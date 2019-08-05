Новости Украины и Новороссии 05 августа 2019

Глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков дал обширное интервью российскому изданию «Коммерсант», в котором коснулся темы Донбасса, Крыма, Зеленского, «школы депутата» в Трускавце и многих других.

На вопрос журналиста о мире на Донбассе и о том, на каком месте по важности стоит этот вопрос для новых украинских властей Разумков ответил, что «это одна из ключевых проблем в стране».

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — посетовал он.

Журналист уточнил, насколько реален особый статус для Донбасса.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание.

Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — ответил Разумков.

«Русская Весна» со своей стороны напоминает, что с момента прихода к власти Зеленского и перевыборов в Раду интенсивность обстрелов со стороны ВСУ ничуть не снизилась. Под чудовищными обстрелами находится Горловка и пригороды, был нанесён удар по ЛНР, у Зеленского уже есть список «его» жертв на Донбассе. Это к вопросу о «желании украинской стороны» закончить войну.

Высказался Разумков и по вопросу сравнения России и Украины. Так, в ответ на слова журналиста об охране Зеленского и о том, что ей следовало бы работать тщательнее, главный «слуга народа» заявил:

«Вы не переживайте. Они работают нормально. Просто они относятся уважительно не только к своей работе, но и к окружающим. И я считаю, это правильно.

Чтобы вы понимали: президент не ездит с мигалками, президент стоит в пробках. Можем провести параллель между нашими государствами, и это будут абсолютно две разные истории. И я не думаю, что этим могут похвастаться многие страны».

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