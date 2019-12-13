Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2019

Южнорусский журналист и политэмигрант Александр Чаленко дал интервью «Русской Весне» по ситуации на Донбассе.

— Александр, прошёл год, как Денис Пушилин стал главой Донецкой Народной Республики. В прошлом году во время выборов в ДНР Вы на нашем сайте опубликовали статью в поддержку кандидата Пушилина, в которой говорили о преимуществах того, что Денис Владимирович займет пост главы ДНР, и что Пушилин — это самый лучший вариант для Республики. Вы по-прежнему в этом убеждены?

— По-прежнему. Пушилин именно тот человек, который стал во главе ДНР в новый, качественно иной период в истории Республики — в период ее перехода к мирному развитию.

Давайте говорить честно и прямо. Всё, большой войны в Донбассе больше не будет. Да, украинцы будут продолжать, наверное, провокации с обстрелами на линии соприкосновения, но большого наступления ни с той, ни с другой стороны уже не будет. «Мир», со всеми сопровождающими его обстрелами, это надолго.

Поэтому Донбасс переходит на новые, мирные рельсы.

И Пушилин — именно тот руководитель, который понимает, что нужно Донбассу для мирной жизни. Это, прежде всего, экономическое развитие и выход из того бедственного положения, в которое загнала граждан Донбасса война, разрыв экономических связей, украинская блокада и западные санкции.

Он понимает, что региону нужны инвестиции, а не сказки о «строительстве социализма», под шумок которых у донецких бизнесменов отбирают собственность. И они пойдут.

Свидетельством тому проведенный в Донецке экономический инвестиционный форум, на который приехали бизнесмены из России, Европы и Ближнего Востока, которые готовы вкладывать в донецкую экономику.

Не забывайте и об участии ДНР в выставке в Сирии этой осенью. Сирия сейчас после наведения порядка на своей территории начнет отстраиваться, а это значит, что и предприятия ДНР будут получать сирийские заказы.

Скоро заработает банковская сфера. Когда донецкие предприятия, наконец-то, получат возможность брать кредиты, это приведет к оживлению экономики.

И самое главное — в ДНР началась массовая выдача российских паспортов, в центре Донецка поднят российский триколор.

Пушилин все чаще и чаще публично говорит о том, что путь Донбасса — это путь в России. Слава Богу, при нем не будет никакого «учреждения Малороссии» и других дурацких инициатив, придуманных исключительно ради шумихи.

Пушилин — трезвый руководитель в прямом и в переносном смысле, что не может не радовать. За этот год он не позволял себе никакого безумия. Уверен, что его не будет и в дальнейшем.

И Украине, заметьте, это сильно не нравится. Вспомните информационную кампанию, которую при Зеленском организовала против Пушилина СБУ, когда в украинских СМИ и на подконтрольных СБУ телеграм-каналах появлялись «сенсации» то об аресте Пушилина, то о его отстранении с должности.

Кстати, недавно разговаривал с одним бизнесменом из Донецка, который много лет живет в Киеве. Он входит в окружение Ахметова. Так он меня уверял, что всё, 9 декабря в Париже Путин и Зеленский договорятся о передаче Донбасса обратно Украине, то есть Ахметову. Мол, до конца 2020 года Ахметов вернется в Донецк, а Пушилина эвакуируют в Россию.

На мой вопрос, откуда у него вся эта информация, он ответил, что получил ее по своим «несурковским» каналам.

Мы с ним даже поспорили на 50 приседаний на Красной площади. Если это произойдет, то приседать буду я, а если нет, то он.

Надо будет ему позвонить и спросить: ну что, сдал Путин в Париже Зеленскому Донецк и Пушилина? Интересно, что он ответит в свое оправдание.

И еще, что мне понравилось, так это то, что в отношении к Пушилину у московской патриотической интеллигенции в этом году начался перелом.

— Вы говорите о переломе? Что это значит?

— Да, именно о переломе. В 2014 году о Пушилине, и не только о нем, а и почти обо всех известных лидерах русского восстания в Донецке, в среде московской диванно-патриотической интеллигенции были созданы мифы, что они все заукраинские политики, что они все спят и видят только одно, как бы сдать Донецк Украине и Ахметову.

Мол, если бы не присутствие тогда в ДНР «посланного Богом Донбассу равноапостольного» Игоря Ивановича, то всё, Донецк был бы сдан врагу.

Почти в открытую в Москве среди этой диванной публики проводилась мысль, что все эти донецкие лидеры на самом деле недорусские, да и вообще хохлы или, хуже того, — криптобандеровцы, им веры нет, а русский свет русским массам Донбасса несут только те, кто прибыл из Российской Федерации.

Они-де не предадут. Даже сдача без приказа Славянска и всей северной городской агломерации ДНР никак не повлияла на уменьшение святости в их глазах «святого Гиркина».

Помню, на мои вполне обоснованные вопросы: если Пушилин тайный украинец и ахметовец, то какого черта он стал одним из лидеров Русской весны в Донецке, зачем он был одним из инициаторов и отцов-основателей Донецкой Народной Республики, зачем вместе с другими активистами организовывал референдум 11 мая, зачем продолжал оставаться на переднем плане даже после двух покушений на себя весной 2014 года, когда погибли его близкие друзья и товарищи, зачем ему, «заукраинцу», так рисковать и делать все эти нелогичные вещи, — диванные ничего не могли ответить вразумительного. Заукраинец и ахметовец, и всё тут. Раз Игорь Иванович говорит, что Пушилин заукраинец, то как я могу не верить этому святому борцу за русское дело, что это так.

И только со временем, когда Игорь Иванович полностью дискредитировал себя своими истериками и параноидальным бредом даже в глазах своих самых преданных диванных публицистов, появилась возможность все эти конспирологические мифы о Пушилине развеять.

