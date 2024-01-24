Главная » История, Невероятное в мире, Политика

Атака 9/11 дело рук США!

50 1


Трамп о теракте 11 сентября.

Атака 9/11 дело рук США! Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно, не было никакой атаки на WTC (башни близнецы), не было той атаки как нам её показали и что в этом замешаны другие страны… но в итоге нас втянули в войну на ближнем востоке…Мы потратили $9 трлн, мы убили миллионы людей… и чего мы добились? Ничего. Мы получили только смерть и кровь»

Сразу вспомнился чудесный фильма "Разменная монета", где еще 20 лет назад все это озвучивали. Кто не смотрел, рекомендую.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8915121.html
Метки: 11 сентября, США, терроризм, Трамп
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Нападения на энергоструктуру США
Полный список всех военных преступлений США
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
Ключи от мира - в руках России [Возрождение Руси]
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2016
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 108 100
    Сергей два часа назад

      50КТ, и центр здания ушел в полость, или превратился в пыль, оболочка взорвана термитными зарядами. И вуаля, ни зданий, ни людей.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru