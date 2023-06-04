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Воссоединение любой ценой.

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Воссоединение любой ценой.

Пекин готов добиваться мирного воссоединения, но Китай никогда не будет готов отказаться от применения силы.
Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, Народно-освободительная армия не будет колебаться, не будет бояться врага и будет решительно защищать национальный суверенитет любой ценой. (с) министр обороны КНР Ли Шанфу

Вот так и выглядит спусковой крючок войны за Тайвань.США будут стремиться через своих марионеток на острове добиться объявления суверенитета в наиболее невыгодный для Китая момент, чтобы спровоцировать войну на своих условиях. Китай же будет оттягивать этот момент сколько сможет, готовясь к столкновению с очень высокими ставками.

Поэтому мы и наблюдаем уже сейчас накапивание военных возможностей и ресурсов сторон в районе Тайванського пролива.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8402251.html
Метки: будущее, империализм, Китай, кнр, ноак, США, тайвань
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