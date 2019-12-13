Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2019
- 13:14 Зеленский попробовал пошутить, отвечая на фразу Путина про газ (ВИДЕО).
- 10:40 Зеленский прокомментировал отмену сериала «Слуга народа» в России (ВИДЕО).
- 10:17 Террористы Украины.
- 09:47 Зеленский обещает престарелым украинцам миллиарды гривен на повышение пенсий (ВИДЕО).
- 09:02 «Такие овцы есть в любом стаде», — Аваков рассказал, кто нажил на войне «квартиры и машины» (ВИДЕО).
- 08:33 Байдены породнились со стриптизершей и попали в новый коррупционный скандал.
- 08:05 Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений.
- 08:01 Я бы не подписал Минские соглашения, — Зеленский (ВИДЕО).
- 06:59 Ряд украинских земель может уйти под власть России, — Климкин.
- 06:00 Итоги первого года главы ДНР: Курс домой, в Россию.
- 05:00 Украинский шок: В ВСУ заявили о готовности к интеграции с Армией России (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:28 Прорыва не произошло: Почему переговоры по Донбассу закончились почти безрезультатно (ВИДЕО).
- 02:30 В США разъяснили задержку военной помощи Украине.
- 00:57 Зеленский: Путин дважды пугал резнёй как в Сребренице, мы ему ответили (ВИДЕО).
- 00:30 В Британии завершились слушания по долгу Украины.
- 00:00 «Пощёчина всему украинскому обществу» — подозреваемые в убийстве Шеремета за последние годы сказочно разбогатели (ФОТО).
- Вчера 23:30 Трамп удивлён отсутствием помощи Украине со стороны ЕС .
- Вчера 22:40 В ЛНР выбрали “Лидеров Луганщины”, двое из них станут помощниками депутата Госдумы РФ.
- Вчера 22:30 Шеремет и группа волонтеров.
- Вчера 21:35 Звезда Глухаря навестила юных заключенных в донецком СИЗО.
Зеленский попробовал пошутить, отвечая на фразу Путина про газ (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему в ходе пресс-конференции на саммите «нормандской четвёрки» фрагмент стихотворения Сергея Михалкова.
Напомним, комментируя возможность прямых поставок российского газа на Украину, Путин сказал: «А у нас в квартире газ. А у вас?» и напомнил Киеву о возможности приобретать российское топливо дешевле на 25%.
К 12 декабря украинский президент придумал подходящий, на его взгляд, ответ, и в эфире одного из украинских телеканалов пошутил: «А у нас газопровод» (в оригинале Михалкова ответ звучал «а у нас водопровод» — прим. РВ), добавив: «И в этом баланс».
Впрочем, ответ Зеленского, который, напомним, ранее играл в КВН, в России оценили невысоко.
«Гусман бы и четвёрку за такую шутку пожалел», — написала телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.
«Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку, так ведущая еще и подыграть нормально не смогла», — согласился с коллегой журналист Владимир Соловьев.
Читайте также: Зеленский: Путин дважды пугал резнёй как в Сребренице, мы ему ответили (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский прокомментировал отмену сериала «Слуга народа» в России (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ приведёт к обратному эффекту — большое количество россиян теперь посмотрят фильм в Сети.
Отвечая на вопрос ведущей в эфире одного из украинских телеканалов, Зеленский сказал, что сожалеет о том, что на российском ТВ были продемонстрированы лишь первые серии.
«У кого-то есть ядерное оружие, у кого-то — «Слуга народа», — пошутил украинский президент.
«Мне кажется, что в целом, это огромная информационная ошибка телеканала или, скажем так, власти — той части власти, которая руководит информационной политикой в России. Потому что показать две серии — лучше было не показывать. Теперь все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, посмотрят это в YouTube», — предположил Зеленский.
При этом он удивился, что российский телеканал ТНТ вообще решил начать трансляцию фильма, приобретя права на показ у шведской компании «Экорайтс», которая с 2012 года покупала все права на рейтинговые проекты студии «Квартал 95» (и сериал «Слуга народа» в том числе).
Президент Украины вспомнил. что примерно в 2016 году в его компанию поступил запрос на показ «Слуги народа» от телеканала «Дождь», однако в итоге переговоры с «Кварталом 95» на этот счёт были прекращены по инициативе российского канала, хотя команда Зеленского была не против.
Читайте также: Зеленский: Путин дважды пугал резнёй как в Сребренице, мы ему ответили (ВИДЕО)
На видео с 41:00
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Террористы Украины
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зеленский обещает престарелым украинцам миллиарды гривен на повышение пенсий (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны разработало стратегию повышения пенсий и в следующем году на повышение пенсий планируют выделить 13 млрд гривен.
«Важная социальная миссия нашей команды, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень трудно. А таких людей много.
