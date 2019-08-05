Новости Украины и Новороссии 05 августа 2019
- 15:49 Е.Ю.Спицын, Н.В.Стариков и Р.В.Мирошник на Россия-24. “Окна. Время работает не на нас”.
- 13:01 Цена знаний на Украине.
- 07:31 «Все хотели бы, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину», — лидер партии Зеленского ответил на вопросы российского издания.
- 05:00 «Половина украинцев убежит»: уничтожение страны продолжается.
- Вчера 23:17 Всем нужны украинцы.
- Вчера 22:39 После бегства Порошенко в качестве «сакральной жертвы» на Украине будет использован Генпрокурор.
- Вчера 22:23 Твое отношение к идеалам Майдана?!.
- Вчера 20:52 Замерзнуть дома в 21 веке.
Е.Ю.Спицын, Н.В.Стариков и Р.В.Мирошник на Россия-24. “Окна. Время работает не на нас”
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Стариков #Мирошник #Россия24
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Цена знаний на Украине
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«Все хотели бы, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину», — лидер партии Зеленского ответил на вопросы российского издания
Глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков дал обширное интервью российскому изданию «Коммерсант», в котором коснулся темы Донбасса, Крыма, Зеленского, «школы депутата» в Трускавце и многих других.
На вопрос журналиста о мире на Донбассе и о том, на каком месте по важности стоит этот вопрос для новых украинских властей Разумков ответил, что «это одна из ключевых проблем в стране».
«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — посетовал он.
Журналист уточнил, насколько реален особый статус для Донбасса.
«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание.
Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — ответил Разумков.
«Русская Весна» со своей стороны напоминает, что с момента прихода к власти Зеленского и перевыборов в Раду интенсивность обстрелов со стороны ВСУ ничуть не снизилась. Под чудовищными обстрелами находится Горловка и пригороды, был нанесён удар по ЛНР, у Зеленского уже есть список «его» жертв на Донбассе. Это к вопросу о «желании украинской стороны» закончить войну.
Высказался Разумков и по вопросу сравнения России и Украины. Так, в ответ на слова журналиста об охране Зеленского и о том, что ей следовало бы работать тщательнее, главный «слуга народа» заявил:
«Вы не переживайте. Они работают нормально. Просто они относятся уважительно не только к своей работе, но и к окружающим. И я считаю, это правильно.
Чтобы вы понимали: президент не ездит с мигалками, президент стоит в пробках. Можем провести параллель между нашими государствами, и это будут абсолютно две разные истории. И я не думаю, что этим могут похвастаться многие страны».
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«Половина украинцев убежит»: уничтожение страны продолжается
«Великий мыслитель» и одновременно дипломат Павел Климкин предсказал бегство половины граждан, живущих ныне на Украине, за рубеж. Соответствующие слова были произнесены во время одной из общественных дискуссий в Киеве.
«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина — там», — заявил Климкин.
К своему прогнозу министр иностранных дел добавил, что украинцы — это самая большая ценность, которая есть у его страны. Далее не забыл разбавить всё изрядной долей популизма. Дескать, украинские граждане заслуживают свободу, справедливость и благосостояние. Впрочем, на этот раз Климкин не стал обещать построить своими руками «прекрасную Украину будущего». «Изменения начинаются с себя», — резюмировал «мыслитель» и дипломат.
Примечательно, что ранее Климкин называл отъезд украинцев за рубеж «мегавызовом» для киевской власти (а он как раз является представителем этой власти). Однако на «мегавызов» министр ответил «мегасаботажем».
Климкин, впрочем, наверняка никогда не признает, что он принял самое действенное участие в процессе уничтожения украинской экономики и одновременно разрушения барьеров для бегства (пресловутый безвиз).
Согласно предписаниям МВФ, Зеленский должен передать под внешнее управление сельскохозяйственные земли, железные дороги, почту и банки. Фактически осталось прикрепить штрих-коды к людям и вывести на мировой рынок и этот товар. Слова Климкина о том, что «украинцы — это самая большая ценность», приобретают зловещий окрас.
