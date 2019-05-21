Новости Украины и Новороссии 21 мая 2019
- 10:12 Зеленский вызвал Полторака на ковёр (ВИДЕО).
- 09:39 Лавров предложил трактовку словам Зеленского о языковом расколе.
- 09:36 Пора смириться, — Поклонская ответила Зеленскому.
- 08:40 Больше эмоций и лайков: почему инаугурация Зеленского — просто игра.
- 07:41 Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции.
- 07:31 Не иди на выборы, они незаконны.
- 07:27 «Нужна мобилизация!» — на Украине знают, как не дать России вернуться в ПАСЕ.
- 07:00 Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар.
- 06:00 Шах и мат: Брюссель ставит «газовый ультиматум» Зеленскому.
- 05:50 Люди любят Ляшко, Раду и Кабмин.
- 05:30 Позорное прощание Порошенко.
- 01:41 Гройсман предупредил о большой опасности, если Зеленский снизит тарифы населению.
- 01:21 «Не надо нас освобождать!» — крымские татары Зеленскому.
- 00:41 СБ ООН отказался рассматривать украинский “языковой закон”.
- Вчера 22:36 Ютуб-канал Зеленского отбирает деньги у СМИ, показавших инаугурацию.
Зеленский вызвал Полторака на ковёр (ВИДЕО)
Министр обороны Украины Степан Полторак, написавший вчера заявление об отставке, утром 21 мая прибыл на ковёр к новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
Приехав к зданию Администрации президента на ул. Банковой, Полторак сообщил собравшимся журналистам, что прибыл по распоряжению Зеленского.
Он также объяснил, почему принял решение подать в отставку.
«Я решение такое для себя принял, об этом сказал президенту еще позавчера, до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог его написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера», — пояснил Полторак.
Он добавил, что после инаугурации дождался, когда Зеленский стал президентом Украины, тогда подал ему рапорт на увольнение.
«Потому что я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложения в Верховную раду на (его) назначение», — сказал уходящий министр.
На вопрос журналиста о том, планирует ли Полторак в будущем идти в политику, он сказал, что «ещё не решил».
Напомним, накануне Зеленский, обращаясь к народу и политикам Украины с трибуны Верховной рады, призвал нардепов отправить в отставку глав СБУ, Генпрокуратуры и министерства обороны «незалежной».
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Лавров предложил трактовку словам Зеленского о языковом расколе
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Пора смириться, — Поклонская ответила Зеленскому
Воссоединение Крыма с Россией — это исторический факт, с которым надо смириться настоящему и последующим президентам Украины, заявила депутат Наталья Поклонская.
Накануне прошла инаугурация Владимира Зеленского. Он назвал свои первоочередные задачи: прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Киева.
«Пусть президент Украины обращается к гражданам своей страны, а не заглядывает на соседнее государство», — сказала Поклонская РИА Новости.
По ее словам, Зеленскому не стоит повторять ошибок своих предшественников. Она также пожелала ему успехов в развитии своей страны и налаживании отношений с Москвой.
Ранее в Кремле заявили, что вопроса принадлежности Крыма «не существует и существовать не может», поскольку это один из регионов Российской Федерации.
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Больше эмоций и лайков: почему инаугурация Зеленского — просто игра
Журналистка Марина Ахмедова, которая провела самые непростые для Донбасса времена в Донецке, делится впечатлениями от инаугурации и речи Владимира Зеленского.
А мне почти нечего сказать о речи Зеленского. То, что я чувствую, сложно передается словами. Мне глубоко антипатична инаугурационнная речь этого человека, а антипатия, как и симпатия — субъективные чувства.
Поэтому то, что я могу сказать — не аргумент. А еще мне, как человеку, прожившему годы войны в Донбассе, должно бы быть стыдно говорить о своих антипатиях в адрес человека, как будто призывающего к миру.
