Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2017

Разведопрос: Клим Жуков и Александр Скробач о происхождении Украины, часть 3

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Часть 1: https://youtu.be/hQCBOEI7Zss

Часть 2: https://youtu.be/XwoiRZGyfgo



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На Украине отчаявшиеся шахтеры отказываются выходить на поверхность из-за долгов по зарплате

На Украине шахтеры, отчаявшиеся добиться выплат заработной платы, вынуждены идти на крайние меры. Так, десятки работников забаррикадировались на глубине 470 м в шахте «Бужанская» (Волынская область), требуя погасить многомиллионные долги. Как сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец, за три месяца руководство госпредприятия «Волыньуголь» задолжало шахтерам около 15 млн грн. «(Горняки) находятся на глубине 470 м, на расстоянии 1,5 км от шахтного ствола. Таким образом шахтёры протестуют против невыплаты зарплаты. Горнякам „Бужанской“ в полном объёме не выплачена зарплата ещё за август, за сентябрь — всего 10% и ни копейки — за октябрь», — пояснил Волынец на своей странице в соцсети. По его словам, с 26 ноября под землёй находился 21 шахтер, позже к протестующим присоединились ещё 40 горняков из другой смены. Читайте также: Война в Киеве: Порошенко уничтожает агентов влияния Вашингтона (ВИДЕО)

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Жители оккупированной Киевом Луганщины едут лечить онкозаболевания в ЛНР

В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса жители подконтрольных Киеву районов Луганщины получают высококвалифицированную медицинскую помощь в республиканских учреждениях здравоохранения. Как рассказали «Русской Весне» в Луганске, многие граждане с подконтрольных Украине территорий обращаются за помощью в лечении онкологических заболеваний. В Луганском республиканском онкодиспансере и в Луганской республиканской клинической больнице пациенты с онкологией могут пройти курс лучевой или химиотерапии. Кроме того, главный специалист по хирургии и онкологии Министерства здравоохранения ЛНР, главврач республиканского онкодиспансера Александр Торба рассказал, что медики Республики договорились с онкологами из России о поставках в ЛНР оборудования для мембранного плазмафереза. По его словам, это поможет уменьшить негативные последствия противоопухолевой терапии. Александр Торба добавил, что мембранный плазмаферез будет доступен всем жителям Луганщины, в том числе жителям подконтрольных Киеву районов. По всем вопросам, связанным с вопросами лечения в рамках указанной Гуманитарной программы, жители Луганщины могут обращаться по телефону горячей линии Министерства здравоохранения ЛНР: +38 (066) 58-52-651. Читайте также: Бойцы ДНР проникли в оккупированный ВСУ поселок Гладосово (ВИДЕО)

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К Порошенко и украинской власти отношусь как к моральным уродам — дончанка

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“Патриарх, помоги!”: обмен пленными и “черная метка” для Порошенко

Украина вовсю обсуждает грядущий обмен военнопленными в Донбассе. Идею лидера общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктора Медведчука поддержал Владимир Путин. В этой связи вновь заговорили о роли Украинской православной церкви Московского патриархата в конфликте. Правда, если буквально месяц назад “москальскую церковь” отрыто обвиняли в измене государственным интересам, то теперь в ней видят спасительницу нескольких сотен человек, томящихся в плену. Надолго ли это прозрение властей — разбирается РИА Новости.

Смена маски

В последние дни украинские спецслужбы не узнать. СБУ официально обратилась к тому, кого еще пару лет назад обвинила в “благословении оккупации Крыма”, — патриарху Кириллу.

“Считаем, что присоединение главы Русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поспособствует скорейшему возвращению домой каждого из заложников”, — отмечается в заявлении службистов.

Речь идет об обращении “к иностранным межцерковным объединениям и отдельным религиозным лидерам”, сделанном 2 ноября. В нем представители 17 религиозных организаций просят освободить “незаконно удерживаемых” на востоке Украины и в России заложников. С аналогичным воззванием украинское духовенство выступало год назад, правда, безрезультатно.

Интересно, что за пару дней до публикации обращения к патриарху Кириллу глава СБУ Василий Грицак встретился с “патриархом” Филаретом, создавшим в начале 90-х раскольничий “Киевский патриархат”, который теперь всецело поддерживает украинскую власть. Но почему-то Филарета о помощи в освобождении пленных не попросили. Впрочем, этому есть объяснение.

