Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2018

Украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе

На продукты питания и товары повседневного спроса семья в Киеве в среднем тратит 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения, в Минске тратят 192 евро. Компания Nielsen провела глобальное исследование в 56 странах мира по уровню расходов людей на продукты питания. По итогам исследования средства, которые граждане Украины ежемесячно тратят на продукты и товары повседневного спроса, значительно меньше расходов европейцев из других стран. Средние ежемесячные расходы в Киеве на продукты питания и товары повседневного спроса семьи составили 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро, в Варшаве — 178 евро, в Вильнюсе — 231 евро, в Москве — 269 евро. «Это было бы замечательным фактом, если бы с уровнем дохода, средней, да и с минимальной зарплатой у нас было бы все замечательно, к сожалению, здесь у нас пока серьезные проблемы, которые обязательно необходимо эффективно решать. Девальвация национальной валюты и инфляция в 2015 году в 43,3% конечно повлияли на рост цен, однако заявленные ежемесячные расходы потребителей выросли на 22%», — добавили в компании. Как сообщала «Русская Весна», за год блины на Масленицу подорожали на 27%. Инфляция на Украине ускорилась до 1,5%. Читайте также: Опубликованы шокирующие данные о сокращении населения Украины

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«Карт-бланш для ВСУ»: что означает для Донбасса подписание Порошенко закона о реинтеграции

Пётр Порошенко во вторник в прямом эфире подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам украинского лидера, новый документ «усиливает правовую базу использования» вооружённых сил страны. Теперь президент имеет право использовать ВСУ в любом регионе государства без получения на то санкции Рады. «Этот закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений для обороны нашего государства», — заявил Порошенко. Вместе с тем, выразил уверенность он, документ ещё и защищает права и свободы гражданского населения. Как это происходит, Порошенко уточнять не стал. Договорённости на словах Более того, заметил украинский глава, документ ни в коей мере не противоречит минским договорённостям. По его словам, закон является рамочным и требует дальнейшей поддержки. «Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договорённости. Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооружённых сил Украины, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства», — заявил Порошенко. Между тем в финальной редакции закона были исключены все упоминания о «Минске-2». Параллельная реальность Тем временем эксперты отмечают, что о противоречии двух документов говорит тот факт, что в договорённостях был прописан диалог между Киевом и ДНР и ЛНР, а Россия наряду с Германией и Францией представлена как гарант. Между тем в законе о реинтеграции территории Донбасса называются «оккупированными», а РФ — «страной-агрессором», которая якобы захватила их. «Формально вводится такое понятие как „отражение вооружённой агрессии Российской Федерации”. Эта правовая новелла чётко законом не определена, что позволяет президенту достаточно широко трактовать свои возможности и возможности вооружённых сил. Вся ситуация теперь будет подконтрольна не Службе безопасности Украины, как это было раньше, а перейдёт под контроль Объединённого штаба, который создаётся ВСУ с личного утверждения президента. То есть управлять теперь ситуацией будет Порошенко», — пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он также отметил, что теперь Киев фактически снимает с себя ответственность за то, что происходит на неподконтрольных ему территориях, одновременно не признавая документов и договоров, которые выдаются и заключаются сейчас в регионе с санкции властей ДНР и ЛНР. Смена формата Помимо этого, Пётр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе Генштаба Виктору Муженко подготовить предложения по изменению формата операции на юго-востоке Украины. «Этот закон фиксирует наше право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН. Уверен, что в нынешних условиях ведущая роль для пресечения агрессии ложится на плечи Вооружённых сил Украины. Поэтому… у меня будет поручение. Я в кратчайшие сроки жду соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона (о реинтеграции Донбасса), прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединёнными силами», — заявил Порошенко. В России эти планы вызвали обеспокоенность. По мнению депутата от Севастополя Дмитрия Белика, таким образом может быть анонсирован новый виток в силовой операции. «Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко просто смахнул со стола минские договорённости за ненадобностью. На Украине уже звучат заявления, что закон о реинтеграции Донбасса — это первый шаг для получения законодательного карт-бланша для ВСУ „окончательно решить” вопрос на территории ЛДНР по силовому сценарию», — отметил Белик. Он также отметил, что действия Украины в целом вызывают недоумение и критику не только у российской стороны, но и у других государств. «Последнее время Украина принимает законопроекты, которые вызывают озабоченность не только в нашей стране. Закон о декоммунизации и героизации ОУН-УПА* критично воспринят в Польше, закон об образовании встретили в штыки Румыния, Венгрия, Молдова, закон о реинтеграции ставит крест на Минских соглашениях и законодательно закрепляет кровоточащую рану в центре Европы. Я уверен, оценку этим „достижениям”, этим провокациям со стороны киевского режима даст не только Россия, но и кураторы Порошенко на Западе», — заключил депутат. «Узаконил насилие» Как в свою очередь отметил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин, подписанный Порошенко документ — попытка узаконить насилие, которое происходит со стороны украинских военных. «Подписанный украинским президентом закон о реинтеграции, принятый с нарушением действующего законодательства Украины и международных конвенций, — лишь запоздалый способ узаконить всё то насилие, которое так смело применяется против жителей республик. Возможность применить армию против жителей Донбасса», — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой. Несмотря на это, добавил он, Порошенко и его министрам не удастся избежать ответственности за всё, что происходит в регионе с 2014 года. Полина Духанова, Анастасия Румянцева Читайте также: ВСУ понесли потери в ЛНР и ДНР, — штаб «АТО» * Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Армия ДНР и «Боевое братство» помогли макеевскому дому ребёнка (ВИДЕО)