Ведь тогда получится совсем неприятное — что я все это время кричала о необходимости установления мира в Донбассе, понимая, что Порошенко его устанавливать не будет, а как только забрезжила надежда в речи нового президента, тут же начала выискивать, почему она не такая.
Занявшись внутренней рефлексией, я, наверное, могу даже заткнуть в себе возражения вроде — «Ах не вы начали эту войну?! Вы ее просто всеми силами поддерживали!», «Ах вы всегда хотели мира? Но при этом обеспечивали воинов всем необходимым для убийств!».
Возможно, мое неприятие рождается и из этой фразы — мы хотим мира в Донбассе, чтобы его — Зеленского — герои там больше не гибли. А мои-то герои — все с другой стороны.
Но если прислушаться к себе еще внимательней, то за этими причинами есть еще одна — самая убедительная.
Каждый раз, когда я смотрю на Зеленского в роли твердого кандидата в президенты или уже президента, у меня возникает ощущение, что мир под моими ногами становится скользким.
В нем ощутимо, но незримо рушится та граница, которая отделяла шоу от политики. Когда я смотрю, на него, кривящего рот, и говорящего таким же мягко-скрипучим голосом, как в шоу, мой мозг на миг становится беспомощным — не может отличить игру от настоящей жизни.
Этот миг короток, но он дарит самые неприятные ощущения, в нем все становится зыбко.
Мне некомфортно жить в мире, где политики играют не в политические игры, а в психические — победитель тот, кто снимет с толпы больше эмоций и лайков.
А за слова, которые вызвали эти эмоциональные всплески, не то, чтобы даже не придется отвечать. В мире, где исчезает грань между политикой и психической игрой, ответа никто и не спрашивает. А играет игру самая способная кукла.
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Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США призвал продолжить ужесточение санкций против России, сообщила пресс-служба украинского лидера.
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», – передает его слова ТАСС.
Он поблагодарил Вашингтон за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», а также за помощь при проведении внутренних реформ.
Ранее глава американской делегации на инаугурации Зеленского министр энергетики США Рик Перри пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.
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Не иди на выборы, они незаконны
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«Нужна мобилизация!» — на Украине знают, как не дать России вернуться в ПАСЕ
Киеву нужна «максимальная мобилизация» депутатов для полноценного участия украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения России в организацию.
Об этом постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию «Укринформ».
Кулеба отметил, что Киеву необходимо обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, несмотря на предстоящие внеочередные выборы в Верховную раду. Он заявил, что «финальные бои» за восстановление российской делегации в ПАСЕ пройдут именно в следующем месяце.
«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию», — сказал Кулеба.
Постпред добавил, что самыми значимыми датами для украинской делегации будет 3 июня, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, а также сама Ассамблея с 24 по 28 июня.
Напомним, в 2014 году российских представителей лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму, после чего Москва приостановила выплату взносов в организацию, а это привело Парламентскую ассамблею к финансовым трудностям.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
Посольство Украины в США проиллюстрировало публикацию о годовщине депортации крымских татар снимком евреев в гетто Лодзя (Польша).
Об этом сообщает посольство России в Twitter.
«Методичка по украинской дипломатии. Депортация крымских татар 1944 года — фото евреев из Лодзинского гетто (из архива) Музея памяти жертв Холокоста», — говорится в сообщении.
Такая вот нехитрая манипуляция, рассчитанная на общую неосведомлённость населения.
Как сообщала «Русская Весна», крымские татары обратились к Зеленскому с просьбой не «освобождать» их. Напомним, новый президент Украины заявил, что намерен вернуть под контроль Киева Крым.
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Шах и мат: Брюссель ставит «газовый ультиматум» Зеленскому
Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский отметился несколькими недружественными жестами в адрес России, ему так или иначе придется искать способы найти общий язык с Владимиром Путиным. Европа ставит ультиматум Незалежной, и это уже не шутки.
Как известно, в конце этого года истекает газовый контракт между Россией и Украиной. Если Киев не сможет договориться с Москвой, то может остаться без необходимого топлива. Точнее, его придется покупать более сложными путями из других государств.