Маховик войны

Украинская православная церковь является единственной, которая занимает примиряющую позицию в конфликте на востоке страны. В отличие от “филаретовцев” и униатов. Те с самого начала поддерживают курс Порошенко не только словом, но и делом, направляя своих священников в украинские войска в Донбассе.

В итоге украинские капелланы стали чуть ли не главными проводниками “национальной идеи”, постоянно призывая граждан страны встать на защиту от “российской агрессии”. И теперь официальный Киев просто не способен сдержать их милитаристский порыв. Похоже, президент Порошенко нажил новых врагов, уже среди своих, казалось, горячо преданных сторонников.

Видный капеллан “Киевского патриархата” Андрей Чмель уже взбудоражил своих сослуживцев и общественность обвинениями в адрес властей. Мол, те не хотят доводить “российско-украинскую” войну до победоносного завершения.

“Мы как те сторожевые собаки, которых злой хозяин посадил на короткую цепь, надел намордник и даже связал ноги: мы видим воров, видим их преступления, слышим крики жертв — но сделать ничего не можем, кроме как рваться и рычать”, — заявил Чмель на своей странице в Facebook.

Капеллан не преминул назвать виновных в многочисленных потерях ВСУ. “Предупреждаю Порошенко, нынешнего президента Украины, о том, что сейчас он идет в ад из-за саботажа российско-украинской войны. То же касается Турчинова, Яценюка и Авакова”, — грозится священник.

“Будут нападать”

Всего при посредничестве УПЦ МП было освобождено около 15 пленных. Последний известный случай приходится на декабрь прошло года, когда домой смог вернуться львовянин Тарас Колодий. До этого на Украине его называли “последним киборгом в плену у сепаратистов”. Причем одним из участников переговоров между сторонами был патриарх Кирилл.

На этот раз речь идет об освобождении 87 человек со стороны непризнанных республик и 309 — с украинской стороны. И все благодаря Украинской православной церкви, чьи приходы находятся по обе стороны фронта.

Очевидно, что “Киевский патриархат” не будет пытаться отобрать у Московского патриархата лавры миротворца, так как на неподконтрольных Киеву территориях не имеет даже своих иерархов, отмечает политолог Виталий Лейбин.

“Но можно ожидать агрессивные выпады в адрес УПЦ МП”, — добавляет он.

Видимо, “патриарх” Филарет и его сторонники окончательно нашли свою нишу: быть рупорами “победоносной войны”, даже если сам президент будет против. Иначе “его ждет ад” прямо под окнами резиденции.

Антон Скрипунов





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Путин готовит Трампу новую ловушку, теперь на Украине, — The Washington Post