— Получилось?

— Считаю, что да, получилось. И все благодаря открытости Пушилина — он просто начал встречаться с московской патриотической интеллигенцией — с русскими общественными активистами, политиками, журналистами, философами, писателями, публицистами, блогерами — лидерами русского общественного мнения. Я сам, принимавший участие в этих встречах в Москве, был свидетелем перелома отношения к Пушилину со стороны московских интеллигентов.

Перед встречей — а это были открытые публичные встречи, которые происходили в больших помещениях где-нибудь в центре Москвы — многие из участников относились к Пушилину хоть и с любопытством, но достаточно скептично, ожидали увидеть блеклого, хитрого чинушу, персонажа, который был создан в их головах когда-то, как Игорем Ивановичем, так и разного рода безответственными публицистами и блогерами.

Однако уже в ходе встречи весь этот бредовый образ главы ДНР развеивался. Я помню, как они сильно удивлялись несоответствию созданного в их головах образа реальной личности Пушилина.

Еще раз, это произошло именно благодаря открытости Пушилина и его готовности напрямую, без посредников общаться с лидерами русского общественного мнения, как правого, так и левого толка.

Все было просто: он приходил на встречу, здоровался, садился на стул и два-три часа отвечал на все, даже трудные вопросы присутствующих, открыто и обстоятельно. Вот это и произвело положительное впечатление. Кстати, многие удивлялись потом открытости Пушилина, так как российские чиновники, как правило, закрыты, и у них нет традиции вот так открыто общаться с публикой.

Считаю, что Пушилин правильно выбрал эту стратегию.

Просто, если ты не будешь непосредственно встречаться с теми, кто транслирует смыслы патриотическому сообществу, то никто не будет иметь реального представления о тебе.

В этом случае твой образ будет складываться из рассказов недобросовестных и лживых товарищей, и тебе потом надо будет доказывать, что ты не заукраинец и не ахметовец.

А ты вот встретился с добрыми русскими людьми, ответил на вопрос о том, как себя идентифицируют граждане Донбасса в национальном плане: «Мы — русские!» — и после этого уже никто из них не поверит в то, что ты криптобандеровец. Все видят: ты — русский патриот, каковым, кстати, Пушилин всю жизнь и был.

— В статье Вы еще говорили, что Пушилин не мстительный, оппонентов сажать на подвал не будет. Не сажает?

— Не сажает. Он слишком для этого интеллигентен и хорошо воспитан. Кстати, могу привести хороший пример того, что Пушилин человек незлопамятный.

Меня иногда ругает политэмигрант из Одессы, историк Новороссии Александр Васильев за мою конфронтационность и повышенную критичность в отношении некоторых личностей русского патриотического движения. В частности за негативное отношение к Гиркину. Саша меня увещевает, что надо быть терпимее, нельзя быть таким категоричным в оценках, надо быть сдержаннее. В общем, не все так однозначно.

Помню, мы с ним и еще несколькими интеллигентами пили чай этой осенью в одном из кафе Москвы с Пушилиным. Почему-то зашла речь о Стрелкове. Я по старой традиции сразу стал о нем высказываться негативно, но Пушилин не поддержал этот разговор. Он сказал примерно так, что хотел бы запомнить Игоря Ивановича таким, каким он ему запомнился в первые три месяца их знакомства. То есть он хочет помнить и думать о нем хорошо.

И это Пушилин говорит о человеке, который за эти годы вылил на него столько дерьма, сказал о нем столько гадостей, столько несправедливых слов, что, казалось бы, нет основания ему прощать.

А Пушилин не дает, как я, волю своим негативным эмоциям. Почему? Потому что у него совсем другая психика — не конфронтационная.

После этого мне Васильев сказал: вот бери пример с Пушилина, вот это нормальная этическая установка.

В общем-то, с Васильевым я согласен — государственный деятель не должен быть таким, как я, он не должен растрачивать себя на негатив. И я должен признать, что у Пушилина, как у государственного деятеля, это очень хорошая и сильная черта.

— Что еще Вам бросилось в глаза в этот год нахождения Пушилина у руля государственной власти в ДНР?

— Верность Русской идее, русскому патриотизму. Пушилин прекрасно понимает, что в 2014 году началась русская реконкиста, началось воссоединение русского народа. Это значит, что Донбасс — не Украина, а русская земля, и рано или поздно Донбасс возвратится домой, в Россию.

Мне очень по душе его инициатива о русском как о единственном государственном языке в ДНР. Это подчеркивает, что Донбасс — это историческая Россия.

Меня, конечно же, очень впечатлила реакция советского патриота Захара Прилепина на эту инициативу Пушилина. Товарищ политрук на встрече с читателями в Вологде высказался негативно о возможности исключения украинского языка, на котором никто в Донбассе не говорит (малораспространенный суржик — это не украинский язык), из числа государственных в ДНР. Это прекрасно показало, что Прилепин не знает и никогда не знал Донбасса, что он чужд Донбассу. По-иному и быть не может, если человек вместе со своим напарником Казаковым искренне считает, что в Донецке живут хохлы.

Так что в языковом вопросе в ДНР четко обозначились две линии — линия русского патриота Пушилина и линия советского патриота Прилепина. Напомню, что именно при советских товарищах, которыми так восхищается Прилепин, Донбасс был включен в состав Украинской ССР, именно при них началась его украинизация. Отказ от украинского языка — это отказ от советского наследия, что, естественно, негативно воспринимается советским человеком Захаром Прилепиным.

Но лично меня радует, что вопреки критике врагов, Пушилин последовательно отстаивает русскую патриотическую линию, она неизбежно победит в Донбассе. И меня это не может не радовать.

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Вероника Смирнова