Сделка Байдена и Маккарти о потолке госдолга – деньги на войну за счет социальных программ
Сделка Байдена и Маккарти о потолке госдолга – деньги на войну за счет социальных программ
Соглашение о потолке госдолга между Байденом и республиканским спикером Палаты представителей Кевином Маккарти – результат двухпартийного сговора, использование состряпанного кризиса для еще большего урезания социальных программ, чтобы заставить рабочий класс платить за войну против России и подготовку к войне против Китая.
После трех недель переговоров за закрытыми дверями, Байден и Маккарти поздравили всех с «принципиальным согласием», которое должно послужить необходимым ответом на опасность «катастрофического» дефолта госдолга, который в противном случае мог произойти 5 июня.
Весь этот кризис из-за неизбежного дефолта носит фальшивый и срежиссированный характер. Это еще яснее из того, что за последнюю неделю биржа США снова росла, и Dow, Nasdaq и S&P 500 резко поднялись в пятницу, цена золота падает, и доллар США уже третью неделю поднимается в цене.
Условия сделки, описанные в СМИ, полностью подтверждают то, что мы писали 16 мая: «две партии большого бизнеса сговариваются о многолетнем верхнем ограничении статей бюджета, требующие ежегодного утверждения, что лишит миллионы людей медицинской страховки, талонов на еду, помощи в оплате жилья и других жизненно необходимых вещей».
Это соглашение замораживает статьи бюджета, требующие ежегодного утверждения на 2024 год на уровне 2023 и ограничивает увеличение на 2025 год одним процентом. Ограничения не касаются расходов на армию. Это подтверждает рост военных расходов на 3 процента, предложенный Байденом в марте как часть рекордного военного бюджета, который вероятно превысит один триллион, с десятками миллиардов на войну против России на Украине. 21 мая на саммите большой семерки в Хиросиме, где он объявил о еще 375 миллионах военной помощи Киеву, Байден сказал, что предлагает урезать невоенные расходы бюджета на триллион долларов за следующие десять лет.
Так как военные расходы не будут ограничиваться, урезание пойдет за счет социальных программ. С учетом инфляции сделка означает урезание до уровня прежде 2023 года, одного из ключевых требований республиканцев.
Соглашение означает возврат миллиардов, не потраченных на смягчение последствий эпидемии ковида, отмену помощи и так недостаточно финансируемым образованию, здравоохранению, общественному транспорту, талонам на еду, жилью и другим социальным программам. Сделка также сокращает процесс рассмотрения заявок на бурение и энергетические проекты – подарок для энергетических компаний.
Сделка навязывает новые требования работы получателям талонов на еду и временной помощи нуждающимся семьям. Эти урезания особенно жесткое наказание для голодных и безработных. И в них нет ничего нового для Байдена, которые при Клинтоне в 1996 году голосовал за закон с требованием работы, который практически уничтожил безусловное право на соцвыплаты на федеральном уровне.
По подсчетам миллионы потеряют помощь в результате новых требований работы. И это сверх катастрофического урезания финансирования Medicaid – федеральной программы медицинского страхования для бедных и талонов на еду, в результате отмены Байденом чрезвычайного положение с ковидом за последние два месяца. Сотни тысяч малоимущих уже лишились Medicaid, так как запрет штатам на лишение медицинской помощи при ковиде кончился 1 апреля. В Kaiser Family Foundation подсчитали, что до 14 миллионов человек в конченом итоге потеряют медицинскую страховку, включая миллионы детей.
Урезание финансирования талонов на еду из-за официального окончания чрезвычайного положение с ковидом коснется более 30 миллионам человек, согласно данным министерства сельского хозяйства. Food Research & Action Center называет результат этого «голодным обрывом» – люди в среднем потеряют 82 доллара на еду в месяц – и это в условиях двузначной инфляции цен на продовольствие.
Двухпартийная сделка также исключает любое повышение налогов на богатых. Напротив, она отменяет расходы на наем большего числа налоговых агентов, которые должны были заняться хроническим неплатежом налогов со стороны корпораций и миллионеров.
В массе репортажей и комментариев о кризисе, ни слова не было сказано о настоящих причинах резкого роста госдолга США. Потому, что это колоссальный рост военных расходов, помощи банкам и урезание налогов для корпораций и миллионеров. Прибыли корпораций устойчиво росли последние десять лет, а доходы от налогов с корпораций снизились на 60 процентов, согласно данным Бюро экономического анализа США.
