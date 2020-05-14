Национальная идея — воссоединение Русского народа

Национальной идеей России должно стать воссоединение, предательски разорванного на части Русского народа. То, что сегодня зовется «независимостью», на самом деле является феодальной раздробленностью.

Будучи главой государства президент России по понятным дипломатическим причинам не может формулировать национальную идею именно так. Общественные силы могут и должны!

При этом ещё раз хочу подчеркнуть, что постановка вопроса именно так не несет в себе никакого национализма и ничуть не обижает представителей других народов России. Мы их уважаем и понимаем, что их воссоединение, развитие и покой в максимальной степени зависят от судьбы Русского народа. Никто не будет гарантирован от войны и хаоса, пока Русский народ вновь не станет един.

Об этом важнейшем вопросе и нашей национальной идее мы говорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Хронометраж:

0:08 — Может ли патриотизм быть национальной идеей

4:16 — О воссоединении Русского народа

6:45 — Что такое «кислый патриотизм»

8:30 — Как соорудить национальную идею

10:02 — В чем разница между воссоединением Русского народа и и восстановлением границ СССР

14:47 — Хотел ли СССР вступить в НАТО

16:30 — Почему Россия уделяет так много внимания воссоединению с Украиной

21:16 — Для чего привели к власти Гитлера

22:09 — Можно ли воссоединяться при «нехватке денег»

25:11 — Почему Белый Дом исключил СССР из списка победителей во Второй мировой войне

Скачать аудио

Текстовая версия:

Источник: «Комсомольская правда»

Стариков: «Нужно ставить вопрос о воссоединении русского народа, объединение территорий приложится»

В. Ворсобин:

— Здравствуйте!

Н. Стариков:

— Добрый день!

В. Ворсобин:

— Начнем с Владимира Путина, который назвал национальную идею России. Можно долго говорить, но давайте президента послушаем.

В. Путин:

— Патриотизм не должен быть квасным. Затхлым и кислым. Понимаете? Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое, успешное будущее. В этом залог успеха.

В. Ворсобин:

— Владимир Путин как-то сразу разделил эти две вещи. То привычное, что мы черпаем в патриотизме с прошлым. И он подчеркнул, что не надо заниматься кислым патриотизмом, если точно цитировать президента, а надо смотреть в будущее. Вот как вы поняли слова президента?

Н. Стариков:

— Я хочу сказать, что президент в данном случае не разъединил, а, наоборот, объединил прошлое и будущее. И я думаю, что с этим согласится практически каждый. Наше великое прошлое – это здорово, замечательно, мы помним, отмечаем 75-летие Победы. Мы помним наших великих деятелей, наши полководцев, своих дедов и отцов. Но, тем не менее, мы не должны быть обращены все время в прошлое. Это совершенно разумная позиция. Помним прошлое, опираясь на него, строим свое будущее. Но если мы не будем помнить свое прошлое, мы не сможем построить будущее. Потому что кто-нибудь нам нарисует образ будущего, которое нам, скорее всего, не понравится.

Именно в единении, в этой связке и есть залог успеха. Посмотрите на те нации, которые сегодня считаются успешными. Например, китайскую нацию. Помнит ли она свои традиции? Безусловно. Отрицает ли коммунистический Китай императорскую многотысячелетнюю историю Китая? Нет. Говорит ли Китай об ошибках, которые допускал основатель современного Китая Мао Цзэдун? Безусловно. Чествует ли он при этом Мао Цзэдуна? Конечно. Единение прошлого дает возможность строить будущее. Но здесь нужно очень важную вещь сказать. Должно быть четкое и ясное целеполагание. И поэтому, когда Владимир Владимирович говорит, что патриотизм – это и есть наша национальная идея, вот в этой части я не совсем согласен с нашим уважаемым президентом. Потому что, на мой взгляд, патриотизм – это способ выполнения, а не сама цель.

Давайте конкретный пример возьмем. Мы с вами вдвоем находимся в рамках этой программы. Еще, я думаю, сотни тысяч людей нас слушают. Скажите, Владимир, вы патриот?

