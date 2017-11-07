Интернет в любой точке мира — как скоро?

Вице-президент компании SpaceX Патриция Купер, выступая на слушаниях в Конгрессе США, посвященным загрязнению космическим мусором околоземной орбиты, рассказала о том, что в планы компании входит запуск первого небольшого роя, называемого в компании «созвездие», малых спутников связи уже в течение «ближайших месяцев». По планам компании, это произойдет в начале 2018 года. Основной этап развертывания начнется в 2019 году. Всего в течение пяти лет SpaceX хочет запустить 4425 спутников Ка- и Ku-диапазона. Компания не стала называть даже приблизительные сроки по запуску ещё одного «созвездия» из 7500 спутников V-диапазона, которое будет размещено на более низкой орбите.

Отличием новой спутниковой сети от уже существующих будет низкая задержка с максимумом в 25 мс. Обычно задержка гораздо выше (по данным FCC — около 600 мс), но SpaceX планирует усовершенствовать свою «орбитальную инфраструктуру» таким образом, чтобы не допустить проблем со связью и обеспечить максимальное покрытие Земли с максимальной пропускной способностью.

Все 4425 спутников будут находиться на 83 различных высотах (от 1110 км до 1325 км). Для сравнения, аппараты спутниковой сети HughesNet находятся на высоте в 35400 км. Таким образом, спутники SpaceX будут принимать и отдавать сигнал гораздо быстрее.

Возможно, после формирования основной сети компания станет работать над созданием дополнительной, отправив на орбиту еще 7500 аппаратов. Это позволит значительно улучшить и без того неплохое качество связи и параметры сетевой инфраструктуры.

Тип сети в случае SpaceX — mesh-сеть. По мнению команды проекта, такая структура позволяет работать быстро и эффективно, распределяя ресурсы в режиме реального времени. Причем компания планирует свои действия таким образом, чтобы избежать взаимодействия собственной сети с любыми другими. Этого поможет не мешать чужим аппаратам, обеспечивая максимально качественную и быструю работу собственных.

Пользовательские терминалы SpaceX сделает по размеру сравнимыми с ноутбуками. Пользователям обещают гигабитные скорости. О стоимости подключения, абонентской плате и прочих финансовых нюансах пока ничего не сообщается.

Почему этим проектом заинтересовались в SpaceX? В сети широко тиражируется мнение о том, что Илон Маск таким образом искусственно загружает свою компанию запусками. Но вот по мнению аналитиков Morgan Stanley, частная космическая индустрия может обеспечить дешевый спутниковый доступ в Интернет для всех жителей планеты, генерируя тем самым до $1 трлн. в год за счёт электронной коммерции и цифровой рекламы. Здесь, правда, как пишет Fortune, есть определённый временной диапазон и для такого роста потребуется 20 лет успешной разработки новых спутниковых сетей. На сегодняшний день основными конкурентами, уже вложившимися в этот бизнес, являются OneWeb, O3b mPower и SpaceX.

А вот и ещё один повод поговорить о заговоре — SpaceX планирует самостоятельно строить малые спутники на своих предприятиях, опираясь на широкую базу поставщиков.

«Мы ожидаем начать коммерческое обслуживание уже после запуска 800 спутников — примерно в 2020-2021 годах», — говорит Купер.

По словам Купер, раскрывающей некоторый технические детали проекта, все спутники оснащены оптическими лазерными установками для совместной связи, а в любой точке США одновременно будут передавать сигнал более 20 аппаратов. Для подключения к интернету пользователям потребуется приобрести специальное оборудование, включающее терминал и антенну.

«Первое «созвездие» обеспечит скорость интернета в 500 Мбит/сек, а второе — 2,5 Гбит/сек, — говорит Уайлер. — К 2025 году мы хотим обеспечить интернетом миллиард пользователей, а к 2027 году — всех жителей Земли. Для этого мы инвестируем в проект более $30 млрд».

Глава компании OneWeb, Грег Уайлер, также присутствовал на слушаниях. Его предприятие занимается этими технологиям дольше SpaceX, и заявляет о том, что готово запустить 900 аппаратов уже в 2019 году. Следует отметить, что речь идёт не о прототипах, как в случае со SpaceX, а готовых аппаратах. Здесь нужно понимать, что OneWeb — это монстр, инвесторами которого выступают такие компании, как Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes Network Systems, (Hughes), дочерняя компания EchoStar Corp., Intelsat, Qualcomm Incorporated, The Coca-Cola Company, Totalplay, Grupo Salinas Company, Virgin Group. и др. Далеко не факт, что они рассматривают SpaceX, в качестве серьёзного конкурента.

Загрязнение космоса

Напомню, что слушания, на которых были сделаны доклады, проходили в Конгрессе США и были посвящены загрязнению космическим мусором околоземной орбиты. Поэтому конгрессменов волновал вопрос именно космического мусора, который неизбежно увеличится на несколько порядков после запуска тысяч новых спутников несколькими копаниями.

Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе (в частности на НОО), которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям. В некоторых случаях, крупные объекты или содержащие на их борту опасные (ядерные, токсичные и т. п.) материалы могут представлять прямую опасность и для самой планеты — при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населённые пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и т. п.

По данным NASA, на орбите Земли находится более 20 тыс. объектов размером с футбольный мяч и более. Еще около 500 тыс. объектов имеют диаметр от одного до 25 сантиметров. Существуют также миллионы частиц, настолько мелких, что их невозможно отследить. При этом, даже такой небольшой обломок, летящий со скоростью 28 тыс. км/ч (первая космическая скорость равная 7,9 км/с), способен повредить космический корабль и уж тем более небольшой спутник.

Загрязнение космическим мусором НОО по данным моделирования ЕКА Здесь следует учитывать масштабы Земли и спутников — количество (на чём делается основной акцент данной модели) смоделировано довольно точно, но выглядит всё пока не так страшно

Как заявила Купер, SpaceX разрабатывает спутники таким образом, чтобы они могли автоматически маневрировать на орбите и избегать столкновений. А Уайлер предлагает размещать спутники на настолько разнесённых орбитах, что ни один из них не будет иметь даже потенциальной возможности столкнуться с любым другим объектом.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/internet-v-liuboi-tochke-mira--kak-skoro-59f5b9f45816694f429c9371