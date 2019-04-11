Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2019
- 08:22 Что ж ты, фраер, сдал назад? Путин исчез с предвыборных плакатов Порошенко (ФОТО).
- 07:51 Зеленскому советуют усилить охрану после выхода угрожающего видеоролика.
- 07:24 Во втором туре Зеленский выиграет с отрывом в два раза — соцопрос.
- 03:36 Новая фаза борьбы с русским языком: на Украине готовятся дерусифицировать крупнейший порт.
- 03:10 Украина тонет в болоте: долги растут шокирующими темпами.
- 01:38 Фура добила рейтинг Пети.
- 00:07 Порошенко признался в слабоумии.
- 00:00 «В первую же неделю»: Порошенко дал украинцам обещание по Донбассу и Крыму.
- Вчера 22:45 МВФ прогнозирует сокращение населения Украины.
Что ж ты, фраер, сдал назад? Путин исчез с предвыборных плакатов Порошенко (ФОТО)
С наделавших столько шума рекламных плакатов Петра Порошенко, которые призывают украинцев сделать решающий выбор 21 апреля, исчезло изображение президента России Владимира Путина.
Об этом в соцсетях сообщают харьковчане, размещая как фото новых билбордов, так и фото процесса переклейки.
Примечательно, что еще 2-3 дня назад армия «порохоботов» рьяно отстаивала идею плакатов с Путиным уверяя, что это своевременно и свежо. Сейчас, когда в штабе Порошенко поняли что идея провальна и концепция поменялась, придётся менять курс.
Как сообщала «Русская Весна», даже бывший сторонник Порошенко и застрельщик «Евромайдана» Мустафа Найем ужаснулся идее плакатов с Путиным.
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Зеленскому советуют усилить охрану после выхода угрожающего видеоролика
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеоролик, на котором шоумена сбивает тяжелый грузовик.
На официальном сайте команды Зеленского пояснили, что данное видео было смонтировано на основе последнего рекламного ролика кандидата. Сообщается, что оно было сделано сторонниками Порошенко и опубликовано в Телеграм-канале, который связан с действующим президентом.
В штабе шоумена привели доказательства этой связи. Сообщается, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение Президента, где он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится.
В данном видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на сайт euua.org. После регистрации на сайте мгновенно приходит СМС, что содержит ссылки на Telegram и Viber-каналы.
«В указанном Telegram-канале и появилось данное видео. Не понятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после…», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе команды Зеленского заявили, что в связи с выходом данного ролика порекомендуют кандидату усилить свою охрану.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского обнародовал имена основных экспертов, советников и представителей кандидата.
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Во втором туре Зеленский выиграет с отрывом в два раза — соцопрос
Скандальная украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала последние данные соцопроса, которые прогнозируют итоги второго тура выборов. Она уверяет, что официально эти данные будут опубликованы только сегодня, 11 апреля.
«Завтра будет опубликована свежая социология. Делали „разумковцы“ (центр Разумкова — прим. ред.) с 5 по 9 апреля. Вот — наиболее интересные выкладки.
Итак, второй тур.
Зе — 49,3%
Порошенко — 20,6%
Больше, чем в два раза.
Отказ от ответа — 9,7%, неопределившиеся — 20,4%.
Если поменять цифры „за“ двух фаворитов местами, получится ответ на вопрос „за кого из них двоих“ вы бы не проголосовали никогда (Зе — 20,8%, Порошенко — 50,8%)
Очень интересна „мотивационная часть“ — „основные причины, на ваш взгляд, почему люди голосовали за…“.
Выбрала по четыре позиции, набравшие больше всего.
Зеленский:
— он — представитель „молодого поколения“ (42.6%)
— люди разочаровались в профессиональных политиках (39.6%)
— голосование за него — против Порошенко (37.5%)
— „простой“ кандидат „из народа“ (34.0%).
Порошенко:
— безвиз — его заслуга (37.5%)
— Томос (34.4%)
— его поддерживает Запад (24.4%)
— усиление армии (23.7%).
При этом 19,9% „сложно ответить“. Против аналогичных 5,1%. у Зе.
Теперь — тоже самое, но из минусов наших героев.
Зе:
— нет необходимых знаний (38.1%)
— люди не знают его настоящего, его взглядов (35.2%)
— комедиант не может управлять государством (33.4%)
— шоумен — не Главнокомандующий (30.6%).
Порошенко:
— тарифы (56.4%)
— окружение зарабатывает на оборонке (50.7%)
— Украиной, как и прежде, правят олигархи (47.7%)
— ухудшение экономической ситуации (39.6%).
Ну и если бы выборы в Верховную Раду в это воскресенье:
Слуга народа — 22,7% (партия Зеленского — прим. РВ)
Солидарность — 12,2%
Батькивщина — 10,0%
Бойко — 7,5%
Гриценко — 5,5%
Сложно ответить — 20.4», — пишет Кошкина в своём Telegram-канале.