В. Ворсобин:

— Конечно.

Н. Стариков:

— Я тоже патриот. Но, тем не менее, наши с вами взгляды, а из взглядов вытекают и цели, а из целей вытекают способы достижения этих целей, разные. Поэтому патриотизм – это правильно и хорошо. Но должно быть ещё целеполагание. И вот здесь у нас с вами, наверное, начнется дискуссия, какая должна быть цель? Если вы зададите вопрос мне, я вам скажу свою точку зрения: восстановление единства разорванного на части русского народа. Никакой более масштабной, более великой цели на сегодняшний момент нет.

Но наш президент связан определенными дипломатическими формальностями, поэтому так поставить задачу, думаю, глава России просто не может, не обидев, не задев, не создав какой-то напряженности. Мы с вами, как ведущие радиопрограммы, лишены вот этого дипломатического статуса, поэтому можем говорить правду-матку. Восстановление единства русского народа. Нет более важной и главной задачи.

В. Ворсобин:

— Абсолютно согласен, Николай, только тут добавочный вопрос получается. Я согласен с тем, что, действительно, это не может быть идеей, потому что патриотизм подразумевает разные точки зрения, пути страны. Мнений может быть много. Но вот вы говорите об идеологии, которая, вы думаете, должна быть в России, это объединение всех русских, которые живут пока вне территории России. Другими словами, я правильно воспринимаю?..

Н. Стариков:

— Национальная идея, не идеология, восстановление единства русского народа.

В. Ворсобин:

— Хорошо, как бы ни называй. Вы хотите сказать, что большинство людей разделяет точку зрения, ту точку зрения, которая предполагает воссоединение в своих старых границах, потому что именно в этих республиках там живут русские в большинстве своем?

Н. Стариков:

— Вот вы уже…

В. Ворсобин:

— Вы считаете, что большинство разделяет эту идею – воссоединение народов стран бывшего СССР?

Н. Стариков:

— На этот счет у меня нет сомнения. Честно скажу, абсолютно нет. Безусловно, не все разделяют. Вопрос, как мы с вами сейчас его ставим, но большинство людей именно так. Но вы, Владимир, опять передернули немного. Вы сказали о восстановлении границ Советского Союза. Я об этом не говорил. Это принципиальный момент.

Дело в том, что как только вы начинаете говорить о восстановлении границ Российской Империи, Советского Союза, Золотой Орды, ещё какого-либо государственного образования, возникает вопрос о том, что сегодня границы другие. И это значит, что сегодняшние государства, располагающиеся на той же территории, вовсе не горят желанием отказаться от своего национального суверенитета. Поэтому вопрос надо ставить о воссоединении народа. А форма объединения территорий потом приложится. Это, кстати, ответ на вопрос, почему президент России вот так формулировать национальную идею просто не может, не создавая дипломатических сложностей, которых, наверное, и без этого у нас хватает.

В. Ворсобин:

— Николай, вы большой дипломат. Но конечная цель-то угадывается. Я просто напрямую вашу предлагаемую национальную идею, я бы предположил, что это СССР в старых границах, в которых он был до 1991 года. Я сделал логический вывод.

У меня ещё вопрос по выступлению Владимира Путина. Он произнес слово «кислый». Патриотизм не должен быть кислым. Николай, а что такое кислый патриотизм?

Н. Стариков:

— Это то, что мы сейчас наблюдаем на одной части того, что должно быть великим русским народом. Эта часть сегодня называется украинским государством. Для того, чтобы быть украинским патриотом образца две тысячи какого-то там года, обязательно надо носить вышиванку, говорить на мове, презрительно высказываться о русской истории, русском языке. Не плюс, а минус.

Что такое квасной патриотизм в великорусском варианте? Это значит ходить в лаптях, есть только борщ, отказываться от всех достижений науки и культуры мира, если они никак не связаны с Россией. Глупости какие-то. Можно ходить в лаптях, но, это, наверное, не лучшая сейчас обувь. Потому что есть другие достижения. Автомобиль «Лада» тоже не самый лучший автомобиль, хотя, наверное, и русским-то его назвать сложно, только по месту сборки.