Вооружённые силы ДНР совместно с общественной организацией «Боевое братство» доставили гуманитарный груз в макеевский дом ребёнка. Директор учреждения поблагодарил военных за помощь, которая оказывалась в течение всей войны, и поздравил их с наступающим Днём защитника Отечества. Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР. Читайте также: Зрада: Пьяный Порошенко в Мюнхене заговорил на русском языке (ВИДЕО)

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Жители Донбасса должны быть уничтожены, — откровения украинского «патрiота» (ВИДЕО)

В Сети опубликовано видео, на котором украинский «патрiот», называя себя нацистом и утверждая, что «воевал против ДНР», говорит о своем отношении к Донбассу. «Там украинцев нет, и, когда украинские танки войдут в Донецк, те люди, которые там живут, должны быть уничтожены», — заявляет он, давая понять, что ждет жителей Донбасса после обещанной киевскими властями «реинтеграции». Читайте также: ВСУ понесли потери в ЛНР и ДНР, — штаб «АТО»

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Европейская делегация рассказала о своих впечатлениях от Донбасса 2 часть

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Европейская делегация рассказала о своих впечатлениях от Донбасса 3 часть

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Европейская делегация рассказала о своих впечатлениях от Донбасса 1 часть

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Опубликованы шокирующие данные о сокращении населения Украины

За 2017 год население Украины сократилось на 200 тысяч человек. Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитали 42,38 млн граждан. «Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2018 года, составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек», — говорится в сообщении. Причина, как и ранее, кроется в превышении смертности над рождаемостью. На 100 умерших приходится только 63 живорожденных украинца. Читайте также: Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях в ВСУ

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Донбасс после выборов начнет евроинтеграцию, — Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Республики Донбасса после проведения «свободных и честных выборов» пойдут по пути евроинтеграции. «Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или евроинтеграция, или российская оккупационная администрация», — написал он на своей странице в Twitter. «Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое», — добавил Климкин. Читайте также: Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях в ВСУ

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Для украинской катастрофы достаточно будет простого молчания

Их опять хотят обмануть. Их – это заурядных обывателей Украины, которых уже обманывали, как минимум, трижды (разумею тут крупномасштабные обманы по важным вопросам, а не по мелочам). Но обманщиков это не смущает. Они (обманщики) уверены: там, где прокатило три раза, прокатит и в четвёртый.

Первый раз обман свершился в 1991 году. Тогда, накануне референдума 1 декабря, украинцам обещали «жизнь как в Европе». Если, конечно, они отдадут свои голоса за независимость Украины. Дескать, проголосуйте как надо и будет вам счастье! СМИ наперебой рассказывали о том, что выйдя из Союза ССР Украина быстро встанет в один ряд с ведущими европейскими странами. Что уровень жизни возрастёт в несколько раз и в молниеносном темпе. Что украинцы уже давно жили бы как французы, англичане, западные немцы, если бы ненавистная Москва не забирала бы украинские богатства себе, бессовестно обдирая и объедая «неньку».

Газеты были переполнены цифровыми выкладками на сей счёт. Листовки с теми же выкладками выпускались громадными тиражами и раскладывались по почтовым ящикам. Чтобы достучаться до каждого.

И достучались.

Украинцы поверили тому, что им рассказывали. И, в большинстве своём, проголосовали так, как им посоветовали…

Увы, никакой «жизни как в Европе» не наступило. Радужные обещания оказались обманом…

Второй раз украинцев обманули в 2004 году. Им снова пообещали «жизнь как в Европе». Для этого следовало проголосовать за «проевропейского кандидата» на президентских выборах. И отстоять свой выбор от покушений «московских ставленников», которые как раз и мешают европейской жизни украинцев.

