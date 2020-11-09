Коротко по ситуации с выборами в США.1. Байдена, которого объявили президентом в СМИ уже вовсю поздравляют с победой из-за рубежа. Иронично, но ни один орган государственной власти ответственный за проведение выборов президентом Байдена не объявлял, а в ряде штатов подсчет голосов до сих пор продолжается, а в Джорджии и вовсе предстоит пересчет голосов.Тем не менее, фактически есть два претендента объявившие себя следующим президентом США, которые не признаны ни одной американской государственной структурой. СМИ же пытаются представить дело так, что решение гос.органов не нужно – просто поверьте на слово, мы все сами подсчитали и вынесли решение.2. Трамп продолжает заявлять, что он избранный президент (хотя его тоже никто таковым не объявлял) и заявляет, что выборы были украдены (молодец, вот таких заявлений надо побольше) и он будет через суд добиваться своей победы. Призывы к Трампу признать поражение, он подчеркнуто игнорирует. Жена Трампа также призвала к честному пересчету голосов и отделению честных голосов от нечестных. Судебная канитель запустится завтра и будет идти как минимум до 8 декабря. Джулиани заявляет, что команда Трампа не собирается признать победу Байдена и будет бороться за то, чтобы фальсифицированные голоса были исключены из подсчета.3. В городах США уже вовсю идут митинги за пересчет голосов и против фальсификации выборов. На некоторых из них отмечались сторонники Трампа со стрелковым оружием. По численности все пока достаточно средненько. Если Трамп хочет подключить улицу, то ему надо стараться лучше, хотя стоит учитывать, что часть Республиканской партии уже сейчас готова его слить и проиграть демократам лишь бы избавиться от Трампа (чего вполне можно было ожидать, для Республиканского истеблишмента Трамп никогда не был своим, но они были вынуждены его терпеть на фоне отсутствия ярких лидеров). По сути, против отмобилизованного противника, который консолидировал свои партийные структуры и имеет подавляющее превосходство в мейнстримовом медийном поле (при этом альтернативные медиа заранее зажимали в соц.сетях, чтобы ослабить их эффект не только под выборы, но и на случай, если Трамп попытается на них опереться в борьбе за пересчет). Трамп может смело рассчитывать на удары в спину и дальнейшее третирование в СМИ, в которых вовсю идет расчеловечивание электората Трампа в лучших традициях Украины. Методичка то одна – есть сторона света и сторона тьмы. И Трамп это не тот персонаж, которому рисуют счастливую дорогу в Валинор.4. С моей точки зрения, Трамп выборы выиграл (по выборщикам, но не по голосам – как в 2016-м), но победит в итоге Байден. Как представляется, выборы в США были сфальсифицированы, а текущая медийная кампания призвана оказать давление на суд и вынудить Трампа капитулировать. Скорее всего, предполагалось, что Байден разгромит Трампа на выборах сразу же (примерно также, как ожидалась победа Клинтон в 2016-м году). Но в отличие от 2016-го года, когда демократы неожиданно для себя проиграли, в 2020-м у них был запасной план. Когда стало ясно, что Трамп выигрывает во Флориде и еще ряде штатов, стало понятно, что разгрома не будет. И более того, существует риск, что Трамп за счет высокой явки в день выборов выиграет сразу же. Поэтому ночью начались паузы в подсчетах, задержки с некоторыми городами и округами, "случайные сбои", голосование мертвых душ, переписывания округов с Трампа на Байдена, вброс голосов через 1-2 дня после дня голосования, недопуск наблюдателей, махинации с электронной системой голосования (к которой имеет отношение Фонд Клинтон), выброшенные бюллетени, "ошибочные" фальсификации в целом ряде округов и т.д. и т.д. и т.п, По сути, только так, можно было не допустить победу Трампа.5. Текущее провозглашение Байдена президентом в СМИ, по сути идентично тому,как "свободные СМИ" объявили президентом Тихановскую. Или как в 2004-м году СМИ объявляли о победе Ющенко во 2-м туре выборов на Украине. В этом плане "победа" Байдена построена по классическим лекалам "цветных сценариев". Важно не то, как проголосуют, а то – кого объявит победителем "независимая пресса", которая подконтрольна тем кругам, которые 4 года рассказывали про то, что Трамп это агент Кремля и выборы 2016-го года были сфальсифицированы. А теперь, эти же самые люди, цензурируют Трампа и заявляют, что выборы 2020-го были "честными выборами". Когда такой "свободной прессе" указывали на то, что она транслирует фейки о российском вмешательстве (что в итоге было доказано американскими же гос.структурами), они прикрывали трансляцию этих заявлений "свободой слова". Когда Трамп в 2020-м году точно также заявляет, что выборы были сфальсифицированы, ему пытаются закрыть рот на том основании, что "нет доказательств". Те самые структуры, которые так радовали нас доказательствами о вмешательстве Кремля в выборы 2016. Оруэлл бы умилился от такого торжества американского ангсоца. В этом отношении корпоративные СМИ на выборах 2020 нащупали новые глубины дна.6. Безотносительно того, выиграет Трамп или проиграет (хотя скорее проиграет – шансы на мой взгляд 70 на 30 в пользу Байдена), главная задача Агента Дональда – максимально затянуть вопрос с подсчетом голосов и провозглашением президента, а также не признавать победу Байдена и утверждать до конца, что выборы были сфальсифицированы. Все это создаст глубоко укоренившиеся линии разлома в и без того политизированном и перегретом американском обществе. Это был бы один из лучших сценариев. Поэтому Трампа сейчас и уламывают уходить по хорошему, потому что его оппоненты понимают, если он не признает выборы и в этом с ним согласится его электорат, о стабильной Америке можно будет забыть – США получат президента с подорванной легитимностью, за которым будет тянутся шлейф обвинений в том, что он украл выборы. И это будет преследовать Байдена все 4 года, если он конечно столько проживет. Так что в текущих реалиях агенту Дональду можно пожелать успешного доведения борьбы с фальсификацией выборов в США до конца, чтобы его наследие еще долго жило, даже если его самого не будет. История о том, как в 2020-м году президент США разоблачал фальсификации американских выборов останется. Ну и чем черт не шутит – может быть ему и получится через суд прибрать к рукам президентство.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6311939.html