После того как президент США Дональд Трамп сыграл на руку России в Сирии, его администрация теперь рискует повторить ту же ошибку на Украине, где все жарче идет дипломатическое обсуждение российской инициативы отправки миротворцев. План Москвы состоит в том, чтобы легитимизировать свои «вторжение» и «контроль» над частями двух областей Украины посредством втягивания главы Белого дома в еще одну плохую сделку, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post. Подход главы Кремля не нов: он использует вооруженные силы своей страны для эскалации боевых действий в месте конфликта, а затем выступает с предложением к Западу, которое преподносится как решение проблемы. Апеллируя к желанию ЕС и США добиться мира без западного вмешательства, президент России демонстрирует якобы желание идти на компромисс. Однако на деле предложение Путина направлено на то, чтобы разделить его противников и закрепить за ним его успехи. Из этой же категории было и сделанное Путиным в сентябре предложение о размещении миротворцев» на территории юго-востока Украины. Там, по мнению автора, Москва пытается разжечь жестокое сепаратистское восстание, которое уже привело к гибели более 10 тыс. человек, а также с 2014 года стало причиной бегства более 1,5 млн граждан страны. Украина, страны ЕС и США решили совместно проверить, действительно ли Москва стремится к такому варианту развития событий. Тем не менее, как отметил глава МИД Украины Павел Климкин в беседе с автором на недавней встрече Международного форума безопасности Halifax, план главы Российского государства состоит отнюдь не в отправке «миротворцев». Напротив, Путин предлагает добиться размещения войск исключительно для защиты специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины. «Идея миротворческой миссии носит серьезный характер», — подчеркнул Климкин. — Однако российское предложение отправить миссию защиты бессмысленно». Прежде всего в первоначальном предложении Москвы указывалась необходимость размещения сил на линии соприкосновения между вооруженными силами Украины и «сепаратистами». В Киеве такое развитие событий считают лишь попыткой Кремля сохранить созданную Москвой на месте ситуацию таковой, какой она является. Тем не менее международные партнеры Украины относятся к этому предложение со всей серьезностью. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Путиным смогла убедить его пойти на уступку в одном пункте: глава России согласился с тем, что международный контингент, возможно, будет развернут не только на линии соприкосновения. Это стало поводом уверенности западных правительств в том, что с Москвой возможны конструктивные переговоры. Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон обсудил эту идею с президентом Украины Петром Порошенко 4 ноября. В свою очередь, специальный посланник администрации Трампа на Украине Курт Волкер провел 13 ноября встречу со своим российским коллегой Владиславом Сурковым, на которой он выступил с контрпредложением. План США, как отметил Волкер в беседе с автором, состоит в том, чтобы создать миротворческий контингент ООН, который бы не только обладал широкими функциями, но и имел был большие полномочия по безопасности на спорных территориях. По его словам, эти силы должны иметь доступ к российско-украинской границе и не содержать в своих рядах ни одного российского военнослужащего. В Москве отвергли параграфы 26 и 29 предложения Волкера, по утверждению которого, он все же намерен продолжать переговоры. Волкер подчеркнул, что этот план представляет собой наилучший вариант возвращения к Минску II — мирному соглашению, соблюдать которое, считает автор, обязалась не только Украина, но и Россия. Процесс приостановился прежде всего из-за того, что Россия не собирается соблюдать положения режима прекращения огня: отвод тяжелых вооружений из восточной Украины и предоставление украинским пограничникам доступа к границе. Москва по-прежнему не признала, что ее войска находятся на территории этого региона, не говоря уже о том, чтобы отвести их, уверен автор. Однако стратегия Вашингтона базируется на том предположении, что глава Кремля стремится — или по меньшей мере рассматривает возможность — найти способ отказаться от своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины. Если долгосрочная цель Путина состоит в создании промосковской Украины, тогда его постоянное вмешательство дает противоположный эффект, указал Волкер. «Мы пытаемся именно прояснить наши варианты», — отметил он. — Если они хотят упереться на своих позициях, сделать это они могут, однако это будет сопряжено для них с большими издержками. Если они хотят выйти из ситуации, такое развитие событий может стать чем-то, о чем мы можем договориться и где мы можем найти пути эффективного достижения этой цели». У Украины также есть обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе проведение местных выборов на востоке Украины, предоставление региону специального статуса и амнистии «сепаратистам». Это, подчеркнул автор, может произойти, только если Путин выполнит свою часть соглашения. Однако если цель Кремля состоит в том, чтобы удержаться на Украине и сохранить страну в дестабилизированном положении, не дать ей вступить в европейские институты и стать буферной зоной, тогда глава России никогда не согласится на миротворческую миссию, которая бы отвечала условиям Украины или Запада. Читайте также: Война в Киеве: Порошенко уничтожает агентов влияния Вашингтона (ВИДЕО) Велика вероятность того, что Путин повторяет свою стратегию в Сирии, заключавшуюся в проведении дипломатии в стиле японского театра кабуки, чтобы выиграть время для консолидации своих приобретений без намерения сдавать их. Трамп — а до него и его предшественник Барак Обама — подыгрывал Путину, из-за чего каждая следующая фаза конфликта развивалась по российским условиям. Трамп и Путин провели 21 ноября телефонный разговор, в рамках которого они «обсудили пути имплементации долгосрочного мира на Украине», как следует из сообщения Белого дома. Безусловно, заключает автор, Трамп должен стремиться к миру, но не на условиях Путина. Максим Исаев

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США выступили против включения россиян в миссию ООН в Донбассе

Администрация США выступает против включения россиян в охранную миссию ООН в случае размещения ее на востоке Украины, пишут американские СМИ со ссылкой на спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Как пишет The Washington Post, по словам Волкера, к участию в миссии ООН на востоке Украины нельзя привлекать россиян.

«Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала», – передает ТАСС слова Волкера.

Он заявил, что будет продолжать переговоры об урегулировании на востоке Украины и рассказал о встречах с помощником президента России Владиславом Сурковым. По словам Волкера, миротворческий план даст надежду на возвращение к «Минску-2».

Напомним, Россия одобрила три из 29 абзацев предложений США по миссии ООН на Украине.