У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Я не уверен, могу ли сейчас это анонсировать, но это будет не только информационный подарок для всех. Мы придумали очень интересную стратегию повышения пенсии для людей по возрасту», — заявил Зеленский в эфире одного из украинских телеканалов.
Он пояснил, что украинцев разделят на категории по возрасту и постепенно будут повышать пенсии для каждой из них.
«Мы готовы существенно повысить, так что это будут испытывать люди. Но сразу мы не готовы повысить всем пенсии, потому что (в стране) 12 миллионов пенсионеров.
Поэтому мы разбили их на следующие категории: сначала мы повысим пенсии от 400 до 1100 грн пенсионерам в возрасте 80 и выше лет», — пояснил украинский президент.
Далее он рассчитывает облагодетельствовать возрастные группы старше 75 лет, старше 70 и так далее.
Читайте также: В Британии завершились слушания по долгу Украины
На видео с 28:58
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Такие овцы есть в любом стаде», — Аваков рассказал, кто нажил на войне «квартиры и машины» (ВИДЕО)
Вчера, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков провели экстренный брифинг, на котором объявили о задержании подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета.
Комментируя задержание волонтеров «ООС», подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Аваков отметил, что «такие овцы есть в каждом стаде». Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
«Все, что произошло, люди, которые получили обвинения, которые тоже были на войне, были волонтерами, — хотя кое-кто наживал там дома и машины на этом „бизнесе“, как это ни грустно, — то такие овцы есть в каждом стаде», — сказал Аваков.
То факт, что среди волонтеров существуют подобные личности, вовсе не значит, что все остальные патриоты и волонтеры плохие, убежден Аваков. Он подчеркнул, что существует разница между настоящими патриотами и людьми со нарушенной психикой, которые, к примеру, могут предложить расстрелять Киев из «Градов».
Задержанные по делу Шеремета — известные в т.н. волонтерской среде люди. Андрей Антоненко — артист группы Riffmaster, он воевал на Донбассе — сержант «Сил спецопераций». Его песню «Тихо прийшов, тихо пішов» называют неофициальным гимном спецназа. Яна Дугарь — военный медик. Юлия Кузьменко — волонтер, детский кардиохирург «Охмадета» (позывной «Лиса»). Именно она, по заверению обвинения, обсуждала возможность дестабилизации ситуации в стране путем обстрела Киева из реактивной системы залпового огня «Град». В целом, полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета.
Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко («Буча»), который участвовал в боях за Донецкий аэропорт и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко («Пума»).
Читайте также: Украинский шок: В ВСУ заявили о готовности к интеграции с Армией России (ФОТО, ВИДЕО)
На видео с 35:00
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Байдены породнились со стриптизершей и попали в новый коррупционный скандал
Бывшая стриптизерша Лунден Робертс из американского штата Арканзас оказалась куда расторопней целой армии юристов Белого дома, да и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Пока последний со съёмочной группой американского телеканала OANN искал компромат на семейку Байденов из-за их финансовые махинации на Украине и интервьюировал свидетелей в Будапеште и Киеве, мастерица на шесте из стриптиз-клуба поставила шах отпрыску Байдена-старшего Хантеру. А скоро, похоже, поставит ему и мат.
Такого мастерского удара от 28-летней жительницы штата Арканзас не ожидал и тяжеловес американской политики и главный кандидат демократов на предстоявших президентских выборах в США Джо Байден.
Хантер Байден уже проклял тот день, когда он, изрядно накаченный виски, года три назад заглянул на огонёк в стриптиз-клуб в Вашингтоне, где на шесте танцевала местная знаменитость Лунден Робертс. Дальше все было банально: в тот же вечер она оказалась в его постели, а через 9 месяцев родила очаровательного малыша, которому не так давно исполнилось 16 месяцев. Лунден уехала в родной штат воспитывать мальчика в одиночку, но в мае этого года обратилась в суд с иском об отцовстве Хантера Байдена. Кто он такой и чьим сыном является девице не составило труда узнать: сам Хантер на свиданиях с ней без умолку болтал о своих связях на самом верху — в то время его папаша был вице-президентом США.
Сначала Байден-младший отрицал в суде вообще какую-либо сексуальную связь со стриптизершей. Но суд обязал его пройти ДНК тест. И анализ подтвердил невероятное: в далеком Арканзасе растёт внук вице-президента США Байдена и сын Хантера Байдена. Дело осталось за самым малым: определить доходы Хантера Байдена и взыскать с них алименты на содержание малыша.