Можно использовать лучшее, что есть в мире, при этом оставаясь патриотом своей страны. На мой взгляд, отличие здравомыслящего патриота от квасного именно в этом. Кстати, в этом отличие русского патриотизма от псевдоукраинского, который навязывается сегодня в пограничной с нами стране.

В. Ворсобин:

— Николай, коль патриотизм не является национальной идеей, я с этим совершенно согласен, то получается, у Владимира Путина и у властей нет идеи? Каким образом соорудить вот эту национальную идею?

Н. Стариков:

— Мне сложно выступать в роли адвоката российской власти. Для этого есть пресс-секретари, государственные структуры.

В. Ворсобин:

— А зачем адвоката? Я не призывая хвалить власти, спрашиваю вашу точку зрения.

Н. Стариков:

— Сам факт воссоединения России и Крыма показывают, что российская власть прекрасно понимает о том, что без объединения двигаться дальше очень сложно. Мы слабее порознь, чем если мы были бы объединены. Даже повод для таких сравнений дает 75-летие Победы. Советский Союз – это 15 республик в человеческом, экономическом, во всех остальных потенциалах так же. И если бы сегодня Гитлер напал на нас, не дай бог, мы бы встретили его в значительно более ослабленном состоянии. Это очевидно. Надо соединять военный потенциал, экономический, духовный, исторический для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые никуда не делись.

В. Ворсобин:

— Наш слушатель пишет: Николай, из-за вас, коммунистов, русские и распались. И никак не могут соединиться. Русским нужно свое государство или хотя бы автономия. А ваш СССР им не нужен. Посмотрите на убежавшие республики. Им не нужен СССР. Попробуйте их объедините, да и зачем? Это пишет Константин с Урала.

Что вы скажете?

Н. Стариков:

— Я скажу, что вы передернули карты и одного человека уже с толку сбили. Еще раз повторяю. Речь не идет о восстановлении СССР. Второе. Лично я не являюсь коммунистом. Таким образом, вы через передергивание дали возможность наклеить ярлык на то, что я говорю. Восстановление коммунизма. Никакой идеологии! Восстановление единства народа, того самого русского народа, о котором пишет…

В. Ворсобин:

— Что вы понимаете под этим? Непонятно. Вы говорили про Крым, что он пришел. Да, это был первый шаг. Получается, что так же объединим и дальше.

Давайте наберемся мужества. Скажите честно, что значительная часть нашего населения хотело бы объединить отпавшие от России республики, вернуть русских с территориями, вернуть границы СССР. Решить, точнее, исправить ту чудовищную ошибку, которая была сделана в 1991 году. И это и есть элемент национальной идеи, которая должна быть у народа. Но, Николай, вы к этому ведете, но вы не делаете последний шаг! И правильно делаете, вы говорите, что, таким образом, мы испугаем другие страны с их элитами, властями, так далее.

Я не путаю наших слушателей. Я просто помогаю вам быть мужественным.

Н. Стариков:

— Нет, вы путаете, дезинформируете. Давайте я объясню разницу на примере Китая. Китай сегодня является, безусловно, страной, где правит коммунистическая партия. И американцы продолжают называть Китая тоталитарной страной. Когда Китай говорил о воссоединении Китая и Тайваня, говорит ли он о строительстве коммунизма во всем мире? Или о восстановлении каких-то границ? Какую страну, какое прошлое восстанавливают? Никакое. Потому что в истории Китая ещё не было коммунистической страны в рамках всего Китая в границах 1895 года. Потому что Формозу, то бишь нынешний Тайвань Япония забрала в конце девятнадцатого века после войны. Пример совершенно наглядный вам.