Дмитрий Зубарев

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Украина требует от Европы признать ее страной-инвалидом

Субботний вечер в Берлине. Бесконечный ледяной проливной дождь. Хороший гид туриста на улицу не выгонит – и так вечно мокрый город этим днем демонстрирует самую плохую погоду из всех возможных. Даже у Бранденбургских ворот, одного из самых посещаемых туристических объектов немецкой столицы, со смартфонами мечется в поисках лучшего селфи не более пары десятков человек. В каждое их фото, однако, непременно попадет небольшая, но сплоченная группа граждан, размахивающих украинскими флагами и периодически что-то скандирующих. Их несколько десятков человек. Это участники акции под названием “Зажги свечу”, которая проводится неукоснительно все последние годы в европейских и мировых столицах в каждую четвертую субботу ноября. Люди стоят с зажженными свечами и слушают выступления организаторов митинга – преимущественно на немецком и английском языках, хотя среди собравшихся чужеземцев практически нет.

Организатором акции стало посольство Украины и окормляемое им некое Центральное объединение украинцев в Германии, активно включившееся в информационную войну с Россией.

Сознательные украинцы поминают погибших от страшного голода 1932-1933 годах в СССР. Впрочем, просто назвать эти события голодом – значит, ранить их прямо в национальную гордость, практически как написать “на Украине” вместо “в Украине”. Ибо официальное и широко поддержанное украинским обществом, а также западными правозащитниками и рядом правительств и парламентов мира поименование тех запредельно ужасных событий звучит так – Голодомор. И более того — геноцид украинского народа.

Можно сколько угодно рассуждать о том, что катастрофический голод накрыл огромные регионы Советского Союза, что голодная смерть выкосила до четверти населения Казахстана, Поволжья, Белоруссии, российского Черноземья, Кавказа. Однако украинские пассионарии последовательно настаивают на том, что Сталин поставил перед собой цель подвергнуть геноциду конкретно их народ как самый свободолюбивый, независимый и опасный для воцарения коммунистической диктатуры на просторах бывшей империи.

Аргументы разума, математические выкладки, даже скрупулезные исследования ряда западных аналитиков, отрицающих умысел именно что на геноцид, оставляют пассионарную часть украинцев совершенно равнодушными, а иногда и откровенно злят. Ибо ни на что другое, кроме трактовки событий 1932-1933-го года как преднамеренного убийства своих соплеменников по этническому признаку, они согласиться не готовы. И любой, кто в этом их не поддерживает, будь это даже представители Запада, мгновенно переходят в стан врага, наущаемого, разумеется, Кремлем. Буквально на этих дня МИД Украины выразил нескрываемое раздражение в связи с отказом Великобритании называть Голодомор геноцидом. Украинский сегмент социальных сетей взорвался гневом, не сдерживаемым никакими соображениями поликорректности. Британцам мстительно припомнили все преступления их собственной империи, гнусность их национального характера, вменили лицемерие и трусость, и, разумеется, узрели руку Москвы. Да, история Британской империи — это кровь, пот и слезы, но просили-то зачем?





…Но вернемся на площадь у Бранденбургских ворот. Там градус разоблачения растет параллельно со снижением температуры воздуха. Погибшими признаются не менее десяти миллионов украинцев, а отдельные граждане настаивают и на цифре, превосходящей названную в два раза. Более всего в обличениях лютуют представители западных областей Украины, традиционно обожающие давно погибших жителей юга и востока страны, но с трудом мирящиеся с их существованием сегодня. Участники акции суровы и неприступны, насуплены и агрессивны. Любой вопрос в тему вызывает у них приступ ярости. Предпринимаю попытку уточнить, отчего речь идет о расправе по этническому принципу, ведь на голодавших территориях никакого деления на украинцев, русских, белорусов, евреев не было – жили, голодали и умирали вместе. Никому не отвешивали хлеб по паспорту, никого не кормили или морили по национальности. В ответ мгновенно нарекаюсь ватой, провокатором и засланным агентом российских СМИ, которые “мы все здесь ненавидим”.