Если Украина останется под управлением Запада и местных гауляйтеров, то, кроме бегства, ничего людям и не остаётся. Киев продолжит гнать в Европу поток дешёвой рабочей силы, выжимая последние соки из граждан.
Это как раз и есть «мегавызов» для украинских властей, и с этой задачей они справляются блестяще.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Всем нужны украинцы
От индустриальной державы к стране гастарбайтеров
Пока еще министр иностранных дел Украины разразился примечательной тирадой на тему системной депопуляции Украины.
"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так – половина украинцев будет здесь, а половина – там. Очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем… Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов".
Данная сентенция примечательна тем, что Климкин прямо расписывается в том, что дальнейшее сокращение населения Украины неизбежно, что является, в первую очередь, следствием политики того правительства, которое он представлял и пока еще представляет.
Население бывшей УССР сокращалось еще с начало 90-х, когда после пиковых значений в 51,7 млн. человек на закате СССР, население «незалежной Украины» стало стремиться сначала к 50, а затем и к 48 млн.
Тенденция эта сохранялась и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. Помимо снижения рождаемости и роста смертности, на сокращение населения влиял массовый выезд граждан на работу за рубеж – в первую очередь, в Россию и Польшу. Люди ехали не от хорошей жизни, а потому что «незалежные власти» не могли их обеспечить достойной работой с достойной зарплатой. В результате, Украина уже давно (как бы не юлил Климкин) превратилась в поставщика дешевой рабочей силы в сфере строительства, услуг, сельского хозяйства.
Но «лучшее» было еще впереди. «Революция гидности» привела к тому, что Украина сразу потеряла несколько миллионов человек, которые отчалили от Украины вместе с Донбассом и Крымом, плюс к ним присоединились различные политические эмигранты, не принявшие фашистскую хунту в Киеве, а также многочисленные уклонисты, не желавшие гнить в окопах на Донбассе ради прибылей Порошенко и 2-го миллиарда Яценюка. Свой вклад внесла и развязанная евромайданом гражданская война, которая унесла десятки тысяч жизней. Но это были военно-политические последствия евромайдана.
Экономические же привели к тому, что дальнейшая деиндустриализация, падение уровня жизни и утрата каких-либо перспектив вызвали к жизни еще более масштабный отток на заработки в Россию и Европу, потому что люди не верили, что новая власть действительно сможет что-то поменять. К 2017 году, по заявлению ряда майданных вождей вроде Саакашвили, уровня жизни «как при Януковиче» можно было бы достигнуть в 20-х годах. Это, собственно, был своеобразный приговор всей экономической политике евромайдана.
Люди как уезжали, так и продолжили уезжать. И вот теперь, спустя 5,5 лет после «революции гидности» Климкин вещает, что это – новая украинская норма, и то, что люди бегут из страны на заработки, – это будущее Украины. В перспективе Украине светит стать именно что главным донором дешевой рабочей силы для своих соседей. А вот в 1991 году это была одна из крупнейших индустриальных держав мира. Но богатое наследство «проклятых коммунистов» было безжалостно уничтожено, разворовано и проедено.
Естественно, «всем нужны не украинские мозги», а прежде всего, дешевые рабочие руки, которые помогают снижать издержки на строительстве в Москве или сборе клубники в Польше. И вот в таком виде алчные работодатели вполне заинтересованы в украинцах. Ведь если ты меньше платишь такому «маленькому украинцу», то у тебя больше выгода. Одни плюсы, и никаких минусов. Осталось узнать о плюсах такой политики для того самого «маленького украинца», который вынужден подобно таджику ехать в другие страны, чтобы хоть что-то заработать для своей семьи.