Восстановление единства народа – это одно, но враги пытаются подтянуть к этому идеологическую базу. Вас всех в Тайбэе примут в комсомольцы и заставят вступить в компартию, говорят они. При этом забывая, что Китая исповедует, одна страна – две системы. Пожалуйста, в Гонконге что уж там не творили эти борцы за свободу! Китайские власти набрались поистине китайского терпения. И как-то вместе с коронавирусом эту заразу подвывели. Так что не передергивайте. Не заменяйте единство и восстановление народа некой идеологической платформой.

Сегодня СССР в виде страны, строящей коммунизм во всем мире…

В. Ворсобин:

— Причем коммунизм? Территория!

Н. Стариков:

— Советский Союз строил коммунизм. Вспомните Гимн. Не заменяйте единство народа идеологическими платформами.

В. Ворсобин:

— Николай, вы упорно просто меня не понимаете. Я уже прямым текстом вам о территории. Вы как человек, который часто бывает на федеральных каналах!

У нас звонок от Владлена из Самары.

Владлен:

— По поводу Советского Союза. Там же изначально было заложено то, что право любого государства выйти из состава. Тут ничего нет такого. Правильно? И народ захотел и проголосовал. Все демократично. О чем вы спорите?

Вы помните, что Советский Союз хотел в НАТО вступить? Отклонили.

В. Ворсобин:

— Это уже другая тема. Николай получил ваш вопрос.

Н. Стариков:

— Для молодого поколения радиослушателей скажу, что имя Владлен означает Владимир Ленин. Так что, уважаемый двойной тезка Ильича из Самары, ответим на несколько вопросов, которые вы успели задать за несколько секунд.

Начнем с конца. Хотел ли СССР вступить в НАТО? Хрущев решил потроллить, не Сталин. Сталин таких глупых заявлений никогда не делал. И при Хрущеве Советский Союз подал заявку. Естественно, отказали. Это понятно,

А теперь следующий вопрос. О чем мы спорим с Владимиром? Владимир Ворсобин пытается подтянуть идеологическую рогожку под великий вопрос объединения народа. И многих людей, как видно было их хотя бы из письма радиослушателя, это сбивает с толку. Идеологию откладываем в сторону. Национальная идея – восстановление народа.

В. Ворсобин:

— Николай, я вам сейчас прочитаю нашего слушателя. «Основной части нашего населения совершенно по барабану все, что вы говорите. Ему нужно предсказуемое финансово обеспеченное будущее, адекватная медицина и уничтожение коррупции. Это главная национальная идея, которую хочет народ».

Н. Стариков:

— Как зовут этого человека, Владимир?

В. Ворсобин:

— Он не представился.

Н. Стариков:

— Уважаемый радиослушатель, вы думаете, что кто-то в здравом уме выступает против качественной медицины? Вкусных и недорогих продуктов? Прекрасного образования, которое не может быть дистанционным? Нет. Другое дело, что нас поделили на части. И стравливают в войне друг с другом. Те средства, которые Россия и Украина могли бы тратить на образование, на науку, на строительство дорог, на повышение довольствия государственных служащих и военнослужащих, они тратят сейчас на противостояние друг друга. Украинскую армию готовят к войне с Россией. Россия может на это взирать как бы, что это на Луне происходит? Нет, конечно. У нас большая протяженность границ. Значит, Россия вынуждена принимать какие-то военные меры, размещаются воинские части, увеличивается военный бюджет, идет военное планирование с учетом этой потенциальной угрозы. Вот о чем речь. Когда мы объединимся, у нас не будет вот этих искусственно нарезанных по живому границ, вот тогда мы денег сможем тратить на все это больше.

В. Ворсобин:

— Вот! Наконец-то.

Нам пишут: какая национальная идея, например, в Германии? В Швеции? В Швейцарии? В Канаде? Скажу. Достойная жизнь.

Н. Стариков:

— Нет! Протестую немедленно! Немецкое государство ставило своей целью объединение немецкого народа. Именно с этой цель. ФРГ жила. Эта цель была немедленно реализована, когда возник…

В. Ворсобин:

— И напала на Чехословакию.