Напомним, именно Кошкина слетала к Игорю Коломойскому в Израиль взять то самое сандальное интервью, в котором он заявил, что Россия не оккупировала Донбасс.
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Новая фаза борьбы с русским языком: на Украине готовятся дерусифицировать крупнейший порт
Расположенный в Одесской области крупнейший украинский морской порт «Южный» решили переименовать в «Південний» (на русском это также Южный — прим. ред.).
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании Кабинете министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины Южный будет переименован в Південний. Тоже считаю, что нет никакой разницы, на каком языке общаться, поэтому по умолчанию ставим в настройках нации — украинский язык», — написал министр на своей странице в соцсети.
Сначала глава ведомства заявил, что порт уже переименовали, но затем он изменил сообщение. Отмечается, что решение о переименовании порта «Южный» на «Південний» 11 апреля будет вынесено на рассмотрение правительственного комитета, а соответствующее решение правительства может быть одобрено уже через неделю.
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Украина тонет в болоте: долги растут шокирующими темпами
Еще несколько лет назад многие украинцы могли рассчитывать на достаток и достойную жизнь. Однако сегодня население фактически вогнали в долговое болото. Перспектив выбраться из него фактически нет.
По сообщениям экономиста Виктора Скаршевского, в последние годы наблюдается резкий рост долгов украинцев в сфере жилищно-коммунальных услуг. Эту ситуацию обостряет сокращение субсидий и реформы, предпринимаемые киевской элитой.
«На 1 марта долг за услуги ЖКХ составляет 69 миллиардов 400 миллионов гривен. За февраль он увеличился на 6,8 миллиарда гривен», — сказал эксперт.
С учетом того, что граждане не в силах выплачивать задолженности, эта сумма продолжит увеличиваться. Это приведет к социально-экономической катастрофе.
Не исключено, что начнутся веерные отключения электроэнергии, воды и газа. Естественно, в бюджете нет лишних 2,6 млрд долларов (69,4 млрд гривен) на то, чтобы покрыть долги граждан.
А если бы они и были, то вряд ли киевское руководство приняло бы решение помочь населению. Наоборот, все делается для того, чтобы загнать украинцев в угол. За последний год субсидии перестали получать около 3 млн человек. А ведь не за горами новое повышение тарифов.
В мае запланировано повысить цены на газ на 15%, а с января 2020 года — еще на 25%. Ком долгов только продолжит расти и тянуть граждан Украины на дно сформировавшегося болота.
В результате украинцы будут вынуждены либо уехать из страны, либо прозябать и ждать своей скорейшей кончины.
Кстати, большое количество «соседей» может отправиться в европейские государства, а там им вряд ли будут рады в большом количестве.
Такое положение дел закончится конфликтом Киева и Брюсселя. А за этим грядут еще большие проблемы. Ведь в таком случае Украине не к кому будет обратиться за помощью.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Фура добила рейтинг Пети
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Порошенко признался в слабоумии
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«В первую же неделю»: Порошенко дал украинцам обещание по Донбассу и Крыму
Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае его переизбрания на пост главы государства сразу же провести саммит нормандского формата с требованием к России вернуть Крым и Донбасс.
Планом действий поделился он в прямом эфире одного из украинских радиоканалов.
«Когда меня изберут, в первую неделю должен пройти саммит нормандского формата. Это в повестке дня этого саммита, в связи с тем, что Россия саботирует и блокирует любые вопросы любых переговоров по Украине, потому что Путин хочет, молится, ожидает того, чтобы выиграл кто-то, лишь бы не Порошенко», — сказал украинский президент.
Он также рассказал, какие именно вопросы будут обсуждаться на саммите.
«Вопрос первый, который должен быть решен немедленно: Россия не имеет оснований удерживать наших военнопленных. За это будет юридическая ответственность, которую понесет РФ», — отметил Порошенко.
«Вторая позиция: мы должны немедленно перейти к безопасностному компоненту реализации Минских договоренностей. Это вынесение на заседание Совбеза ООН вопроса голубых касок», — пояснил он.
Третьим вопросом станет вывод военной техники и вооружений.
«Четвертая позиция: восстановление украинских политических сил. И, важнейший компонент — взятие под контроль российско-украинской границы», — добавил Порошенко.
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МВФ прогнозирует сокращение населения Украины
Международный валютный фонд дал прогноз по численности населения Украины на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики».
Так, по оценкам МВФ, на конец 2018 года население Украины составляло 42,047 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).
При этом в МВФ прогнозируют, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек.
Таким образом, по прогнозам организации, население за шесть лет уменьшится на один миллион человек.
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