Губернатор Флориды ДеСантис, который недавно снял свою кандидатуру с выборов президента США в пользу Трампа, заявил, что расширяет права нац.гвардии Флориды, что позволит задействовать ее на территории Техаса для помощи местной нац.гвардии подконтрольной губернатору Эбботу. В ближайшее время законодательные органы штата утвердят новые полномочия нац.гвардии Флориды.

Губернатор Техаса Эббот также заявил, что он не подчинится ультиматуму Байдена, который потребовал в течение 24 часов прекратить действия нац.гвардии на границе.

Республиканские сенаторы и конгрессмены сегодня дружно заявляют, что действия администрации Байдена в в вопросе границы с Мексикой делают маловероятным принятие сделки, в которую может быть включена помощь Украине.

В какую сторону будет развиваться кризис полномочий в США будет понятно завтра, когда истечет время ультиматума Байдена.

Комментарий редакции

Вопрос наплыва мигрантов из Мексики и стран Центральной Америки в Техас беспокоит местных жителей уже давно. Растущая нагрузка на инфраструктуру и социальные службы приграничных городов, большое число задержаний мигрантов (более 40% всех задержанных на южной границе США приходится на Техас) – все это свидетельствует об обострении ситуации, которая уже долгое время волновала техасцев.

Текущее противостояние – лишь очередной виток затяжного кризиса в отношениях Техаса и федерального центра по вопросам миграции. Губернатор Эббот пытается защитить интересы своего штата и жителей, обеспокоенных наплывом мигрантов. Таким образом, текущая ситуация является проявлением давнего и острого кризиса.