проводили потому что не хотят шокировать стадо-овцы должны умирать без страха,иначе будет не кошерно,а не дай бог ещё и прозреют!
          В Украину особо никто и не ехал,она больше использовалась как перевалочный пункт для”путешествия”в Европу.

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