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“Это другое” на выборах в США

12:11. 5 ноября 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по ситуации с выборами в США.

1. На 5 ноября и Трамп и Байден заявляют о своей победе на выборах президента США. Так как подсчет до сих пор не завершен и сохраняется возможность трактовать результаты в нескольких штатах в свою пользу, то почва для различных манипуляций более чем подготовлена. Под Байдена уже сделали сайт для "передачи власти". Люди Трампа раскручивают тему судов по некоторым штатам и обсасывают тему общенационально иска по поводу манипуляций на выборах.

2. Пенсильвания собирается считаться до пятницы, Аризона до следующей среды, а Северная Каролина аж 8 дней. Офигенная система подсчета, я считаю. Собственно, хотелось бы отметить, что пресловутая интрига американских выборов строится лишь за счет их извращенной системы с выборщиками и подсчетом по штатам, которую сами же американцы постоянно критикуют за антидемократизм. Ведь по сути, если бы считали как у всех по простому большинству избирателей, то Байден уже давно бы победил. А так, Трамп даже набрав на несколько миллионов голосов меньше Байдена, может выиграть, как он выиграл у Клинтон в 2016-м. Или как Буш-младший выиграл у Гора в 2000-м, также набрав меньше голосов. Кстати, Байден стал рекордсменом по числу отданных за него голосов, опередив даже Обаму, что особенно смешно. Понятно, что значительная часть этих голосов – это прежде всего голоса против Трампа. Разумеется, велика вероятность, что существенная часть этого "рекорда", может быть нарисованной теми же людьми, которые 4-е года рисовали российское вмешательство в прошлые выборы. По  сути, даже с голосованием по почте, где особенно велики возможности по манипуляции, и при всех рекордах, обеспечить разгромную победу Байдена не удалось.

3. Трамп пытается зафиксировать свои победные штаты и оспорить Аризону – для него победный сценарий – фиксация Пенсильвании, Северной Каролины, Джорджии и взятие Аризоны, где минимальный перевес у Байдена. Плюс если получится – раскручивание темы вбросов в Мичигане и Висконсине.
Для Байдена же – защита результатов в Мичигане, Висконсине и Аризоне. Если Трамп возьмет свое и оторвет один из этих штатов (наиболее вероятно, Аризону), то тогда агент Дональд снова победит.
В любом случае, все решит какой-то один штат (ну или вбросы в каком-то одном штате).

4. В городах уже начинают раскручиваться беспорядки. Первые столкновения были в Вашингтоне, в Портленд введена Национальная Гвардия. Надо понимать, что если политический клинч будет усугубляться, то ситуация в мегаполисах будет обостряться, а риторика и действия сторон будет направлена на делегитимизацию претензий оппонентов на власть. Затягивание оглашения итогов выборов, будет порождать все больше нестабильности.

5. Почти вся предвыборная социология в США полностью провалилась.
Твиттер продемонстрировал просто показательные примеры политической цензуры, оптом цензурируя все то, что отходит от генеральной линии Демократической партии. В свете проблем с подсчетом и вопроса фальсификаций, будет особенно смешно, если кто-то впредь будет приводить выборы в США как образец демократических выборов.




Избирательные бюллетени в Аризоне.

Метки: байден, выборы, США, Трамп

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6302673.html

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