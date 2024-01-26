Встанем на защиту Техаса!
Встанем всем как один на защиту Техаса!
“Мы призываем все желающие штаты направить своих охранников в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов, и выдворить их обратно через границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности и суверенитета Техаса и американского народа.” (с) агент Дональд
25 штатов США поддержали Техас в конфликте с Вашингтоном, фактически поддержав сепаратные действия местного губернатора, который вопреки угрозам из Вашингтона силами местной нац.гвардии начал разбираться с мигрантами. Остальные штаты считают, что Техас находится в своем праве, а Вашингтон пытается ограничить права Техаса и пренебрегает угрозой мигрантов.
Масло в огонь подлил агент Дональд, который призвал другие штаты следовать примеру Техаса и разбираться с мигрантами самостоятельно, силами местной нац.гвардии.
Губернатор Техаса Эббот после получения поддержки заявил, что он
последует примеру хуситов и не подчинится угрозам Вашингтона.
PS. Пока что местная нац.гвардия продолжает возводить незаконные с точки зрения Вашингтона укрепления на границе с Мексикой и прессовать мигрантов на границе.
PS2. Администрация Байдена выдвинула ультиматум губернатору Техаса Эбботу потребовав прекратить самоуправство на границе и подчиниться требованиям Вашингтона. На это дали одни сутки.
Прокурор Техаса в ответ обвинил администрацию Байдена в сговоре с мексиканскими наркокартелями по переправке беженцев через границу в США.
Губернатор Южной Дакоты сообщила, что готова направить нац.гвардию штата в Техас на помощь Эбботу.
Комментарий редакции
Возможно, эта ситуация является частью предвыборной борьбы между Трампом и Байденом. Несколько факторов на это указывают:
- Заявления Трампа о мигрантах и призывы к штатам часто носят популистский характер и рассчитаны на его электорат.
- Приближаются выборы и Трамп может использовать эту тему, чтобы мобилизовать своих сторонников.
- Трамп известен громкими высказываниями для привлечения внимания, например недавнее заявление Трампа о событиях 11 сентября.
- Администрация Байдена также может разыгрывать карту конфронтации для мобилизации своих сторонников на предстоящих выборах.
Так что в целом ситуация вокруг мигрантов в Техасе вполне может быть частью предвыборной борьбы и пиар-ходов политиков, а не по-настоящему серьезным политическим кризисом. Но полностью исключать риск эскалации противостояния между федеральным центром и штатами по этому вопросу также нельзя.
Отважны юные сердца,
Нетрудно их увлечь.
Когда война зовет к себе бойца,
Он обнажает меч.
Любовью или долгом вдохновлен
(Пусть Каинами братья стать должны),
Самой ли Истины услышав речь,
Бежит ли он войны,
Покуда пыл страстей не погребен
Под снегом седины?
От нежных лет он вольно рос,
Достигнув зрелости мужской.
Легенды о делах отцов
Он в памяти пронес.
И, чуждый низости людской,
Душой он был открыт и прям,
И солнечность его чела
Ему наградою была.
Какие стройные ряды
Своих сынов, родных и близких нам,
Вступавших в жизнь, как в светлый храм,
И Юг, и Север посылал.
На их устах девиз пылал,
И вел их жребий к роковым полям.
Горе домам северян,
Горе жилищам южан.
Все, в ком молодость цвела,
Все, кого буря унесла,
Смелые души обеих сторон
Восстали, мужества полны,
И многим было невдомек,
Что дни их сочтены.
Как гордый Аполлон,
Пифону каждый угрожал
И свято в памяти держал
Родных краев тепло и свет,
Пыланье клятв, наказов суть
И поцелуи — счету нет.
Но якорь поднят, смело в путь,
Причал недолго оттолкнуть.
А был ли путь у них иной?
Священник и родная мать
Благословили убивать,
И Честь для всех была вождем.
То был ли бой Добра и Зла?
Пусть так; но юность их вела,
Тесной гроздью каждый клан,
В общий ад смертей и ран.
Пусть сердце матери найдет
Целительный бальзам.
Ее сыны отважно шли вперед,
Доверясь небесам.
Не испытали смельчаки
Ни пресыщенья, ни тоски,
И им казался мир иной
Зовущей радостной весной.
Их миновало бремя лет,
Как тот, до листьев, ранний цвет,
Который бурею сражен,
Когда всего прекрасней он.
Герман Мелвилл, “Павшим студентам”.
В США забавная избирательная система. Особо нет контроля за тем, кто голосует. Могут проголосовать мигранты-латиносы. А они все за “демократов”. 3 миллиона ежегодно – такими темпами прибывает электорат дедушки Байдена.
Смотрим, чем всё это закончится.
К сожалению, ситуация в России с мигрантами не лучше, чем в США.
В Якутске массовые протесты после убийства местного жителя:
https://newizv.ru/news/2024-01-24/v-yakutii-massovye-protesty-posle-ubiystva-mestnogo-zhitelya-grazhdaninom-tadzhikistana-426478