Разумеется, вся эта лесть в адрес «украинских мозгов» призвана скрыть ответственность Климкина и ему подобных, которые системно проводили политику, направленную на сокращение населения Украины самыми разными способами. Отвечать за нее они разумеется не хотят, так как иначе встанет напрямую вопрос, зачем все это было нужно, если о развитии Украины речь совсем не идет.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/ukraina/vsem-nuzhny-ukraintsy/ – цинк
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После бегства Порошенко в качестве «сакральной жертвы» на Украине будет использован Генпрокурор
Как нам известно, бывший президент Украины Петр Порошенко бежал из страны, «сверкая пятками». Дракон повержен. Новому президенту придется искать себе нового противника.
Об этом рассказывает украинский политолог Виктор Небоженко. В публикации на своей страничке в Facebook он сообщил, какими последствиями Зеленскому обернется побег экс-главы державы.
По мнению Небоженко, Порошенко оставил Зеленского без видимого врага, с которым тот мог бы бороться публично. Теперь же команде Владимира Зеленского срочно нужно искать, кем можно заменить Петра Порошенко.
Как утверждает Небоженко, если бывший президент сбежал из страны, забыв про «Язык! Веру! Армию!» и не воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, то тем, кто составляет большинство в парламенте, для того, чтобы приучить молодых депутатов к лояльности и ускорить их политизацию, необходимо найти новый объект борьбы. Это должен быть кто-то важный, кто по-прежнему остается в команде Порошенко.
Политолог уже назвал имя того самого политика, против которого начнется новое противостояние. Он занимает немаловажную роль в парламенте и до последнего не хотел подчиняться Владимиру Зеленскому, пытаясь сохранить кресло и власть. Кого же выбрал Виктор?
Фаворитом стал никто иной, как Юрий Луценко, который занимает место генерального прокурора Украины. Остальные «кандидаты» не подходили по самым разным причинам: Турчинов верит в Бога и пишет книгу, Гройсман уже раскаялся в грехах и согласился на сотрудничество, а Парубий слишком мелкий для такого.
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Твое отношение к идеалам Майдана?!
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Замерзнуть дома в 21 веке
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А. Шарий , в начале своего , скажем так, блогерства, открестился от озвучивания первопричины всего того, что творится в Украине , что говорит о его зависимости. Как только от этой самой причины начать отталкиваться , всё становится простым и понаятным. Мало того, можно и вперёд ,практически точно, спрогнозировать события , суть и действия людей.
Изначально Шарий говорил, что основная цель первоначальная – это разорвать мощные связи Украины и России.
Предположить дальнейшие действия я затрудняюсь. Пока дистанционное управление своим бизнесом.
Сейчас уже могу сказать открыто, что те же вопросы об отношении к России были и в Белоруссии
и всего лишь два года назад. Не знали ?
Неужто вы Жора знаете что происходит даже сейчас, и можете свободно и здесь рассказать ?
И чем же все закончится Жора, просвятите.
Распадом оставшейся территории.
ясно что Шария наняли ,живет в Амстардаме и вещает со своей веселенькой женой(кто поставляет данные),они там теперь парами работают,сподручнее так.Чей клиент?,пишут,что оплачивает Лену Бондаренко(раньше нравилась пока случайно не вырвалось у нее-”а зачем ваши указы нам,сами разберемся ,дайте денег”что и РБ теперь и везде,так вот ,их оплачивает Ринатик, прогорел со всеми,не знает где подкупить мест в парламенте и Вилкул и Ляшко и Смешко все проиграли.Но за Шария топят прогрессивные в киеве-очередного готовят на замену??
А я все таки за целостность Украины. И хочу чтобы они сами решили, как им сделать свою землю.
увы, все хотелки сегодня подлежат оплате кем-то,шарик оказался исчерпаемым и проожить самим ,как то РБ(9млн) невозможно,как бы не хотелось и тогда торгуют ханы желанием человека быть независимым ,либо желанием на шару попасть в рай-а такое бывает???Что победит в РБ??