Нападения на энергоструктуру США
Нападения на энергоструктуру США
По всей территории США кто-то проводит атаки на электростанциях как на восточном, так и на западном побережьях, – сообщает Endoftheamericandream.
За первые восемь месяцев этого года в Америке было совершено в общей сложности 106 нападений на электрическую инфраструктуру. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный за один год. А впереди зима.
Вряд ли можно считать серию нападений делом рук одного маньяка, душевнобольного человека или "случайным совпадением". Федеральные власти расследуют эту очень тревожную тенденцию.
Правоохранительные органы начали свою работу после того, как в Северной Каролине пулями были изрешечены подстанции, в результате чего более 40 000 абонентов на несколько дней остались без электричества.
Официальные лица называли этот акт “преднамеренной и скоординированной атакой”.
Подача электричества была восстановлена только через четыре дня после диверсии. Шериф округа Мур Ронни Филдс заявил, что мотив нападения неизвестен. Также неясно, какие защитные меры были приняты для предотвращения таких нападений в будущем.
Так кто же виноват?
В наше время американские власти выработали свою методику преподнесения информации населению. Если ситуация непонятна и существуют сомнения, то во всём следует обвинять "правых".
Интересно, что атака в Северной Каролине на подстанции совпала с проведением ЛГБТК дрэг-шоу. Безумство было прервано примерно в 19 вечера путём прекращение подачи электричества.
Если в данном случае вывод из строя инфраструктуры можно связать с недовольством разнузданностью ЛГБТ-сообщества, то как объяснить другие нападения, которые происходят по всей стране?
Всего за несколько дней до диверсии в Северной Каролине были атакованы две электрические подстанции в районе Портленда. По объектам также была открыта стрельба.
Можно ли считать, что злоумышленники,, расстрелявшие подстанции в районе Портленда, сели в самолет и полетели на восточное побережье, чтобы атаковать электрические объекты в Северной Каролине?
Наверное, нет.
Похоже, что происходит что-то очень странное, и федеральные власти считают, что эти атаки планируются заранее.
В памятке федеральных правоохранительных органов написано, что нападения на тихоокеанские северо-западные подстанции происходили с использованием "огнестрельного оружия, путем поджогов, и с применением металлических цепей. Возможно, что это была реакция на призывы в интернете к атакам на критическую инфраструктуру".
"В ходе недавних нападений преступные группировки обходили защитные ограждения, перерезали ограждения, разжигали поблизости костры, стреляли по оборудованию на расстоянии или бросали предметы через забор прямо на объекты", – говорится в памятке.
Кто в мире хотел бы сделать что-то подобное?
По данным Министерства внутренней безопасности, у “местных экстремистов”, начиная с 2020г были “конкретные планы по нападению на инфраструктуру электроснабжения".
Надо полагать, что когда федералы говорят про “внутренних экстремистов”, они на самом деле имеют в виду “правых экстремистов”. Но так ли это на самом деле?
За последние годы левые экстремисты совершили диверсий и нападений на гораздо большее количество зданий в США, чем кто-либо другой.
Не следует исключать, что атаки дело рук одной или нескольких иностранных террористических группировок или агентов спецслужб враждебной страны.
На данный момент это неизвестно.
Однако можно констатировать с уверенностью, что число атак на американскую электрическую сеть растет.
NBC News сообщает, что за девять прошедших лет в результате нападений и актов вандализма на электросети произошло около 600 случаев нарушений электроснабжения. С января по август 2022г было зарегистрировано 106 таких случаев. В 2022г впервые число нападений превысило 100.
Похоже, что в ближайшие годы США увидят ещё больше нападений, особенно по мере того, как по всему миру разгораются всё больше крупных войн.
На планете много людей и стран, которые ненавидят Америку, да и в самих США общество глубоко разделено.
Приближается зима, и если жители не хотят замерзнуть оттого, что какие-то идиоты напали на электрическую станцию, то им следует приготовиться на случай отключения электроэнергии в районе на длительный период времени.
Перевод отсюда – http://endoftheamericandream.com/who-is-purposely-sabotaging-power-plants-all-over-america/
https://vott.ru/entry/622778 – цинк