Но вопросов это не снимает, а лишь добавляет новые, которые пытаюсь все же задать. Например, такой: несколько лет назад СБУ официально объявила, что главными виновниками и организаторами Голодомора на Украине являются трое руководителей УССР, а именно – Станислав Косиор, секретарь ЦК КПУ, Павел Постышев, руководитель Харьковской области, и Влас Чубарь, член совета народных комиссаров Украины. Все они – первые лица республики, работавшие в ней десятилетиями и прославившиеся особенно рьяным выполнением поставленной задачи, обеспечивая объем хлебозаготовок любой ценой. Это именно об их одержимости говорили – “Когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят пальцы”. Обычно под геноцидом имеется в виду воздействие некой чужой злонамеренной силы, но здесь ведь совершенно свои? Как это вписывается в концепцию этнической чистки? Этот вопрос вызывает прилив такой нескрываемой ненависти у участников акции, с которыми пытаюсь наладить содержательный диалог, что остается только одно – унести ноги, пока не начали бить. Во всем виновата Россия, она враг, она должна понести наказание и быть навсегда выведена из сообщества цивилизованных стран – в такой парадигме не остается места для даже минимальных сомнений.

Интересно, что ваш украинский собеседник может быть сколь угодно милым, образованным и вежливым – пока речь не заходит о реперных точках актуального незалежного мифа. Тут мгновенно вырастают клыки и когти, аналитико-синтетическая деятельность мозга отключается за ненадобностью, и тогда только держись.

Умеренно свежая идея от Петра Порошенко звучит так – необходимо ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора именно как геноцида украинцев. Тема эта периодически вбрасывается в украинское общество и находит все больше поддержки, но именно Порошенко, я уверена, обеспечит ее реализацию. Практика незалежной Украины показывает – чем ниже рейтинг президента, тем решительнее он в вопросах укрепления национального мифа. Чем хуже ситуация в стране, чем круче темпы депопуляции, тем активнее расковыриваются раны 85-летней давности. Запрет же позволит избежать в публичном поле обсуждения неприятных параллелей и вопросов – например, как случилось так, что в незалежной и окончательно оторвавшейся от советской империи стране убыль населения превосходит ту самую, голодоморную, в разы?

Невыразимая пошлость картинок, на которых мордатые украинские руководители высшего уровня с запредельно кислыми минами, призванными символизировать крайнюю скорбь в связи с событиями почти вековой давности, бухаются на колени перед памятником под объективы десятков телекамер, изумляет. Ведь это те самые люди, усилиями которых сокращение численности украинцев сегодня уже превысило все мыслимые пределы…

Тем временем спикеры берлинской акции вбрасывают в публику одну из главных и актуальных идей сегодняшнего дня – попытку обвинить Россию в геноциде населения Донбасса. Мол, это она по привычке, по своей людоедской манере устроила гуманитарную катастрофу на востоке Украины, на ней лежит вина в тяжком положении местного населения. Вопросы о российских гуманитарных конвоях с продовольствием на фоне жесткой продовольственной блокады собственного региона со стороны Украины вызывают очередной прилив ярости.

Вскоре организаторы объявляют о том, что создана петиция к правительству и парламенту Германии с требованием признать Голодомор геноцидом украинского народа. Правительство и парламент Германии, как и других все еще упирающихся стран, обязательно додавят, не извольте сомневаться. Чего у профессиональных украинцев не отнять, так это носорожьего упрямства в реализации идеи, что их государствообразующий миф должен непременно базироваться на статусе народа-жертвы, постгеноцидной нации (термин Ющенко), обделенной и униженной северной сатрапией, а следовательно, нуждающейся в защите и финансовой помощи пожирнее.

Параллельно с акцией “Зажги свечу” и в полусотне метров от нее проходила другая. Ее проводили представители немецкого общественного движения “Матери против войны”, а также украинцы, русские, абхазы, проживающие в Германии и имеющие совершенно другой взгляд на события на Украине – как исторических, так и актуальных. Сам факт наличия оппонирующих им активистов вызывал страшное раздражение у “политических украинцев”, то и дело пытавшихся затеять истерику и публичный скандал с обвинениями в проплаченности. Эти инсинуации звучат особенно пикантно в непосредственной близости от посольства США, официально озвучившего сумму в 5 млрд долларов, потраченных на развитие украинского активизма…





Безусловно, страшный, невообразимый, смертоносный голод на Украине, как и в других регионах СССР, был, и вина за него лежит, по меньшей мере отчасти, на руководстве страны. Пепел миллионов жертв вечно будет стучать в наши сердца. Отрицать эту катастрофу – значит, не иметь сердца. Называть ее геноцидом украинцев по этническому признаку – значит, не иметь мозгов. Бессовестно спекулировать на этой теме на фоне реальной гуманитарной катастрофы на Украине наших дней – значит, не иметь ни сердца, ни мозгов, ни совести.

