Встанем всем как один на защиту Техаса!

“Мы призываем все желающие штаты направить своих охранников в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов, и выдворить их обратно через границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности и суверенитета Техаса и американского народа.” (с) агент Дональд

25 штатов США поддержали Техас в конфликте с Вашингтоном, фактически поддержав сепаратные действия местного губернатора, который вопреки угрозам из Вашингтона силами местной нац.гвардии начал разбираться с мигрантами. Остальные штаты считают, что Техас находится в своем праве, а Вашингтон пытается ограничить права Техаса и пренебрегает угрозой мигрантов.

Масло в огонь подлил агент Дональд, который призвал другие штаты следовать примеру Техаса и разбираться с мигрантами самостоятельно, силами местной нац.гвардии.

Губернатор Техаса Эббот после получения поддержки заявил, что он последует примеру хуситов и не подчинится угрозам Вашингтона.

PS. Пока что местная нац.гвардия продолжает возводить незаконные с точки зрения Вашингтона укрепления на границе с Мексикой и прессовать мигрантов на границе.

PS2. Администрация Байдена выдвинула ультиматум губернатору Техаса Эбботу потребовав прекратить самоуправство на границе и подчиниться требованиям Вашингтона. На это дали одни сутки.

Прокурор Техаса в ответ обвинил администрацию Байдена в сговоре с мексиканскими наркокартелями по переправке беженцев через границу в США.

Губернатор Южной Дакоты сообщила, что готова направить нац.гвардию штата в Техас на помощь Эбботу.

Комментарий редакции

Возможно, эта ситуация является частью предвыборной борьбы между Трампом и Байденом. Несколько факторов на это указывают:

- Заявления Трампа о мигрантах и призывы к штатам часто носят популистский характер и рассчитаны на его электорат.

- Приближаются выборы и Трамп может использовать эту тему, чтобы мобилизовать своих сторонников.

- Трамп известен громкими высказываниями для привлечения внимания, например недавнее заявление Трампа о событиях 11 сентября.

- Администрация Байдена также может разыгрывать карту конфронтации для мобилизации своих сторонников на предстоящих выборах.

Так что в целом ситуация вокруг мигрантов в Техасе вполне может быть частью предвыборной борьбы и пиар-ходов политиков, а не по-настоящему серьезным политическим кризисом. Но полностью исключать риск эскалации противостояния между федеральным центром и штатами по этому вопросу также нельзя.