И вот тут и начинается самое интересное: адвокат Лунден потребовали в суде от Хантера предоставить всю информацию о его зарплате в украинской нефтегазовой компании «Бурисма», а также о всех других выплатах и заработках. И поставили отца арканзаского малыша и его адвокатов в щекотливое положение: они могут представить в суд справки о его зарплате в украинской нефтегазовой компании размере 50 тысяч долларов ежемесячно, с которых он и платил налоги. А вот как быть с дополнительными выплатами все от той же «Бурисмы»? Ведь за все годы работы там с 2014 по 2018 год Хантер получил более 4 миллионов долларов, судя по тем банковским копиям, которые сегодня имеются в распоряжении адвоката Трампа Джулиани, переданные ему депутатом Верховной рады Андреем Деркачем.
Вопрос на миллион долларов или на несколько лет тюрьмы: платил ли Хантер Байден налоги со своих «левых» премий все от той же «Бурисмы»? Если платил, то почему эти средства шли ему не напрямую, а через фирму-прокладку его приятеля и тоже члена совета директоров «Бурисмы» Арчера Девона? И команда адвокатов Хантера Байдена села на шпагат: если они не предоставят всю информацию о доходах отца малыша, то всплывшие документы о дополнительных выплатах станут доказательством намеренного введения в заблуждение судьи. А это грозит суровым наказанием Хантеру вплоть до тюремного заключения. Если предоставить всю информацию, то как быть с теми суммами, с которых не платились налоги? Ведь именно за эту провинность бывший политтехнолог Януковича и начальник избирательного штаба Трампа Пол Манафорта угодил на 9 лет в тюрьму.
Но на этом все злоключения Хантера Байдена не закончились. Лунден потребовала предоставит суду и всю информацию о многомиллионных средствах, которые были предоставлены в распоряжение Хантера Байдена китайским инвестором. Ее интересует, какие доходы от распоряжения этими средствами получил Байден-младший, либо связанные с ним компании в результате своей инвестиционной деятельности? Китайские деньги могут, как и украинские, поставить крест на карьере не только Хантера, но и отца Джо. Ладно деньги от союзника США Петра Порошенко. Тут нет никакого предательства. Но получать деньги от главного врага и конкурента США Китая! Это явно тянет на серьезный скандал и пахнет предательством национальных интересов Америки.
И вишенкой на торте стало требование бывшей стриптизерши оплатить ей все судебные издержки в размере 11 тысяч долларов. Пока адвокаты Хантера упираются: мол, необходимо время для сбора всех документов, тут не до оплаты издержек. Но девица и ее адвокат закусили удила и готовят один иск за другим. Судья по этому делу уже сделал замечание спорящим, в первую очередь Байдену-младшему, что пока он не может добиться от них «прозрачности в их финансовых отношениях» и обязал предоставить письменные показания о доходах каждого за последние пять лет. Пока судья не удовлетворён теми документами, которые ему представлены в суде: одна вроде бы безработная, а второй работал, но пока нет ни одного доказательства этого.
Одновременно в сенате США в конце ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм начал своё расследование по украинской компании «Бурисма». Он направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой предоставить ему документы по вопросу о том, был ли бывший вице-президент США Байден причастен к увольнению Генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы замять начатое расследование по «Бурисме», где работал сын Байдена.
Грэм особо упомянул о всех документах и стенограммах телефонных звонков Байдена Порошенко 11, 18 и 19 февраля и 22 марта 2016 года, когда, судя по сообщениям СМИ, обсуждался вопрос возможной отставке Шокина по обвинению в коррупции. Шокин был уволен Порошенко с поста Генпрокурора Украины 29 марта 2016 г. Сенатор также просит предоставить ему все документы и сообщения, связанные со встречами в Госдепе Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена и в то время госсекретаря США Джона Керри.
Однако скандальное судебное дело в штате Арканзас вполне может оказаться куда более громким, чем затеянное сенатором Линдси Грэмом расследование в верхней палате Конгресса США по делу украинкой компании «Бурисмы». Уже сегодня американские газеты, особенно падкие на сенсации, увидели в альковной истории Хантера куда более увлекательные и пикантные сюжеты, чем в скучном расследовании в сенате. И, вполне возможно, что именно эта история поставит точку в политической карьере Джо Байдена гораздо быстрее, а его сына поможет упрятать в тюрьму за неуплату налогов и иные финансовые махинации.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
По его словам, в таком случае в Донбасс «сразу же ринутся батальоны».
«Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью», — добавил он.
Ранее Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Я бы не подписал Минские соглашения, — Зеленский (ВИДЕО)
Владимир Зеленский заявил, что не имеет влияния на Государственное бюро расследований, которое открыло уголовное дело по факту совершения государственной измены пятым президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.
«Честно, я не имею влияния на Государственное бюро расследований, как и на любой правоохранительный орган. Но мы встречаемся со всеми правоохранительными органами один раз в неделю и выясняем, что у нас происходит в стране, какая криминогенная ситуация и т. п.