Нюра Н. Берг

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Чем заняты на Украине американские офицеры?

Слухи о первых инструкторах НАТО появились еще весной 2014 года, а первые 180 подтвержденных военных специалистов появились в июне того же года. В дальнейшем их количество постоянно росло. Считается, что с апреля 2015 года на Украине находится около 300 американских военнослужащих, финансируемых за счет выделяемых США ассигнований на военную помощь киевскому режиму. Помимо американцев, на подконтрольной Киеву территории постоянно находятся военные и из других стран НАТО — поляки, датчане, канадцы, англичане, литовцы et cetera. Общая их численность не разглашается, но с учетом разросшихся военных представительств, различных советников и консультантов во всех силовых ведомствах (а в СБУ американцам выделен целый этаж) общая численность «советников» достигает тысячи «штыков». И это без учета тех, кто по личной инициативе или по линии западных ЧВК находится на Украине вообще и на Донбассе, в частности. Логично задаться вопросом, чему могут научить все эти сотни и сотни офицеров местных аборигенов. Военный опыт таких опытных армий, как Польша, Литва, Канада и им подобные оставим «за кадром». Допускаю, что англичане могут делиться опытом подавления восстаний в Белфасте и разгрома аргентинцев в битве за Фолкленды. Не знаю, зачем это воякам Порошенко, но теоретически возможно. Остаются янки. Опыт военных действий у армии США богатейший. Воюют они без перерыва в самых разных странах по всему миру. С использованием всех видов вооруженных сил и иногда отнюдь не тысячами «штыков» — в Ираке и Афганистане до полутора сот тысяч бойцов. Казалось бы, действительно есть чему учиться. Но если вспомнить все войны, в которых принимали участие США, картина несколько иная. В той же Югославии и Ливии вовсю применялась авиация. Если предположить, что подобные советы действительно давались Киеву, то именно как советы — учить пилотов киевского режима нечему — у них иная техника и вообще все — от связи до боевого применения. А вот советы, похоже, давали. По крайней мере, каратели уже 2 июня 2014 года отработали НУРСами по центру Луганска, убив ни в чем не повинных мирных жителей. Чем не Ливия или Югославия? Впрочем, совет явно не пошел впрок. Потеряв несколько десятков единиц самолетов и вертолетов, которыми местные ВВС и без того не богаты, применение авиации на Донбассе было прекращено к осени 2014 года. Так что о ВВС забываем. Известно, что на Украине есть моряки и готовится строительство морского центра. С учетом наличного состава плавсредств у киевских водоплавающих, учить можно разве что имеющихся 13 адмиралов мирному распределению между собой 3 боевых кораблей, полудюжины «условно боевых» и десятка катеров. Реально ни один американский моряк ничего не может сказать своим «коллегам» — разве рассмеяться в лицо. Так что о ВМФ забываем. Не будем спорить с Порошенко о том, что «Украина 20 лет космическая держава». Просто согласимся с тем, что вопросы космоса, ракетно-ядерного оружия и прочих высокотехнологических отраслей янки Киеву ни передавать, ни обучать их использованию не будут никогда. Остается пехота во всех ее разновидностях. Этих на Украине перебывало множество из самых разных частей. 