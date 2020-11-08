Да, у Трампа прямо на глазах у всего мира крадут победу, но с каждым днём у экспертного сообщества всё слабее вера в то, что он сможет переломить ход событий. Правы оказались обе группы экспертов – и те, кто говорили, что он победит, и те, кто чувствовали, что он проиграет. Трамп проигрывает, по сути, победив, ибо позиция жалующегося на фальсификации не приводит к победе, даже если она у конкурента нелегитимна. Победителя, как известно, не судят.

Приход Байдена в Белый Дом уже не воспринимается как фантастика, и с каждым днём эта уверенность крепнет, создавая определённую атмосферу, которая будет влиять на решения Верховного Суда в случае его привлечения к окончательному вердикту.

С каждым днём в информационном пространстве Трамп всё больше превращается в «хромую утку», независимо от того, каковы для этого фактические основания . Ещё 4 ноября все были уверены в его победе, но уже 6 ноября СМИ стали полны сценариями глобальных угроз и возможностей, возникающих при победе Байдена – это всерьёз рассматривается уже не как гипотеза, а как наступившая реальность.



Трампа не поддерживает полностью даже его партия республиканцев – там он чужой, случайно затесавшийся в их ряды. Глубинное государство – это надпартийный элитный консенсус, и Трампу там места нет. Мобилизация совокупного административного ресурса помогает неоконам сформировать все предпосылки для победы демократов, показав, что Трамп таким ресурсом не обладает.

По сути, неоконы нашли механизм, компенсирующий возможность появления, в силу дефектов избирательной системы, во главе США несистемного игрока. И то, что этот механизм несовершенен, как кувалда, которой забивают шурупы, когда нет времени их завинчивать, никого не смущает. Раскол американского общества при условии господства демократов над СМИ и истеблишментом угрозы для неоконов не представляет.

Некоторые российские эксперты начали подсчитывать выгоды для России в случае прихода Байдена – тут и оживление американо-китайской торговли, и рост цен на энергоносители, и завершение Северного потока-2. Да и ОСВ-3 тоже в планах Байдена. На общем тренде экономического роста мы свою долю пирога прибыли якобы отхватим непременно. Некоторые даже уверяют, что Байден сядет с нами за стол переговоров о разделе сфер влияния.

Нет ничего более наивного в таких суждениях. Для России сценарий введения Байдена в Белый Дом ничего принципиально не меняет. Качественные параметры противостояния с США останутся прежними, изменится их количественная характеристика. Да, усилится активизация пятой колонны внутри, заполыхают тлеющие конфликты вовне, дестабилизируется и без того нестабильная система международных отношений. Всё это не ново, и уже имеет место по факту.

Однако период Обамы от периода Байдена для России имеет определённые отличия. Прежде всего это конец эпохи нашей ресурсной дипломатии как в СНГ, так и в Европе. Новых проектов не будет, тут бы со старыми добраться до завершения. Исчерпан предел влияния на иностранные элиты через использование углеводородной аргументации.

Вместе с ресурсной дипломатией закончена эпоха господства той части элиты, которая давила на российскую власть с целью требования компромисса с Западом. Сейчас это бессмысленно. Лавирование под растущим нажимом приведёт не к компромиссу, а к отступлению и краху.

Поэтому естественным следствием растущей активизации ресурса «Семьи» в России станет консолидация ресурса силовиков-государственников. Перед лицом возросшей угрозы тотального давления мобилизационный сценарий не имеет альтернативы. Если власть продавят к очередному компромиссу, глобальные либералы её в итоге додавят.

Ожидание некоторых ослаблений и перезагрузок при Байдене – опасная иллюзия. Воздействие демократов на китайских «комсомольцев» приведёт к усилению проамериканского фактора во внутренней политике Китая. Давление на Си Цзиньпина со стороны аппаратной оппозиции станет стимулом для более тесных контактов с Россией Путина, так как под угрозой срыва окажутся все китайские стратегические проекты.

Борьба за власть внутри Китая станет жёстче, так как давление на него продолжится. От козыря торговой войны люди Байдена не откажутся – это хороший актив. Однако ценой смягчения будет усиление во власти «комсомольцев», на что Си Цзиньпин не пойдёт. Для России это повод для аналогичных действий в отношении внутренних либералов.