Н. Стариков:

— … в ближайший же момент. Поэтому давайте брать пример с тех наций, которые пережили эту трагедию и мирно её решили. У Китая сегодня задача такая же, как у нас. Но положение в экономике значительно лучше. Немцы бескровно объединились после 45 лет разделения,

В. Ворсобин:

— Николай, вы что? Бескровно? С чего все началось? С Чехословакии. Австрия. Это Гитлер начал объединять немецкий народ.

Н. Стариков:

— Нет, Гитлер начал разъединять. Благодаря ему немецкий народ оказался разъединенным ак никогда. Две Германии, противостоящие друг другу. С армиями, направленными друг на друга.

В. Ворсобин:

— Не боитесь повторения? У него желание было ровно такое же. И лозунги точно такие же — объединение немецкого народа после Первой мировой войны. Очень много немцев остались на территориях, которые уже не принадлежали Германии. И Судеты чехословацкие были завоеваны, точнее, взяты просто немцами именно под этими прекрасными лозунгами.

Идея-то хорошая. Главное, чтобы она осуществлялась не так, чтобы потом от страны не остается ничего.

У нас на связи Петр из Москвы.

Петр:

— Мы хотим построить свое государство на чем? Мы хотим построить его на имперском прошлом? На её величии? На антисоветском прошлом, которое мы сегодня исповедуем?

Вот Владимир Владимирович возложил цветы на Могилу Неизвестного солдата. Это неизвестный солдат, он не дошел до Берлина. И сейчас таких 800 тысяч. Но в ста метрах от этой могилы лежат известные солдаты. Самые известные солдаты, которые спасли нашу страну. И дошли до Берлина. Но Владимир Владимирович не дошел до этих солдат. Как мы будем восстанавливать единство наше национальное с белорусами, украинцами, если наш президент не доходит до могил спасителей России?

Н. Стариков:

— Что касается меня, то мы с коллегами возлагали на могилу Сталина цветы. Но и мы тоже не обошли всех тех, на чью могилу обязательно надо положить цветы и делать это не один раз в течение года. Давайте всю работу по памяти не возлагать на одного человека, даже занимающего самый ответственный пост в нашей стране.

Второе. Не могу не отреагировать на то, что вы сказали. Любимый прием либералов – это кого-то соединить с Гитлером для того, чтобы нарисовать его черной краской. Западная пропаганда соединяет с Гитлером Сталина. Вы почему-то решили мне сделать непонятный комплимент, соединить мои высказывания с действиями Гитлера. Адольф Гитлер пришел к власти для того, чтобы уничтожить коммунистов, евреев, цыган. А воссоединение немецкого народа было лозунгом, которым обманывали немецких избирателей. Как только он получил власть, он начал уничтожать людей миллионами. И развязал войну. Мы войны не хотим. Мы хотим объединения русского народа, а не угнетения других народов. В этом принципиальная разница. Тем более для нас русский – это тот, кто живет на территории России.

В. Ворсобин:

— Наш слушатель пишет: давайте ещё наберем дотационных регионов и будем дружно загибать страну. В стране денег нет. А Николай предлагает объединиться со всеми подряд.

Итак, Николай, перейдем к другой теме?

Н. Стариков:

Я должен ответить на вопрос. Уважаемый радиослушатель пишет следующее? Все надо оценивать деньгами. Если у нас нет денег, значит, не может быть какого-то изменения статуса кво. Ну, что ж, в ситуации коронавируса, если продолжать эту логику, то поступать надо следующим образом. Если мужчина потерял работу, у него стало мало денег, он должен развестись со своей женой, детей в детдом, прекратить помогать своим родителям. А ещё в этой логике, он должен отправить их в дом престарелых. У него же нет денег! Значит, он не может осуществлять все то, что столь необходимо.

Мне кажется, что в этой ситуации он должен ставить себе цель: помогать своим родителям, воспитывать своих детей, сохранять свою семью, ставить себе великую цель – найти новую работу. А если для государства, великая цель – это воссоединение народа. Ставьте великие цели, у вас будет великие достижения.