Но я вам могу донести свое мнение по этому поводу. Я думаю, что за Петром Порошенко много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по этому делу, потому что, скажу откровенно, я бы никогда не подписал такое соглашение», — заявил Зеленский 12 декабря в эфире телеканала своего покровителя Игоря Коломойского.
Хотя и с оговоркой о том, что не знает, в каких условиях подписывался именно такой вариант Минских соглашений.
«Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори “никогда”», — тут же немного сдал назад вчерашний актёр.
Как сообщала «Русская Весна», 10 декабря стало известно, что ГБР открыло очередное уголовное производство против Порошенко, который, тем не менее, не только остается на свободе, но и является депутатом Рады и даже пытается собирать майданы против Зеленского.
Читайте также: Зеленский: Путин дважды пугал резнёй как в Сребренице, мы ему ответили (ВИДЕО)
На видео с 24:45
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ряд украинских земель может уйти под власть России, — Климкин
Ряд украинских территорий «перейдут под вассальную зависимость России», если Киев пойдет на компромисс с Москвой по вопросу войны на Донбассе. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей авторской колонке для издания «Европейская правда».
Климкин полагает, что для решения вопроса Донбасса существует три пути: один из них — это компромисс с Россией, который рано или поздно закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа.
При этом, уверен экс-министр, некоторые среди киевских властей не исключают такой вариант.
Кроме того, отметил Климкин, Киев может пойти на замораживание конфликта с прекращением огня, но в таком случае путь в Евросоюз и НАТО будет закрыт для Украины.
Отметим, что сейчас, с позиционными боевыми действиями, он также закрыт.
Последний путь, по мнению Климкина, это «борьба до победы». Но даже он признаёт, что украинское общество, которое хочет прекращения боевых действий, не поддержит такой вариант развития событий.
Читайте также: Зеленский: Путин дважды пугал резнёй как в Сребренице, мы ему ответили (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Итоги первого года главы ДНР: Курс домой, в Россию
Южнорусский журналист и политэмигрант Александр Чаленко дал интервью «Русской Весне» по ситуации на Донбассе.
— Александр, прошёл год, как Денис Пушилин стал главой Донецкой Народной Республики. В прошлом году во время выборов в ДНР Вы на нашем сайте опубликовали статью в поддержку кандидата Пушилина, в которой говорили о преимуществах того, что Денис Владимирович займет пост главы ДНР, и что Пушилин — это самый лучший вариант для Республики. Вы по-прежнему в этом убеждены?
— По-прежнему. Пушилин именно тот человек, который стал во главе ДНР в новый, качественно иной период в истории Республики — в период ее перехода к мирному развитию.
Давайте говорить честно и прямо. Всё, большой войны в Донбассе больше не будет. Да, украинцы будут продолжать, наверное, провокации с обстрелами на линии соприкосновения, но большого наступления ни с той, ни с другой стороны уже не будет. «Мир», со всеми сопровождающими его обстрелами, это надолго.
Поэтому Донбасс переходит на новые, мирные рельсы.
И Пушилин — именно тот руководитель, который понимает, что нужно Донбассу для мирной жизни. Это, прежде всего, экономическое развитие и выход из того бедственного положения, в которое загнала граждан Донбасса война, разрыв экономических связей, украинская блокада и западные санкции.
Он понимает, что региону нужны инвестиции, а не сказки о «строительстве социализма», под шумок которых у донецких бизнесменов отбирают собственность. И они пойдут.
Свидетельством тому проведенный в Донецке экономический инвестиционный форум, на который приехали бизнесмены из России, Европы и Ближнего Востока, которые готовы вкладывать в донецкую экономику.
Не забывайте и об участии ДНР в выставке в Сирии этой осенью. Сирия сейчас после наведения порядка на своей территории начнет отстраиваться, а это значит, что и предприятия ДНР будут получать сирийские заказы.
Скоро заработает банковская сфера. Когда донецкие предприятия, наконец-то, получат возможность брать кредиты, это приведет к оживлению экономики.
И самое главное — в ДНР началась массовая выдача российских паспортов, в центре Донецка поднят российский триколор.
Пушилин все чаще и чаще публично говорит о том, что путь Донбасса — это путь в России. Слава Богу, при нем не будет никакого «учреждения Малороссии» и других дурацких инициатив, придуманных исключительно ради шумихи.
Пушилин — трезвый руководитель в прямом и в переносном смысле, что не может не радовать. За этот год он не позволял себе никакого безумия. Уверен, что его не будет и в дальнейшем.
И Украине, заметьте, это сильно не нравится. Вспомните информационную кампанию, которую при Зеленском организовала против Пушилина СБУ, когда в украинских СМИ и на подконтрольных СБУ телеграм-каналах появлялись «сенсации» то об аресте Пушилина, то о его отстранении с должности.