А вот расходы на социальные программы резко упали с тех пор, как правительство Обамы/Байдена ввело десятилетие верхнего ограничения на расходы после краха Уолл-Стрит 2008 года, и последовавшего триллионного выкупа долгов финансовых паразитов, которые и вызвали этот кризис.
Следует подчеркнуть, что урезания расходов по сделке, объявленной Байденом и Маккарти – не одноразовая мера. Скорее, они означают переломный момент в десятилетиях покушений на социальные условия и уровень жизни рабочего класса.
В интервью Fox News Sunday Маккарти хвастал, что эта сделка «изменит траекторию» социальной политики и пошлет ее в «совершенно новом направлении». Хотя сделка откладывает введение потолка расходов на два года до окончания выборов 2024 года – она включает автоматическое урезание невоенных расходов на 1 процент, если конгресс не примет все 12 федеральных законов о бюджетных ассигнованиях (что случается ежегодно) в любой бюджетный год.
Более того, эта сделка – только прелюдия к наступлению на основные программы безусловной социальной защиты – социальные пенсии по старости и Medicare – которые остались после социальных завоеваний в классовой борьбе 1930-х и 1960-х годов. В двух редакционных статьях в это воскресенье Washington Post прослежена связь между приближающейся угрозой этим программам и эскалацией войны в Европе.
Первая редакционная статья прославляет сделку о потолке госдолга, но предостерегает, что невоенные расходы, требующие ежегодного утверждения, составляют всего 16% бюджетных расходов, и не они «главный двигатель проблем госдолга». Washington Post продолжает:
«Отказ обеих партий заняться резко растущими расходами на пенсии по старости, Medicare и здравоохранение – вкупе с оппозицией республиканцев любому повышению налогов – означает, что потолок госдолга не вынуждает к нелегкому выбору, который нам необходим".
Вторая редакционная статья излагает контекст долгой и расширяющейся войны, которая подстегивает наступление правящего класса на социальные программы. В ней сказано:
«Это значит, что на Запад ложиться ответственность сформулировать условия долгой борьбы. Поставки оружия, система закупок и оборонные бюджеты должны отражать эти обязательства. Силы Киева нуждаются в еще большем числе крылатых ракет от своих западных союзников, в большем числе боеприпасов, систем ПВО, танков, БТР.»
Устранение России и Китая как препятствий для мирового господства США, военной силой – основная задача демократической партии со времен Обамы.
После провала путча Трампа 6 января 2021 года, Байден призвал к двухпартийному единству с республиканскими «коллегами» и к «сильной Республиканской партии». Это было (и есть) необходимо для поддержания достаточной внутренней политической стабильности, чтобы преследовать империалистические военные цели США.
«Сердечные» переговоры между Байденом и сторонником трамповского путча Маккарти и последующая сделка об усилении натиска против рабочего класса – неизбежный результат защиты Демократической партией все более открыто фашистской Республиканской партии. Каковы бы ни были разногласия, две партии Уолл Стрит и военные согласны, что необходимо сокрушить растущее сопротивление рабочего класса и навязать массовую нищету.
Барри Грэй
https://www.wsws.org/en/articles/2023/05/29/bnlr-m29.html – оригинал на английском
Кака сделка с Бидоном ? Дед продолжает здороваться с Пустотой. Просто ритуал соблюдён, Барри.
Его поставили подогреть ослабевание Америки управлением дряхлеющего старика. Причём старик не только хорошо знает об этом, но делает для этого всё, что в его силах. Его не используют в тёмную, отнюдь, – его поведение согласовано с ним и хорошо оплачено. Клан Байденов станет сильнее за счёт ослабления Америки. Его старческий маразм не только усилит Байденов в узких кругах, ослабив в широких, но и значительно увеличит их материальное состояние. Со стариков – взятки гладки… Особенно с таких…
Геронтократия весьма скользкая и неоднозначная тема. Про “гладки”.
Речь не о геронтократии, речь о назначении дряхлого старика на ответственный пост с целью усилить ослабевание государства посредством этого и списать всё на старческую немощь и неудачный выбор избирателей. Старик, разумеется, в курсе.
Экономика ФРГ официально признана вошедшей в рецессию, как следует из отчета Федерального статистического ведомства страны.
В докладе указано, что ВВП Германии на протяжении двух кварталов подряд сокращался. Предварительные оценки по движению показателя – с ноля до минус 0,3%, информирует DW, ссылаясь на данные отчета.
п.с. кто оплатит сказку про украину или у нее был плохой конец?что там польша вьезд всем закрыла