Попутно заметим, что сегодняшняя политика внешняя Российской Федерации, которую мы, может, считаем излишне осторожной, она, на мой взгляд, исходит вот из такого же тезиса. Внешняя политика настолько денег, насколько у нас в казне. Мне кажется, что пора задуматься об изменениях экономике. Для того, чтобы получать больше средств, но без великой цели, которая должна быть у нас впереди, нам сложно двигаться дальше.

В. Ворсобин:

— Хочется учинить референдум, спросить у наших граждан, готовы ли они скинуться своими деньгами на воссоединение с другими странами.

Н. Стариков:

— А почему вы так формулируете? Почему кто-то должен сбрасываться? Никто не должен. Если вы сформулируете вопрос: хотите ли вы объединения и восстановления русского народа, вы получите ответ – да! Так вот, вы боитесь этого ответа.

В. Ворсобин:

— А в вопросе будет цена, подсчитанная экономистами? Возможно, это будут человеческие жертвы, кто знает.

Н. Стариков:

— Мы создадим комиссию, которая будет считать до самого воссоединения.

В. Ворсобин:

— Отлично! Давайте перейдем к другой теме. Трамп снова удивил нас всех. Белый дом опубликовал сообщение, в котором указано, то Великую Отечественную войну выиграла западная коалиция, но не Советский Союз. СССР, Россия не была упомянута в этом сообщении от ведомства Трампа. Николай, тут вы можете просто разбомбить очередной раз Вашингтон!

Н. Стариков:

— Начну с того, что разбомблю вас.

В. Ворсобин:

— Как всегда.

Н. Стариков:

— Вашингтон далеко, давайте внутри себя сначала разберемся. Не нужно сводить это безобразие, которое было опубликовано на официальных аккаунтах Белого Дома к Трампу. Трамп тут вообще ни при чем. Не в том смысле, что он белый и пушистый, а в том, что президент США не определяет историческую траекторию развития государства, США, англосаксы, Запад последовательно фальсифицируют историю. Теперь они это делают онлайн. Будет Обама, будут делать то же самое.

Не сводите к внутриамериканским разборкам стратегическую линию западного мира на вытеснение памяти о том, как все было, на самом деле.

Теперь по сути. Это вопиющая наглость. И делали её сознательно, чтобы доставить нам массу неприятностей. Они пишут, что СССР не было во время победы. Я даже вчера прочитал в некоторых либеральных аккаунтах, мол, да, они правы. Они же про 8 мая пишут. Если бы 9-е, то да, надо помнить Советский Союз, а 8-го мая нет. Напоминаю уважаемым либералам, Дональду Трампу и Владимиру Ворсобину, что 8-го мая в пригороде Берлина была подписана капитуляция. Там присутствовали маршал Жуков от нас, представители западных союзников и так далее. Подождите! Вы забыли, что 8-го мая там Жуков был! Хорошо, забыли Жукова. Но тогда, ребята, давайте вспомним, рядом с каким городом подписывалось. В пригороде Берлина! А вы-то как оказались в Берлине? Когда вы его взяли штурмом, наши американские и британские партнеры? Никогда! Что, Берлин сам собой? Кто штурмовал Берлин? Красная Армия. Только желая ухудшить отношения с современной Россией, с русским народом, с многонациональным народом нашей страны можно подобные вещи писать.

В. Ворсобин:

— Николай, вопрос. Пока это похоже на анекдот трамповский. Вот очередной ляп. Ну, скажем так, если принять вашу версию, что это было специальная провокация против России, против нас, что они преследовали? Что мир поверит, что США и Великобритания в одиночку справились с Гитлером?

Н. Стариков:

— Они потихонечку вытравливают память. Есть сотни миллионов людей, для которых информация в твиттере, в западном интернете – это и есть конечная инстанция. Вот набирает человек, ничего не знает. И смотрит, кто воевал. Написано, что Великобритания и США. С одной стороны, это желание фальсифицировать историю, неуклонная, начиная с 45-го года, с другой – это плевок в сторону России.