Кстати, недавно разговаривал с одним бизнесменом из Донецка, который много лет живет в Киеве. Он входит в окружение Ахметова. Так он меня уверял, что всё, 9 декабря в Париже Путин и Зеленский договорятся о передаче Донбасса обратно Украине, то есть Ахметову. Мол, до конца 2020 года Ахметов вернется в Донецк, а Пушилина эвакуируют в Россию.
На мой вопрос, откуда у него вся эта информация, он ответил, что получил ее по своим «несурковским» каналам.
Мы с ним даже поспорили на 50 приседаний на Красной площади. Если это произойдет, то приседать буду я, а если нет, то он.
Надо будет ему позвонить и спросить: ну что, сдал Путин в Париже Зеленскому Донецк и Пушилина? Интересно, что он ответит в свое оправдание.
И еще, что мне понравилось, так это то, что в отношении к Пушилину у московской патриотической интеллигенции в этом году начался перелом.
— Вы говорите о переломе? Что это значит?
— Да, именно о переломе. В 2014 году о Пушилине, и не только о нем, а и почти обо всех известных лидерах русского восстания в Донецке, в среде московской диванно-патриотической интеллигенции были созданы мифы, что они все заукраинские политики, что они все спят и видят только одно, как бы сдать Донецк Украине и Ахметову.
Мол, если бы не присутствие тогда в ДНР «посланного Богом Донбассу равноапостольного» Игоря Ивановича, то всё, Донецк был бы сдан врагу.
Почти в открытую в Москве среди этой диванной публики проводилась мысль, что все эти донецкие лидеры на самом деле недорусские, да и вообще хохлы или, хуже того, — криптобандеровцы, им веры нет, а русский свет русским массам Донбасса несут только те, кто прибыл из Российской Федерации.
Они-де не предадут. Даже сдача без приказа Славянска и всей северной городской агломерации ДНР никак не повлияла на уменьшение святости в их глазах «святого Гиркина».
Помню, на мои вполне обоснованные вопросы: если Пушилин тайный украинец и ахметовец, то какого черта он стал одним из лидеров Русской весны в Донецке, зачем он был одним из инициаторов и отцов-основателей Донецкой Народной Республики, зачем вместе с другими активистами организовывал референдум 11 мая, зачем продолжал оставаться на переднем плане даже после двух покушений на себя весной 2014 года, когда погибли его близкие друзья и товарищи, зачем ему, «заукраинцу», так рисковать и делать все эти нелогичные вещи, — диванные ничего не могли ответить вразумительного. Заукраинец и ахметовец, и всё тут. Раз Игорь Иванович говорит, что Пушилин заукраинец, то как я могу не верить этому святому борцу за русское дело, что это так.
И только со временем, когда Игорь Иванович полностью дискредитировал себя своими истериками и параноидальным бредом даже в глазах своих самых преданных диванных публицистов, появилась возможность все эти конспирологические мифы о Пушилине развеять.
— Получилось?
— Считаю, что да, получилось. И все благодаря открытости Пушилина — он просто начал встречаться с московской патриотической интеллигенцией — с русскими общественными активистами, политиками, журналистами, философами, писателями, публицистами, блогерами — лидерами русского общественного мнения. Я сам, принимавший участие в этих встречах в Москве, был свидетелем перелома отношения к Пушилину со стороны московских интеллигентов.
Перед встречей — а это были открытые публичные встречи, которые происходили в больших помещениях где-нибудь в центре Москвы — многие из участников относились к Пушилину хоть и с любопытством, но достаточно скептично, ожидали увидеть блеклого, хитрого чинушу, персонажа, который был создан в их головах когда-то, как Игорем Ивановичем, так и разного рода безответственными публицистами и блогерами.
Однако уже в ходе встречи весь этот бредовый образ главы ДНР развеивался. Я помню, как они сильно удивлялись несоответствию созданного в их головах образа реальной личности Пушилина.
Еще раз, это произошло именно благодаря открытости Пушилина и его готовности напрямую, без посредников общаться с лидерами русского общественного мнения, как правого, так и левого толка.
Все было просто: он приходил на встречу, здоровался, садился на стул и два-три часа отвечал на все, даже трудные вопросы присутствующих, открыто и обстоятельно. Вот это и произвело положительное впечатление. Кстати, многие удивлялись потом открытости Пушилина, так как российские чиновники, как правило, закрыты, и у них нет традиции вот так открыто общаться с публикой.
Считаю, что Пушилин правильно выбрал эту стратегию.
Просто, если ты не будешь непосредственно встречаться с теми, кто транслирует смыслы патриотическому сообществу, то никто не будет иметь реального представления о тебе.
