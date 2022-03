В то время, как Джозеф Байден озвучивает опасения о возможности российской атаки химическим оружием в Украине, в США вновь набирает силу скандал вокруг его сына, Хантера, который столь неудачно показал себя в Украине. Токсичность этой истории настолько велика, что ставит под сомнение шансы демократов на выборах в Конгресс, а значит, и способность президента Байдена вести свою политику во второй половине срока полномочий.В то время, как Джозеф Байден озвучивает опасения о возможности российской атаки химическим оружием в Украине, в США вновь набирает силу скандал вокруг его сына, Хантера. Связано это с приближающимися выборами в Конгресс, на которых, как ожидается, демократы потерпят чувствительное поражение. На самом деле, скандалов вокруг Хантера было немало, но один из них стал особенно чувствительным. Тогда достоянием общественности окалазись данные с ноутбука, принадлежавшего сыну тогдашнего кандидата в президенты. Их передал в газету New York Post помощник Дональда Трампа Рудольф Джулиани, что вызвало предвыборный скандал, названный «Украиногейтом». Дело в том, что полученной информации можно было сделать выводы о коррупции в окружении будущего президента, а также заключить, что Джозеф Байден в бытность вице-президентом США оказывал влияние на внутреннюю политику Украины в своих корыстных интересах. С точки зрения американского общества это совершенно недопустимое для госслужащего превышение своих полномочий.Токсичность украинской истории для американского президента была настолько велика, что некоторые комментаторы даже позволяли себе выдвигать предположения, будто Джо Байден сознательно провоцирует начало войны в Украине для того, чтобы похоронить в последующем хаосе все улики против сына. Мы не верим, что подобный мотив, достойный комиксов, имел место в действительности, о чём и упомянули в материале, в котором анализировали объективные выгоды войны для американской администрации. Тем более, что имеющихся в распоряжении большого жюри данных и так достаточно для того, чтобы возмутить американцев. Впрочем, чтобы тональность скандала стала понятнее, мы решили привести свежую статью всё той же New York Post.В течение 17 месяцев Джо Байден и его помощники игнорировали скандал, о котором The Post сообщила за три недели до выборов 2020 года. Они отрицали наши разоблачения, отказывались отвечать на наши вопросы, говорили неправду и полагались на своих союзников из СМИ и Big Tech, чтобы отцензурировать и скрыть достоверные обвинения в коррупции с участием президента и его семьи.Однако плотина вот-вот прорвется, поскольку все больше американцев узнают о скандале и делают выводы о честности Байдена. The Post получила результаты опроса, проведённого группой Rasmussen, который показал, что 65% избирателей считают «вероятным» вовлечение Джо Байдена в зарубежные деловые сделки своего сына Хантера а также, что он мог извлекать из них прибыль. При этом 48% считают, что это «очень вероятно».Последствия для Белого дома, скорее всего, будут ещё хуже. Возможности демократов, которые, чтобы похоронить историю, используют обман, спецслужбы и ложные обвинения в «российском сговоре», небезграничнны. На прошлой неделе New York Times нарушила молчание и признала, что ноутбук существует. Washington Post также очнулась от дремоты и начала своё расследование, позвонив источникам, которых The Post опрашивала уже давно .По мере того, как большое жюри в штате Делавэр приближается к тому, чтобы предъявить 52-летнему Хантеру обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов, давление на президента усиливается. От него требуют, чтобы он, наконец, объяснил свою роль в международной схеме по торговле влиянием, которой руководили его сын и брат Джим Байден, во времена, когда он был вице-президентом.Ноутбук, а также доказательства, предоставленные бывшим деловым партнером Хантера Тони Бобулински, и документы Казначейства, предоставленные сенатскому расследованию, свидетельствуют о миллионах долларов, поступавших в семью Байденов и их соратников из сомнительных зарубежных источников. Важнейшими из этих источников были Россия, Украина и Китай, то есть три страны, находящиеся в зоне риска и имеющие жизненно важное значение для национальной безопасности США.Существуют также доказательства того, что Джо Байден извлек финансовую выгоду из зарубежных деловых операций своего сына, страдавшего в то время наркотической зависимостью. Речь идёт о нескольких миллионах долларов. На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прикинулась дурочкой и отказалась отвечать на вопросы Стивена Нельсона из The Post о том, как президент преодолевает конфликт интересов во время войны между Украиной и Россией, когда санкции касаются людей, которые вели бизнес с его семьей.