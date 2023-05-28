Заявление американского сенатора на встрече с Зеленским – «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» – вызвало бурю негодования в российском медиапространстве. Какими эпитетами сенатора только не наградили, а Песков даже посочувствовал Америке «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов».

Однако давайте зададимся вопросом – почему наши официальные и около официальные медийные персоны так возбудились? Они сплошь чувствительные институтки? Из-за самих поставок оружия, которым убивают русских, они в такую истерику не впадали.

Полагаю, что причина лежит на поверхности. Сенатор сказал правду, от которой почти сплошь прозападная элита России старательно прячет голову в песок. Так хочется верить, что вся проблема в нацистском киевском режиме, что противостояние с вожделенным Западом – это результат цепи поправимых ошибок, что не сегодня, так завтра на Западе осознают бессмысленность продолжения противостояния, пожалеют о потраченных миллиардах на укронациков и пойдут на ту или иную форму компромисса. И тогда, наконец, все вернется на круги своя (выкачиваем деньги здесь, наслаждаемся жизнью там). Так хочется в это верить. А тут этот сенатор с его правдой маткой. А главное понимание, что сенатор сказал то, что не говорят, но думаю люди, принимающие решения на Западе. Ни о каком компромиссе, хоть мало-мальски приемлемом для российской элиты, в таких условиях не может быть и речи. Кошмар. Отсюда и истерика.

Что же касается собственно слов сенатора, то он действительно сказал правду, и мы все должны эту правду хорошо осознать. Америка тратит лишь печатаемые ею миллиарды долларов, а русские убивают русских. Те самые русские, тех самых русских, которые являются главным препятствием на пути к мировому господству США. В Конгрессе сидят не идиоты и они прекрасно понимают, что не будь русских Запад и его нынешний лидер США давно бы уже владели всем миром. Убийство русскими русских, действительно, лучшая из возможных инвестиций для Америки. Ну а то, что судьба российской элиты оказалась связана с судьбой русских – не проблема США.

Мария Захарова попыталась «уесть» сенатора напоминанием об американских инвестициях во Вторую мировую войну и Холокосте: «Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту». Рупор МИДа, рассчитывала, что от таких параллелей сенатору станет стыдно или, что Вашингтон смущенный подобным напоминанием открестится от него и тем самым пошлет российской элите сигнал – компромисс возможен. Смешно.

Американские инвестиции в Гитлера, несомненно привели к десяткам миллионов жертв, включая 6 миллионов уничтоженных евреев. Только Америка в результате стала гегемоном Запада и получила в свое распоряжение богатства большей половины мира. Прекрасная инвестиция с точки зрения американской элиты.

Поэтому господам элитариям полезно было бы не истерить, а прислушаться к словам сенатора и понять, что раз уж они оказались в одной лодке с русскими, то вместо мечтаний о компромиссе надо озаботится тем, как сделать американские инвестиции в убийство русских невыгодными Америке, губительными для нее. Глядишь, тогда и компромисс образуется. Только компромисс уже выгодный не одной лишь российской элите, а и русским.