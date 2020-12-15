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Путин поздравил Байдена

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Путин официально поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
Ранее, за Байдена проголосовали выборщики, так как Верховный Суд США отказался удовлетворить иск Техаса по поводу отмены результатов выборов в 4х штатах. Формально, уже на этой неделе по юридическим процедурам, должен начаться фактический процесс передачи дел администрации Байдена. Трамп несмотря на неудачу в Верховной Суде и голосование выборщиков, продолжает настаивать на расследованиях фальсификаций на выборах.
Как уже отмечал ранее, тут главное процесс делегитимизации американских выборов как таковых, чем Трамп последний месяц и занимается, достигнув немалых успехов в укоренении этой точки зрения в рядах республиканской партии. Чем дольше он этим будет заниматься, тем лучше.

Касательно отношений России и США, то при Байдене они очевидно продолжат счастливо деградировать. Никакой предпосылок для какой-то нормализации или хотя бы стабилизации отношений, на текущий момент не прослеживается, а вот потенциал для конфликтов в этих отношениях на территории третьих стран, более чем велик.

PS. Кстати.
В 2016-м году в опросе голосовал за вариант с победой Клинтон. И был очень рад своей ошибке.
В 2020-м году голосовал в опросе за вариант с победой Байдена. И не очень рад оказаться правым.

Трамп объективно немало сделал для разрушения текущей системы мироустройства. Байден конечно уже не остановит центробежные процессы, но некоторые из них замедлит. При Трампе, слом старой системы прошел бы куда как быстрее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6401795.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: байден, выборы, Россия, США, Трамп
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1987 1151
    Моль час назад

      “Трамп объективно немало сделал для разрушения текущей системы мироустройства”
      Доллар по 75 из-за этого Трампа. И доходы снизились.

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