27-я и 45-я пехотные бригады США присылали своих офицеров, были и десантники 173-й бригады. Но и здесь вопросов больше, чем ответов. Во-первых, янки обучены по стандартам НАТО. Всё, от средств связи до структуры командования и применяемого оружия отличны от того, что имеется у ВСУ. Никакому взаимодействию родов войск, без чего не обходилась ни одна операция армии США уже несколько поколений, ВСУ они научить не могут, а воевать сами без этого не умеют. Со Второй мировой известно, что если у американских танкистов заканчивается горючее, они взывают по рации о помощи. Но им и в голову не приходит взять в руки автоматы и, слив остатки топлива в несколько машин, идти в атаку. Читайте также: «Славы захотелось! Кроме матов, слов нет», — советник Порошенко рассказал о провальной атаке ВСУ (ФОТО) Если все же предположить, что в ВСУ следовали советам американских инструкторов, то котлы 2014 года и разгром в Дебальцево выглядят совершенно логичным финалом. Ведь годами обучавшие грузинскую армию американцы проверили её боеспособность в августе 2008 года, особенно выделив единственный несомненный успех — умение оторваться от противника в забеге к турецкой границе. Впрочем, учитывая, что за ними никто не гнался, успех не полный. Что касается того же узкопрофильного обучения, то здесь и вовсе не о чем говорить. Полевого разведчика нужно обучать на местности и местных реалиях. С тем оружием и оборудованием, которое у него есть и которое есть у противника. Сегодня, на четвертом году вялотекущей позиционной войны, именно рейдовые группы так называемых ДРГ являются основным видом боевого применения. Если не считать набеги в «серой зоне», периодически превращающиеся в боестолкновения ротного масштаба. Но давайте признаем откровенно, именно реальные выжившие в боях и рейдах люди могут кого-то научить на собственном примере и опыте ведения операций против данного противника и в данной местности. Не американцы же его опыту разведки в сирийской пустыне будут обучать?! И вот тут мы приходим к очевидному — ВСУ обучают всяким мелочам — нажимать на кнопки тактических радиостанций, оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, водить «Хамви», наконец. И для этого хватает как раз всяких литовцев с поляками и прочими союзничками. А вот американцы, присутствующие на всех уровнях и во всех силовых структурах, учатся сами. Перенимают богатейший опыт, накопленный прежде всего разведчиками, смотрят на ведение боевых действий Корпусами Республик, изучают замеченную технику, средства связи, БПЛА, особенности организации боевого взаимодействия, связи, планирования и обеспечения операций. Безусловно, плотно работают с агентурой в Республиках, поставляющих вал информации, имеющей ценность именно для янки. Американцы банально используют сегодня ВСУ как практически бесплатный расходный материал для сбора информации о ведении боевых действий в России — ведь люди и местность по сути русские. А это бесценный опыт и информация о противнике, которого США не первый год называют своим главным врагом совершенно официально. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Конгресс одобряет выделение сотни или двух сотен миллионов долларов на «военную помощь». Мало того, что львиная доля этих средств уходит на американских же военных, по сути возвращаясь в США, так еще и за крохотные, по сути деньги, армия и разведслужбы США получают огромные массивы информации, за которые в других условиях им бы не только пришлось бы платить больше — они бы ее просто не получили ни за какие деньги. Так что приходится признать, что пока США получают от переворота в Киеве очень много и за смешные деньги. Читайте также: Скандал: ФК «Шахтер» отказался героизировать боевиков «АТО» (ВИДЕО) Михаил Онуфриенко