В связи со сложившейся обстановкой замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шечович, присутствовавший на инаугурации Зеленского, призвал в кратчайшие сроки урегулировать вопрос в трехстороннем формате (Россия, Украина, ЕС).
«Он предложил рассмотреть проведение в кратчайшие сроки новой трехсторонней министерской встречи по газу для обсуждения вопросов транзита после 2019 года», — заявил источник, знакомый с ситуацией.
По большей части Брюссель не должно волновать, какие контракты заключает Киев.
Однако там понимают, что прекращение транзита через украинские газопроводы может навсегда «вырезать» газотранспортный хаб Украины из общей системы Россия-Украина-Евросоюз.
Европейские политики догадываются, что Москва может воспользоваться другими трубопроводами. В проигрыше в этой ситуации останется только Незалежная.
Почему же ЕС встает на защиту украинцев? Это можно объяснить хотя бы желанием не упасть в грязь лицом на международной арене.
В Европе понимают, что в любом случае им придется покупать российский газ, и Москва находится в выигрышной ситуации при любом исходе. Чтобы показать заинтересованность в проблемах Незалежной, в Евросоюзе идут на такие шаги.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Люди любят Ляшко, Раду и Кабмин
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Позорное прощание Порошенко
Во вторник состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Депутаты Рады пытались оттянуть этот день, как могли. Порошенко придумывал все новые способы оставить после себя как можно более грязный след. В конце концов, он решил написать свою прощальную речь на страничке в Фейсбуке.
Он извинился перед теми, чьих надежд не оправдал и написал, что президент не может все сразу:
«Ещё раз извиняюсь перед теми, чьих надежд не оправдал, для кого реформы оказались особенно болезненными, кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашёл справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может всё, он не может всё сразу».
Ранее, кстати, Порошенко лицемерно сожалел о том, что не смог восстановить мир и территориальную целостность страны.
Когда он только вступил в должность президента, то обещал новую жизнь. И это обещание он выполнил. Украина действительно начала жить заново, вот только очень плохо.
Повышение тарифов на коммунальные услуги, инфляция, сокращение населения — все это пришло в Незалежную вместе с Порошенко. За годы его президентства ВВП сократился почти на 9%. Внешний долг страны достиг более 60% от ВВП. В 2019 году он составил 50 млрд долларов.
Стоимость потребительских товаров увеличилась почти на 106%. Покупательная корзина продолжает снижаться. Так, соцкорзина из 23 продуктов в 2014 стоила 450 гривен, а в конце прошлого года уже 923 гривны.
Доходы граждан при этом не повышаются. В 2014 году средняя зарплата на Украине составлял в $443 доллара, сейчас — $337. С пенсиями дело обстоит еще хуже. Было $190, а стало менее $100.
По данным Госстата, за чертой бедности на Украине живет треть населения, то есть 14 млн украинцев. Если смотреть в процентах, то это почти 34%, тогда как в 2014 количество таких людей составляло 15%.
Неудивительно, что за последние годы население страны сократилось более чем на 3 млн человек. В 2014 году на территории Украины проживало 45 млн человек.
По статистическим данным, в 2019-м украинцев осталось 42 млн. Причем ситуация продолжает усугубляться.
Помимо тарифов увеличивался лишь один показатель — заработок самого Порошенко. В 2017 году он получил 16 млн гривен, а в 2018 — уже 1,3 млрд гривен. То есть, за год его доходы увеличились более чем в 80 раз.
Поэтому его нелепая речь просто смешна. Он вверг страну в пучину нищеты и не оправдал надежды всего населения. За исключением, конечно, своих друзей.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Гройсман предупредил о большой опасности, если Зеленский снизит тарифы населению
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что попытка снизить тарифы для населения может привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник.
«Что касается тарифов, если бы это было возможно (снижение тарифов — прим. ред) я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса», — сказал он.
