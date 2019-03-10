Будут ли США вводить санкции против каждой страны, которая не подчиняется их воле?

Индийский историк и журналист Виджай Прашад о политике американский санкций.Эта фраза снова и снова используется правительством Соединенных Штатов. «Самые сильные санкции в истории» – теперь против Ирана, затем против Венесуэлы. Чиновники правительства США наслаждаются своей риторикой, их фразы потрясают страны и опрокидывают цивилизации. Трудно отследить, сколько стран в США в настоящее время подвергли санкциям. Есть очевидные: Китай, Куба, Иран, Северная Корея, Россия и Венесуэла.Но на самом деле, список санкций Министерства финансов США начинается с «Санкций, связанных с Балканами» и заканчивается «Санкциями против Зимбабве». Это далеко не полный список. Существуют санкции упоминающие "борьбу с терроризмом" и "борьбу с наркотиками", санкции "за торговлю необработанными алмазами" и "за нарушение нераспространения ядерного оружия". Это не всегда самые сильные санкции. Самые сильные санкции зарезервированы для нескольких стран, которые находятся в эпицентре международного пула новостей.Цели этих санкций в целом одинаковы – Соединенные Штаты задушат способность страны торговать и получать доступ к финансам, если она не будет выполнять то, что от них требуют Соединенные Штаты Америки. Неудивительно, что в 1990-х годах государства на которые нацелены санкции, называлось «государства-изгои» (термин, принятый советником по национальной безопасности США Энтони Лейком). Если они были «изгоями», это означало, что они не желали подчиняться власти США, поэтому их нужно было привести к покорности. Первоначальный список «стран-изгоев» с 1994 года включал Кубу, Иран, Ирак, Ливию и Северную Корею.Текущий список «стран-изгоев» (хотя этот термин официально не использовался с 2000х голов) включает Кубу, Иран, Северную Корею, Судан, Сирию и Венесуэлу. Изменения в списке произошли не из-за санкций, а из-за массированной военной интервенции США против Ирака и Ливии, убийства их лидеров и уничтожения их государственных институтов. Когда официальные лица США добавили Венесуэлу в список государств с высоким уровнем санкций, они назвали ее «мошенническим режимом» (Дональд Трамп) и «насильственным нарко-государством» (Никки Хейли).Использование таких терминов, как «мошеннический режим» и «насильственное нарко-государство», предназначено для глобальной кампании по работе с общественным мнением. Никакая санкционная политика, даже если она проводится правительством США, не может быть успешной без международной поддержки, будь то через Организацию Объединенных Наций или обычных партнеров Соединенных Штатов (главным образом, Европейского Союза). Смысл использования такого резкого языка и воспроизведения стандартного репертуара клише о конкретной стране (диктатор, авторитарный, голод, терроризм, наркокартели) состоит в том, чтобы делегитимизировать правительство этого государства и узаконить гораздо более драматичные протоколы смены режима.Массовое военное нападение (Ирак и Ливия) является основным оружием для свержения правительства, в то время как санкционирование политических изменений посредством использования местных сил (Гондурас, Гаити) является предпочтительным, потому что это менее кровавый вариант. Реальная ситуация не имеют отношения к этой пропагандистской деятельности. Гораздо важнее оставаться в центре обсуждений, наводнять каналы средств массовой информации, постулирая, что правительство того или иного государства дьявольское, и что только его устранение откроет путь к решению проблем страны.Удивительно, что крупные средства массовой информации так легко перенимают мировоззрение Госдепартамента США. Нет никакого недоверия к повествованию, воспроизводимому из Вашингтона, независимо от того, проводится ли эта политика Обамой или администрацией Трампа. Политика Трампа в отношении Венесуэлы продвигается Джоном Болтоном и Эллиоттом Абрамсом, двумя мужчинами, один из которых осужденный преступник, – чьи слова должны быть тщательно изучены на предмет лжи. Не верится, что кто-либо может согласиться с тем, что Болтон и Абрамс, даже Трамп, обеспокоены гуманитарной ситуацией в Венесуэле.Сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута, ясно выразился : «Простите меня, если я немного сомневаюсь в гуманитарных намерениях президента, который запер маленьких детей в клетках и пытался сократить штат… [бюджет департамента] на 40%". Мерфи говорите о Трампе, а не президенте Венесуэлы Николасе Мадуро.Против Венесуэлы правительство Соединенных Штатов впервые предприняло попытку государственного переворота в 2002 году, когда «гуманитарная помощь» еще не была предлогом. Обама усилил санкции в 2015 году, отнюдь не по «гуманитарным» причинам. «Гуманитарный» вопрос был поднят только в конце 2018 года – спустя годы после того, как обвалившиеся цены на нефть создали серьезную проблему внутри Венесуэлы. Основная политика США заключается в смене правительства в Венесуэле. Санкции были инструментом. Повод для изменения санкционной политики – переход от вопросов прав человека к проблемам голода. Но они теряют доверие.Эмбарго США и санкции против Ирана начались в 1979 году, когда Соединенные Штаты использовали свою силу, чтобы попытаться задушить Исламскую Республику. Тогда не было разговоров о распространении ядерного оружия. Это стало проблемой десятилетия спустя. Опять же, политика санкций остается. Повод для санкционной политики меняется.Трудно серьезно отнестись к возмущению в Вашингтоне, когда слова «оружие массового уничтожения» или «гуманитарная катастрофа» вылетают, как огненный плевок на сухой хворост, готовый загореться. Чтобы разоружить страну, ее нужно разбомбить вдребезги. Чтобы накормить страну, нужно запретить свободно ввозить продукты питания. Страна в бедственном положении; увеличить бедствие, чтобы положить конец бедствию, уничтожить страну, чтобы спасти ее.В "Агриколе" (98 г. н.э.) римский историк Тацит цитировал Калгака, вождя каледонцев (древних бриттов). Рим вторгся на Британские острова. Калгак видел их продвижение. Его речь о римлянах, но она может также применяться сегодня:"Эти грабители мира, опустошив землю своими опустошениями,. Если враг богат, они мотивированы жадностью. Если враг беден, он жаждет господства. Ни восток, ни запад их не удовлетворяют. В одиночку среди мужчин они с равным рвением жаждут нищеты и богатства. Разрушать, убивать, грабить – это то, что они называют империей. И где они делают пустыню, они называют это миром".Калгака шотландцы не помнят. Мы знаем римских лидеров. Это то, что обосновывает высокомерие тех, кто обладает огневой мощью. Они думают, что история на их стороне, потому что они могут бомбить любые цели во всем мире, поддерживая свой имидж. И действительно, книги по истории поддерживают их. Как и газеты.В Каракасе, Венесуэла, я встретил много таких людей, как Калгак. Им были близки его взгляды, ощущение, что они могут быть пищей для амбиций людей, живущих далеко.Хотят ли братья Кох венесуэльскую тяжелую нефть для своего НПЗ Flint Hills Resources в Корпус-Кристи, штат Техас?Хочет ли правое крыло США разрушить социалистические эксперименты в Венесуэле и на Кубе?Они переозвучивают слова Калгака и, как и иракцы до них, задаются вопросом – улыбаются ли пилоты американских бомбардировщиков, которые кружат над ними, и банкиры американских банков, которые захватывают их средства, будут ли они улыбаться, когда превратят Венесуэлу в руины, в руины, которые они назовут миром. https://www.salon.com/2019/03/06/WILL-THE-U-S-PUT-SANCTIONS-ON-EVERY-COUNTRY-THAT-DOESNT-BEND-TO-ITS-WILL_PARTNER/?utm_source=quora&utm_medium=referral – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4831390.html