Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2019

Еще несколько лет назад многие украинцы могли рассчитывать на достаток и достойную жизнь. Однако сегодня население фактически вогнали в долговое болото. Перспектив выбраться из него фактически нет.

По сообщениям экономиста Виктора Скаршевского, в последние годы наблюдается резкий рост долгов украинцев в сфере жилищно-коммунальных услуг. Эту ситуацию обостряет сокращение субсидий и реформы, предпринимаемые киевской элитой.

«На 1 марта долг за услуги ЖКХ составляет 69 миллиардов 400 миллионов гривен. За февраль он увеличился на 6,8 миллиарда гривен», — сказал эксперт.

С учетом того, что граждане не в силах выплачивать задолженности, эта сумма продолжит увеличиваться. Это приведет к социально-экономической катастрофе.

Не исключено, что начнутся веерные отключения электроэнергии, воды и газа. Естественно, в бюджете нет лишних 2,6 млрд долларов (69,4 млрд гривен) на то, чтобы покрыть долги граждан.

А если бы они и были, то вряд ли киевское руководство приняло бы решение помочь населению. Наоборот, все делается для того, чтобы загнать украинцев в угол. За последний год субсидии перестали получать около 3 млн человек. А ведь не за горами новое повышение тарифов.

В мае запланировано повысить цены на газ на 15%, а с января 2020 года — еще на 25%. Ком долгов только продолжит расти и тянуть граждан Украины на дно сформировавшегося болота.

В результате украинцы будут вынуждены либо уехать из страны, либо прозябать и ждать своей скорейшей кончины.

Кстати, большое количество «соседей» может отправиться в европейские государства, а там им вряд ли будут рады в большом количестве.

Такое положение дел закончится конфликтом Киева и Брюсселя. А за этим грядут еще большие проблемы. Ведь в таком случае Украине не к кому будет обратиться за помощью.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»