По словам премьера, обязательства по ценам на газ были взяты не его правительством, а в 2008 году, и далее переподписывались в последующих годах.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Не надо нас освобождать!» — крымские татары Зеленскому
К разочарованию многих, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в некоторых вопросах продолжает риторику своего предшественника.
Ранее Порошенко неоднократно заявлял в публичных выступлениях, что намерен освободить Крым от «ига российской оккупации». Недавно Зеленский в точности повторил его слова, заявив, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России». Реакция самих крымских татар, должно быть, немало его удивила.
Глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров отметил, что его соотечественники в освобождении не нуждаются. Последние пять лет татары живут мирной жизнью в Крыму и совершенно не хотят такого внимания со стороны Киева.
«Ни от какой оккупации нас освобождать не нужно», — заявил Умеров.
Общественник также посоветовал Зеленскому сбавить обороты и не использовать крымских татар для политического пиара. Этим занимались многие до него, и никакой пользы от агрессивных речей до сих пор не было.
В штыки было встречено и заявление нового президента о возвращении Крыма в состав Украины. По словам депутата Госсовета Республики Крым Владислава Ганжары, это обещание Зеленский сдержать не сможет.
«Крымчане более пяти лет назад сделали свой выбор, и историческая справедливость тогда восторжествовала для нас раз и навсегда», — подчеркнул политик.
Риторика Киева о репрессиях в Крыму продолжает оставаться ничем не подтвержденной. В то время как украинские власти твердят о притеснении крымчан, многочисленные европейские делегации воочию убеждаются, что это не так. Более того, после воссоединения с Россией полуостров наконец получил от властей то внимание, которого заслуживал, но не мог добиться от Киева почти четверть века.
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Алина Кузьмина, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СБ ООН отказался рассматривать украинский “языковой закон”
В СБ ООН заблокировали обсуждение дискриминационного языкового закона на Украине.
На обсуждение в Совет Безопасности данный закон вынесла Россия.
В итоге, против обсуждения выступили:
1. США
2. Британия
3. Польша
4. Германия
5. Франция
6. Бельгия
За обсуждение выступили:
1. Россия
2. Китай
3. ЮАР
4. Доминиканская Республика
5. Экваториальная Гвинея.
Воздержались:
1. Индонезия
2. Перу
3. Кот д'Ивуар
4. Кувейт
Данная позиция США и их европейских сателлитов прямо скажем совсем не удивила. Текущий курс на дерусификацию Украины проводится с ведома и при поддержке Вашингтона.
Точно также как США и ЕС закрывают глаза на языковую и национальную дискриминацию русских и русскоязычных в Прибалтике, точно также они будут делать это и применительно к Украине.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Ютуб-канал Зеленского отбирает деньги у СМИ, показавших инаугурацию
Официальный YouTube-канал Владимира Зеленского присвоил себе права на общедоступное видео инаугурации нового президента, которое использовали сегодня десятки СМИ.
И теперь все доходы от монетизации этого видео на YouTube достаются команде Зеленского — и неважно, на чьем канале оно транслируется.
Об этом написала в Facebook журналист «Страны» Олеся Медведева.
«Некрасиво начинать с такого, „Команда Зеленского“!
Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный. После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы. Что происходит дальше?
Приходит это: канал, который указан на сайте Зеленского https://ze2019.com/, то есть официальный канал Зе-команды, заявляет, что он правообладатель этого контента, выставляя страйк. И переключает на себя монетизацию видео, то есть доход от рекламы.
Сегодня с этой проблемой столкнулись многие ТВ-каналы Украины.
Сам Зеленский часто говорил, что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода. Это очень некрасиво».
Также Олеся опубликовала скриншот с Ютуб-канала «Страны», где видно, что все доходы с ролика теперь направляются команде Зеленского.
Позже, после поднятого шума, ютюб-канал Зеленского отозвал свой страйк.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
А ни кому не кажется что это еврейский розыгрыш по красивому уходу из ограбления Украдины.
Б на Б менять – только время терять.