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За гранью: откуда берутся миллионные премии в нищей Украине?

Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, ожидая космических платежек за ноябрьское отопление, топ-чиновники госкомпаний и антикоррупционеры вовсю работают на благо державы. Ведь судя по суммам их премий — люди трудятся, не покладая рук. Очередная новость о фантастических суммах премий чиновников в бедной стране потрясла общественность. Как выяснилось, премии в размере годового оклада получили восемь топ-менеджеров национальной компании «Нафтогаз Украины». В список премированных попал глава компании Андрей Коболев, его заместители и руководители департаментов Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев и другие работники НАК. По информации СМИ, менеджеры «Нафтогаза» премированы по решению наблюдательного совета компании в связи с победой в первом раунде судебной тяжбы против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде. Точная цифра выплат пока не названа, однако только зарплата Коболева в год составляет 19 миллионов гривен. Выплаты были произведены в сентябре и октябре 2017 года. Однако премирования в «Нафтогазе» — не сюрприз. В минувшем году суммарный размер зарплат и премий высшего руководства НАК составил 86,587 млн гривен, что в 13 раз больше, чем было годом ранее. Награда нашла своих героев — Коболева, Перелому, Сергея Коновца, Юрия Колбушкина и шестерых директоров направления. В прошлом году они получили в среднем по 8,66 млн гривен вознаграждения. Кто из безбедных топ-менеджеров может похвастаться заоблачными премиями? Минюст Клерки из Минюста не обидели себя в миллионных премиях. Восемь сотрудников Минюста, среди которых директор департамента, его заместители, главные госисполнители и один старший исполнитель, за май и июнь этого года получили надбавку за труд в размере от миллиона гривен и выше. Больше всех посчастливилось главному государственному исполнителю Ивану Нещадиме — в мае начислили 1,518 млн грн, а в июне и того больше — 7,344 млн. Всего восемь сотрудников Минюста получили за два месяца в качестве награды около 23 млн гривен. Читайте также: ВСУ цинично прокомментировали своё наступление на Донбассе В Минюсте заявили, что выплата вознаграждения государственному исполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд государственного бюджета, который формируется из средств исполнительского сбора, взысканного государственными исполнителями с должников, и не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. «Укравтодор» Крупными бонусами успел отличиться глава «Укравтодора» Славомир Новак. Министерство инфраструктуры за работу в январе—феврале 2017 года подняло ему зарплату на 900%. Надбавка за интенсивность труда составила 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы — тоже 300%, премия — еще 300% оклада. Журналисты подсчитали, что в результате поляк должен был получать около 700 тысяч гривен в месяц. Министр инфраструктуры Владимир Омелян после появившейся информации о щедрых вознаграждениях заявил, что у Новака с его уровнем ответственности вообще зарплата низковата. «Я считаю, что Славомир Новак — абсолютно качественный человек на своей должности. Это бывший министр транспорта Польши. Он на самом деле имеет достаточно низкую зарплату, если сравнить с теми объемами ответственности, которую он имеет», — заявлял Омелян. НАПК Громкий скандал вспыхнул вокруг Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) и его главы Натальи Корчак. Глава НАПК осенью 2016 года начисляла себе и своим сотрудникам по 200 тысяч грн премии. Сама она пояснила это тем, что премии платила за качественную работу. «Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получали за работу», — заявила Корчак, отчитываясь перед народными депутатами. Также она считает, что на своей должности сделала очень многое. «Укрспецэкспорт» В начале этого года Кабмин утвердил финансовый план госкомпании «Укрспецэкспорт» на 2017 год, согласно которому зарплата главы компании Павла Букина в нынешнем году составляет в среднем около 580 тысяч грн в месяц. Также ему полагалась премия по результатам работы в 2016 году — 835,5 тысяч грн и немалая материальная помощь на оздоровление во время отпуска. Вместе с тем с вознаграждениями зарплата Букина в апреле превысила миллион гривен, а за июль он получил 1,1 млн грн. Холодницкий В Генеральной прокуратуре самым премируем стал заместитель генпрокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. По результатам 2016 года он получил премию в размере 144,5 тыс. гривен. К слову, в начале 2016 года выплата Холодницкому составляла 60 тыс. грн, а в декабре перевалила за 140 тысяч. Холодницкий заявил, что такая практика не является нарушением законодательства. Он объяснил высокие награды устранением уравниловки в оплате труда прокуроров, а также недокомплектацией штата и «свободными деньгами» в зарплатном фонде на тот момент. «Не только у меня в последние месяцы была высокая премия, она была высокая у всех сотрудников. Это практика, я знаю, всех государственных органов. Это так называемая «13-я зарплата», — отмечал глава САП. Оксана Максимова Читайте также: «Славы захотелось! Кроме матов, слов нет», — советник Порошенко рассказал о провальной атаке ВСУ (ФОТО)

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Спецназ блокирует колонну боевиков «Донбасса», пытающихся прорваться в Киев (ВИДЕО)

На въезде в Киева спецназ и полиция блокируют боевиков батальона «Донбасс» и активистов «Руху Вызволення», которые колонной направляются в центр столицы, чтобы выяснить, кто похитил бывшего командира батальона с позывным «Гал». Соответствующее видео выложил на своей странице в социальной сети народный депутат Семен Семенченко. «Мы находимся под Киевом. Это пытаются остановить сейчас ветеранов, которые пытаются проехать в Киев. Сегодня был похищен бывший комбат „Донбасса” с позывным „Гал”, сегодня был похищен бывший боец ОУН Литвиненко. Вчера был похищен Александр Новиков», — комментирует Семенченко. «Сегодня полиция украла нашего комбата, мы хотим в этом разобраться. Это беспредел», — сообщил подполковник Сергей Акимович, начальник штаба батальона «Донбасс». На видео видно, как полицейские автомобили и экипированные правоохранители собрались возле бойцов батальона «Донбасс». Как сообщала «Русская Весна», украинская полиция задержала двух бывших боевиков «АТО»: экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского (с позывным Гал) и его подельника по делу о нападении на охранника одного из частных предприятий в Кировоградской области. Читайте также: На Волноваху идут составы с бронетехникой и артиллерией: «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за 25—26 ноября (+ВИДЕО)

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