И для России, и для Китая требование внутриполитической изоляции пятой колонны становится категорическим императивом. Эта элитная группа больше не может быть использована как канал для коммуникаций, так как США видят в ней лишь свою армию влияния, для которой нужно создать наилучшие условия с перспективой белорусского сценария. Любые ослабления санкций будут увязаны с усилением внутриполитических позиций этой группы с перспективой наращивания этого усиления.

Для Лукашенко приход к власти Байдена означает увеличение финансирования прозападного института влияния в Белоруссии, но демократы немедленно начнут игру и с самим Лукашенко с целью сорвать график создания Союзного государства. И Лукашенко немедленно ухватится за эту возможность, даже понимая, что это для него ловушка. Просто он как обычно захочет обменять это на очередные бонусы от России, и скорее всего, он их получит, так как цена вопроса намного больше.

Украинское направление станет для России размороженным конфликтом, вернувшись во времена Порошенко. Вполне вероятно, что неоконы пойдут на очередное развязывание войны в ЛДНР. Для них представляется выгодным вариант, при котором итогом станет занятие армией ЛДНР всего Донбасса в его нынешних границах.

В ответ США организуют против России тотальные санкции Запада, подключив к ним и ЕС, а на территории Украины разместят свои военные базы. В целом баланс сил здесь сложится в пользу США, так как Донбасс всё равно отрезан навсегда и выжать из него больше ничего невозможно.

К санкциям же против Газпрома Европа подключится охотно – для Германии важно, чтобы армия ЛДНР не входила в Мариуполь, оставив порт Ахметову. У Германии свои давние виды на эту территорию. В обмен на смягчение политики санкций и обещание лоббировать проект СП-2 Германия добилась того, что Россия в 2014 году повлияла на остановку атаки армии ЛДНР на Мариуполь.

Теперь, если коллективному Байдену удастся спровоцировать войну с перспективой расширения ЛДНР до границ всего Донбасса, включая Мариуполь, Германии не останется ничего другого, кроме поддержки жёстких санкций против России и полного растворения во внешнеполитическом курсе США. Франция вынуждена будет присоединиться. Украина даже без формального вступления в НАТО станет его полноценным плацдармом на границе России. Для США это очень приемлемый результат, отчасти компенсирующий потерю Крыма.

Приднестровье находится между Молдавией и Украиной. За 25 лет ситуация там изменилась в том плане, что молодёжь не видит для себя угрозы от членства в НАТО и ЕС, что выразилось в голосовании молодых приднестровцев за прозападные партии в Молдавии. Возникает возможность локализовать гагаузский протестный фактор и присоединить Молдавию к Румынии и НАТО, игнорируя или подавляя гагаузские протесты.

С учётом введения Молдавии в Румынию с последующим ползучим поглощением Приднестровья и отсутствия у России возможности помешать такому сценарию, образуется сплошной фронт НАТО у западных границ России. Усложняется положение Калининграда. При этом нужно понимать, что даже переговоры по продлению СНВ-3 будут для США средством политического давления на Россию и в целом не увеличат её безопасность.

Через возвращение к переговорам с Ираном по ядерной сделке США вернут Европе иранскую нефть. В обмен на что получат от неё уступки по отношениям с Россией. Высок шанс или прихода к власти в Германии сил, готовых отказаться или от СП-2, или свести к минимуму его пропускную способность, а в идеале и вовсе отказаться от поставок.

Кластеризация мира получает ещё один мощный толчок. Россия вынужденно выталкивается из глобализационного проекта, в котором господствуют США, и встаёт перед необходимостью создания своего ареала с порой на свои силы. Шансы на вхождение в элиту Запада на правах партнёров исчезают полностью. Западу в России не нужны партнёры, им нужны колониальные гауляйтеры.

С приходом Байдена в России усилится политическая борьба между компрадорскими и национальными элитами. Эпоха нового нэпа закончена, начинается время новой индустриализации. Или государство сконцентрирует в своих руках ключевые позиции в экономике, политике, идеологии и культуре, или Россию ждёт югославский сценарий. Других последствий для нас у победы Байдена, если она будет подтверждена, не существует.



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