В этом случае твой образ будет складываться из рассказов недобросовестных и лживых товарищей, и тебе потом надо будет доказывать, что ты не заукраинец и не ахметовец.
А ты вот встретился с добрыми русскими людьми, ответил на вопрос о том, как себя идентифицируют граждане Донбасса в национальном плане: «Мы — русские!» — и после этого уже никто из них не поверит в то, что ты криптобандеровец. Все видят: ты — русский патриот, каковым, кстати, Пушилин всю жизнь и был.
— В статье Вы еще говорили, что Пушилин не мстительный, оппонентов сажать на подвал не будет. Не сажает?
— Не сажает. Он слишком для этого интеллигентен и хорошо воспитан. Кстати, могу привести хороший пример того, что Пушилин человек незлопамятный.
Меня иногда ругает политэмигрант из Одессы, историк Новороссии Александр Васильев за мою конфронтационность и повышенную критичность в отношении некоторых личностей русского патриотического движения. В частности за негативное отношение к Гиркину. Саша меня увещевает, что надо быть терпимее, нельзя быть таким категоричным в оценках, надо быть сдержаннее. В общем, не все так однозначно.
Помню, мы с ним и еще несколькими интеллигентами пили чай этой осенью в одном из кафе Москвы с Пушилиным. Почему-то зашла речь о Стрелкове. Я по старой традиции сразу стал о нем высказываться негативно, но Пушилин не поддержал этот разговор. Он сказал примерно так, что хотел бы запомнить Игоря Ивановича таким, каким он ему запомнился в первые три месяца их знакомства. То есть он хочет помнить и думать о нем хорошо.
И это Пушилин говорит о человеке, который за эти годы вылил на него столько дерьма, сказал о нем столько гадостей, столько несправедливых слов, что, казалось бы, нет основания ему прощать.
А Пушилин не дает, как я, волю своим негативным эмоциям. Почему? Потому что у него совсем другая психика — не конфронтационная.
После этого мне Васильев сказал: вот бери пример с Пушилина, вот это нормальная этическая установка.
В общем-то, с Васильевым я согласен — государственный деятель не должен быть таким, как я, он не должен растрачивать себя на негатив. И я должен признать, что у Пушилина, как у государственного деятеля, это очень хорошая и сильная черта.
— Что еще Вам бросилось в глаза в этот год нахождения Пушилина у руля государственной власти в ДНР?
— Верность Русской идее, русскому патриотизму. Пушилин прекрасно понимает, что в 2014 году началась русская реконкиста, началось воссоединение русского народа. Это значит, что Донбасс — не Украина, а русская земля, и рано или поздно Донбасс возвратится домой, в Россию.
Мне очень по душе его инициатива о русском как о единственном государственном языке в ДНР. Это подчеркивает, что Донбасс — это историческая Россия.
Меня, конечно же, очень впечатлила реакция советского патриота Захара Прилепина на эту инициативу Пушилина. Товарищ политрук на встрече с читателями в Вологде высказался негативно о возможности исключения украинского языка, на котором никто в Донбассе не говорит (малораспространенный суржик — это не украинский язык), из числа государственных в ДНР. Это прекрасно показало, что Прилепин не знает и никогда не знал Донбасса, что он чужд Донбассу. По-иному и быть не может, если человек вместе со своим напарником Казаковым искренне считает, что в Донецке живут хохлы.
Так что в языковом вопросе в ДНР четко обозначились две линии — линия русского патриота Пушилина и линия советского патриота Прилепина. Напомню, что именно при советских товарищах, которыми так восхищается Прилепин, Донбасс был включен в состав Украинской ССР, именно при них началась его украинизация. Отказ от украинского языка — это отказ от советского наследия, что, естественно, негативно воспринимается советским человеком Захаром Прилепиным.
Но лично меня радует, что вопреки критике врагов, Пушилин последовательно отстаивает русскую патриотическую линию, она неизбежно победит в Донбассе. И меня это не может не радовать.
Читайте также: «Выборы запланированы на 7 декабря» — что следует знать о законе об особом статусе Донбасса
Вероника Смирнова
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский шок: В ВСУ заявили о готовности к интеграции с Армией России (ФОТО, ВИДЕО)
Военные ВСУ якобы готовы к интеграции с военными России и Республик Донбасса, но «ветераны АТО» не готовы к такому.
Об этом заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем».
Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с Донбассом и «ветеранами», полковник заявил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.
«Вопрос реинтеграции, это вопрос, в первую очередь, безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро.
Потому что все-таки, кроме национальной идеи, существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются», — сказал он.
Ноздрачев добавил, что государственной политики относительно реинтеграции именно этих «ветеранов» нет.
Он также сказал, что «мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества».
«Одна часть общества менее интегрирована, другая — больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать», — сказал военный.
Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не на Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии «Азов».
Слова Ноздрачева вызвали шквал негодования в Сети. В частности, бывший военнослужащий ВСУ Александр («Гром») Грамарчук на своей странице в Facebook отреагировал на заявления так:
«За что воевали и гибли тысячи наших воинов? За то, чтобы полковнику Ноздрачеву дать, наконец, возможность пообниматься с братушанями?»
Нацгвардеец, участник оккупационной операции Харитон Старский также раскритиковал Ноздрачева.
«В присяге Украинскому Народу, которую дает каждый военный, нет ни слова о какой-то реинтеграции с врагами и агрессорами», — подчеркнул Старский.
В Facebook-сообществе «Рух Ветеранів України» Ноздрачева назвали «свадебным полковником». «Ему надо сначала повоевать в окопах, потерять в бою собратьев, которых убили русские и террористы, а потом попробовать еще раз переварить то, что он озвучил», — сказано в посте.
«Ветераны АТО» также заявили, что военного нужно уволить, о чем они направят запросы в компетентные органы.
Вскоре полковник отреагировал на возмущение, подчеркнув, что «вырванные из контекста слова были „перекручены” и получили незаслуженное внимание».
«Выражая свои личные взгляды по указанным вопросам, я пытался донести основные посылы, а именно: Вооруженные силы, Национальная гвардия и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи; информационная среда является районом операции РФ против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных даст возможность эффективно противостоять этой агрессии, а национальная устойчивость в первую очередь зависит от сплоченности общества», — написал военный в посте.
Позицию полковника Генштаб ВСУ назвал «оценочными субъективными суждениями». По факту скандала с военным назначено служебное расследование.
Читайте также: «Не жалко вообще»: Подозреваемая в убийстве Шеремета готовила ракетный удар по Киеву
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Прорыва не произошло: Почему переговоры по Донбассу закончились почти безрезультатно (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о прошедшей накануне встрече лидеров «нормандской четверки» в Елисейском дворце в Париже.
От встречи 9 декабря в Париже ждали многого. К ней готовились, вокруг нее создавали «атмосферу прорыва», настраивая общество к тому, что именно в этот день произойдет что-то очень важное. Не произошло. Почему?
Вопрос хороший, краткий, и главное — на него можно отвечать сегодня развернуто, что и будет проделано многими экспертами, предрекавшими еще накануне грандиозные прорывы. А у меня вопрос звучит иначе. А могло ли в Париже на встрече лидеров стран «нормандской четверки» произойти что-то важное?
Для того чтобы это понять, надо вспомнить, какие обстоятельства привели их всех за стол переговоров и что именно каждый из них хотел получить.
Европе позарез нужен мир, а потому президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель делали все, чтобы убедить «партнеров».
Москве мир нужен, но это не является для Владимира Путина фетишем, ради которого он пожертвует своими далеко идущими планами. Главное он от встречи получил. Он показал своим европейским партнерам, что не он является тормозом донецкого урегулирования, а еще он добился окончательного разделения вопросов Крыма и Донбасса, с которым теперь согласился и Киев.
А вот Украине нужно тянуть время до американских выборов в ноябре 2020 года, что она и делает. А отсюда и результаты.
Читайте также: Зеленский подвёл неожиданный итог переговорам с Путиным по Донбассу
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В США разъяснили задержку военной помощи Украине
Военная помощь Украине от США была задержана не как политический шаг, а с целью изучения вопроса, согласуются ли действия страны с политикой Белого дома.
Об этом говорится в отчете, который подготовил генеральный советник Административно-бюджетного управления Марк Паолетта в ответ на запрос Счетной палаты США, сообщает The Hill.
«В течение десятилетий Административно-бюджетное управление США регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предупредить (неэффективное — ред.) использование средств…
Зачастую при управлении ассигнованиями АБУ должно ненадолго приостановить правоспособность агентства направлять эти средства по ряду причин, в том числе для обеспечения их эффективного расходования в соответствии с законодательными директивами или для оценки того, должны ли средства использоваться для конкретной деятельности и каким образом», — говорится в сообщении.
Административно-бюджетное управление США продлило временное задержание военной помощи Украине восемь раз в августе и сентябре.
По словам высокопоставленного чиновника администрации, Административно-бюджетное управление США начало рассматривать вопрос о выдаче помощи Украине 19 июня, в тот день, когда президент США Дональд Трамп узнал о помощи из статьи в Washington Examiner.
Последний раз военная помощь была задержана 10 сентября, после чего почти сразу её разморозили.
Издание пишет, что задержка помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
Читайте также: В Кремле прокомментировали подделку Киевом коммюнике «нормандского саммита»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский: Путин дважды пугал резнёй как в Сребренице, мы ему ответили (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время «нормандской встречи» президент России Владимир Путин дважды пугал его повторением резни в Сребренице на Донбассе.