А уж, как только «приспешники Кремля» получат отпор и указанный «проевропейский кандидат» усядется в президентское кресло, Европа распахнёт свои объятия и примет Украину в свою дружную семью. И будет вам счастье: заживёте не хуже французов, немцев, англичан…

«Проевропейский кандидат» стал президентом. А европейского счастья на Украине не наступило. Радужные обещания снова оказались обманом…

Третий обман случился зимой 2013-2014 годов. Украинцам пообещали… «жизнь как в Европе». Красочные листовки рассказывали об огромных зарплатах и пенсиях в странах Евросоюза. Оппозиционные (на тот момент) политики уверяли, что у жителей Украины будут такие же. Достаточно лишь подписать договор об ассоциации с ЕС. А поскольку тогдашняя власть несколько затягивала процесс подписания, то оппозиционеры призывали эту власть скинуть, не дожидаясь выборов. Европейское счастье близко. Вот-вот наступит.

Власть скинули. И договор об ассоциации подписали…

Чем это обернулось для Украины и украинцев можно не говорить. Это ещё не история, а современность, которая, как выяснилось, ничем не похожа на европейскую. Счастье не пришло до сих пор.

Зато на горизонте замаячила перспектива четвёртого обмана. Ныне украинцам начали объяснять: для того, чтобы настала «жизнь как в Европе» необходимо установить диктатуру. Иначе никак невозможно победить коррупцию, обуздать уличную преступность, справиться с проблемами в экономике. А вот установим, победим, обуздаем, справимся, тогда и заживём! Ну, как в Европе.

И, надо признать, теоретически тут всё вроде бы верно. И коррупция, и преступность, и экономическая разруха достигли в стране победившей «гидности» таких масштабов, что без чрезвычайных мер уже не обойтись. Беда в том, что при нынешних условиях реальными кандидатами в диктаторы Украины могут стать только политики с криминальными наклонностями и нацистскими замашками. И опираться они будут на таких же, как они сами.

Иными словами: с коррупцией станут «бороться» коррупционеры, преступность «обуздывать» преступники, а «решать» экономические проблемы те, кто их, собственно, и создал. К чему это приведёт, спрогнозировать не трудно.

Между тем, идею о диктатуре уже проталкивают в общество. Некий блогер предлагает ради счастливого будущего временно отказаться от части демократических прав и свобод. Заявляй он такое только в своем блоге, на это можно было бы не обращать внимания: мало ли кто и о чём там пишет? Но для проповедования именно данного тезиса блогеру предоставляют эфир на государственном телевидении и радио.

Малоизвестный «эксперт» одобряет создание «Национальных дружин», будто бы способных навести «порядок». И вновь-таки, одобряй он это, например, у себя на страничке в соц. сетях, никакого значения сие одобрение не имело бы. Но данное мнение данного «эксперта» выдаётся за авторитетное и озвучивается Национальным радио Украины.

Наконец, о желательности установления диктатуры «ради демократии» заговорили и некоторые высокопоставленные чиновники (например, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука).

Стоит заметить, что и без того режим, установившийся на Украине с конца февраля 2014-го года крайне сложно назвать демократическим. Теперь же власть, по всей видимости, хочет официально закрепить уже сложившееся положение, заручившись «всенародным согласием». Чтоб совсем уж не заморачиваться излишними формальностями. Ну, там, правами человека или демократическими ценностями. Жизнь как в Европе это не очень напоминает, но кого сейчас волнуют такие нюансы?

И немного о тенденциях. После первого обмана украинцам стало значительно хуже. После второго – ещё хуже. После третьего – совсем плохо. Четвёртый обман, по всей видимости, приведёт к катастрофе.

С каждым обманом сами обманщики становятся всё агрессивнее. Первый обман проходил спокойно. Второй сопровождался массовыми беспорядками, хоть и без пролития крови (точнее – почти без пролития). Во время третьего беспорядки стали кровавыми. Четвёртый может закончиться большой кровью.

Во время первого обмана его организаторам требовалось всенародное одобрение. И они его получили. Во время второго обмана организаторы удовольствовались лишь видимостью всенародного одобрения (победителем «третьего тура выборов» объявили Ющенко, но как народ голосовал на самом деле, это большой вопрос). Третий обман свершился даже и без иллюзии народного согласия. Её организовали постфактум, проведя церемонию выборов.

Думается, для четвертого обмана «всенародной поддержки» не понадобиться изображать и постфактум. Достаточно будет просто всеобщего молчания. Молчание, как известно, тоже знак согласия. В данном случае – согласия на катастрофу.

Александр Каревин (Альтернатива)

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