В частности, Нельсон спросил о российском олигархе Елене Батуриной, против которой не были введены санкции, но которая 14 февраля 2014 года якобы перевела 3,5 миллиона долларов США на счет фирмы, связанной с бывшим деловым партнером Хантера Девоном Арчером. Этот перевод был отмечен в отчете о подозрительной деятельности, предоставленном Министерством финансов республиканскому расследованию Сената под председательством сенаторов Чаком Грассли и Роном Джонсоном.В ноутбуке были найдены новые доказательства того, что Батурина перевела 118 миллионов долларов США в различные филиалы консалтинговой фирмы Rosemont Seneca Partners, соучредителями которой были Хантер, Арчер и пасынок Джона Керри Крис Хайнц. Предполагается, что большая часть этих денег была использована для покупки недвижимости в Бруклине и Челси для Батуриной, а также долей в офисных центрах по всей стране.Елена Батурина, жена бывшего коррумпированного мэра Москвы Юрия Лужкова, в то время жила в Лондоне, куда перебралась после того, как ее муж рассорился с Кремлем. Возможно, из-за этого она не попала под санкции администрации Байдена. При этом на похоронах Лужкова, которые состоялись в 2019 году в Москве, Владимир Путин сидел с Батуриной рядом и обнимал её в знак поддержки.Байден, будучи вице-президентом, встретился с Батуриной 16 апреля 2015 года на небольшом ужине, организованном Хантером в частной комнате джорджтаунского ресторана Cafe Milano. В списке гостей также были украинский казначей Хантера Вадим Пожарский, тогдашний премьер-министр Казахстана Карим Масимов (ныне он сидит в тюрьме за государственную измену), и его соратник, олигарх Кенес Ракишев.Джо Байден провёл весь вечер за ужином с Хантером и его «инвесторами», несмотря на то, что в прошлом году Белый дом заявил журналистам Washington Post, что вице-президент заходил лишь ненадолго.Считается, что вице-президент Байден также присутствовал на «ужине для инвесторов», который был организован его сыном в конце марта 2016 года. Это случилось во время очередного визита в Вашингтон Вадима Пожарского, руководителя коррумпированной украинской энергетической компании Burisma. Записи из ноутбука Хантера также говорят, что Пожарский находился в Вашингтоне 30 и 31 марта 2016 года. , Компания Burisma в то время платила Хантеру $83 333 в месяц.Визит Пожарского совпал по времени с отстранением от должности главного прокурора Украины Виктора Шокина. Шокин вёл расследование в отношении владельца Burisma Николая Злочевского, беглого министра энергетики из предыдущего пророссийского правительства Украины.За месяц до отстранения от должности Шокин выдал ордера на арест Злочевского и наложил арест на все его «движимое и недвижимое имущество». Через две недели Шокин был уволен тогдашним президентом Петром Порошенко, хотя парламенту Украины потребовался ещё месяц, чтобы утвердить это решение.Позднее вице-президент Байден признался в своей речи в Совете по международным отношениям, что он вынудил Порошенко уволить Шокина, угрожая задержать выделение 1$ млрд. американской помощи для Украины. По словам Байдена, генпрокурор был коррумпирован. В свою очередь, Шокин заявил, что вынуждали уйти в отставку из-за преследования Злочевского, который в то время был боссом Хантера.В интервью украинскому изданию «Страна» от 2019-го года, Шокин заявил, что перед увольнением он планировал «допросить [Хантера] Байдена-младшего». Это лишь одна из десятков интересных историй, которые всплывают при сколько-нибудь честном изучении ноутбука Хантера.Возможно, у президента найдутся правдоподобные объяснения тому, что похоже на огромную коррупцию времён его вице-президентства. Однако до сих пор он и его защитники пытались просто замять дело. Эта тактика не работает, потому что американский народ быстро вникает в суть скандала с ноутбуком.Согласно опросу Rasmussen, который проводился 21-го и 22-го марта, более двух третей избирателей «внимательно» следили за новостными сообщениями о Хантере. Почти половина считает эту историю «очень важной», а еще 18% — «в некоторой степени важной».Но самый политически смертельный пункт опроса показал, что по мнению 48% избирателей, Джо Байден, скорее всего, не был бы избран президентом, «если бы СМИ полностью освещали историю о ноутбуке Хантера Байдена до выборов 2020 года». Это больше 45%, которые всё ещё считают, что он, скорее всего, был бы избран. Данный факт показывает, что отказ СМИ освещать историю с ноутбуком было, в действительности, вмешательством в выборы и говорит о легитимности Байдена как президента. Это эпический скандал, который отказывается утихать. https://liberal.com.ua/2022/03/27/white-house-hunter-laptop-stink/ – цинк https://nypost.com/2022/03/23/the-white-house-cant-just-wash-away-the-stink-of-hunter-bidens-laptop/ – оригинал на английском