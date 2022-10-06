Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
К удивлению Киева и западного политического истеблишмента американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает фактически отстаивать право жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение. На этот раз он схлестнулся в соцсетях с американским сенатором Линдси Грэмом — тем самым, который в марте этого года открыто намекал на убийство президента РФ Владимира Путина. «Человек, который уберёт этого парня [Путина], окажет стране и миру большую услугу», — писал тогда Грэм. Несколько дней назад Маск предложил Киеву признать Крым российским и согласиться на другие условия Москвы, в том числе на нейтральный статус. «При всём моём уважении к Илону Маску — а я действительно уважаю его — я бы предположил, что ему необходимо разобраться в фактах российского вторжения на Украину, — написал Грэм. — В 1994 году, в соответствии с Будапештским меморандумом, Украина отказалась от своего арсенала ядерного оружия — третьего по величине в мире — в обмен на гарантии защиты их территориальной целостности». Политик также добавил,...
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Трамп на разогреве ,а Маска к чему то готовят и он идет от Спецслужбистов -потому такие заявы про Крым и Восток.У нас такой же авантюрист пока отсиживается без портфеля -Рогозин -наказан за проигрыш с игрой с Эрнстом и актрисулькой Персильд в освоение Луны и за крупный проигрыш со спутниковой системой..
Этого урода я бы задвинул далеко(будь моя воля). А еще лучше посадил бы лет на 15. Благодаря этому деятелю у нас практичкски нет военных спутников. Что сегодня очень актуально на Украине.
Просто ублюдок.
Это что касаемо Рогозина.
А Маск такой же урод Предоставил НАТО свою” старлинк” Сегодня куча спутников, которые в реальном времени передают данные ВСУ. Ублюдок еще тот. И по хрену что он там говорит. Его действия говорят сами за себя.
Где наши “нудоль”? Сбейте пару спутников. Хотя бы в ответку за СП1 и СП2. Нет, мы будем важно раздувать щеки и
выразим очередной протест.Какой по счету будет? 101? Или уже 1001?
Если вам не приятно наблюдать за СО. то можете поиграть в какую игру, запускать и сбивать спутники, или задвигать уродов