«Он сказал дважды на наших встречах. Мы объяснили, что мы другие люди — свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы», — заявил Зеленский.
По его словам, нынешняя власть с уважением относится ко всем гражданам Украины, включая жителей Донбасса.
«И никакой резни, — именно так сказал господину Путину. — Я не знаю, кого вы представляете на моем месте, я другой человек, я не знаю, с кем вы до этого говорили на такие серьезные вопросы, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, другая власть и для нас самое главное — человеческая жизнь», — заявил президент страны, в которой спокойно себя чувствуют шайки вооруженных до зубов головорезов, время от времени выдвигающие власти ультиматумы.
Как ранее сообщала «Русская Весна», после «нормандского саммита» Путин заявил, что из-за отсутствия закона об амнистии и возвращения границы на Донбассе под контроль Украины на Донбассе может повториться трагедия в Сребренице.
Напомним, на том же саммите Зеленский фактически признал, что не контролирует свои войска.
Читайте также: «Европа просит»: Киев неожиданно заявил о российском факторе стабильности для Украины и ЕС
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Британии завершились слушания по долгу Украины
Британский Верховный суд закончил четырехдневные слушания по делу российского займа Украине на три миллиарда долларов, более известного как «долг Януковича».
По результатам слушаний, которые проходили с 9 по 12 декабря, решение ожидается в первой половине 2020 года.
Верховный суд рассматривал доводы российской стороны, представленной финансовой компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, которая доказывала, что Украина не имеет законных аргументов против возвращения одолженных денег. В марте 2017 лондонский Высокий суд согласился с российской позицией и постановил, что судебный процесс не нужен и что Украина должна отдать полученный от России займ.
Но апелляционный суд в сентябре 2018 принял во внимание украинскую позицию и постановил, что украинцы должны иметь право рассмотрения спора на судебном процессе.
Верховный суд должен сказать в этом споре последнее слово, которое определит, будет ли по «долгу Януковича» полноценный процесс, или Украину обяжут отдать деньги без возможности доказать свою позицию.
Ранее сообщалось, что в Британии начались слушания по «долгу Януковича». В свою очередь РФ требует от Киева $4,5 млрд по «долгу Януковича».
Читайте также: «Европа просит»: Киев неожиданно заявил о российском факторе стабильности для Украины и ЕС
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Пощёчина всему украинскому обществу» — подозреваемые в убийстве Шеремета за последние годы сказочно разбогатели (ФОТО)
12 декабря во время брифинга МВД Украины стало известно, что двое подозреваемых в убийстве Павла Шеремета за последние несколько лет стали владелицами нескольких квартир и машин.
По данным следствия, «ветеран АТО» Инна Грищенко с позывным «Пума», задержанная ранее по подозрению в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, за последние несколько лет стала владелицей двух квартир в Киеве и автомобиля.
Детский хирург из Охматдета и волонтер Юлия Кузьменко, по прозвищу «Лиса», которую подозревают в том, что она заложила взрывчатку под машину Павла Шеремета, за последние годы купила дом и элитный автомобиль.
Если подтвердится, что в результате своей волонтерской деятельности все эти люди обогатились и действительно приобрели дома, квартиры и машины, то это будет пощечиной всему украинскому обществу, заявил бывший нардеп Борислав Береза.
«Меня переполняют эмоции. Негативные эмоции. Злость. Потому что вне зависимости от всего остального — эта прессуха дискредитирует атошников, волонтеров и добровольцев», — написал он на своей странице в соцсети.
«Если подтвердится, что в результате своей волонтерской деятельности все эти люди обогатились и действительно приобрели дома, квартиры и машины, то это не просто дискредитация всего волонтерского движения, а пощечина всему украинскому обществу, которое все последние 5 лет искренне жертвовало на нужды армии», — выразил мнение Береза.
Читайте также: Аваков заявил о возможном «российском следе» в убийстве Шеремета
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Трамп удивлён отсутствием помощи Украине со стороны ЕС
Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу отсутствия помощи Украине со стороны европейских стран.
«Я постоянно задаю вопрос: “Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты», — написал он на своей странице в Тwitter.
Американский лидер отдельно отметил, что «ничего не делающие» представители демократической партии в Конгрессе никогда не поднимают этот вопрос на «липовых слушаниях».
Читайте также: «Европа просит»: Киев неожиданно заявил о российском факторе стабильности для Украины и ЕС
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ЛНР выбрали “Лидеров Луганщины”, двое из них станут помощниками депутата Госдумы РФ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Шеремет и группа волонтеров
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Звезда Глухаря навестила юных заключенных в донецком СИЗО
К оглавлению | Источник: www.youtube.com