Мы тут на днях тоже американским партнерам послали такой привет, только другого масштаба. В Венесуэле наемники высадились, попытались осуществить либо теракт, либо государственный переворот. Их поймали. И юмор заключался в том, что этих людей переодели, потому что они были в военной форме. Вот главный наемник, которого на камеру снимали и задавали ему вопросы, был одет в майку, на которой было написано по-английски, конечно, «Москоу. Раша». Ну, так случайно получилось, что ему надели именно такую футболку. Такие знаки, они все время друг другу посылаются. Но то, что сделано Белым домом, это не столько сигнал, не только сигнал. Это стратегическая столбовая линия любого американского президента любой американской администрации.

Обратите внимание на реакцию наших либералов. Они-то возмущаются. Вот вы, Владимир, вы сказали, что вы патриот. Но вы одновременно либерал. Вы возмутились? Вы написали комментарий на сайте Белого дома? С пикетом вышли к американскому посольству?

В. Ворсобин:

— Начнем с того, что либералы не считают меня либералом. Я просто пытаюсь придерживаться здравого смысла.

Насчет того, что и вы… Извините, сейчас карантин. И вы находитесь у американского посольства, как я заметил.

Н. Стариков:

— Хорошо. В интернете.

В. Ворсобин:

— Давайте до дешевизны такой не дойдем. Обвиняя в том, что мы не на баррикадах.

Наш слушатель пишет: СССР и Россия часто напоминает вклад союзников в победу и присваивает только себе победу.

Давайте послушаем слушателей. Евгений из Тольятти.

Евгений:

— С прошедшим праздником великим!

Н. Стариков:

— Спасибо. Вас тоже.

Евгений:

— Я был офицером. Потом уволился. Понимаете, Николай, в чем вы сильно ошибаетесь? Народ сильно озверел у нас здесь. Вы говорите, ищи вторую работу. Нет, дорогой мой, второй работы! Она есть, но это 10-12 тысяч! Я не обманываю вас. Приезжайте в Тольятти. Очень низкие зарплаты. Мою жену, которая работает в частной школе, у нас поголовно переходят на частные школы, её сократили на ползарплаты. Из-за коронавируса. Я пенсионер, тяну. Подрабатываю. И сильное озверение людей.

И ещё вам скажу. Мои два деда погибли. В 44-м и 43-м. Они воевали не за эту власть. Если мы доберемся до этой власти, мы порвем ее! Спасибо за внимание!

В. Ворсобин:

— Спасибо.

Н. Стариков:

— Я не хотел бы спорить с уважаемым радиослушателем. Но не могу не прокомментировать его слова. Мне очень жаль, что ваши деды погибли. У меня тоже много родственников погибло во время войны. Мы их помним. И они тогда воевали не за власть, они воевали за народ и Россию. Имя Сталина было тогда очень популярно, но большинство солдат воевало за Родину. Сталин был на втором месте. И они понимали, что в случае поражения не останется ни родных, ни близких. Наша армия, по сути, жестко воевать с нацистами начала не сразу. Была деморализация, пропаганда сыграла роль, что это немецкие рабочие, они сейчас будут переходить на нашу сторону. Человеколюбивость той идеологии, которая была в СССР, сыграла роль. Злую шутку. И пришлось писать стихотворение: сколько раз ты увидь его, столько раз ты убей. Чтобы появилась ненависть к врагу.

Если мы все будем мерить деньгами, мы никогда никуда не двинемся. Какая была зарплата у Александра Матросова? Этот вопрос вообще не уместен.

В. Ворсобин:

— Мне кажется, Николай, сейчас на экранах не осталось почти Украины, Сирии. И эта идеология ушла, потому что коронавирус. И я сейчас читаю то, что приходит по смс. Люди больше всего говорят: да не нужно нам! Это не вовремя, такие идеи. Сейчас люди выживают. И говорить об объединении народов, когда у человека пуст кошелек, который понимает, какие риски, ему бы прожить до завтра. Накормить детей.

Вы очень часто, политики, говорите не о том, что хочет слышать народ. Извините, Николай, на этом заканчиваем программу.